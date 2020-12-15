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Реал Мадрид — Атлетик прогнозы на матч 15.12.2020

Реал Мадрид — Атлетик
  •   Ла Лига
Реал Мадрид
03:08:08
до начала матча
Атлетик
Прогнозы 1000
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Платные
Константин Генич 55.4% WR-3.53% ROI
1.571Тотал меньше 3
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (3) в матче Реал Мадрид - Атлетик Бильбао. Вот его доводы:

«В Испании в отложенной игре с приставкой «эль-класико» «Реал» сыграет против «Атлетика» Бильбао. «Реал» на прошлой неделе был прекрасен. Была победа над «Севильей» в гостях с очень организованной игрой. Вдохновенная, очень приличная игра против Менхенгладбаха, где забили два, а могли забить еще больше. И самое главное — победа в дерби над «Атлетико» Мадрид, без всяких вариантов. Закономерность победы «Реала» признал даже Диего Симеоне.

«Реал» сейчас хорош. Немного замен делает Зидан. Он удовлетворен состоянием своих лидеров. И Модрич, и Кроос смотрятся здорово, и Рамос добавил надежности обороне, впереди прекрасен Бензема.

У Бильбао свои проблемы. В последнем туре должен был «Атлетик» одержать волевую победу над «Валенсией» в гостях, вел 2:1, но со стандарта пропустил глупый гол. В итоге — 2:2.

Обычно игры против Бильбао у «Реала» получаются очень нерезультативные. Так было в прошлом сезоне. Честно признаюсь, предпосылок к тому, что это будет результативная игра, нет. Вряд ли. В прошлом сезоне было 0:0 в Мадриде. В Бильбао «Реал» выиграл 1:0. За последние шесть встреч только одна была верховой — «Реал» как-то раз победил 3:0».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз и ставка Константина Генича
0
Повторить за 1.6
van Goth 100% WR1.96% ROI
1.59Атлетик фора (1.5)
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Салют, на связи van Goth aka Молодой Генич! Приятно, что столько людей подписалось на меня за первые два дня после регистрации на Betting Insider, спасибо всем, кому понравились мои прогнозы!

Сейчас рассмотрим матч Ла Лиги, который может быть озаглавлен как Эль Классико дубль два, поскольку Атлетик - единственная команда после Реала и Барселоны, никогда не покидавшая Примеру.
В данном матче победа нужна обеим командам, Реал постепенно поднимается ближе к законной «четверке», и делает это уверенно. Радует реал вообще в целом в последние два сезона с Зиданом во главе, команда очень многое делает для того, чтобы отстаивать свой титул королевского клуба. И конечно в этом матче мадридцы будут биться за победу. Насколько легкой будет для них эта победа - ведь соперник - Атлетик из Бильбао, команда, которая традиционно даёт бой всем своим именитым соперникам. И сегодня вполне вероятно они дадут бой и мадридцам - в строю легионеры Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс, крепкий кипер Унай Симон. Эти ребята знают, как обороняться, как контролировать мяч, как действовать на стандартах, а вдобавок ко всему вряд ли их устраивает какое-то там тринадцатое место в таблице. Если не забивать, то хотя бы максимально помешать реалу увезти победу баски попытаются, хотя мне кажется, что и забить команда вполне способна. На мой взгляд, Реал, конечно, сильнее, но Атлетик будет к этому готов, и если и одержат «сливочные» победу, то в один мяч. Беру Ф2 +1.5 за невысокий кэф 1.59
0
Повторить за 1.6
Lucifer Bettingstar 40.9% WR6.26% ROI
2.05Атлетик фора (1)
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
На прошлой неделе "Реал Мадрид" добился очень важных для себя побед, одна из которых позволила пробиться в плей-офф ЛЧ, а другая была важна в эмоциональном плане, так как удалось нанести 1-ое поражение в текущем розыгрыше Ла Лиги заклятому врагу "Атлетико", но с "Атлетик Бильбао" просто не будет. Мало того, что сами мадридцы нестабильны, так еще и баски являются исторически неудобными соперниками, которые частенько доставляют проблемы, потому стоит рассмотреть для ставки Ф(+1) на гостей.
6
Повторить за 2.09
Кирилл Шабельник 57.1% WR3.4% ROI
1.615Тотал меньше 3
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Добро пожаловать в Испанию на Сантьяго бернабеу!!!!! Всегда хотел услышать эти слова от когого-нибуть испанца в мадриде😂😂😂Ну к делу Сливочные потихоньку начинают приходить в себя забирают очки там где обязаны, в данном матче у Зидана и ко отличные шансы это зделать если постараться, отсутствует Азар, бензема ещё до конца не пришёл в себя, Зная Бильбао это будет очень нудный футбол и банок сдесь будет не больше трех в самом плохом варианте, кто хочет рискнуть прошу тм 2,5, всем удачи💪
0
Повторить за 1.6
Кирилл Александрович14 0% WR0% ROI
1.52Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал набрал отличную форму, 3 уверенные победы в 3 последних играх без шансов для соперника. Атака начала действовать увереннее, центр обороны снова защищает Рамос, восстановившийся после травмы, а в середине поля уверенно выступает каземиро и заметно прибавил модрич. К тому же Атлетик Бильбао не может распечатать ворота сливочным уже на протяжении 3 игр, а уж тем более в гостях. Все предрасполагает к победе хозяев.
0
Повторить за 1.5
Александр Мoстовой 40.5% WR2.19% ROI
2.46Реал Мадрид фора (-1.5)
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Мадридский «Реал» дважды проиграл на стадии группового этапа Лиги чемпионов донецкому «Шахтеру», но после последнего тура, в котором одолел гладбахскую «Боруссию», сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет против итальянской «Аталанты».

