Супер матч 1/8 финала Лиги Чемпионов ждёт нас во вторник, в котором мадридское Атлетико будет принимать дома лондонский Челси. Когда я только увидел эту пару после жеребьевки, Атлетико сразу показалось мне фаворитом. Но тогда ключевым фактором было то, что главным тренером Челси был неопытный Френк Лэмпард, который вряд ли бы смог что-то противопоставить одному из лучших тренеров современности - Диего Симеоне. Но с тех пор прошло много времени, и Томас Тухель сменил Лэмпарда на посту главного тренера. Тем не менее, мадридцы все равно остаются для меня фаворитами. В чем причина? Давайте разбираться. После прихода Тухеля, Челси явно улучшили свои результаты, с тех пор "Аристократы" провели уже семь матчей и ни разу не проиграли. Но лондонцы в этих семи матчах показывали очень слабую результативность даже в матчах против слабых команд. Ниже я приведу статистику, сколько и кому забили футболисты Челси под руководством Томаса Тухеля: Вулверхемптон - 0 Бёрнли - 2 Тоттенхэм - 1 (с пенальти) Шеффилд - 2 (1 из них с пенальти) Барнсли - 1 (не смотря на то, что Челси вышел на матч основным составом) Ньюкасл - 2 Саутгемптон - 1 (с пенальти) Да, лондонцы стали пропускать намного меньше, но ни у кого из выше перечисленных команд нет в составе хороших атакующих игроков (за исключением Тоттенхэма, но там Кейн был травмирован). Вся причина, как по мне, в том, что у "Аристократов" нет нападающих мирового уровня. Оливье Жиру уже староват, Тимо Вернер пока не может раскрыться в Челси, Хаким Зиеш все ещё не может выйти на уровень, который он демонстрировал, выступая за амстердамский Аякс, Пулишич часто пропусакает матчи из-за травм, Абрахам и Хадсон Одои ещё слишком молоды, чтобы говорить о том, что это топ игроки. В общем, 300млн в это трансферное окно потрачено, но пока не окупается. Хотя, на бумаге, перед началом сезона, состав "Аристократов" выглядел одним из лучших в АПЛ. Я не знаю, кто именно из атакующих игроков выйдет во вторник в стартовом составе, но то, что им будет очень тяжело против слаженной обороны мадридцев - факт. Что касается Атлетико, "Матрасники" слили свой последний матч в Ла Лиге против Леванте, видимо, чтобы не тратить силы перед Лигой Чемпионов. У Атлетико отличный состав, полный хороших футболистов на всех позициях. К тому же, мадридцы подойдут к этому матчу практически без кадровых потерь, за исключением Кирана Триппьера. Да, мы уже поняли, что Челси пропускает очень мало (два гола в семи матчах при Тухеле), но нападение Атлетико может найти подход к любой обороне, даже самой крепкой. Атлетико при Симеоне ни разу не проигрывало домашние матчи на этой стадии Лиги Чемпионов. А если посмотреть, кого обыгрывали "Матрасники" дома в предыдущих противостояниях 1/8 финала (Ювентус 2:0, Ливерпуль 1:0), то Челси на их фоне выглядит совсем безобидно. Все будет зависеть от настроя хозяев на этот матч, но я не вижу причин, почему команда Диего Симеоне может выйти на этот матч с плохим настроением. Поэтому, я считаю, что Атлетико спокойно одержит победу.
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Друзья Я не пойму почему все так сильно верят в победу Атлетико. Они последние игры сливают жёстко. От Сельта 1-1 позорище первый матч, а вторая игра вообще 0-2! Там по моему 27 ударов было , а голов 0! Так что Испанцы доверия не внушают . И эти ошибки в обороне и в ЛЧ проявится Я уверен . А Челси? -Челси норм караван идёт, чуток изменил тактику , более оккуратно играть начали. Так что Я тут поболею за Синих!
Матч будет проводится на нейтральном поле в Бухарести. Матрасникам на групповом этапе из сильных команд попалась Бавария. При этом заняли второе место. Из них 2 победы 3 ничьи и 1 порожение от Баварии. У Челси же с группой вообще повезло. В группе была - Севилья, Краснодар и Ренн. Аристократы закончили групповой этап на первом месте . По потерям у Матрасников не сыграет Карраска Я. А у Аристократов не будет Силвы Т. Я считаю что Диего Симионе будет играть в свой футбол, и Челси вообще не смогут подойти к воротам . Победы Атлетико с минимальным счетом.
