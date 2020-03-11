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Ливерпуль — Атлетико прогнозы на матч 11.03.2020

Ливерпуль — Атлетико
  •  Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль
05:22:37
до начала матча
Атлетико
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Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Долгожданный матч-реванш между «Ливерпулем» и «Атлетико». Ох, сколько разговоров и прогнозов было дано после того матча, где «скаузеры» уступили 1-0 на «Ванда Метропалитано». Кто-то уже давно похоронил шансы англичан на проход, кто-то сомневался, но ясно одно - матч обещает быть оочень жарким. «Ливерпуль» находится в не самых лучших кондициях относительно предыдущих результатов, а сорвавшийся «золотой кубок» явно подорвал настроение коллективу Юргена Клоппа. Да и в последнем матче против «Борнмута» мерсисайдцы очень потрепали нервы болельщикам и ставочникам. Однако тут все немного прозрачнее, чем кажется. Ливерпуль - футбольный гранд. Сейчас, возможно, лучшая команда планеты. У них богатейший опыт в Еврокубках, а «Энфилд Роуд» не просто домашняя арена, а поистине крепость. Благо коронавирус не добрался до Англии и матч пройдёт в присутствии болельщиков, а вы знаете, как на Энфилде помогает «12-й игрок команды». Ливерпулю осталось совсем немного до обеспечения себе победы в АПЛ, всего лишь выиграть пару матчей в Премьер-Лиге. А на носу «Эвертон» - принципиальнейший соперник. Это значит что? Что Ливерпуль побережёт силы перед матчем с «ирисками». Чтобы игра не перешла в дополнительное время, при этом добиваясь нужного результата, Ливерпулю надо побеждать минимум в 2 мяча, а значит, забить минимум 2. Конечно есть обратная сторона медали, а именно всем известная мысль игры Диего Семеоне - «автобус». Да, Атлетико из тех команд, что может припарковать свой бусик и отыгрывать преимущество до 90+ минуты, но вряд ли они будут делать это на «Энфилде» с таким шатким отрывом в 1 мяч. Игра будет кардинально отличаться от первого матча во всех планах. Ливерпулю придётся непросто, ведь они лишились одного из ключевых игроков команды - вратаря Алиссона Бекера. Пусть Адриану уже за 30, игра в АПЛ крайне неуверенная, но все же для него это прекрасный шанс доказать Клоппу и болельщикам, что он ещё что-то может, поэтому выжмет из себя максимум. Тройка нападения Мане-Фирмино-Салах на месте. Последний уж вообще в феноменальной форме. Да и Дивок Ориги, который в прошлом сезоне был настоящим феерией именно в ЛЧ тоже готов ворваться и повторить прошлогодний успех. Да и почему бы не вспомнить прошлогодний полуфинал против Барселоны? Тогда сверхмотивированный, пусть и проблемный из-за отсутствия египетского нападающего, Ливерпуль с первых минут бросился доказывать своё величие. Чем прошлогодний коллектив хуже нынешнего? Да ничем. Этот в разы даже лучше. Да и отрыв перед домашней игрой всего один гол. Думаю, что Ливерпуль пройдет в основное время, а для этого им надо забивать 2 гола и больше. Ставка: ИТБ1 - 1.5Б. Можно ещё и 0.5% взять на проход в основное время. Всем удачи🙏🏻
Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Приветствую вас, друзья! С вами Александр Елагин. Настало время поговорить об ответных матча раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. 11 марта "Ливерпуль" на родном "Энфилде" постарается взять реванш у мадридского "Атлетико" за поражение двухнедельной давности (0:1). Обсудим данный матч подробнее! "Ливерпулю" будет очень сложно. После первой встречи с мадридцами мерсисайдцы провели свой худший отрезок в текущем сезоне. Сначала было разгромное поражение в АПЛ от "Уотфорда" - 0:3. Затем был вылет из Кубка Англии и поражение от "Челси" - 0:2. Как вы заметили, в обоих встречах команда Юргена Клоппа не сумела забить. Затем была победа над "Борнмутом", но Лига чемпионов - совсем другой уровень. "Атлетико" тоже находится в своеобразной зоне турбулентности. Команду Диего Симеоне шатает в на дистанции испанской Примеры. Мадридцы то входят в зону Лиги чемпионов, то снова из нее выпадают. Однако первый матч с "Ливропулем" показал, что "матрасники" в полном порядки и умеют собираться на важные матчи. Тем не менее, мне кажется, что неудачный отрезок должен взбодрить "Ливерпуль". К тому же, на "Энфилде" парней Юргена Клоппа крайне сложно остановить. Исходя из этого, ставлю на победу "Ливерпуля" с форой (-1). Источник: Ставка ТВ
Ливерпуль — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико". Шотландец ставит на победу "красных" со счетом 2:0. "Результат матча "Ливерпуля" против "Борнмута" только добавил тревоги перед ответной встречей с "Атлетико". "Матрасники" - упрямая команда, которая будет грубо играть против "мерсисайдцев". Думаю, "красные" победят, но ожидаю, что гости забьют. Но учитывая, что это "Ливерпуль", а матч состоится на "Энфилде", все же ставлю на победу хозяев со счетом 2:0. Хотя очень не уверен в этом прогнозе. Не исключаю, что Диего Коста вернется в стартовый состав "Атлетико" и забьет "красным". Источник: Footboom
Прогнозы 3988
Все
Платные
DDRUGLORD100% WR1.41% ROI
DDRUGLORDROI 1.41
1.77Ливерпуль тотал больше 1.5
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Долгожданный матч-реванш между «Ливерпулем» и «Атлетико». Ох, сколько разговоров и прогнозов было дано после того матча, где «скаузеры» уступили 1-0 на «Ванда Метропалитано». Кто-то уже давно похоронил шансы англичан на проход, кто-то сомневался, но ясно одно - матч обещает быть оочень жарким. «Ливерпуль» находится в не самых лучших кондициях относительно предыдущих результатов, а сорвавшийся «золотой кубок» явно подорвал настроение коллективу Юргена Клоппа. Да и в последнем матче против «Борнмута» мерсисайдцы очень потрепали нервы болельщикам и ставочникам. Однако тут все немного прозрачнее, чем кажется. Ливерпуль - футбольный гранд. Сейчас, возможно, лучшая команда планеты. У них богатейший опыт в Еврокубках, а «Энфилд Роуд» не просто домашняя арена, а поистине крепость. Благо коронавирус не добрался до Англии и матч пройдёт в присутствии болельщиков, а вы знаете, как на Энфилде помогает «12-й игрок команды». Ливерпулю осталось совсем немного до обеспечения себе победы в АПЛ, всего лишь выиграть пару матчей в Премьер-Лиге. А на носу «Эвертон» - принципиальнейший соперник. Это значит что? Что Ливерпуль побережёт силы перед матчем с «ирисками». Чтобы игра не перешла в дополнительное время, при этом добиваясь нужного результата, Ливерпулю надо побеждать минимум в 2 мяча, а значит, забить минимум 2. Конечно есть обратная сторона медали, а именно всем известная мысль игры Диего Семеоне - «автобус». Да, Атлетико из тех команд, что может припарковать свой бусик и отыгрывать преимущество до 90+ минуты, но вряд ли они будут делать это на «Энфилде» с таким шатким отрывом в 1 мяч. Игра будет кардинально отличаться от первого матча во всех планах. Ливерпулю придётся непросто, ведь они лишились одного из ключевых игроков команды - вратаря Алиссона Бекера. Пусть Адриану уже за 30, игра в АПЛ крайне неуверенная, но все же для него это прекрасный шанс доказать Клоппу и болельщикам, что он ещё что-то может, поэтому выжмет из себя максимум. Тройка нападения Мане-Фирмино-Салах на месте. Последний уж вообще в феноменальной форме. Да и Дивок Ориги, который в прошлом сезоне был настоящим феерией именно в ЛЧ тоже готов ворваться и повторить прошлогодний успех. Да и почему бы не вспомнить прошлогодний полуфинал против Барселоны? Тогда сверхмотивированный, пусть и проблемный из-за отсутствия египетского нападающего, Ливерпуль с первых минут бросился доказывать своё величие. Чем прошлогодний коллектив хуже нынешнего? Да ничем. Этот в разы даже лучше. Да и отрыв перед домашней игрой всего один гол. Думаю, что Ливерпуль пройдет в основное время, а для этого им надо забивать 2 гола и больше. Ставка: ИТБ1 - 1.5Б. Можно ещё и 0.5% взять на проход в основное время. Всем удачи🙏🏻
10
Повторить за 1.727
Александр Елагин38.5% WR-7.88% ROI
Александр ЕлагинROI -7.88
2.01Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Приветствую вас, друзья! С вами Александр Елагин. Настало время поговорить об ответных матча раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. 11 марта "Ливерпуль" на родном "Энфилде" постарается взять реванш у мадридского "Атлетико" за поражение двухнедельной давности (0:1). Обсудим данный матч подробнее!

