Известный российский футболист Егор Титов дал свой прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик». Он предлагает поставить на ТБ (3,5) и обе забьют.
«Третья игра между «Барселоной» и «Атлетиком» за последние недели, и первые две получились шикарными. Обилие голов, интрига, скандалы — все было в них. В Бильбао победила «Барселона», на нейтральном поле «Атлетик» выгрыз победу в дополнительное время, взяв Суперкубок. Теперь команды сыграют на «Камп Ноу».
Думаю, у нас есть все основания ждать очередного яркого матча. У «Барселоны» сыграет Месси, который отбыл дисквалификацию и уже в Кубке Испании выходил на поле. Уверен, он не забыл поражение от «Атлетика», свое удаление. С невероятным запалом он выйдет на матч. И видно, что «Атлетик» в отличном состоянии. Команду не расхолодил тот факт, что она взяла трофей. И дальше баски играют хорошо, добиваются волевых побед.
Так что от этой встречи жду результативного футбола. А победителя предсказать сложно. Я поставлю на «обе забьют и тотал больше 3,5 мяча».
Перенесёмся в Ла Лигу. Эти команды недавно встретились в финале кубка Испании который закончился победой Бильбао. Пора взять реванш. Месси выйдет на старте. Несмотря на кризисную состоянию Барсы команда все таки держит себя. Атлетик Бильбао не сможет воспользоваться с некоторыми основными игроками. (Висенте и Баленз ага). А в остальном они показывают хорошую игру против Барсы. Думаю Барса сумеет взять свой реванш. П1
Всем привет. Я Михаил Поленов. Мы с вами говорим о футболе, давайте об Испании. В предстоящем туре нас ждет Класико: "Барселона" против "Атлетика Бильбао". Переигровка финала Суперкубка теперь уже в Ла Лиге.
На наших глазах "Атлетик Бильбао" меняется довольно сильно. При Марселино команда обретает характер, выигрывает несколько матчей подряд, одерживая волевые победы.
Наверное, не стоит ждать от Марселино какой-то революции. Кадровая революция невозможна в силу объективных причин. Изменения, которые происходят, как мне кажется, объясняются сменой тренера и такими эмоциями. Хотя характер только на эмоциях четыре матча подряд не проявишь. Это уже кое-какие наработки.
Мне, честно говоря, нравится "Бильбао". Команда в последнее время играла ниже своих возможностей, а сейчас будет добирать.
"Барселона" же, как испытывала проблемы, так и продолжает их испытывать в обороне. Например, гол, пропущенный в кубковом матче против "Райо Вальекано" тоже говорит о сложностях, которые есть у "Барселоны". Изменений здесь в ближайшее время ждать не приходится. Эти изменения произойдут, когда в основном сочетании сыграет "Барселона" в обороне, а это, возможно, произойдет не скоро. Мы все ждем, конечно, возвращения Пике.
Все это не делает для меня "Атлетик" фаворитом в матче с "Барселоной", но стоит задуматься о том, как он сыграет. Мне кажется, он может сыграть неплохо. "Атлетик" с форой (+1,5) - вполне возможный вариант. Мне кажется, если "Барселона" выиграет, то это вряд ли будет разгромом.
Друзья, Все кто следит как играет Атлетик - у них идёт серия побед, команда в очень хорошем настрое против каждого оппонента. Когда они прошли Реал, все думали просто везение, что Реал был не в форме, даже ходили слухи что Зидан порчу навёл 😅 Но потом повторяется история с Барсой, и по игре я бы не стал говорить что Атлетик показывает игру хуже. Мне нравится Атлетик в настоящее время, мне нравится их игра! Я считаю что нас ждёт зрелищный матч, и ставлю на Атлетика с форой «1,5» что не проиграет, я думаю они дадут бой Барселоне.
Атлетик уже встречался с барсой и показали очень хорошую игру, барселона уже 3 матча не может выиграть явно что барселона захочет взять реванш но мне кажется не в этот раз, да вернется Месси который был удален в прошлой встречи но у барсы тоже есть потери пике, фати, бускетс, с этого делаю вывод в экспресс беру ф2 +2 если же брать ординар с хорошим кэфом можно попробывать инд тб1 на атлетик не думаю что матч будет в одну калитку всем удачи ставьте лайки пишите в комментариях свое мнение
Барселона против Атлетико Бильбао отличный матч нас ждет, так как в этой встрече каждый решает свои задачи,Например Барселона может догнать Реал Мадрид в случае победы,а Атлетико Бильбао выйти на 7место ,,для того чтобы сделать прогноз необходимо посмотреть в какой форме находятся гости,с Барселоной все понятно,они редко проигрывают в чемпионате но зачастую с стредненькики командами бывает пропускают голы от таких команд как Валенсия,Реал Валекано,Эльче,Реал Сосьедад,потом мучаются,думаю это список от кого пропустит Барселона пополнится еще одной командой так это будет Атлетико Бильбао,гости уже на протяжений 5 последних матчах не проигрывают и в каждой встрече стабильно забивают голы,также чтоит еще отметить что две крайние встечи между этими командами получились зрелелешными они обменялись победами со счетом 2_3 и 3_2,изучив данную статистику можно придти к выводу что в этой встрече сыграет ставка забьют обе,думаю данная ставка является все же рискованной,но она того стоит, в данный момент хозяева поля находятся на 3 стрчке в случае победы могут приблизиться к Реалу,гости занимают 9 строчку и делают все чтобы исправить эту ситуацию, в случае победы обойдут Бетис и выйдут на 8 стрчку,вас интересует почему я выбрал данную ставку?потому что на победу Барселоны дают маленький кофицент,собственно поэтому я и решил заиграть данную ставку,ниже 1,7 ставки не беру,также стоит отмететь один важный фактор Барселона ирает у себя дома и редко когда там проигрывает,как показал недавний кубковый матч что все возможно и даже победить Барселону у себя дома,надеюсь мои прогноз был интересен ,всем удачи
Совсем недавний Суперкубок выдался отличным по зрелищности, принес добавочное время и победу басков (а еще раньше над Реалом). Поставить в ряд Кубок и матч Примеры, наверное, не совсем правильно. Хоть и тут Барса еще за 10 минут до конца проигрывала Райо, но играла но с гранперевесом. Очень хорош был Месси (наверное, лучший его матч в сезоне. Пять ударов в штанги и победный мяч). Просто Барселоне, конечно не будет. Но Бильбао уже имеет уже трофей: им легче.
Перед каждым матчем отмечаю для себя ключевые и просто интересные моменты:
Возвращается в строй Лео Месси Атлетик выиграл Барсу в суперкубки Испании совсем недавно Форма Барсы даже без Месси сейчас неплохая, круче только Атлетико Барселона не позволяет терять очки дважды с одной и той же командой Реал обделался
Соперники уже изрядно надоели друг другу, сыграв в январе уже дважды(в рамках чемпионата и Суперкубка). "Атлетик" впервые за долгое время одержал 5 побед подряд во всех турнирах, в том числе и над "Барселоной" - 3:2. Каталонцам победы достаются не очень легко, чаще всего с разницей в один мяч, поэтому можно не сомневаться, что "львы" окажут нешуточное сопротивление фавориту. Тем более, матчи этих команд почти всегда идут по непредсказуемому сценарию.
Я записываю это описание через голосовое сообщение поэтому слишком сильно не обращайте внимания на это письмо потому что я выложу его сюда в почту не пришло в голову не приходит как минимум не проиграет или вы если что то не задевает вообще Но если посмотреть на сайте сотрудник с залогом успеха в этом матче я придерживаюсь там