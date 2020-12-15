Реал Мадрид

Салют, на связи van Goth aka Молодой Генич! Приятно, что столько людей подписалось на меня за первые два дня после регистрации на Betting Insider, спасибо всем, кому понравились мои прогнозы!
Сейчас рассмотрим матч Ла Лиги, который может быть озаглавлен как Эль Классико дубль два, поскольку Атлетик - единственная команда после Реала и Барселоны, никогда не покидавшая Примеру.
В данном матче победа нужна обеим командам, Реал постепенно поднимается ближе к законной «четверке», и делает это уверенно. Радует реал вообще в целом в последние два сезона с Зиданом во главе, команда очень многое делает для того, чтобы отстаивать свой титул королевского клуба. И конечно в этом матче мадридцы будут биться за победу. Насколько легкой будет для них эта победа - ведь соперник - Атлетик из Бильбао, команда, которая традиционно даёт бой всем своим именитым соперникам. И сегодня вполне вероятно они дадут бой и мадридцам - в строю легионеры Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс, крепкий кипер Унай Симон. Эти ребята знают, как обороняться, как контролировать мяч, как действовать на стандартах, а вдобавок ко всему вряд ли их устраивает какое-то там тринадцатое место в таблице. Если не забивать, то хотя бы максимально помешать реалу увезти победу баски попытаются, хотя мне кажется, что и забить команда вполне способна. На мой взгляд, Реал, конечно, сильнее, но Атлетик будет к этому готов, и если и одержат «сливочные» победу, то в один мяч. Беру Ф2 +1.5 за невысокий кэф 1.59
Сейчас рассмотрим матч Ла Лиги, который может быть озаглавлен как Эль Классико дубль два, поскольку Атлетик - единственная команда после Реала и Барселоны, никогда не покидавшая Примеру.
В данном матче победа нужна обеим командам, Реал постепенно поднимается ближе к законной «четверке», и делает это уверенно. Радует реал вообще в целом в последние два сезона с Зиданом во главе, команда очень многое делает для того, чтобы отстаивать свой титул королевского клуба. И конечно в этом матче мадридцы будут биться за победу. Насколько легкой будет для них эта победа - ведь соперник - Атлетик из Бильбао, команда, которая традиционно даёт бой всем своим именитым соперникам. И сегодня вполне вероятно они дадут бой и мадридцам - в строю легионеры Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс, крепкий кипер Унай Симон. Эти ребята знают, как обороняться, как контролировать мяч, как действовать на стандартах, а вдобавок ко всему вряд ли их устраивает какое-то там тринадцатое место в таблице. Если не забивать, то хотя бы максимально помешать реалу увезти победу баски попытаются, хотя мне кажется, что и забить команда вполне способна. На мой взгляд, Реал, конечно, сильнее, но Атлетик будет к этому готов, и если и одержат «сливочные» победу, то в один мяч. Беру Ф2 +1.5 за невысокий кэф 1.59