Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя TheGnome
Атлетико Мадрид принимает на своем поле Ливерпуль. Не вижу за счет чего сегодняшний Атлетико сможет обыграть Ливерпуль, тем более в двух матчевом противостоянии. У команды нет той железобетонной обороны какой она была во главе с Годином и того нападения, которое обеспечивало голы практически в каждом матче, как это было во времена с Гризманом. А вот у Ливерпуля это сейчас есть и даже лучше, чем в самые прекрасные времена у Атлетико. Несмотря на это, я уверен, что Диего Симеоне сможет настроить своих ребят на борьбу и, по логике, матч должен быть с тоталом меньше 2,5. Факты в пользу данной ставки: В Английской Премьер Лиге на выезде в 13 матчах Ливерпуль пропустил всего 6 (в среднем 0,46 гола за игру) и забил 26 (в среднем 2 гола за игру). В 5 последних матчах на выезде в Английской Премьер Лиге Ливерпуль пропустил лишь однажды. В последних 10 гостевых матчах Ливерпуль одерживает победу. Факты НЕ в пользу данной ставки: В 6 матчах группового этапа Ливерпуль не пропустил только в 1 матче. В 12 матчах дома команда Атлетико пропустила 6 мячей. Дополнительные факты о матче: Не забываем, что это матч Лиги Чемпионов и то, что работало в чемпионатах, тут может и не сработать
Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Майкл Оyэн
«Ливерпуль» почти в полной боевой готовности готов возвращению на мадридский стадион, где в июне прошлого года завоевывал трофей Лиги чемпионов. У «Атлетико» же имеются определенные проблемы: ряд важных игроков получили повреждения. Хотя несмотря на сложности, на своем стадионе мадридцы выступают очень хорошо, что говорить, если в их активе 13 победных матчей на родном домашней арене. В субботу «Ливерпуль» был далек от лучшей своей игры, но все равно смог набрать максимум. Думаю, ничья в Мадриде – неплохой результат для Клоппа, ведь будет еще ответная игра на «Энфилде». Считаю, ничья – вполне достойный исход первой встречи в Испании. Перевод: Footboom
Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Александр Елагин
Привет! Я Александр Елагин. 18 февраля действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретится в Мадриде с "Атлетико" в первом матче плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Это будет третья встреча команд в рамках Лиги чемпионов, и вторая - в плей-офф. Впервые они сошлись на групповом этапе осенью 2008 года, оба матча завершились вничью со счетом 1:1. Оба клуба вышли в плей-офф. "Атлетико" был выбит уже в 1/8 финала, а "Ливерпуль" в четвертьфинале. Это я говорю про 2008-2009 год. Второй раз соперники встречались уже в полуфинале Лиги чемпионов, тогда испанцы сумели взять верх по сумме двух матчей за счет гола, забитого на "Энфилде" в овертайме 1:0, 1:2. В нынешнем розыгрыше "Атлетико" финишировал вторым в группе D после "Ювентуса". "Атлетико" играл в 1/8 финала Лиги чемпионов шесть раз, четырежды он пробивался выше. "Ливерпуль" занял первое место в группе I. Красные прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов в третий раз подряд и восьмой раз за всю историю. В шести случаях они проходили дальше. Такие факты. "Ливерпуль" практически обеспечил себе звание чемпиона страны, теперь он может сосредоточиться на международной арене. Команда Юргена Клоппа проводит просто фантастический сезон, став уже чемпионом мира среди клубов. Вот-вот они завоюют свое первое чемпионство в АПЛ, Это будет 19-е чемпионское звание. "Атлетико", прямо скажем, не может похвастаться большими успехами. По сеньке и шапка. Во всяком случае, в четверке "Атлетико" идет, но о чемпионском титуле забыто уже давно. “Матрасники”, кстати, очень неплохо играют на своем поле в Примере. Всего одно поражение они потерпели в родных стенах, отлично играя в обороне, они пропустили меньше всего голов. На групповом этапе Лиги чемпионов "Атлетико" в трех домашних матчах выиграл два в сухую у "Байера" и нашего "Локо", а еще сыграл вничью 2:2 с "Юве", Вот так выступает "Атлетико" дома. Я рекомендую вам поставить на победу "Атлетико" с форой (0) и коэффициентом 2,34. Источник: Ставка ТВ