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Барселона — Атлетико прогнозы на матч 09.01.2020

Барселона — Атлетико
  •  Суперкубок Испании
Барселона
04:38:20
до начала матча
Атлетико
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Барселона — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Барселона была доминирующей стороной на встречах с Атлетико Мадрид, и они идут на это столкновение в хорошей форме. Они определенно будут фаворитами, но Атлетико также может быть хитрой стороной. Атлетико забивал дважды в каждом из своих последних четырех матчей, но это было против гораздо более слабых соперников. Думаю, что они будут использовать более оборонительный подход, как это было на их предыдущих встречах. Более того, они не были самой сильной стороной, когда играли вдали от дома, и их защитный подход во многом способствовал низкому результату их игр. Ожидаю, что эта игра закончится до 2,5 голов.
Барселона — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Супер Кубок Испании. В предыдущих матчах Барселона потеряла очки. После этих проигришей она как никогда злая и настроена только на победу. По моему мнению здесь уверенная победа Барселоны. Смотря на прошлые матчи Барселоны - Ат. Мадрид можно понять что голов будет не мало. Барселона много забивает и так же много пропускает. Я уверен в том, что обе команды пропустят, но Барселона должна забить свои голы. Мой прогноз победа Барселоны и тотал 2.5 б
Барселона — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Барселона принимает атлетико. Уровень Барселоны чувствуете и атлетико? В этом матче я ставлю на команду Барселоны фору(0). Жду яркую игру от уровневой команды возможные ставки это обз(нет). Опять же супер кубок, непредсказуемые игры, будем ждать победу конечно же от фаворитов этой игры тобишь барсы. Коэффициенты достаточно интересные, и многие будут ставить на победу барсы, но мы же не любим риск) Всем удачи 😎🤘💥
Прогнозы 4938
Все
Платные
Максим Владимирович Брозовский100% WR0.73% ROI
Максим Владимирович БрозовскийROI 0.73
1.89Тотал меньше 2.5
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона была доминирующей стороной на встречах с Атлетико Мадрид, и они идут на это столкновение в хорошей форме. Они определенно будут фаворитами, но Атлетико также может быть хитрой стороной. Атлетико забивал дважды в каждом из своих последних четырех матчей, но это было против гораздо более слабых соперников. Думаю, что они будут использовать более оборонительный подход, как это было на их предыдущих встречах. Более того, они не были самой сильной стороной, когда играли вдали от дома, и их защитный подход во многом способствовал низкому результату их игр. Ожидаю, что эта игра закончится до 2,5 голов.
3
Повторить за 1.9
askhat.tungushev23bs0% WR0% ROI
askhat.tungushev23bsROI 0
3.26Победа Барселона и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Супер Кубок Испании. В предыдущих матчах Барселона потеряла очки.
После этих проигришей она как никогда злая и настроена только на победу. По моему мнению здесь уверенная победа Барселоны.
Смотря на прошлые матчи Барселоны - Ат. Мадрид можно понять что голов будет не мало. Барселона много забивает и так же много пропускает. Я уверен в том, что обе команды пропустят, но Барселона должна забить свои голы. Мой прогноз победа Барселоны и тотал 2.5 б
2
Повторить за 3.15
Егорик63.2% WR1.31% ROI
ЕгорикROI 1.31
1.47Барселона фора (0)
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона принимает атлетико.

Уровень Барселоны чувствуете и атлетико?

В этом матче я ставлю на команду Барселоны фору(0). Жду яркую игру от уровневой команды возможные ставки это обз(нет).

Опять же супер кубок, непредсказуемые игры, будем ждать победу конечно же от фаворитов этой игры тобишь барсы.

Коэффициенты достаточно интересные, и многие будут ставить на победу барсы, но мы же не любим риск)

Всем удачи 😎🤘💥
2
Повторить за 1.43
Константин Генич56.3% WR-0.87% ROI
Константин ГеничROI -0.87
1.92Победит Атлетико или ничья
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 в матче «Барселона» — «Атлетико». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что если говорить о Ла Лиге, то там Симеоне еще ни разу не насолил «Барселоне». Были ничейные результаты, были ситуации, когда «Атлетико» был максимально близок к победе, но уже давно Симеоне ничего не может противопоставить «Барселоне». В последних 11 матчах 8 остались за «Барселоной».

Генич считает, что здесь в отдельно взятой игре может быть все что угодно. Недавно команды играли в чемпионате Испании. В Мадриде «Барса» выиграла со счетом 1:0 благодаря точному удару Лионеля Месси в самой концовке матча. Но, если бы не Тер Штеген, то уже после первого таймам «Барса» могла бы проигрывать. В этой системе координат, когда «Барселона» упустила победу в матче с «Эспаньолом», показав не очень внятную игру, а «Атлетико» с горем пополам благодаря Облаку одержал победу над «Леванте», комплекс выездных игр у «Барселоны» может перенестись и в Саудовскую Аравию.