"Ливерпулю" будет очень сложно. После первой встречи с мадридцами мерсисайдцы провели свой худший отрезок в текущем сезоне. Сначала было разгромное поражение в АПЛ от "Уотфорда" - 0:3. Затем был вылет из Кубка Англии и поражение от "Челси" - 0:2. Как вы заметили, в обоих встречах команда Юргена Клоппа не сумела забить. Затем была победа над "Борнмутом", но Лига чемпионов - совсем другой уровень.

"Атлетико" тоже находится в своеобразной зоне турбулентности. Команду Диего Симеоне шатает в на дистанции испанской Примеры. Мадридцы то входят в зону Лиги чемпионов, то снова из нее выпадают. Однако первый матч с "Ливропулем" показал, что "матрасники" в полном порядки и умеют собираться на важные матчи.

Тем не менее, мне кажется, что неудачный отрезок должен взбодрить "Ливерпуль". К тому же, на "Энфилде" парней Юргена Клоппа крайне сложно остановить. Исходя из этого, ставлю на победу "Ливерпуля" с форой (-1).

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 1.97
Чарли Николас6.7% WR-5.82% ROI
Чарли НиколасROI -5.82
3.38Победа Ливерпуль и тотал меньше 2.5 - Да
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико". Шотландец ставит на победу "красных" со счетом 2:0.

"Результат матча "Ливерпуля" против "Борнмута" только добавил тревоги перед ответной встречей с "Атлетико". "Матрасники" - упрямая команда, которая будет грубо играть против "мерсисайдцев". Думаю, "красные" победят, но ожидаю, что гости забьют. Но учитывая, что это "Ливерпуль", а матч состоится на "Энфилде", все же ставлю на победу хозяев со счетом 2:0. Хотя очень не уверен в этом прогнозе. Не исключаю, что Диего Коста вернется в стартовый состав "Атлетико" и забьет "красным".

Источник: Footboom
0
Повторить за 3.38
Дмитрий Макаренко40% WR0% ROI
Дмитрий Макаренко4ROI 0
2.68Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Для «Атлетико» матч на «Энфилде» — это последняя игра при зрителях в ближайшие недели. В испанском чемпионате два ближайших тура пройдут при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Это последний шанс насладиться нормальной атмосферой. Более того, «Атлетико» предстоит матч против команды, чьи болельщики известны как самые активные, самые гонящие вперед свою команду. Поэтому на «Энфилде» «Атлетико» будет приятно и тяжело. Перед первой игрой казалось, что у мадридской команды нет шансов пройти «Ливерпуль». Тогда у «Атлетико» были грандиозные проблемы с составом, с игрой, а «Ливерпуль» выглядел великолепно. Сейчас все поменялось – «Атлетико» внезапно в домашней игре против «Ливерпуля» выдал свой лучший матч за весь сезон, победив с отличным для двухматчевого противостояния  счетом 1:0. За прошедшие несколько недель «Атлетико» очень сильно набрал в мощи, команда заиграла намного лучше. Именно с матча против «Ливерпуля» началось возрождение «Атлетико» — команда показывает совершенно другой футбол, не тот, который был до этого. Остались позади все проблемы с травмами, поскольку линия обороны теперь основная у «Атлетико», и в строю три нападающих.

У «Ливерпуля» наоборот обозначились проблемы в игре. Поражение 0:3 от «Уотфорда» прервало фантастическую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате. Кроме того, есть некоторые травмы в команде Юргена Клоппа. «Атлетико» даже является фаворитом двухматчевого противостояния согласно букмекерской линии. Счет 1:0 в первом матче – это хороший счет для «Атлетико». Достаточно забить один гол на «Энфилде» и «Ливерпулю» нужно будет забивать уже три для прохода в следующий раунд.
0
Повторить за 2.59
Константин Генич56.3% WR-0.61% ROI
Константин ГеничROI -0.61
2.61Победит Атлетико или ничья
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на проход «Атлетико Мадрид» в матче «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что многие считают, что преимущество 1:0 в пользу «Атлетико» ничего не значит и у себя на «Энфилде» «Ливерпуль» и не такие счета отыгрывал. Чего стоит только матч против «Барселоны», но «Ливерпуль» после двухнедельной паузы, которая была в английском футболе, тяжеловато выглядит. Было поражение от «Уотфорда», с «Борнмутом» одержали волевую победу. Было видно, что «Ливерпуль» находится не в том тонусе, который был присущ команде в первой части сезона. Совсем скоро «Ливерпуль» станет чемпионом, поэтому все силы будут брошены на Лигу чемпионов – хочется подтвердить статус победителя и пройти в чемпионате как можно дальше.