Уверен в данном прогнозе и объясню почему.Это лига чемпионов а не чемпионаты,ставки высоки особенно на первый матч который не в коем случае нельзя проигрывать команде Диего Семеоне.Предположу закрытый футбол и ставку 1Х<3,5.Верю в испанцев в данном противостоянии так как главный тренер номинальных хозяев не простой физрук,а опытный еврокубковый боец у которого препасены джокеры в руковах,англичанам будет сложно увезти победу
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси». Он считает, что хозяева в этой встрече не проиграют.
«К состоянию обеих команд есть вопросы перед Лигой чемпионов. «Атлетико» внезапно за неделю взял лишь 1 очков двух матчах с «Леванте». Команда Симеоне дала подобраться к себе «Реалу». Но, думаю, это банальный недонастрой. Отрыв в чемпионате был огромным, поэтому мотивация несколько угасла.
«Челси» при Тухеле ни разу еще не проигрывал, но все матчи были сложными — мало забивали, но еще меньше пропускали. В последнем туре не сумели в гостях обыграть «Сауггемптон» (1:1). Меня этот «Челси» вообще не впечатляет. Не уверен, что команда готова к плей-офф Лиги чемпионов. Тухель сейчас в роли пожарного.
Симеоне же выстраивал «Атлетико» годами, принципы особенно не меняются. В этом году команда интереснее в атаке за счет Суареса. И это радует.
На мой взгляд, в первом матче на нейтральном поле голов будет мало. Обе команды будут играть очень прагматично. Но «Атлетико» свое возьмет за счет системы и мастерства Луиса Суареса. Такого игрока в атаке «Челси» пока нет. Вернер еще не вырос, как и Хавертц. Ставлю на «Атлетико» с форой (0)».
В этом противостоянии у меня нет никакого сомнения в победе Атлетико Мадрид✅🎯 Коэффициент просто зашкаливает вверх и это подарок 🎁 Команда очень собрана и слажена во всех аспектах👍Семионе очень сильно настроен на лигу чемпионов-это главный турнир для мадридского клуба🎯 На данный момент если сравнивать обе команды между собой,то фаворит хозяева встречи✅ У Челси много недочетов в игре,команда далека от стабильного футбола,ну и скажу прямо,на данный момент Атлетико им не по зубам по всем аспектам❗️❗️❗️ Дома Атлетико матч заберёт✌️ ЕСЛИ СОГЛАСЕН СТАВЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ 👍⚽️⚽️⚽️
Моментально вскочил коэффициент на Атлетико Мадрид, всему виной - поражение от Леванте. Как бы там ни было, всё равно гостям придётся нелегко, много усилий придётся приложить для того, чтобы увезти хотя бы ничью из Испании. "Аристократам" необходимо действовать в стиле Леванте, то есть не бояться идти вперёд, давить оппонента, но и обороняться достойно. Конечно, вряд ли Челси удастся сыграть на ноль, всё-таки хозяева очень мотивированы, но битва будет серьёзнейшей
На мой взгляд, Лэмпард заигрался в футбол, что называется "на результат", когда команда достигает определенного комфортного преимущества и играет в соответствии со счетом. И его никто давно не наказывал после Лестера. Да собственно, и некому было. Атлетико же это уже другой уровень, а после поражения от Леванте еще одна игра дома. Болельщики просто не поймут. Да и сама команда тоже. Поэтому уровень мотивации должен быть запредельный. Думаю и победят, и два забьют аристократам, спустят их с небес на землю. Всем победы и до новых встреч!
Ооо, вот эту игру я и жду. Томас Тухель прийдя в английскую премьер-лигу, пока не давал поводов для растройств, но всё же, стоит ометить, что аристрократы играют в гостях гораздо слабее, то есть это домашняя команда. Что касаемо Диего Симеоне, мы все прекрасно знаем, что этот тренер умеет бетонировать свою штрафную зону, выстроив "автобус". Учитывая молодёжный состав, считаю, что аристрократы сумеют забить минимум 1 гол, ну а испанцы дома соответственно тоже. Мой прогноз на эту встречу ТБ 2.5