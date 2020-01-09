Барселона — Атлетико прогноз на матч от пользователя Максим Владимирович Брозовский Барселона была доминирующей стороной на встречах с Атлетико Мадрид, и они идут на это столкновение в хорошей форме. Они определенно будут фаворитами, но Атлетико также может быть хитрой стороной. Атлетико забивал дважды в каждом из своих последних четырех матчей, но это было против гораздо более слабых соперников. Думаю, что они будут использовать более оборонительный подход, как это было на их предыдущих встречах. Более того, они не были самой сильной стороной, когда играли вдали от дома, и их защитный подход во многом способствовал низкому результату их игр. Ожидаю, что эта игра закончится до 2,5 голов.

Барселона — Атлетико прогноз на матч от пользователя askhat.tungushev23bs Супер Кубок Испании. В предыдущих матчах Барселона потеряла очки. После этих проигришей она как никогда злая и настроена только на победу. По моему мнению здесь уверенная победа Барселоны. Смотря на прошлые матчи Барселоны - Ат. Мадрид можно понять что голов будет не мало. Барселона много забивает и так же много пропускает. Я уверен в том, что обе команды пропустят, но Барселона должна забить свои голы. Мой прогноз победа Барселоны и тотал 2.5 б