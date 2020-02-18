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Атлетико — Ливерпуль прогнозы на матч 18.02.2020

Атлетико — Ливерпуль
  •  Лига чемпионов УЕФА
Атлетико
06:01:01
до начала матча
Ливерпуль
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Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Атлетико Мадрид принимает на своем поле Ливерпуль. Не вижу за счет чего сегодняшний Атлетико сможет обыграть Ливерпуль, тем более в двух матчевом противостоянии. У команды нет той железобетонной обороны какой она была во главе с Годином и того нападения, которое обеспечивало голы практически в каждом матче, как это было во времена с Гризманом. А вот у Ливерпуля это сейчас есть и даже лучше, чем в самые прекрасные времена у Атлетико. Несмотря на это, я уверен, что Диего Симеоне сможет настроить своих ребят на борьбу и, по логике, матч должен быть с тоталом меньше 2,5. Факты в пользу данной ставки: В Английской Премьер Лиге на выезде в 13 матчах Ливерпуль пропустил всего 6 (в среднем 0,46 гола за игру) и забил 26 (в среднем 2 гола за игру). В 5 последних матчах на выезде в Английской Премьер Лиге Ливерпуль пропустил лишь однажды. В последних 10 гостевых матчах Ливерпуль одерживает победу. Факты НЕ в пользу данной ставки: В 6 матчах группового этапа Ливерпуль не пропустил только в 1 матче. В 12 матчах дома команда Атлетико пропустила 6 мячей. Дополнительные факты о матче: Не забываем, что это матч Лиги Чемпионов и то, что работало в чемпионатах, тут может и не сработать
Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
«Ливерпуль» почти в полной боевой готовности готов возвращению на мадридский стадион, где в июне прошлого года завоевывал трофей Лиги чемпионов. У «Атлетико» же имеются определенные проблемы: ряд важных игроков получили повреждения. Хотя несмотря на сложности, на своем стадионе мадридцы выступают очень хорошо, что говорить, если в их активе 13 победных матчей на родном домашней арене. В субботу «Ливерпуль» был далек от лучшей своей игры, но все равно смог набрать максимум. Думаю, ничья в Мадриде – неплохой результат для Клоппа, ведь будет еще ответная игра на «Энфилде». Считаю, ничья – вполне достойный исход первой встречи в Испании. Перевод: Footboom
Атлетико — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Привет! Я Александр Елагин. 18 февраля действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретится в Мадриде с "Атлетико" в первом матче плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Это будет третья встреча команд в рамках Лиги чемпионов, и вторая - в плей-офф. Впервые они сошлись на групповом этапе осенью 2008 года, оба матча завершились вничью со счетом 1:1. Оба клуба вышли в плей-офф. "Атлетико" был выбит уже в 1/8 финала, а "Ливерпуль" в четвертьфинале. Это я говорю про 2008-2009 год. Второй раз соперники встречались уже в полуфинале Лиги чемпионов, тогда испанцы сумели взять верх по сумме двух матчей за счет гола, забитого на "Энфилде" в овертайме 1:0, 1:2. В нынешнем розыгрыше "Атлетико" финишировал вторым в группе D после "Ювентуса". "Атлетико" играл в 1/8 финала Лиги чемпионов шесть раз, четырежды он пробивался выше. "Ливерпуль" занял первое место в группе I. Красные прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов в третий раз подряд и восьмой раз за всю историю. В шести случаях они проходили дальше. Такие факты. "Ливерпуль" практически обеспечил себе звание чемпиона страны, теперь он может сосредоточиться на международной арене. Команда Юргена Клоппа проводит просто фантастический сезон, став уже чемпионом мира среди клубов. Вот-вот они завоюют свое первое чемпионство в АПЛ, Это будет 19-е чемпионское звание. "Атлетико", прямо скажем, не может похвастаться большими успехами. По сеньке и шапка. Во всяком случае, в четверке "Атлетико" идет, но о чемпионском титуле забыто уже давно. “Матрасники”, кстати, очень неплохо играют на своем поле в Примере. Всего одно поражение они потерпели в родных стенах, отлично играя в обороне, они пропустили меньше всего голов. На групповом этапе Лиги чемпионов "Атлетико" в трех домашних матчах выиграл два в сухую у "Байера" и нашего "Локо", а еще сыграл вничью 2:2 с "Юве", Вот так выступает "Атлетико" дома. Я рекомендую вам поставить на победу "Атлетико" с форой (0) и коэффициентом 2,34. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 4610
Все
Платные
TheGnome58.1% WR-1.08% ROI
TheGnomeROI -1.08
3.95Победа Ливерпуль и тотал меньше 2.5 - Да
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико Мадрид принимает на своем поле Ливерпуль. Не вижу за счет чего сегодняшний Атлетико сможет обыграть Ливерпуль, тем более в двух матчевом противостоянии. У команды нет той железобетонной обороны какой она была во главе с Годином и того нападения, которое обеспечивало голы практически в каждом матче, как это было во времена с Гризманом. А вот у Ливерпуля это сейчас есть и даже лучше, чем в самые прекрасные времена у Атлетико. Несмотря на это, я уверен, что Диего Симеоне сможет настроить своих ребят на борьбу и, по логике, матч должен быть с тоталом меньше 2,5. Факты в пользу данной ставки: В Английской Премьер Лиге на выезде в 13 матчах Ливерпуль пропустил всего 6 (в среднем 0,46 гола за игру) и забил 26 (в среднем 2 гола за игру). В 5 последних матчах на выезде в Английской Премьер Лиге Ливерпуль пропустил лишь однажды. В последних 10 гостевых матчах Ливерпуль одерживает победу. Факты НЕ в пользу данной ставки: В 6 матчах группового этапа Ливерпуль не пропустил только в 1 матче. В 12 матчах дома команда Атлетико пропустила 6 мячей. Дополнительные факты о матче: Не забываем, что это матч Лиги Чемпионов и то, что работало в чемпионатах, тут может и не сработать
2
Повторить за 4.05
Майкл Оyэн46.4% WR-12.8% ROI
Майкл ОyэнROI -12.8
3.2Ничья
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
«Ливерпуль» почти в полной боевой готовности готов возвращению на мадридский стадион, где в июне прошлого года завоевывал трофей Лиги чемпионов. У «Атлетико» же имеются определенные проблемы: ряд важных игроков получили повреждения. Хотя несмотря на сложности, на своем стадионе мадридцы выступают очень хорошо, что говорить, если в их активе 13 победных матчей на родном домашней арене.

