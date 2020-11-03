Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П2 + ТМ (3.5) в матче Локомотив — Атлетико. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что совсем недавно команды встречались в Лиге Европы. Тогда испанский клуб дважды разгромил москвичей. Однако Локомотив изменился - у команды появился новый главный тренер. У Атлетико же серьезных изменений не произошло. Стоит отметить только трансфер Луиса Суареса.
В первых двух турах ЛЧ Атлетико пропустил 6 голов. Симеоне совершенно точно сделал выводы и постарается не допустить таких же ошибок в матчах против "железнодорожников".
Локомотиву будет очень трудно взять очки в предстоящей игре. Безусловно, команда настроена решительно, да и московская погода будет на стороне Локо, но играть против мотивированного Атлетико будет крайне тяжело.
Зрителям не стоит ждать голевой феерии. Испанцы будут внимательно действовать в обороне и вряд ли позволят создать большое количество моментов у своих ворот.
Если эта ставка зайдёт, я даже не знаю как ещё можно будет описать этот прогноз... Матчей можно предсказать множество, но я считаю что ЛЧ это самое не простое в плане прогнозов и эта лига полна сюрпризов и неожиданностей. НО! Тут кто бы мне, что не писал, не говорил, ни кто меня никогда не переубедит. Проще говоря, буду говорить словами моего друга, с которым я абсолютно согласен на 100%. Пусть даже этот прогноз не зайдёт сейчас, значит в другой раз так же поставлю. Атлетико Мадрид, что это за команда? Лично я считаю что они вообще не достойны играть Лиге Чемпионов. Это мое мнение. И знаю что большинство с ним не согласится. Но если разбирать эту команду.. посмотрите их статистику, и прочую хрень. Посмотрите матчи как они играют и вы поймёте. Тут как вы поняли я буду болеть за Локомотив. Кстати больше всего из наших ребят эта команда симпатизирует. Короче есть какой то крик души, что б именно наши приземлили их)
Свой третий матч группового турнира Лиги чемпионов столичный «Локомотив» проведёт на «РЖД Арене» против маститого представителя Ла Лиги. «Железнодорожники» после двух встреч в групповом отборе имеют в своём активе одно очко (0-1-1 3:4) и замыкают турнирную таблицу своей группы. Команда Марко Николича, сыграв в гостях весьма бодро, поделила очки с «Зальцбургом» (2:2), а дома провела очень достойно матч против великолепной «Баварии», но всё равно уступила (1:2). В чемпионате России московский клуб в последних встречах выглядел несколько уставшим и позволил себе заметное ухудшение результатов. «Локо» проиграл две встречи подряд: «Ротору» (1:2) и «Сочи» (1:2). После этого команда откатилась по набранным очкам в РПЛ от группы лидеров (6-3-4 14:11 21).
«Атлетико» несколько странно для себя провёл стартовые игры Лиги чемпионов, команда Диего Симеоне в двух встречах умудрилась пропустить шесть мячей. Мадридцы в Мюнхене были больно биты «Баварией» (0:4), а дома победили, но с приключениями, «Зальцбург» (3:2). В чемпионате Испании мадридский клуб не проигрывает и является одним из лидеров (4-2-0 13:2 14). Мадридцы в Ла Лиге одержали три победы подряд, в субботу столичная команда на выезде переиграла «Осасуну»(3:1). «Атлетико» - единственный клуб испанского чемпионата, который не проигрывает.
Российский и испанский клубы встречались в 2019 г. и тогда дважды победил «Атлетико» с одинаковым счётом 2:0.
Нашим клубам (участникам еврокубков), приходится тяжко, им явно недостаёт физических кондиций, свежести и, к сожалению, мастерства, что приводит к проколам в ЛЧ и осечкам в национальном первенстве. «Локомотив» действительно неплохо провёл встречу против «Баварии», и я надеюсь на собранность и мотивированность «железнодорожников» в противостоянии с испанским клубом, но сильно не верю в перспективы нашего клуба. Уровень индивидуального, командного мастерства, а также опыт и клубные амбиции, всё это говорит в пользу гостей. Надеюсь, что «Локо», несмотря на все проблемы, сумеет, как и в матче с «Баварией», не ударить в грязь лицом, а потому поставлю на голы, на результативность встречи.
Мой прогноз - П2. Это может следовать из-за того, что эта игра - матч Лиги Чемпионов. В нем команды будут выкладываться на полную. Атлетико выглядит как явный фаворит в матче, который без особого напряжения должен брать 3 очка. Локомотив имеет серию из 3 поражений подряд, одно из которых от Ротора, это может означать, что команда уже измоталась. Я вижу достаточно лёгкую победу Атлетико в этой игре.