Генич считает, что у «Атлетико» свои планы. Сейчас «Атлетико» наоборот на ходу – команда забивает, но при этом регулярно пропускает. Феликс показал очень хорошую игру в матче против «Севильи», а у «Ливерпуля» травмирован основной голкипер Алиссон, чем «Атлетико» может воспользоваться. Симеоне как опытнейший стратег, имеет план на эту игру – постараться быстро «Ливерпулю» забить, а три мяча мадридцам в нынешнем сезоне еще никто не забивал. Даже магия «Энфилда» может «Ливерпулю» не помочь.

Источник: РБ
15
Повторить за 2.64
Johnny_Bravo100% WR4.04% ROI
Johnny_BravoROI 4.04
2.5Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
у Ливерпуля последние матчи как-то не ладятся. Проигрыш 2:0 от Челси в Кубке Англии, разгромное поражение от Уотфорда 0:3 в рамках АПЛ, ну и проигранный первый матч в Мадриде, разумеется. С этой серией пора заканчивать, к тому же условия вполне подходящие.

Что касается Атлетико, команда занимает аж 5-ю строчку в Ла Лиге, где им просто необходимо набирать очки. У команды травмированы важные полузащитники: Эктор Эррера и Тома Лемар. Безусловно, на «Энфилде» их будет очень не хватать.
Мой прогноз на этот матч — Победа Ливерпуля и ТБ 2.5
0
Повторить за 2.53
Валерий Непомнящий50.9% WR-5.52% ROI
Валерий НепомнящийROI -5.52
1.1Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
В первом матче Атлетико взял максимум того, что мог. На это Клопп ответил, что все еще впереди. Игра, скорее, была ничейная, но в футболе бывает всякое. В этом же матче я на стороне Ливерпуля. Все-таки это действующий обладатель трофея, и Ливерпуль очень силен на своем поле. Как показали поединки прошлого сезона против Барселоны, Ливерпуль может отыграть любое отставание.

Тем не менее Атлетико - это очень вязкая команда. Если она не пропустит до 30-й минуты, то это будет сложная игра для англичан. Но Ливерпуль — это феноменальная команда, которая вот уже на протяжении трех лет показывает классную игру, поэтому все же в этом матче я на его стороне.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.132
farhodakramovic83.3% WR1.41% ROI
farhodakramovicROI 1.41
1.74Ливерпуль тотал больше 1.5
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль – Атлетико. Если вкратце, то во-первых, красные играют дома, и вроде про запрет для фанов не было, значит Энфилд будет бомбить, во-вторых, выздоровел Хендо, капитан все-таки, в-третьих, пусть Атлетко и хорош в обороне, но Симеоне слишком предсказуем, так что удивить Ливерпуль испанцам будет сложно, а Клопп однозначно придумает что-то. Ну и на последок, Ливерпуль умеет камбечить, так что думаю в этой игре можно взять ИТБ 1,5 Ливерпуля либо просто победу красных.
0
Повторить за 1.727
Match Day80% WR2.54% ROI
Match DayROI 2.54
1.78Ливерпуль тотал больше 1.5
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
🇪🇺🇪🇺🇪🇺 Лига Чемпионов 🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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Ливерпуль-Атлетико М
11-го марта на "Энфилд" пожалует мадридский Атлетико. К Вашему вниманию ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. В предыдущей игре испанцы "выставили автобус", и сумели забить 1 мяч со стандарта. Посмотрим, что они покажут в гостях.
Ливерпулю нужна победа со счетом 2:0. Если же испанцы сумеют хотя бы 1 мяч, тогда "красным" придется забивать трижды. Кстати, в случае хотя бы одного гола "матрасников", дополнительного времени в игре не будет.

На своем поле дружина Клоппа выступает очень сильно. В победе англичан у меня вообще нет сомнений. В прошлом сезоне они здесь Барсу 4:0 обыграли. "Медведи", при всем уважении, слабее каталонцев. Да и не забываем, как подопечные Симеоне в прошлом сезоне дома обыграли Ювентус, а потом был хет-трик Криштиану Роналду в Италии.
5
Повторить за 1.727
Карлсончик59.3% WR11.44% ROI
КарлсончикROI 11.44
2.59Победит Атлетико или ничья
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Всем привет.Лига Чемпионов и матч с приставкой топ Ливерпуль-Атлетико.В первой игре Атлетико прекрасно играл в защите и ловил соперника на контратаках,что во многом сыграло на результате матча.В ответной игре Атлетико будет очень тяжело повторить свой успех,но и у Ливерпуля большие проблемы-травма основного вратаря и 3 ведущих игроков.Думаю что данные факторы пойдут,прежде всего,на пользу Атлетико,который будет играть практически в оптимальном составе и проиграть на мой взгляд,не должен.Всем удачи
0
Повторить за 2.64
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
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