Источник: РБ
20
Повторить за 1.9
Никитун92.9% WR6.73% ROI
НикитунROI 6.73
2.04Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Хай. Супер кубок Испании эт конечно интересно, но интересней должен получится матч. В свете недавних событий на Барсу вообще опасно ставить. Но я всё же считаю что уровень и класс клуба тут должен зарешать. Если так подумать то Атлетико по-сути некому забивать Молодой Фелиш и уже давно не молодой Коста врятли смогут пройти Бускетса, Де ёнга, Пике, Видаля(если будет, хотя судя по игрокам в атаке я удивлён что у них место для вратаря есть, купил бы Канте и всё.) А вот барса может тут и поборотся. Ставить на Барселону чисто дело ваше. Но я бы не советовал вообще ставить на этот матч:(
4
Повторить за 2.01
Валерий Непомнящий50.5% WR-4.23% ROI
Валерий НепомнящийROI -4.23
1.77Обе команды забьют - Да
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
На мой взгляд, «Барселона» является фаворитом этого матча. У каталонцев в начале сезона были определенные игровые проблемы, но сейчас команда постепенно находит свою игру. Хотя как действовали футболисты «Барселоны» в недавнем «Эль-класико» мне очень не понравилось, команда играла совсем не остро. Однако в полуфинале суперкубка я ожидаю от них совсем другой футбол.

«Атлетико» является очень неудобным соперником для любой команды. Мадридцы классно действуют в обороне, и у них качественные атакующие футболисты, которые могут завершить голом любую атаку. Поэтому легко в этом матче «Барселоне» точно не будет. Если каталонцы сумеют забить в первой половине первого тайма, то встреча, на мой взгляд, может получиться очень результативной, ведь «Атлетико» придется раскрываться. Однако в любом случае я ожидаю, что обе команды смогут хотя бы по разу отличиться.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.79
Виталий (MIX)60% WR-0.11% ROI
Виталий (MIX)ROI -0.11
2.08Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона явный фаворит встречи, они играют дома, где у них отличная мтатистика
2 игры в ничью и 8 побед за последние 10 игр
У Птлетико в гостях не все так сладко, на 10 игр приходится 3 победы, 2 поражения и 5 игр в ничью.

Для тех, кто не хочет рисковать, я б посоветовал ставить ф1(0) кф 1.5

Но для любителей азарта П1

Все же хотят увидеть эль классико в финале кубука и мне кажется, что оно состоится.
0
Повторить за 2.01
Виктор Гусев50.8% WR-3.21% ROI
Виктор ГусевROI -3.21
1.87Тотал меньше 2.5
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я еще раз поздравляю вас с Новым годом. Новый год - новый формат Суперкубка Испании. Сегодня я постараюсь сделать прогноз на его полуфинальный матч между “Барселоной” и мадридским “Атлетико”. В другом полуфинале играют “Валенсия” и “Реал”, но нас интересует другой матч.

Если смотреть турнирную таблицу чемпионата Испании, то играют первая и третья команда страны. Наверное, мы не будем говорить о результатах в Примере, кроме последних результатов. “Барселона” потеряла очки с “Эспаньолом” со счетом 2:2, тогда как “Атлетико” разобралась с “Леванте” (2:1). Но это совершенно другой турнир.

Федерация футбола Испании получила огромные деньги за организацию Суперкубка в Саудовской Аравии. А вот болельщикам это не совсем понравилось, почему они и не полетели на эту игру. “Атлетико” вот оплачивает своим фанатам перелет. А билеты на матч стоят всего лишь 25 евро. Тем не менее, явки со стороны испанских болельщиков не будет.

Такие игры уже ведь были. Я уже обжегся, ставя на обилие мячей. Можно себе представить, что они приехали играть для шейхов за деньги и поведут себя как на выставочном матче. Но все-таки это не товарищеская игра, а серьезный поединок за трофей. Мне кажется, что никакой феерии голов не будет. Все пройдет сдержанно, четко, строго. У обоих клубов есть желание выйти в финал. Будет серьезный бой.

Конечно, есть преимущество у “Барселоны” по личным встречам - 8 побед за последние 11 матчей в Ла Лиге. Зато у “Барсы” травмирован Тер Штеген. “Атлетико” будет без Диего Косты и Лемара. Думаю, что коучи выставят основные составы, ведь это серьезный турнир. И последнее, на что я обратил внимание - за последние семь очных матчей команды лишь раз пробили “верх”.

Мой прогноз: тотал меньше 2,5 голов.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.9
absolutezero53.4% WR-2.87% ROI
absolutezeroROI -2.87
2Барселона тотал больше 1.5
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Суперкубок Испании. Для обеих команд, игра выездная. Статистика личных встреч, последних двадцати игр, преимущественно низовая, неудивительно, Атлетико из Мадрида играет от обороны. Но всегда Барселона забивает один два мяча, лишь в двух встречах не удалось забить, и оба матча плей офф лиги чемпионов, где концентрация, и ставки очень высоки. Здесь же, все сливки снимает федерация футбола Испании, насколько понятно, из немногой имеющейся информации. Верю в Барселону, что команде удастся дважды поразить ворота непростого соперника.
0
Повторить за 2.02
Александр Шмурнов45.9% WR-6.72% ROI
Александр ШмурновROI -6.72
2.06Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Барселона — Атлетико|Суперкубок Испании
Потерянные очки в дерби при удалении Фрэнки де Йонга - обескураживающий для Барселоны итог первого матча 2020 года. Что произошло с командой, объяснить непросто. И уж тем более - предсказать, чем это обернётся в следующей игре, да ещё в новом турнире. Скорее, команда разозлится, чем совсем скиснет. Да и Атлетико в последнее время для Барсы соперник, скорее, удобный.

"П1 за 1.98"
"Барселона индивидуальный тотал больше 1.5 за 2.03"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.01
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 37%
  • 9%
  • 8%
  • 5%
  • 5%