В субботу «Ливерпуль» был далек от лучшей своей игры, но все равно смог набрать максимум. Думаю, ничья в Мадриде – неплохой результат для Клоппа, ведь будет еще ответная игра на «Энфилде». Считаю, ничья – вполне достойный исход первой встречи в Испании.

Перевод: Footboom
1
Повторить за 3.15
Александр Елагин38.1% WR-7.49% ROI
Александр ЕлагинROI -7.49
2.59Атлетико фора (0)
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Привет! Я Александр Елагин. 18 февраля действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретится в Мадриде с "Атлетико" в первом матче плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Это будет третья встреча команд в рамках Лиги чемпионов, и вторая - в плей-офф. Впервые они сошлись на групповом этапе осенью 2008 года, оба матча завершились вничью со счетом 1:1. Оба клуба вышли в плей-офф. "Атлетико" был выбит уже в 1/8 финала, а "Ливерпуль" в четвертьфинале. Это я говорю про 2008-2009 год. Второй раз соперники встречались уже в полуфинале Лиги чемпионов, тогда испанцы сумели взять верх по сумме двух матчей за счет гола, забитого на "Энфилде" в овертайме 1:0, 1:2.

В нынешнем розыгрыше "Атлетико" финишировал вторым в группе D после "Ювентуса". "Атлетико" играл в 1/8 финала Лиги чемпионов шесть раз, четырежды он пробивался выше.

"Ливерпуль" занял первое место в группе I. Красные прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов в третий раз подряд и восьмой раз за всю историю. В шести случаях они проходили дальше. Такие факты.

"Ливерпуль" практически обеспечил себе звание чемпиона страны, теперь он может сосредоточиться на международной арене. Команда Юргена Клоппа проводит просто фантастический сезон, став уже чемпионом мира среди клубов. Вот-вот они завоюют свое первое чемпионство в АПЛ, Это будет 19-е чемпионское звание.

"Атлетико", прямо скажем, не может похвастаться большими успехами. По сеньке и шапка. Во всяком случае, в четверке "Атлетико" идет, но о чемпионском титуле забыто уже давно. “Матрасники”, кстати, очень неплохо играют на своем поле в Примере. Всего одно поражение они потерпели в родных стенах, отлично играя в обороне, они пропустили меньше всего голов. На групповом этапе Лиги чемпионов "Атлетико" в трех домашних матчах выиграл два в сухую у "Байера" и нашего "Локо", а еще сыграл вничью 2:2 с "Юве", Вот так выступает "Атлетико" дома.

