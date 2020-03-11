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Ливерпуль — Атлетико прогнозы на матч 11.03.2020

Ливерпуль — Атлетико
  •  Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль
00:48:27
до начала матча
Атлетико
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Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Приветствую вас, друзья! С вами Александр Елагин. Настало время поговорить об ответных матча раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. 11 марта "Ливерпуль" на родном "Энфилде" постарается взять реванш у мадридского "Атлетико" за поражение двухнедельной давности (0:1). Обсудим данный матч подробнее! "Ливерпулю" будет очень сложно. После первой встречи с мадридцами мерсисайдцы провели свой худший отрезок в текущем сезоне. Сначала было разгромное поражение в АПЛ от "Уотфорда" - 0:3. Затем был вылет из Кубка Англии и поражение от "Челси" - 0:2. Как вы заметили, в обоих встречах команда Юргена Клоппа не сумела забить. Затем была победа над "Борнмутом", но Лига чемпионов - совсем другой уровень. "Атлетико" тоже находится в своеобразной зоне турбулентности. Команду Диего Симеоне шатает в на дистанции испанской Примеры. Мадридцы то входят в зону Лиги чемпионов, то снова из нее выпадают. Однако первый матч с "Ливропулем" показал, что "матрасники" в полном порядки и умеют собираться на важные матчи. Тем не менее, мне кажется, что неудачный отрезок должен взбодрить "Ливерпуль". К тому же, на "Энфилде" парней Юргена Клоппа крайне сложно остановить. Исходя из этого, ставлю на победу "Ливерпуля" с форой (-1). Источник: Ставка ТВ
Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Долгожданный матч-реванш между «Ливерпулем» и «Атлетико». Ох, сколько разговоров и прогнозов было дано после того матча, где «скаузеры» уступили 1-0 на «Ванда Метропалитано». Кто-то уже давно похоронил шансы англичан на проход, кто-то сомневался, но ясно одно - матч обещает быть оочень жарким. «Ливерпуль» находится в не самых лучших кондициях относительно предыдущих результатов, а сорвавшийся «золотой кубок» явно подорвал настроение коллективу Юргена Клоппа. Да и в последнем матче против «Борнмута» мерсисайдцы очень потрепали нервы болельщикам и ставочникам. Однако тут все немного прозрачнее, чем кажется. Ливерпуль - футбольный гранд. Сейчас, возможно, лучшая команда планеты. У них богатейший опыт в Еврокубках, а «Энфилд Роуд» не просто домашняя арена, а поистине крепость. Благо коронавирус не добрался до Англии и матч пройдёт в присутствии болельщиков, а вы знаете, как на Энфилде помогает «12-й игрок команды». Ливерпулю осталось совсем немного до обеспечения себе победы в АПЛ, всего лишь выиграть пару матчей в Премьер-Лиге. А на носу «Эвертон» - принципиальнейший соперник. Это значит что? Что Ливерпуль побережёт силы перед матчем с «ирисками». Чтобы игра не перешла в дополнительное время, при этом добиваясь нужного результата, Ливерпулю надо побеждать минимум в 2 мяча, а значит, забить минимум 2. Конечно есть обратная сторона медали, а именно всем известная мысль игры Диего Семеоне - «автобус». Да, Атлетико из тех команд, что может припарковать свой бусик и отыгрывать преимущество до 90+ минуты, но вряд ли они будут делать это на «Энфилде» с таким шатким отрывом в 1 мяч. Игра будет кардинально отличаться от первого матча во всех планах. Ливерпулю придётся непросто, ведь они лишились одного из ключевых игроков команды - вратаря Алиссона Бекера. Пусть Адриану уже за 30, игра в АПЛ крайне неуверенная, но все же для него это прекрасный шанс доказать Клоппу и болельщикам, что он ещё что-то может, поэтому выжмет из себя максимум. Тройка нападения Мане-Фирмино-Салах на месте. Последний уж вообще в феноменальной форме. Да и Дивок Ориги, который в прошлом сезоне был настоящим феерией именно в ЛЧ тоже готов ворваться и повторить прошлогодний успех. Да и почему бы не вспомнить прошлогодний полуфинал против Барселоны? Тогда сверхмотивированный, пусть и проблемный из-за отсутствия египетского нападающего, Ливерпуль с первых минут бросился доказывать своё величие. Чем прошлогодний коллектив хуже нынешнего? Да ничем. Этот в разы даже лучше. Да и отрыв перед домашней игрой всего один гол. Думаю, что Ливерпуль пройдет в основное время, а для этого им надо забивать 2 гола и больше. Ставка: ИТБ1 - 1.5Б. Можно ещё и 0.5% взять на проход в основное время. Всем удачи🙏🏻
Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико". Шотландец ставит на победу "красных" со счетом 2:0. "Результат матча "Ливерпуля" против "Борнмута" только добавил тревоги перед ответной встречей с "Атлетико". "Матрасники" - упрямая команда, которая будет грубо играть против "мерсисайдцев". Думаю, "красные" победят, но ожидаю, что гости забьют. Но учитывая, что это "Ливерпуль", а матч состоится на "Энфилде", все же ставлю на победу хозяев со счетом 2:0. Хотя очень не уверен в этом прогнозе. Не исключаю, что Диего Коста вернется в стартовый состав "Атлетико" и забьет "красным". Источник: Footboom
Прогнозы 5877
Все
Платные
Александр Елагин38.5% WR-7.88% ROI
Александр ЕлагинROI -7.88
2.01Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Приветствую вас, друзья! С вами Александр Елагин. Настало время поговорить об ответных матча раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. 11 марта "Ливерпуль" на родном "Энфилде" постарается взять реванш у мадридского "Атлетико" за поражение двухнедельной давности (0:1). Обсудим данный матч подробнее!

