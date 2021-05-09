Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1Х и ТМ (3,5) в матче Атлетико Мадрид - Барселона. Вот его доводы:
«Как вы знаете, Диего Симеоне еще ни разу, будучи тренером мадридского «Атлетико» почти 10 лет, не обыгрывал «Барселону» в чемпионате. Когда-то он все-таки рано или поздно ее обыграет. Матчи после сборных для «Барселоны» всегда складываются равно и неоднозначно. Раньше был такой стереотип, что «Барселона» после сборных всегда проигрывала, потому этот стереотип как-то разрушился. Месси далеко улетал, другие футболисты тоже получали практику, Бускетс травму получил и не сыграет в этом матче, не будет Араухо. Я веду к тому, что «Атлетико» сейчас выглядит поструктурнее. Да, у «Атлетико» нет Лукаса Торрейры – он на карантине, как и Луис Суарес. На момент записи прогноза непонятно, сыграет он или нет. Вроде бы все идет к тому, что он против своей бывшей команды не сыграет. Вернулся Феррейра-Карраско, с Жоао Феликсом все в порядке.
Мне кажется, что сейчас «Атлетико» выглядит интереснее, стабильнее, увереннее, чем «Барселона». У меня практически нет сомнений, что «Атлетико» не проиграет. Можно также сыграть «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3,5. Можно было бы даже рискнуть и попробовать сыграть на победу «Атлетико» с коэффициентом 2,94 или «Атлетико» с форой (0).
Думайте сами, решайте сами, а мои прогнозы на этот матч такие: 1Х за 1,60 и 1Х и тотал меньше 3,5 за 1,99. Чутьишко подсказывает, что «Атлетико» в Мадриде «Барселоне» не уступит».
Источник: РБ / «Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз и ставки Константина Генича
Нестабильность Барселоны даёт очень хорошие шансы в этом матче Атлетико ...что там придумает Куман..?...непонятно .Был перерыв,на пользу барсе он точно не сыграет...безусловно будет битва...с ТБ желтых карт....у обоих команд есть кому забивать,но в плане целостности,Атлетико выглядит сильнее..плюс своё поле,тренер настроит как надо.поэтому что Атлетико не забьет у себя разобранной барсе сомнений не вызывает,..в свою очередь у барсы есть Месси ,который из ничего может сделать гол и отдать голевую.
✅👉⚽️⚽️⚽️🔔 Дома команда симеоне должна цепляться за такой матч, ✅потому так как он лучше готовит своих футболистов физически, а в этом матче это будет первостепенный бонус, так как были матчи сборных, футболисты приедут не совсем физически готовы, все таки матчи и перелет даются не так просто. ✔️Плюс к этой ставке что тренер хозяев сможет зарядить эмоционально своих спортсменов, намного лучше чем коуч гостей, вот за счёт этих двух состовляющих, атлетико может одержать победу. Есть конечно великий и ужасный Месси который решает вопросы, но после сборной будет ходить надеюсь пешком💸👈
Ребята, сразу скажу, я тщательного анализа не проводил специально для этого матча. Я советую вам не ставить на этот матч, если вы не фанат Атлетико. Эта ставка больше по фану. Но и если логический подумать, то в этом сезоне Атлетико ни разу не проиграл за 7 туров в лиге. Атлетико очень стабильная команда на данный момент. Пропустили всего лишь 2гола. Думаю игра будет сухая, и будет забито пару голов. И я ставлю на победу атлетико мадрид с форой(0) Еще раз скажу, я не проводил анализ, поэтому эта ставка очень опасна, даже для меня, я ставлю лишь потому, что я болею за Атлетико Мадрид всей душой!!! Приготовьте свои нервы, ГОСПОДА🚬
Команда Атлетико проводит неплохой отрезок в 5 играх последних они 4 победили и 1 раз сыграли вничью. И если смотреть по последним играм, можно заметить что атака у них начала действовать, разыгрался Феликс и Льоренте, первый забил 3 гола за 2 игры, а другой забивает уже 3 игры подряд, но жалко что им не сможет помочь Суарес, который тоже с самой первой игры стал делать результат! При Кумане Барса, пока ещё выглядит не так мощно, особенно в гостях, из 5 последних матчей, они выиграли только 1, 2 сыграли вничью, и 2 раза проиграли, а темболее в гостях Барса мало забивает. Поэтому, я думаю Барсе будет не просто играть против команды, у которой вся игра строится на крепкой надёжной защите, а ещё если учесть их нападение в форме, то Атлетико имеет право рассчитывать сегодня хотябы на 1 очко, им по силам не проиграть как минимум! Лайк, подписка - это мотивирует давать проходные прогнозы!
