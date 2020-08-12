Аталанта" на стадионе в Португалии принимает крайне мотивированного противника ПСЖ. Французы разносили всех в товарищеских играх, а итальянцы - в Серии А. Кто готов к поединку лучше?
"Королева провинциалов" после возобновления первенства набрала просто фантастическую форму, особенно сильны сейчас форварды. Но вот сможет ли клуб показать высокий класс или сыграет также как недавно с "Интером" (0:2)?
Мне кажется, что "Аталанте" не светит полуфинал. Конечно, она играет потрясающе, только вот уровень футболистов не столь высок, да и победного еврокубкого опыта у них нет.
"Красно-синие" прошли дортмундскую "Боруссию" и больше не пропускали перед возобновлением чемпионата, правда и Лига 1 прервалась. Скажется ли на них отсутствие игровой практики?
Французы в любом случае имеют просто фантастический состав, способный бороться за лигочемпионскую корону даже в неоптимальных кондициях. Думаю, они справятся и сегодня.
Обе команды обеспечили себе место в Лиге Европы еще до пандемии C-19. Для ПСЖ это будет 3я игра после стадии паузы Covid-19,они обыграли Сент-Этьен на кубке Франции со счётом 1-0, так же как и в противостоянии с Лионом на кубке Лиги,победили 1-0. У Аталанты не играет основной вратарь (Голлини) спасавший большинство ситуаций на поле. У ПСЖ не играет основной нападающий Мбаппе(травма),без него будет трудно вести умеренно-агрессивную игру. Так же Аталанта-результативная атакующая команда с высоким прессингом, способная создать огромное количество моментов для прохода обороны ПСЖ. Но всё же брать тоталы в таком историческом матче не самая лучшая идея,мое мнение остановится на проходе ПСЖ. Всем удачи,дамы и господа!
Бергамаски забивают много, играют задорно. Даже всеитальянскому монстру «Юве» команда не проиграла в чемпионате. Есть забивные игроки.
ПСЖ – гордая команда со звёздами мирового класса. Но сколько раз обжигались они на более страстном сопернике? Тем более сейчас не будет двухраундового поединка. Всё решится в одной-единственной игре и на пустом нейтральном стадионе.
Народ, всем привет! Аталанта стала третьим призёром Серии А, завоевав признание зрителей не только эффектной, но и эффективной игрой, забив в национальном чемпионате 98 голов (для сравнения чемпион Ювентус забил 76, а второй призёр миланский Интер - 81). Клуб из Бергамо, возглавляемый 62-летним опытнейшим специалистом Джан-Пьеро Гасперини, занял второе, вслед за Ман Сити, место в группе ЛЧ, между прочим, начав турнир тремя поражениями кряду, в 1/8 финала не оставил от Валенсии камня на камне - 4:1 (дома) и 4:3 (в гостях). Девятикратный чемпион Франции, бравший титул последние три сезона подряд, ПСЖ, ни разу не проиграв в группе и опередив мадридский Реал на 5 очков (16 против 11), прошёл в 1/8 с первого места, где в упорной борьбе выбил дортмундскую Боруссию - 1:2 (в гостях) и 2:0 (дома). Фаворитом в этой паре считается ПСЖ, однако на стороне Аталанты игровая форма (чемпионат Италии завершился 2 августа), а ПСЖ провёл единственный официальный матч в финале Кубка Французской Лиги 31 июля, который выиграл. Чемпионат Франции был прекращён после 28-го тура (8 марта). Посмотрев составы, оцениваю шансы на успех, считаю равными. Даже больше
Ну что же, Аталанта против ПСЖ. Странное противостояние, между довольно хорошими командами, шансы на то что будут в полуфинале равны, к сожалению в следующем этапе мы увидем только одну команду из этого противостояния. Считаю что Аталанта вкатит мяч в ворота французской команды, так же сделает и ПСЖ, но только уже Итальянскому коллективу :), ну и кто то добавит третий мяч. Так что я считаю что тут обе команды забьют и тотал больше 2.5
Буки выкатили высокие тоталы. Это логично, потому что команды очень забивные. Однако давайте не смотреть на статистику, а попробуем детально разобрать команды. Конечно, если будет быстрый гол команды могут полететь вперед. Стоит отметить, что игры идут, как финал, ответных игр у команд не будет. Любая ошибка может дорого стоить, поэтому начнут скорей всего осторожно.
Теперь по текущем формам команд. Аталанта в конце сезона смотрелась очень печально. Все это объяснить также можно. Команда играет в энергичный футбол, а скамейки фактически нет. График был плотный, в конце просто не хватало сил. Однако это не самое страшное, в последних играх ничего не получалось в атаке. В основном все действия были индивидуальными и не к чему не приводили.