"Ливерпулю" будет очень сложно. После первой встречи с мадридцами мерсисайдцы провели свой худший отрезок в текущем сезоне. Сначала было разгромное поражение в АПЛ от "Уотфорда" - 0:3. Затем был вылет из Кубка Англии и поражение от "Челси" - 0:2. Как вы заметили, в обоих встречах команда Юргена Клоппа не сумела забить. Затем была победа над "Борнмутом", но Лига чемпионов - совсем другой уровень.

"Атлетико" тоже находится в своеобразной зоне турбулентности. Команду Диего Симеоне шатает в на дистанции испанской Примеры. Мадридцы то входят в зону Лиги чемпионов, то снова из нее выпадают. Однако первый матч с "Ливропулем" показал, что "матрасники" в полном порядки и умеют собираться на важные матчи.

Тем не менее, мне кажется, что неудачный отрезок должен взбодрить "Ливерпуль". К тому же, на "Энфилде" парней Юргена Клоппа крайне сложно остановить. Исходя из этого, ставлю на победу "Ливерпуля" с форой (-1).

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 1.909
DDRUGLORD80% WR1.81% ROI
DDRUGLORDROI 1.81
1.77Ливерпуль тотал больше 1.5
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Долгожданный матч-реванш между «Ливерпулем» и «Атлетико». Ох, сколько разговоров и прогнозов было дано после того матча, где «скаузеры» уступили 1-0 на «Ванда Метропалитано». Кто-то уже давно похоронил шансы англичан на проход, кто-то сомневался, но ясно одно - матч обещает быть оочень жарким. «Ливерпуль» находится в не самых лучших кондициях относительно предыдущих результатов, а сорвавшийся «золотой кубок» явно подорвал настроение коллективу Юргена Клоппа. Да и в последнем матче против «Борнмута» мерсисайдцы очень потрепали нервы болельщикам и ставочникам. Однако тут все немного прозрачнее, чем кажется. Ливерпуль - футбольный гранд. Сейчас, возможно, лучшая команда планеты. У них богатейший опыт в Еврокубках, а «Энфилд Роуд» не просто домашняя арена, а поистине крепость. Благо коронавирус не добрался до Англии и матч пройдёт в присутствии болельщиков, а вы знаете, как на Энфилде помогает «12-й игрок команды». Ливерпулю осталось совсем немного до обеспечения себе победы в АПЛ, всего лишь выиграть пару матчей в Премьер-Лиге. А на носу «Эвертон» - принципиальнейший соперник. Это значит что? Что Ливерпуль побережёт силы перед матчем с «ирисками». Чтобы игра не перешла в дополнительное время, при этом добиваясь нужного результата, Ливерпулю надо побеждать минимум в 2 мяча, а значит, забить минимум 2. Конечно есть обратная сторона медали, а именно всем известная мысль игры Диего Семеоне - «автобус». Да, Атлетико из тех команд, что может припарковать свой бусик и отыгрывать преимущество до 90+ минуты, но вряд ли они будут делать это на «Энфилде» с таким шатким отрывом в 1 мяч. Игра будет кардинально отличаться от первого матча во всех планах. Ливерпулю придётся непросто, ведь они лишились одного из ключевых игроков команды - вратаря Алиссона Бекера. Пусть Адриану уже за 30, игра в АПЛ крайне неуверенная, но все же для него это прекрасный шанс доказать Клоппу и болельщикам, что он ещё что-то может, поэтому выжмет из себя максимум. Тройка нападения Мане-Фирмино-Салах на месте. Последний уж вообще в феноменальной форме. Да и Дивок Ориги, который в прошлом сезоне был настоящим феерией именно в ЛЧ тоже готов ворваться и повторить прошлогодний успех. Да и почему бы не вспомнить прошлогодний полуфинал против Барселоны? Тогда сверхмотивированный, пусть и проблемный из-за отсутствия египетского нападающего, Ливерпуль с первых минут бросился доказывать своё величие. Чем прошлогодний коллектив хуже нынешнего? Да ничем. Этот в разы даже лучше. Да и отрыв перед домашней игрой всего один гол. Думаю, что Ливерпуль пройдет в основное время, а для этого им надо забивать 2 гола и больше. Ставка: ИТБ1 - 1.5Б. Можно ещё и 0.5% взять на проход в основное время. Всем удачи🙏🏻
11
Повторить за 1.7
Чарли Николас6.7% WR-5.82% ROI
Чарли НиколасROI -5.82
3.38Победа Ливерпуль и тотал меньше 2.5 - Да
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико". Шотландец ставит на победу "красных" со счетом 2:0.

"Результат матча "Ливерпуля" против "Борнмута" только добавил тревоги перед ответной встречей с "Атлетико". "Матрасники" - упрямая команда, которая будет грубо играть против "мерсисайдцев". Думаю, "красные" победят, но ожидаю, что гости забьют. Но учитывая, что это "Ливерпуль", а матч состоится на "Энфилде", все же ставлю на победу хозяев со счетом 2:0. Хотя очень не уверен в этом прогнозе. Не исключаю, что Диего Коста вернется в стартовый состав "Атлетико" и забьет "красным".

Источник: Footboom
0
Повторить за 3.45
Дмитрий Макаренко40% WR0% ROI
Дмитрий Макаренко4ROI 0
2.68Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Для «Атлетико» матч на «Энфилде» — это последняя игра при зрителях в ближайшие недели. В испанском чемпионате два ближайших тура пройдут при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Это последний шанс насладиться нормальной атмосферой. Более того, «Атлетико» предстоит матч против команды, чьи болельщики известны как самые активные, самые гонящие вперед свою команду. Поэтому на «Энфилде» «Атлетико» будет приятно и тяжело. Перед первой игрой казалось, что у мадридской команды нет шансов пройти «Ливерпуль». Тогда у «Атлетико» были грандиозные проблемы с составом, с игрой, а «Ливерпуль» выглядел великолепно. Сейчас все поменялось – «Атлетико» внезапно в домашней игре против «Ливерпуля» выдал свой лучший матч за весь сезон, победив с отличным для двухматчевого противостояния  счетом 1:0. За прошедшие несколько недель «Атлетико» очень сильно набрал в мощи, команда заиграла намного лучше. Именно с матча против «Ливерпуля» началось возрождение «Атлетико» — команда показывает совершенно другой футбол, не тот, который был до этого. Остались позади все проблемы с травмами, поскольку линия обороны теперь основная у «Атлетико», и в строю три нападающих.