⚫Атлетико Мадрид⚫ Атлетико Мадрид до паузы в чемпионате выглядел, как реальный претендент на 1-е место. Команда одержала 4 подряд виктории. Общий счет этих 4-х поединков - 11:1. В целом, подопечные Диего Симеоне до сих пор ни разу не проигрывали. Они единственные в Примере, кому подобное удается. В 7-и матчах команда 5 раза победила, при 2-х ничьих. У столичного коллектива есть еще пара игр в запасе. Если в них удастся выиграть, команда наверняка окажется в числе лидеров. Что удивительно, у "матрасников" одна из лучших атакующих линий в чемпионате - 17 забитых голов. Если судить по средней результативности, команда забивает 2,4 мяча за 90 минут (лучший показатель в Ла Лиге). 10 из 17-и голов забили Суарес и Фелиш (по 5 мячей в активе у каждого исполнителя). Не могу не отметить, что как и всегда, у Атлетико полный порядок в обороне - всего 2 пропущенных гола. Сегодня, имея на счету 17 очков, "индейцы" на 3-й строчке в таблице находятся. Отставание от 1-й позиции составляет 2 пункта. О кадрах. Не сыграют Эктор Эррера и Луис Суарес. Пока неизвестно, появится ли на поле следующие исполнители: Витоло, Диего Коста, Феррейра-Карраско и Савич.х
Продолжу сегодняшний тренд. Матч труден для прогнозирования исхода. По статистике получается лучше сыграть такую ставку. Атлетико дома забивали в последних четырех матчах из пяти. Но и Барселона забивали в последних четырех матчах из пяти. Кроме того по статистике ставка ОЗ проходила также в последних четырех матчах из пяти. У Атлетико и у Барселона есть потери в составе, но надеюсь это не помешает ставке. Всем удачи кроме буков.
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ И ФАРТА БЕСКОНЕЧНОГО! АТЛЕТИКО СЕЙЧАС НА ХОРОШЕМ ХОДУ И ДОМА ИГРАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО, ОСОБЕННО В ОБОРОНЕ ! КОНЕЧНО БОЛЬШЕЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ, ОТДАМ И ОТДАЮ ВСЕГДА БАРСЕЛОНЕ ! Т.К КУМАН, СТРОИТ ПОКА КОМАНДУ И С НОВИЧКАМИ СМОТРЯТСЯ НЕ ПЛОХО, КОТОРЫЕ ПОКА НЕ ТАК СИЛЬНО, СЫГРАЛИСЬ, НО ВСЕ ТАКИ В ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ, УВЕРЕН НЕ ПРОИГРАЮТ !!! ХОТЯ И СМОГУТ ВЫИГРАТЬ, ХОТЬ И ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА БЫЛА 2:2, ДУМАЮ ЭТА БУДЕТ 2:3😈
В одном из самых интригующих матчей десятого тура Ла Лиги «Атлетико» дома примет «Барселону».
У обоих соперников есть свои проблемы сейчас. У «Атлетико», например, не сможет сыграть Суарес. Уругваец слег с коронавирусом, что жаль. Многие ждали его выхода на поле против бывшего клуба.
У «Барселоны», в свою очередь, сыграет Месси, скорее всего. Из сборной он даже вернулся в неплохом расположении духа. Его Аргентина показывает хороший футбол, часто побеждает. Возможно, это даст Лео новых сил.
Однако у каталонцев тоже есть свои потери, к примеру, в лице Фати. Он вносил определенную активность и креатив в игру «Барселоны». Но, как я говорил выше, Месси сейчас находится в боевом состоянии.
Чуть выправила «Барселона» турнирную ситуацию в последних турах. Поднялась она немного выше середины. Несколько побед отделяют команду Кумана от лидирующих позиций в чемпионате. А вот «Атлетико» занимает более привычное место. Мадридцы идут третьими и имеют небольшой отрыв от «Сосьедада» и «Вильярреала» с первых мест.
Оба клуба также выступают в Лиге чемпионов между турами в Примере. Причем обе команды играют там с переменным успехом. И у Кумана, и у Симеоне стоит важная задача по поиску оптимального состава на каждую игру, без риска потерять игроков в следующих важных матчах.
Вот и сейчас, скорее всего, соперники могут выставить не всех основных футболистов. С другой стороны, количество игроков в лазарете заставляет, как говорится, «обходится тем, что есть на руках».
Соперники на данный момент примерно равны. Так что здесь все сводится к индивидуальному мастерству отдельных игроков. По моему мнению, в этом аспекте у «Барселоны» есть преимущество, даже с травмированным Фати. Месси должен сделать игру.
Даже не смотря на то, что команды не находятся в оптимальной форме, этот поединок вызовет большой ажиотаж. Обидно, что мы не увидим противостояния двух друзей Месси и Суареса. Сложно вообще предложить хоть какой-то прогноз на матч Атлетико Мадрид – Барселона. «Матрасники» в этом сезоне смотрелись стабильнее, но у них много кадровых потерь. Ставить сейчас на Барсу, вообще как в рулетку играть. Такой матч надо смотреть и ставить в лайве, исходя из рисунка игры. Несмотря на то, что Атлетико часто «сушит» игру, рискнем взять ставку тотал больше 2,5 голов.