Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 в матче «Барселона» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Атлетико» набрал отличный ход, выдав серию выигрышных матчей подряд. «Атлетико» уже серьезно застолбил третье место в чемпионате. У Симеоне есть такая пометочка в период работы в испанском чемпионате. В Ла Лиге он ни разу не обыгрывал «Барселону».
Генич считает, что «Барселоне» будет тяжело обойти «Реал» в турнирной таблице. У мадридцев и скамейка длиннее, меньше проблем внутри команды. «Барселона» слишком зависима от Месси, и по последним матчам видно, что проблемы есть. Первый тайм в Виго был неплохой, а во втором «кто в лес, кто по дрова».
Эксперт сайта Legalbet Владислав Радимов предлагает две ставки на матч чемпионата Испании.
У «Атлетико» в прошлом матче с «Алавесом» отличились два игрока основы, которые будут пропускать игру с «Барселоной», и это очень плохо для мадридцев, а интриги-то хотелось. Для Диего Симеоне это будет тяжелый матч. Предположу ставку на «Атлетико» с нулевой форой. «Барселона» в матче с «Сельтой» пропускала очень много контратак, а «Атлетико» как раз умеет играть на острие. «Барселона» дает своим соперникам достаточно пространства для атак, отсюда можно сделать акцент на ставке «Обе забьют». Ну и сами хозяева поля, имея в распоряжении таких исполнителей, как Месси, обязаны забивать. Поставить на то, что «Барселона» не забьет, имея в своей обойме Месси, Гризманна и Суареса, - это просто смешно. А «Атлетико», в свою очередь, имея такое пространство впереди, должно использовать его - это же стихия мадридцев.
В этом матче можно сказать решается кто скорее всего станет чемпионом Испании, либо Реал, либо Барса.Барселона в предыдущем туре сыграла просто ужасно с Сельтой и если сыграет также с Атлетико, то о победе речи идти и быть не может, но у Барселоны огромная мотивация чтобы победить.На счёт обороны Атлетико даже говорит не стоит, вы все и так знаете, то что очень хорошая, но всё-таки я думаю атакующее мастерство Барселоны во главе с Месси сможет огорчить команду Симеоне.Беру победу Барсы.Удачи)
Друзья, всех приветствую. Для начала хотелось бы высказаться по вчерашнему прогнозу с Бенфикой. В принципе мои слова оправдались, как я и писал, Бенфика после пандемии никак не может придти в себя и очень много пропускает. Учитывая этот факт, я был уверен в том, что Бенфика обязательно пропустит. Бенфика пропустила, даже целых три мяча! И ни одного в ответ! Я обязательно учту эту ошибку, больше никогда не буду так агрессивно грузить на данную команду и к следующему матчу подойду более ответственно и учту это фиаско.
Теперь что касается матча барселона - Атлетико. Один из самых интересных и интригующих матчей в грядущие дни Примерно неделею назад, ещё до начала 32 тура, в турнирной таблице расклад был такой: Реал и Барселона одинаковое количество голов. И тут я понимаю, что мотивация будет у обоих. Для Барсы всё решено, гарантированный проход на Лигу Чемпионов, но для статуса, для своего громкого бренда - занять первое место в Ла Лиге принципиально. на данный момент, что должно произойти, чтобы Барса вырвалась вперед? Реал Мадрид должен проигарть дома Хетафе в 33 туре, Барселона должна обыграть Атлетико - очень мало вероятно. Поэтому и мотивации у Барселоны забрать победу будет куда больше, чем прежде. Ведь если Реал обыграет Хетафе, а Барселона снова сыграет вничью, то разрыв будет уже не 2 очка, а целых 4, а чтобы догнать такой отрыв придется выигрывать все остальные туры - что тоже маловероятно.
Но не смотря на бешенную мотивацию Барселоны, я вижу в этой втсрече и такой вариант как НИЧЬЯ. Обратите внимание на очные встречи... Сколько бы лет не прошло, как сильно бы не менялись составы у этих команд - но у них это уже традиция, играть между собой на ТМ (исключение послледняя игра): 0:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 и тп
К сожалению, здесь не дают такой вариации как 1х и ТМ, поэтому придется пользоваться тем, что есть и брать чистую победу Барсы+ТМ. Будьте внимательны, эта ставка скорее всего проиграет, т.к. нет двойника на 1х Реальные деньги я поставлю на 1х и ТМ 3.5/4.5 Пожелаем удачи и администрации уже побыстрее ввести вариант "двойной шанс + тотал"
Всем добрый вечер! Барса принимает Атлетико Мадрид. Каталонцам очень нужны очки, поскольку Реал Мадрид уже на первом месте в чемпионате и оставшиеся игры у них остались по-легче. Думаю сегодня будет решаться судьба чемпиона Испании, ну а обыграть Атлетико М. каталонцам не удастся и досвидания. Барса в предыдущем матче с Сельтой по игре на мой взгляд уступала и 2-2 для них это счастье. Видно, что Каталонцы какие-то уставшие, нет катализатора и думаю сегодня будут гнуть туже линию: забить и отсидеться. Но это Атлетико Мадрид, быстрые, напорные, назойливые и при этом мотивированы, так как на горизонте маячит попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Поэтому берем пока не поздно. Всем Удачи!