У «Ливерпуля» наоборот обозначились проблемы в игре. Поражение 0:3 от «Уотфорда» прервало фантастическую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате. Кроме того, есть некоторые травмы в команде Юргена Клоппа. «Атлетико» даже является фаворитом двухматчевого противостояния согласно букмекерской линии. Счет 1:0 в первом матче – это хороший счет для «Атлетико». Достаточно забить один гол на «Энфилде» и «Ливерпулю» нужно будет забивать уже три для прохода в следующий раунд.
0
Повторить за 2.59
Константин Генич56.3% WR-0.61% ROI
Константин ГеничROI -0.61
2.61Победит Атлетико или ничья
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на проход «Атлетико Мадрид» в матче «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что многие считают, что преимущество 1:0 в пользу «Атлетико» ничего не значит и у себя на «Энфилде» «Ливерпуль» и не такие счета отыгрывал. Чего стоит только матч против «Барселоны», но «Ливерпуль» после двухнедельной паузы, которая была в английском футболе, тяжеловато выглядит. Было поражение от «Уотфорда», с «Борнмутом» одержали волевую победу. Было видно, что «Ливерпуль» находится не в том тонусе, который был присущ команде в первой части сезона. Совсем скоро «Ливерпуль» станет чемпионом, поэтому все силы будут брошены на Лигу чемпионов – хочется подтвердить статус победителя и пройти в чемпионате как можно дальше.

Генич считает, что у «Атлетико» свои планы. Сейчас «Атлетико» наоборот на ходу – команда забивает, но при этом регулярно пропускает. Феликс показал очень хорошую игру в матче против «Севильи», а у «Ливерпуля» травмирован основной голкипер Алиссон, чем «Атлетико» может воспользоваться. Симеоне как опытнейший стратег, имеет план на эту игру – постараться быстро «Ливерпулю» забить, а три мяча мадридцам в нынешнем сезоне еще никто не забивал. Даже магия «Энфилда» может «Ливерпулю» не помочь.

Источник: РБ
15
Повторить за 2.7
Михаил Кузьмин44.8% WR-2.37% ROI
Михаил КузьминROI -2.37
1.69Ливерпуль тотал больше 1.5
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Добрый вечер всем. Матч сегодня предстоит непростой и вместе с тем интересный. Ливерпулю надо отстаивать свое звание фаворита этой пары. Учитывая минимальное поражение в первом матче, англичанам непременно нужно забивать и чем больше, тем лучше. Сделать это будет не так просто потому, что испанская команда тоже не первый раз выступает в ЛЧ и имеет достаточно опыта такого рода турниров. Надеюсь на результативную игру Ливерпуля.
0
Повторить за 1.7
Johnny_Bravo100% WR4.04% ROI
Johnny_BravoROI 4.04
2.5Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
у Ливерпуля последние матчи как-то не ладятся. Проигрыш 2:0 от Челси в Кубке Англии, разгромное поражение от Уотфорда 0:3 в рамках АПЛ, ну и проигранный первый матч в Мадриде, разумеется. С этой серией пора заканчивать, к тому же условия вполне подходящие.