В чемпионате Примеры Мадрид в шаге от первой позиции. «Галактикос» добыл семь побед и два раза сыграл вничью, что принесло 23 очка. Два последних поединка чемпион выиграл, одолев по очереди «Севилью» (1:0) и «Атлетико» (2:0).

«Атлетик» переживает не лучшие времена, но тем не менее пока входит в тройку команд Примеры, которые ни разу не вылетали из высшей лиги Испании. Перед сегодняшним матчем в активе басков четыре победы и два мирных исхода, что соответствует 12-й позиции.

Уже три игры подряд «красно-белые» не знают побед и в последней игре разделил очки с «Валенсией» (2:2). Лично я считаю, что шансов у гостей сегодня мало. Баски способны забить мяч в ворота «сливочных», но вряд ли зайдет дальше этого.

«Реал» - это «Реал» и моя ставка будет на уверенную победу хозяев, которые превосходят «львов» по всем позициям.

Источник: VseProSport
0
Повторить за 2.375
Sergey Rabkov32 70% WR2.09% ROI
1.39Тотал больше 2
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
"Атлетик" не обыгрывал "Реал" на его поле с февраля 2005 года. В шестнадцати последующих домашних матчах (15 в рамках Ла Лиги и один в Копа дель Рей) "бланкос" одержали 14 побед и дважды поделили очки с басками, причем ничьи были зафиксированы в двух из трех последних сезонов. Усталость наверняка может внести свои коррективы в развитие матча и его исход. Но все же очень сомневаюсь, что плохо играющие в гостях "Львы" Гаиски Гаритано смогут справиться с уставшим "Реалом"
0
Повторить за 1.39
Владимир Апишев 58.3% WR-0.58% ROI
1.51Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Букмекеры вполне адекватно оценивают шансы команд, "сливочные" по праву котируются фаворитами, если честно коэффициенты даже немного удивляют. Как по мне на Реал, на фоне их крайних матчей не должны давать и больше 1.35 но тут выписали даже больше 1.5, так что не "мудрствуя лукаво" и не усложняя позицию форами и тоталами, следует играть чистую победу подопечных Зидана. Куртуа наверняка будет стараться сохранить свои ворота в неприкосновенности, а Бензема наверняка запишет на свой голевой счёт 1-2 банки. Мой выбор чистая победа Реала Мадрида.
0
Повторить за 1.5
HALKi 57.1% WR-3.2% ROI
1.54Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал перед очередными слухами о увольнении Зидана, в который раз смог собраться и выдать максимальные результаты. Сначала на выезде обыграли Севилью в рамках чемпионата. Далее дома в решающем матче Лиги Чемпионов обыграли Боруссию М и обеспечили себе выход в плей-офф, еще и с первого места. Ну и напоследок в мадридском дерби не оставили шансов Атлетико.
Пришел черед Атлетика, и матч снова состоится в Мадриде. Исторически матчи с басками проходят для сливочных в напряженной борьбе, однако в последнее время ситуация немного улучшилась. А именно, в крайних 3 личных встречах Реал дважды победил при 1 ничьей.
Атлетик проводит не самый лучший свой сезон. Баски всего на 3 очка опережают зону вылета. В крайних 5 играх всего 1 победа при 2 поражениях. Ситуация не самая лучшая.
У Мадрида традиционно не сыграет Азар, также не помогут Йович, Одегорд и Диас. Ничего нового, Сливочные привыкли играть без них. Учитывая их хорошею форму, и отвратительную у Атлетика, я не сомневаюсь в победе хозяев.
0
Повторить за 1.5
Николай Б. 45% WR-3.27% ROI
1.72Реал Мадрид тотал меньше 2
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетик| Ла Лига
Атлетик ооочень оборонительная команда(возможно их покусали российские футболисты))))Реал выиграл важнейшие последние встречи.прям своеобразный кэмбек ,если не брать в расклад одну игру.но,я считаю,что выиграв важную для команды игру а лч,а после мутно выиграв у лопетеги 0:1-зидан не решил все проблемы.такие баги не решаются в одночасье.я примерно вижу к чему идёт реал.совершенно другая игра.другой мир,если так можно сказать)))повышение индивидуальных качеств всееех футболистов.постоянное перемещение всех футболистов по всему полю,непредсказуемость,неординарные решения,непредвиденные для противника передачи.нет той самой единой мощи,скорости и силы ,как во времена Роналду.
0
Повторить за 1.71
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