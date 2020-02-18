Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя TheGnome Атлетико Мадрид принимает на своем поле Ливерпуль. Не вижу за счет чего сегодняшний Атлетико сможет обыграть Ливерпуль, тем более в двух матчевом противостоянии. У команды нет той железобетонной обороны какой она была во главе с Годином и того нападения, которое обеспечивало голы практически в каждом матче, как это было во времена с Гризманом. А вот у Ливерпуля это сейчас есть и даже лучше, чем в самые прекрасные времена у Атлетико. Несмотря на это, я уверен, что Диего Симеоне сможет настроить своих ребят на борьбу и, по логике, матч должен быть с тоталом меньше 2,5. Факты в пользу данной ставки: В Английской Премьер Лиге на выезде в 13 матчах Ливерпуль пропустил всего 6 (в среднем 0,46 гола за игру) и забил 26 (в среднем 2 гола за игру). В 5 последних матчах на выезде в Английской Премьер Лиге Ливерпуль пропустил лишь однажды. В последних 10 гостевых матчах Ливерпуль одерживает победу. Факты НЕ в пользу данной ставки: В 6 матчах группового этапа Ливерпуль не пропустил только в 1 матче. В 12 матчах дома команда Атлетико пропустила 6 мячей. Дополнительные факты о матче: Не забываем, что это матч Лиги Чемпионов и то, что работало в чемпионатах, тут может и не сработать

Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Майкл Оyэн «Ливерпуль» почти в полной боевой готовности готов возвращению на мадридский стадион, где в июне прошлого года завоевывал трофей Лиги чемпионов. У «Атлетико» же имеются определенные проблемы: ряд важных игроков получили повреждения. Хотя несмотря на сложности, на своем стадионе мадридцы выступают очень хорошо, что говорить, если в их активе 13 победных матчей на родном домашней арене. В субботу «Ливерпуль» был далек от лучшей своей игры, но все равно смог набрать максимум. Думаю, ничья в Мадриде – неплохой результат для Клоппа, ведь будет еще ответная игра на «Энфилде». Считаю, ничья – вполне достойный исход первой встречи в Испании. Перевод: Footboom