Что касается Атлетико, команда занимает аж 5-ю строчку в Ла Лиге, где им просто необходимо набирать очки. У команды травмированы важные полузащитники: Эктор Эррера и Тома Лемар. Безусловно, на «Энфилде» их будет очень не хватать.
Мой прогноз на этот матч — Победа Ливерпуля и ТБ 2.5
0
Повторить за 2.45
Георгий Черданцев48.2% WR-11.37% ROI
Георгий ЧерданцевROI -11.37
2.61Победит Атлетико или ничья
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на проход «Атлетико Мадрид» в матче «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Ливерпуль» дошел до вершины во всех смыслах, и эта команда себя исчерпала. Она на зубах будет выгрызать очки, которые необходимы для первого за 30 лет чемпионского титула в АПЛ. Математически расклад такой, что уже в марте «Ливерпуль» может досрочно стать чемпионом, поэтому мысли главного тренера и всей команды сфокусированы сейчас на том, чтобы добыть этот долгожданный титул. Команда уже играет через не могу – уже нет такой прыти, свежести, легкости, изящества и всего прочего, что отличало «Ливерпуль» в прошлом году. С трудом команда доигрывает этот сезон, осталось совсем чуть-чуть, и речь не о Лиге чемпионов в данном случае.

Черданцев считает, что коэффициент за проход «Атлетико Мадрид» не сумасшедший, но очень высокий. «Ливерпуль» на своем поле фаворит, «Энфилд», болельщики – он теоретически может отыграться, но «Атлетико» очень классная команда. В обороне Диего Симеоне игру своей команде ставить умеет. Да, «Валенсия» забила два мяча «Атлетико» в последнем туре чемпионата Испании, но чуда не произойдет – «Атлетико» отобьется, потому что, в отличие от «Ливерпуля», у «Атлетико» сейчас фокус на Лиге чемпионов. Гости построят свою игру закрытым образом, перекрыв пространство, не дав разбежаться нападению «Ливерпуля», а это значит, что у «Атлетико» есть все шансы на выход в следующий раунд, а «Ливерпуль» сосредоточится на добыче оставшихся очков, чтобы наконец-то стать чемпионом Англии.

Источник: РБ
7
Повторить за 2.7
Валерий Непомнящий50.9% WR-5.52% ROI
Валерий НепомнящийROI -5.52
1.1Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
В первом матче Атлетико взял максимум того, что мог. На это Клопп ответил, что все еще впереди. Игра, скорее, была ничейная, но в футболе бывает всякое. В этом же матче я на стороне Ливерпуля. Все-таки это действующий обладатель трофея, и Ливерпуль очень силен на своем поле. Как показали поединки прошлого сезона против Барселоны, Ливерпуль может отыграть любое отставание.

Тем не менее Атлетико - это очень вязкая команда. Если она не пропустит до 30-й минуты, то это будет сложная игра для англичан. Но Ливерпуль — это феноменальная команда, которая вот уже на протяжении трех лет показывает классную игру, поэтому все же в этом матче я на его стороне.

Источник: LegalBet
2
Повторить за 1.136
Аман Енбаев36.4% WR-4.03% ROI
Аман ЕнбаевROI -4.03
2.34Ливерпуль тотал больше 2
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Что касается "Боруссии", то "желто-черные" к ответному поединку довели победную серию до пяти матчей, бив последовательно в Бундеслиге "Вердер" (2:0), "Фрайбург" (1:0) и гладбахскую "Боруссию" (2:1). В данный момент Дортмунд занимает вторую позицию в чемпионате позади "Баварии", отставая от лидера на 4 пункта и опережая "РБ Лейпциг" на один. Все по плану, с немецкой педантичностью и точностью швейцарских часов. Люсьен Фавр не менял ни схемы, ни состава, исключая небольшую ротацию в линии атаки, вызванную тем, что в строй вернулся Брандт, которому нужно было набрать игровой тонус к поездке в Париж. Так что Холанд будет не единственной головной болью парижан, но перейдем непосредственно к кадровым вопросам. Читайте также Источник: https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1********0-pszh-borussiya-d-anons-i-prognoz-matcha.html
0
Повторить за 2.36
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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Последние матчи
H2H
Матч
  • 24%
  • 14%
  • 8%
  • 7%
  • 6%