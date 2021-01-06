У Атлетика из Бильбао новый тренер, который будет представлять новый для себя клуб, в первом же матче с Барселоной! Это самоубийство. Критики не будет, потому что от него в данный момент ничего не будут ждать. Первая игра, и сразу с Барсой.
И на сколько правильно понял, Марселино, возглавил Атлетик - сегодня! Барселона должна этим воспользоваться.
Что имеем сейчас по таблице? 1.Атлетико...38 очков 2.Реал М ...36 очков . 5.Барселона..28 очков
При победе, Барселона поднимается сразу на 3-ю строчку. Нельзя упускать эти факторы, и нужно будет играть на победу.
«Атлетик» примет дома «Барселону» в рамках перенесенной игры испанской Примеры.
Про форму и результаты «Барселоны» в этом сезоне уже все давно сказано. Клуб переживает не лучшие свои времена. Конечно, сезон, который начинался с новостей об уходе Месси, не мог сложиться удачно.
Сейчас каталонцы возвращаются в верхнюю часть турнирной таблицы. Еще недавно они шли в середине, но сейчас уже располагаются на пятой строчке. Очков у «Барселоны» тоже уже достаточно, чтобы скоро забраться и на третье место. Однако вот до лидеров в лице мадридских «Реала» и «Атлетико» каталонцам еще далеко.
Пока все-таки «сине-гранатовые» не показывают того футбола, который хочет видеть болельщик этого клуба. Сейчас «Барселона» теряет очень мало очков, однако выйти на уверенную серию побед у нее пока не выходит. Играет клуб натужно и не ярко. У Кумана сейчас много проблем.
«Атлетик» подходит к этой встрече в немного непонятном статусе. Вроде бы он и выиграл последний матч у «Эльче», но до этого смотрелся неуверенно и часто терял очки. Сейчас клуб из Бильбао располагается в середине на девятой строчке. От «Севильи» с шестого места он уже отстает на шесть очков. Так что для «Атлетика» сейчас цель – сохранить место в середине Ла Лиги.
Был снят тренер «Атлетика». Большое недовольство у болельщиков было по поводу качества игры клуба. Что из этого получится – посмотрим. Однако на короткой дистанции такие перемены бывают не к лучшему. Хотя в ситуации с «Атлетиком» я ожидаю всплеск качества игры и уверенность игроков.
А в ситуации с «Барселоной» любой всплеск у соперника может оказаться цунами. Баски для любой команды в чемпионате - нелегкий соперник. А здесь они еще и играют дома.
Барселона является фаворитом в этой встрече по мнению букмекеров, но все же если вы решите поставить на этот матч, я бы рекомендовал взять x2, победа Барселоны или ничья. ( Я бы вообще не ставил, так как и Атлетик может победить, матч будет валидольным). Барселона показывает очень плохую игру, да есть победы, но они выиграны на " отскоках", в последнем туре еле еле обыграли команду, которая замыкает турнирную таблицу, также ничья с Эйбаром, где каталонцы отыгрывались. С атакой полная беда, нет сыгранности, атака катает вату у штрафной соперника в поисках Месси, но тут уже даже Месси бессилен. Атлетик же дома играет неплохо ( 5 побед и 3 поражения 11 забитых и 5 пропущенных) да и для Барселоны баски являются неудобным соперником, по личным встречам команды играют вничью или побеждает в последнее время Атлетик ( победа и ничья все с минимальным счётом). Это будет перенесенный матч второго тура, в случае победы Барсы она поднимется на 3 строчку в таблице, поэтому ставлю на победу Барселоны или ничья. Как сложится этот матч не известно, но ставить на чистую победу одной из команд я бы не стал, можно ещё рассмотреть обе забьют. Всем удачи и больших побед.
Дерби басков, Барса старается не обижать своих земляков, за исключением некоторых игр, где Барселона громила Атлетик Б., в основонм команды играют в минимально забитых голов в матче, особенно в последних 4 играх, где Атлетик дома два раза обыграл Барсу со счётом 1:0, сыграл 0:0 перед этим, тоже дома и в последнем матче дома Барса выиграла со счётом 1:0, вообщем видно, что не густо забитых голов Что ждать от этого матча, Барселона идёт на 5 месте уступая 10 очков лидеру, будет ли она жалеть своих земель, как делает это обычно, может быть, но так как Барса амбициозный лидер Испании уже многие годы, думаю ее никак не устраивает 5 место в чемпионате, победа нужна и три очка тоже Что ждать от Барсы, которая хоть и фаворит, но на два забитых мяча пропускает один, это средний показатель, а последние игры, она вообще катает мяч по полю 75% времени, и до ворот соперника дойти получается и наносить по 20 ударов по воротам тоже получается, но забить с этим есть проблема, реализация моментов скупая на фоне владения Поэтому ждать море голов в этом матче не приходится, конечно это не значит, что команды нам не подарят результативный матч, но в это слабо верится Короче говоря беру в матче победу Барселоны, но абсолютно не уверен, что завтра Атлетик Б. отдаст три очка своим землякам Желаю удачи нам!
Даже несмотря на победу в прошлом матче фанаты Барсы были недовольны игрой команды. Это и неудивительно, ведь один гол в ворота одного из аутсайдеров чемпионата для такого гранда-позор. Но, всё-таки, 3 очка они добыли. Атлетик же не знает побед уже давно, а последний матч вообще был апогеем невразумительности. Поэтому ставлю на победу сине гранатовой компании
Барселона никак не доберет легкости. Что в матче с басками делает победу делом очень нелегким. Бильбао едва ли должен уступать каталонцам в линии. Хорошее время, чтобы играть против Барсы. Которая определенно будет много владеть мячом. И вряд ли создаст слишком много моментов. Ну, разве что Атлетик захватит лидерство в счете и опустится глубоко назад.
Думаю Барселона победит. Слишком много очков растеряли, слишком невнятные отрезки по игре были с разными по классу командами. Этот матч будет некой лакмусовой бумажкой их возможностей быть в гонке. Я думаю тренер их настроит на битву, так как в соперниках и дома у себя будет Атлетик. А эта команда у любого может отнять очки. Все же учитывая кэф и ситуацию выбор делаю в сторону п2.
Тут я думаю Барселона выиграет на классе, конечно они не в хорошей форме, но и Атлетик далеко не потрясающий играет, Куману надо доказывать и доказывать, думаю такими матчами они точно не будут разбрасываться, счёт будет 0-2 или 1-2 в любом случае Барса должна побеждать, ибо у них просто не будет шансов на чемпионство, если будут так разбрасываться, такими матчами!
Наверное я чего то не понимаю. Барса тут супер фаворит? Они и в лучшие дни здесь играют очень тяжело. В последних пять матчей на поле басков 3-1-1!!! Сейчас барса вообще ниочем, у басков новый тренер - это всегда встряхивает команду. Барса ждёт выборов, чтобы сказать куману до свидания. Они ни за что уже не борятся , в 4ку и так попадут. Здесь думаю барса очки потеряет. Всем удачи кроме буков.