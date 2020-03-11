Приветствую вас, друзья! С вами Александр Елагин. Настало время поговорить об ответных матча раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. 11 марта "Ливерпуль" на родном "Энфилде" постарается взять реванш у мадридского "Атлетико" за поражение двухнедельной давности (0:1). Обсудим данный матч подробнее! "Ливерпулю" будет очень сложно. После первой встречи с мадридцами мерсисайдцы провели свой худший отрезок в текущем сезоне. Сначала было разгромное поражение в АПЛ от "Уотфорда" - 0:3. Затем был вылет из Кубка Англии и поражение от "Челси" - 0:2. Как вы заметили, в обоих встречах команда Юргена Клоппа не сумела забить. Затем была победа над "Борнмутом", но Лига чемпионов - совсем другой уровень. "Атлетико" тоже находится в своеобразной зоне турбулентности. Команду Диего Симеоне шатает в на дистанции испанской Примеры. Мадридцы то входят в зону Лиги чемпионов, то снова из нее выпадают. Однако первый матч с "Ливропулем" показал, что "матрасники" в полном порядки и умеют собираться на важные матчи. Тем не менее, мне кажется, что неудачный отрезок должен взбодрить "Ливерпуль". К тому же, на "Энфилде" парней Юргена Клоппа крайне сложно остановить. Исходя из этого, ставлю на победу "Ливерпуля" с форой (-1). Источник: Ставка ТВ

Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя DDRUGLORD

Долгожданный матч-реванш между «Ливерпулем» и «Атлетико». Ох, сколько разговоров и прогнозов было дано после того матча, где «скаузеры» уступили 1-0 на «Ванда Метропалитано». Кто-то уже давно похоронил шансы англичан на проход, кто-то сомневался, но ясно одно - матч обещает быть оочень жарким. «Ливерпуль» находится в не самых лучших кондициях относительно предыдущих результатов, а сорвавшийся «золотой кубок» явно подорвал настроение коллективу Юргена Клоппа. Да и в последнем матче против «Борнмута» мерсисайдцы очень потрепали нервы болельщикам и ставочникам. Однако тут все немного прозрачнее, чем кажется. Ливерпуль - футбольный гранд. Сейчас, возможно, лучшая команда планеты. У них богатейший опыт в Еврокубках, а «Энфилд Роуд» не просто домашняя арена, а поистине крепость. Благо коронавирус не добрался до Англии и матч пройдёт в присутствии болельщиков, а вы знаете, как на Энфилде помогает «12-й игрок команды». Ливерпулю осталось совсем немного до обеспечения себе победы в АПЛ, всего лишь выиграть пару матчей в Премьер-Лиге. А на носу «Эвертон» - принципиальнейший соперник. Это значит что? Что Ливерпуль побережёт силы перед матчем с «ирисками». Чтобы игра не перешла в дополнительное время, при этом добиваясь нужного результата, Ливерпулю надо побеждать минимум в 2 мяча, а значит, забить минимум 2. Конечно есть обратная сторона медали, а именно всем известная мысль игры Диего Семеоне - «автобус». Да, Атлетико из тех команд, что может припарковать свой бусик и отыгрывать преимущество до 90+ минуты, но вряд ли они будут делать это на «Энфилде» с таким шатким отрывом в 1 мяч. Игра будет кардинально отличаться от первого матча во всех планах. Ливерпулю придётся непросто, ведь они лишились одного из ключевых игроков команды - вратаря Алиссона Бекера. Пусть Адриану уже за 30, игра в АПЛ крайне неуверенная, но все же для него это прекрасный шанс доказать Клоппу и болельщикам, что он ещё что-то может, поэтому выжмет из себя максимум. Тройка нападения Мане-Фирмино-Салах на месте. Последний уж вообще в феноменальной форме. Да и Дивок Ориги, который в прошлом сезоне был настоящим феерией именно в ЛЧ тоже готов ворваться и повторить прошлогодний успех. Да и почему бы не вспомнить прошлогодний полуфинал против Барселоны? Тогда сверхмотивированный, пусть и проблемный из-за отсутствия египетского нападающего, Ливерпуль с первых минут бросился доказывать своё величие. Чем прошлогодний коллектив хуже нынешнего? Да ничем. Этот в разы даже лучше. Да и отрыв перед домашней игрой всего один гол. Думаю, что Ливерпуль пройдет в основное время, а для этого им надо забивать 2 гола и больше. Ставка: ИТБ1 - 1.5Б. Можно ещё и 0.5% взять на проход в основное время. Всем удачи🙏🏻