Аталанте очень не хватает Иличича, он очень помогал в завершении атак. Также сломался основной вратарь Голлини в матче с Интером. Не думаю, что Аталанта с первых минут полетит вперед с таким раскладом, в последних играх вообще не было того напора, игроки выглядели уставшими. Игровой практики не было больше 10 дней, не знаю лучше это или хуже.
ПСЖ также далек от своей лучшей формы. Команда просидела без практики на карантине. В финале с Лионом старались, но были тяжелые. Сумели выиграть за пределами основного времени только по пенальти. Не сыграет Ди Мария, игрок фланга атаки. Мбапе после травмы, наверняка не сможет сыграть в полную силу. В последних матчах играли строже в обороне.
ПСЖ уже понял, что без защиты выиграть ЛЧ сложно, поэтому стали уделять внимание защите, особенно это видно в последних играх. Семь матчей без пропущенных голов, тенденция прослеживается. Даже, сверхатакующая Боруссия Дорутмунд не смогла забить в ответном матче. На мой взгляд, тотал очень завышен для такой стадии ЛЧ, поэтому потяну низ в этой встречи.
Аталанта - ПСЖ Чудесный на мой взгляд будет. Буду его смотреть 100% Нуден Псж кубок ЛЧ? Думаю да :) А Аталанта, думаю что Да хоть они наверное и не верят, но показывая своей игрой думаю в полне его заслуживают.:))) Аталанта ни так каманда которой стоит надеяться на свою оборону против гранд Псж. Псж в полне могут не до оценить своего соперника Псж там же играют гранды... Но Аталанта совсем не подарок и думаю они навяжут этим французам такую борь бу о каторой Париданы будут помнить ещё долго. Для более рискованнх предлагаю постовить на Х1(на Аталанта) что то чутье мне подсказывает что тут можно пойти от обратного и в этой встрече без сюрпризов не обойдётся. Но я попробую заиграть на ОЗ. Думаю в полне играбельно. А что бумаете Вы???? Подписывайтесь ставьте лайки. Надеюсь мои старания не напрасны. Желаю вам везения и удачи.
12–го августа, в среду, матчем между итальянской «Аталантой» и французским «Пари Сен–Жермен», начнётся беспрецедентный в истории Кубка и Лиги чемпионов заключительный блиц–турнир с участием восьми клубов Европы, который принимает Португалия.
Этот финальный этап ЛЧ УЕФА, названный Пепом Гвардиолой, своеобразным клубным чемпионатом мира, откроется поединком на лиссабонском стадионе «Да–Луж», который назовёт первого полуфиналиста, ибо отличие нынешнего плей–офф ЛЧ УЕФА от предыдущих состоит в том, что всё решается в одном матче.
Напомню, что «Аталанта» стала 3–м призёром итальянской Серии «А», завоевав признание зрителей не только эффектной, но и эффективной игрой, наколотив в национальном чемпионате 98 голов (для сравнения –– чемпион «Ювентус» забил 76, а 2–й призёр миланский «Интер» –– 81). Клуб из Бергамо, возглавляемый 62–летним опытнейшим специалистом Джан–Пьеро Гасперини, занял 2–е, вслед за «Манчестер–Сити», место в группе ЛЧ, между прочим, начав турнир тремя поражениями кряду, в 1/8 финала не оставил от испанской «Валенсии» камня на камне –– 4:1 (дома) и 4:3 (в гостях).
9–кратный чемпион Франции, бравший титул последние 3 сезона подряд –– «Пари Сен–Жермен», ни разу не проиграв в группе и опередив мадридский «Реал» на 5 очков (16 против 11), прошел в 1/8 с 1–го места, где в упорной борьбе выбил дортмундскую «Боруссию» –– 1:2 (в гостях) и 2:0 (дома). Фаворитом в этой паре считается ПСЖ, руководимый 46–летним немцем Томасом Тухелем.
Однако, на стороне «Аталанты» игровая форма (чемпионат Италии завершился 2–го августа), а ПСЖ провёл единственный официальный матч в финале Кубка Французской Лиги 31–го июля, который выиграл. Чемпионат Франции был прекращен после 28–го тура (8–го марта).
И еще очень важный момент –– будет ли играть за «ПСЖ» забивной форвард Килиан Мбаппе, у которого проблемы с лодыжкой.
Есть очень большой соблазн поставить проход или даже победу Аталанты по нескольким причинам. Во-первых, их шикарная форма. Во-вторых, матч на нейтральном поле: Аталанта привыкла играть не дома в Лиге чемпионов + в одной игре вероятность сенсации повышается. В-третьих, форма ПСЖ. У них не будет времени на раскачку, а кроме двух кубковых финалов, в которых парижане забили 1 гол, официальных матчей не было полгода. При этом ПСЖ - это суперзвёзды, и они остаются фаворитами.
Но чего они сделать не смогут - это навязать Аталанте свою игру и потушить их пыл. Так что исход может быть разным, но итальянцы своё забьют. Ставлю ИТБ1 1,5.