Марко Николич обещал, что “Локомотив” будет бороться в группе и своих слов он явно на ветер не бросал. Ведь во втором туре “Бавария” с большим трудом смогла победить “железнодорожников”. Похоже, что шансы подопечных сербского специалиста на третье место заметно выросли. Вот только микроклимат в команде немного пошатнулся из-за того, что СМИ раскручивают историю про то, что Гжегож Крыховяк, мол, не в очень хороших отношениях с главным тренером. Поляк быстро опроверг это, но осадок остался. В третьем туре группы A “Локомотив” встретится с мадридским “Атлетико”, который является вторым кандидатом после “Баварии” на выход из группы.
У “железнодорожников” не самая лучшая статистика в играх против “Атлетико”. Лишь в одной игре “Локомотив” смог зацепиться за очки, но это было аж в 2007-м году, когда “матрасники” были только на пути своего становления в Европе. Остальные же игры закончились тотальным преимуществом гостей. Скорее всего, Николич снова будет дерзок, чем его предшественник и даст установку играть также. Защита “Атлетико” в этом сезоне не безупречна, но побеждать футболисты Диего Симеоне должны.
Всех приветствую! Стартует 3 тур Лиги Чемпионов🏆 Сегодня у нас на разборе матч "Локомотив - Атлетико М"
•В последних 4 матчах, где принимает участие Локомотив Москва, забивают обе команды •Локомотив Москва забивает в 8 матчах кряду •В последних 4 матчах Локомотив Москва пропускает в первом тайме •В последних 4 матчах Локомотив Москва пропускает от команды Атлетико Мадрид во втором тайме
Предлагаю рассмотреть следующие вариации: ИТ2 (1.5)Б, в лайве можно будет дождаться кф и взять безрисковое ИТ2(1)Б
Тут все очевидно, команды вообще с разных планет и решают совсем разные задачи в этой лиги чемпионов. Локомотив проиграл три последних матчах со счётом 2-1, прошлый матч с Баварией был не так уж и хорош как его описывают,Локо не пропустил кучу мячей только из-за того,что Бавария сама этого не хотела,заслуги Локомотива в этом не было,да и мюнхенцы уж больно много ошибались. Атлетико же не без проблем обыграл дома Зальцбург,но для выхода из группы им необходимо набирать очки в матчах с Локо,так что завтра матч будет за матрасниками.
У "железнодорожников” не самая лучшая статистика в играх против “Атлетико”. Лишь в одной игре “Локомотив” смог зацепиться за очки, но это было аж в 2007-м году, когда “матрасники” были только на пути своего становления в Европе. Остальные же игры закончились тотальным преимуществом гостей. Скорее всего, Николич снова будет дерзок, чем его предшественник и даст установку играть также. Защита “Атлетико” в этом сезоне не безупречна, но побеждать футболисты Диего Симеоне должны. Предлагаю поставить на ОЗ (да)
Всем привет меня зовут Алексей и я хотел бы поделиться с вами прогнозом на данную игру ,в этой встрече фоворитом является Атлетико и вот почему,1)класс соперника,2)у Атлетико есть Суарес который может решить исход игры в одиночку учитывая уровень футболистов Локомотива,3)у Локо проблемы с составом, в этой встрече фактор домашнего поля не будет влиять на игру а мадридский Атлетико забьет пару мичец и сядит в оборону,ну а Локомотив по крайне мере тоже может рассчитывать на 1гол учитывая как они играли против Баварий,также в этой игре сыграет ставка тотал 2,5б ну и Оз для тех кто любит риск),
Я рабoтаю в букмeкеpской кoмпании 1хстaвкa и в силу своей дoлжнoсти кaссира инoгда узнaю некoтoрые резyльтaты oт людeй, кoтoрые рeгyлярно выигpывaют.
Я бyду вaм дaвaть мaтчи и исxoды скoпирoванныe y ниx. Вы дeлаeте cтaвку в любoй Букмeкеpcкой кoнторe и пoказывaете мне фoтo стaвки чтoбы я убeдилaсь чтo вы пoстaвили. Минимaльнaя сyммa cтaвки 15OOp. (Этo мoи yслoвия) И ПOСЛE выигpышa пeрeводитe мнe 35 прoцeнтов OТ ЧИCТOГО BЫИГРЫШA Hикaких, прeдoплaт тут нeт. Всe чecтно и cпpaведливо
Нaдеюсь нa вaше aдeкватное oтнoшение к мoему прeдлoжению.