Я рекомендую вам поставить на победу "Атлетико" с форой (0) и коэффициентом 2,34.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.4
qdms1071.4% WR3.66% ROI
qdms10ROI 3.66
2.19Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико Мадрид - Ливерпуль, на данный момент Атлетико Мадрид находиться не в такой форме как раньше, у них есть хороший вратарь, отличная защита, но не стоит забывать, что ливерпуль взял ЛЧ в том сезоне и в этом сезоне возьмёт АПЛ, они играют сезон без поражений, последних 11 матчей они не пропускали ни одного гола, последний раз они пропустили гол от Эвертона, Атлетико в последнем матче сыграли в ничью с Валенсией, и игра была равная, атлетико сейчас слабее и играет только от обороны, Клопп сможет что-то придумать и показать настоящий, быстрый футбол Англии, я ставлю на победу Ливерпуля.
2
Повторить за 2.39
Константин Генич56.5% WR0.23% ROI
Константин ГеничROI 0.23
1.54Тотал меньше 2.5
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Ливерпуль» фаворит. Двухнедельная пауза не сказалась негативно на «Ливерпуле» — мерсисайдцы одержали очередную победу в выездной игре против «Норвича». Просто потрясающий у них показатель в АПЛ. Юрген Клопп говорит о том, что его команда не витает в облаках, не празднует победы, а спокойно готовится к следующему матчу. Парни одержимы своей игрой, своими результатами, одержимы тем, чтобы продолжать выигрывать.

Генич считает, что у «Атлетико» ситуация похуже. Были большие кадровые потери, сейчас вроде бы многие должны вернуться в строй. Диего Симеоне очень давно работает в «Атлетико» и знает, как выстраивать стратегию двухматчевых противостояний. «Атлетико» понимает свой статус в паре с «Ливерпулем», но «Атлетико» может придушить «Ливерпуль», не дать ему разбежаться и сделать ставку на ответную игру на «Энфилде». Симеоне думает о том, чтобы сыграть дома 0:0, а на выезде попробует какую-то ковыряшку запихнуть, и может позволить себе пропустить один мяч. 1:1 на выезде за счет гола на чужом поле – вполне подойдет. У Симеоне такие мысли есть, потому что если «Атлетико» сыграет против «Ливерпуля» в открытый футбол, если «Атлетико» раскроется, то атака «Ливерпуля» нынешнюю оборону «Атлетико» разорвет.

В первом матче будут шахматы, будет тактическая борьба. Симеоне даже при своих болельщиках раскрываться не будет, поэтому от этой игры большого количества голов ждать не стоит. «Ливерпуль» после паузы будет постепенно добирать, поэтому постарается перенести решение задачи в этой паре на ответную встречу на «Энфилде», а в первом матче команды будут друг к другу присматриваться.

Источник: РБ
10
Повторить за 1.54
Диверсант51.6% WR-0.65% ROI
ДиверсантROI -0.65
2.05Обе команды забьют - Да
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико Мадрид – Ливерпуль ⚽
Лига чемпионов 2019/2020, 1/8 финала, первый матч

Сегодня вернется Лига чемпионов, и любители ставок на спорт с порога получат настоящее зрелище – Атлетико сразится с Ливерпулем. Лучшая атакующая машина постарается пробиться сквозь бетонную стену. Не факт, что сам матч получится ярким, но наблюдать за ним точно будет интересно. А вот букмекеры не особо верят в способность команды Диего Симеоне добыть результат, даже в родных стенах испанцы считаются аутсайдерами.

Накануне схватки

В последнем туре чемпионата, сыгранном еще в пятницу, Атлетико провел нехарактерный для себя матч, сыграв вничью с Валенсией со счетом 2:2. Причем вся результативность уместилась в первый час игры, а ведь от этой встречи мало кто ждал такой результативности. С другой стороны, не стоит удивляться подобным сюрпризам со стороны «Матрасников» – после аравийского вояжа на Суперкубок Испании, команда выглядит откровенно плохо. Подопечные Симеоне не демонстрируют своей игры, посему не складывается и с результатами. В семи последних матчах одержана всего одна победа.

Ливерпуль на выходных в очередной раз провернул свой шулерский трюк – далеко не впервые в нынешнем сезоне у «Красных» не складывалась игра, но в конечном итоге они все равно отыскали путь к трем очкам. Победа над Норвичем (1:0), последней командой Премьер-лиги, была тяжелой, однако главное результат – рекордная поступь продолжилась.