Я человек простой. Вижу Атлетика сразу ставлю 2,5тм) и это ставка мне кажется зайдёт 👌. Потому что для Атлетико это классика играть тм. И сам Барса Я думаю не будет рисковать. Последние 2 еле забили 1 Бильбао . И позорно сыграл в ничью с Сельтой 2-2!) Атлетико тоже пропустил в последнем матче от Алавеса . Но это пенка... Так что Я уверен что эти 2 гранда которые не хотят терять очки и по статистике идут гладко... Сыграют низ.. кстати ничя возможно 👌 на этом у меня всё . Завтра больше ставок не будет. Всем желаю ограбить БК!) 😉💵✅
Доброго времени суток любители футбола!!! Центральный матч тура в чемпионате Испании, с яркой вывеской Барселона Атлетико Мадрид, надеюсь и с такой же яркой игрой. Барселона ведет борьбу с Реалом за золото чемпионата, но порой преподносит сюрпризы, как в прошлом туре с Сельтой 2-2. Атлетико Мадрид пока что побеждает исключительно минимально, но тем не менее команда на 3 месте и отстает от Барселоны на 9 очков. Если Барселона хочет титул они обязаны не терять здесь очки!
Барселона - Атлетико Фаворит- в таких матчах нету явного фаворита Точный счёт - 1:0 Турнирное положение: Барселона - 2 Атлетико Мадрид - 3 Так... Нас ждёт очень красивый футбол обеих команд. Атлетико после коронавирусной паузы - очень хорош, и из пяти матчей - выиграла четыре матча, и сыграла вничью У команд разные цели для победы: Атлетико нужна победа для того чтобы: 1) сохраниться на третьем месте 2) И помочь своим друзьям из Мадрида А вот у Барселона гонка за чемпионство, Реал ушел на 2 очка вперёд, Барселоне нужно побеждать все матчи, и ждать ошибку Реал Мадрида Игроки Барселоны после матча с "Сельтой" (2:2) поругались с главным тренером по изданию MD У Барселоны сейчас не всё хорошо, а вот у Диего Симеоне и его команде - все офигенно, если они будут играть так как играли раньше до этого матча - то уверенно победит
Барселона-Атлетико Мадрид, огненный матч для любителей Испанской Ла Лиги. Барселона выглядит фоваритом в этой игре, там играют игроки высшего уровня, такие как Месси, Тер Штегин, Суарез, 17-и летний Ансу Фати, Пике, Гризманн, Ракитич, Артуро Видаль, Артур, а у Атлетико играют Ян Облак, Феликс, Диего Коста, Триппьер, Коке, но я всё равно вижу Барселону победителем в этом матче и им надо брать три очка и обогнать Реал Мадрид и снова встать на первую строчку
Всем привет. Я Михаил Поленов. Мы с вами говорим об испанском футболе. Обсудим матч "Барселоны", которая продолжает гнаться за мадридским "Реалом".
Когда мы говорили о борьбе за титул в Испании, то мы отмечали, что одним из главных преимуществ Мадрида может стать более удобный календарь. Так пока и происходит - "Барса" потеряла очки на сложном выезде в Севилье, а в субботу еще в Виго. И очередной соперник тоже очень сложный. Это "Атлетико Мадрид".
У него свои собственные головные боли - "Атлетико" надо цепляться за четверку. пока это получается, но подпирают "Севилья" и "Вильярреал". И у "Атлетико", который проводит не самый лучший сезон, возможно, худший при Симеоне, свои собственные проблемы.
Важный момент - "Атлетико" в этом матче будет играть без двух своих ведущих игроков - без Коке и Савича. Это довольно серьезный удар. Мы знаем, что одна из главных проблем "Атлетико" - это пропущенные мячи, они все таки пропускают чаще, чем в предыдущие сезоны. И при этом они меньше забивают. И когда у "Атлетико" есть проблемы в атаке и тут же появляются проблемы в обороне, то это выливается в проблемы с результатом.
Игра против "Барселоны" на выезде - довольно серьезное испытание. "Барса" пропустила вперед "Реал" по всем показателям, ошибаться нельзя. Умеет ли "Барселона" выдать игру по заказу и выиграть? Конечно. С "Атлетико" это, правда, несколько сложнее, но я все таки верю в слова Пике, который сказал, что они не сдаются и будут биться до конца.
Игровых аргументов у "Барсы" по-прежнему много. И, возможно, чем сложнее соперник, тем для нее лучше. Ставлю на победу "Барселоны" с коэффициентом 1.87.