Моя ставка на этот матч: обе забьют, кф себя оправдывает.
0
Повторить за 2.14
Зарабатывай на спорте и азарте52.9% WR2.66% ROI
Зарабатывай на спорте и азартеROI 2.66
1.76Тотал меньше 2.5
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико попалась достаточно легкая группа, в которой единственным его конкурентом по классу являлся Итальянский Ювентус. Однако, команда Диего Симеоне смогла создать себе проблемы и решила вопросы о выходе в раунд плей-офф лишь в последнем матче группового этапа. Глобальная перестройка в Атлетико идет полным ходом, но нужно признать, что сейчас этот клуб вряд ли способен повторить свои недавние успехи на еврокубковой арене. Тем более, что в первом же раунде на выбывание ему в соперники достался действующий обладатель трофея Лиги Чемпионов.

Что касается Ливерпуля, то он в этом сезоне является настоящей машиной. Команда Юргена Клоппа огромнейшими шагами идет к чемпионству в Англии и порой кажется, что у нее абсолютно отсутствуют слабые места. Заработав огромнейшее преимущество перед оппонентами в Премьер-лиге, Ливерпуль вполне может сделать ставку на Лигу Чемпионов. Такой клуб, как нынешний Ливерпуль, стоит обязательно причислять к главным фаворитам ведущего клубного турнира Европы. Источник: портал «Онлайн Букмекеры»
0
Повторить за 1.54
Отар Кушанашвили25% WR-3.74% ROI
Отар КушанашвилиROI -3.74
3.85Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Что мне кажется важным в этой игре? Какие релевантные слова нужно произнести? Отарик возвращается к тому делу, которое получается у него хуже всего. Но так считаете только вы.

“Ливерпуль” необыкновенно хорош в этом сезоне. Этот “Ливерпуль” едет в гости к команде, даже тренер которой выглядит растерянным. Я про Диего Симеоне. Видимо, его проклял тот случай, когда он показывал яйца Роналду, но получил сперму в рот в ответном матче от самого Криша. Это самолюбование завершилось для него плохо.

Он подписал новый контракт, а команда не играет. И сейчас можно тысячу доводов привести, что им просто не везет и по ожиданным очкам они должны быть выше, но все это из разряда “если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой”. Симеоне оказался не в состоянии пережить уход Гризманн и еще парочки лидеров, которые внешним видом напоминают пропитого Олега Газманова.

И к нему в гости едет немец, даже дубль которого переигрывает большие команды. А еще Клопп - это любимец фортуны. “Ливерпуль” еще ни разу не проиграл в Английской Премьер-лиге в этом сезоне, хоть уже и встречался со всеми топовыми клубами. Зато терпел поражения в Лиге чемпионов от фиг пойми кого. Но сейчас им улыбнулась удача, так как их соперником с одной стороны будет именитый клуб, но абсолютно без формы.

Можно обыграть “Атлетико”, чтобы козырять этим результатом. А про их кондиции умолчать и все. Тем более, какими бы конченными хозяева поля не были, но как минимум гол они обязаны забить. На “Энфилде” им такого точно не светит, так что нужно пытать счастье на домашней арене. Ставлю на 2:1 в пользу “Ливерпуля”.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 4.6
Кач Качергин60% WR-3.54% ROI
Кач КачергинROI -3.54
1.44Тотал больше 1.5
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Перед нами одни и самых успешных команд в этом турнире,Атлетико печально известные финалисты которые никак не мог выйграть свой трофей, Ливерпулю это удалось в прошлом сезоне.Клопп навязывает атакующий футбол практически во всех встречах внутреннего чемпионата, Атлетико довольно консервативный клуб,не всегда может порадовать атакующей игрой.Поэтому предлагаю ставку 1,5 б за достаточно хороший коэффициент.Начало групповой стадии, командам надо оценить свои силы возможно обилие голов мы не увидим
1
Повторить за 1.51
Владислав Радимов42% WR-14.53% ROI
Владислав РадимовROI -14.53
2.25Атлетико фора (0)
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
В этом противостоянии сойдутся команды, проповедующие атакующий и оборонительный игровые стили. Фаворитом этой пары я бы назвал английский клуб. «Ливерпуль» в этом сезоне очень мощно выглядит. У подопечных Клоппа какая-то сумасшедшая серия без поражений во внутреннем первенстве, футболисты уверены в себе и готовы добиваться максимальных результатов в каждом соревновании.

Что касается «Атлетико», то, думаю, к играм плей-офф Лиги чемпионов мадридцы подойдут в лучших игровых кондициях, чем те, которые команда демонстрирует сейчас. Поэтому я бы рискнул и поставил бы на то, что подопечные Симеоне смогут как минимум не проиграть в домашней встрече с «Ливерпулем». В любом случае все будет решаться в ответном поединке в Англии, а значит, чтобы иметь шансы на выход в следующий этап соревнований, «Атлетико» необходимо добиться положительного результата в Мадриде, что, думаю, столичному клубу удастся сделать.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.4
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 33%
  • 10%
  • 8%
  • 5%
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