Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 всухую в матче Атлетико Мадрид - Локомотив. Вот его доводы:
«У нас на повестке дня Лига чемпионов, четвертый тур. Московский «Локомотив» отправляется в гости к «Атлетико». В последних сезонах эти две команды дважды встречались: в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Но, на «Ванда Метрополитано» «Локомотив» еще не забивал. Были поражения со счетом 0:3 и 0:2. Я думаю, сейчас у «Локомотива» не очень много шансов забить «Атлетико», раз уж «Барселона» не смогла это сделать. У «Локомотива» не так много ресурсов, чтобы доставить какие-то серьезные проблемы команде Диего Симеоне, тем более что для мадридцев этот матч важный с точки зрения распределения мест в группе.
Если вспомнить московскую игру, которая была три недели назад, то тогда «Локо», по сути, ничего создать и не сумел. Пенальти, подаренный за игру рукой Эктора Эрреры, вот, пожалуй, единственный шанс, который «Локомотив» и реализовал. Во втором тайме Гильермо творил чудеса и не позволил себя переиграть. В итоге «Атлетико» очков не досчитался, сыграв 1:1.
Сейчас мадридцы находятся в очень хорошей форме даже в отсутствии Луиса Суареса. Восстановился Диего Коста. Жоао Феликс в полном порядке, Коке набрал форму, Сауль. «Локомотиву» будет тяжело, причем последний матч в чемпионате России против тульского «Арсенала», честно говоря, не убедил в том, что в Мадриде «Локо» может создать какие-то проблемы.».
Источник: РБ / «Атлетико Мадрид» — «Локомотив»: прогноз и ставка Константина Генича
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Атлетико — Локомотив. Вот его доводы:
«У «Локомотива» еще есть теоретические шансы на выход из группы. Для этого нужно не проиграть «Атлетико» на его поле. Понятно, что сделать это будет тяжело, учитывая текущую форму «Локо». А «матрасников» я вообще считаю сильнейшей испанской командой на данный момент.
«Атлетико» нужно побеждать и играть первым номером. Это остается не самым любимым упражнением подопечных Симеоне. Поэтому у «Локомотива», как мне кажется, есть возможности на определенную контригру. При Николиче железнодорожники играют достаточно смело. Я бы рискнул и поставил на «обе забьют». Хозяева почти наверняка смогут отличиться, а у «Локо» будут неплохие шансы на контратаках.
Атлетико сегодня постарается доказать,что ничья в Московской встрече была нелепой случайностью.Если смотреть на расстановку сил,то,что греха таить Атлетико,конечно же на голову сильнее железнодорожников.В этом уверены и букмекеры давая столь низкий коэффициент на победу хозяев.Между собой соперники пересекались шесть раз,где четырежды Атлетико побеждал и были две ничьи опять же в Москве.Но сегодня думаю,у матрасников не возникнет серьёзных проблем
Шикарный грамотный матч матрасников против ( предполагая открытый футбол, я был неправ, признаю). И жуткий, незаслуженный фарт Локо с Арсеналом с пенальти в самой концовке. Вроде бы и сравнивать нечего. Но вот и это меня и тормозит. Умение Локо цепляться, хоть цепляться, кажется, и не за что: ни по игре, ни в таблице. Но вспомните два последних матча Локо в ЛЧ. Тоже вроде бы не за что было. Я вывел для себя правило: имеешь дело с Локо - всегда оставляй ему шанс. Хоть скорей всего мадридцы и победят. Но просто так Локо ничего не отдаст. Помните Калягина в «Здравствуйте, я ваша тетя?» «Предупреждаю, я просто так не дамся». Вот так примерно. Да и с «плюс два Локо» я согласен играть хоть против кого.
Поражение 4:0 от "Баварии" не должно сбивать с толку: "Атлетико" не потерпел больше ни одного поражения в сезоне, всего дважды потерял очки в чемпионате Испании и по потерянным очкам возглавляет Примеру. Защита мадридцев обретает былую уверенность: две трети матчей команда Симеоне сыграла на ноль в обороне. Атакующая мощь "Атлетико" характеризуется тем фактом, что Диего Коста входит в игру в основном со скамейки запасных, а такое может себе позволить не каждая команда.
Примерно противоположная ситуация у "Локо": 16 голов - это слишком мало в графе забитые мячи, но чрезвычайно много для учета пропущенных. Команда выдает отличные игры только в Лиге чемпионов, при этом последняя игра с "Атлетико" по качеству была уже не так хороша, как первые две. Шансы "Локо" будут в контратаках и предельной концентрации на протяжении каждой секунды матча.
Но все же испанцы наверняка захотят реабилитироваться за результат прошедшего матча с "Локо", поэтому самым вероятным исходом будет победа "Атлетико".
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 в сухую в матче «Краснодар» — «Севилья». Вот его доводы:
«Мне думается, что сегодняшняя оборона «Атлетико» сильнее нападения «Локомотива». Да, в последнее время лучшие матчи «Локомотива» приходятся именно на Лигу чемпионов. Однако в первой игре, которая прошла в Москве, была возможно недооценка соперника, а «железнодорожники» прыгнули выше крыши.
«Атлетико» сейчас совершенно точно перестроит отношение к «Локомотиву». Да, нужно Миранчука одного прикрыть. Однако в первой игре был больше заметен Зе Луиш. С этим они тоже разберутся. «Локомотив» сегодня не является ровней «Атлетико»
Источник: РБ / «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки Евгения Ловчева
Вообщем матч локо и атлетико будет не простым для чиркизовцев. Но свое он точно возьмут. Да сейчас нет спорв на тему того что наш футбол очень слаб и это факт, но нам простым болелам стоит надеяться на чудо и на то что Антон, потащит команду за мечтой все болельщиков. Антон в отличной форме и партнениы долдны ему помочь да и тем более вроде как Зелуиш, начинает находить себя в нашем футболе. Обе забьют мой вариант😊
Кстати, в очных встречах Локомотив еще ни разу не побеждал, ну и, наверное, сегодня тоже чуда не случится, потому что они могли набирать хоть какие-то очки у себя дома, но вот когда речь заходит о том, чтобы пробовать как-то себя в рамках выездного противостояния, то тут поражения без шансов. Поэтому, мы считаем, что в этом поединке не удастся «железнодорожникам» набрать никаких очков, команда потерпит поражение, но в матче не будет забито много голов.
тут думаю всё очевидно. Атлетико думаю сейчас входит в топ-3 лучших команд нынешнего сезона. После победы над Барселоны ( считаю она была заслуженной. По-моему мнению Атлетико был лучше с 20 по 80 минуту, вначале просматривались, а последней десятиминутке оборонялись)
Локомотив же хоть и радует своей игрой, именно содержанием в рамках ЛЧ, но я не думаю что выезд в Зальцбург и Мадрид могут быть хоть как-то схожи насчёт результата.
класс игроков слишком разный, мадридцы хоть имеет кадровые потери, Но их состав доказывает что потеря даже 3-5 ключевых игроков можно возместить скамейкой и резервом.
Локомотив сейчас далеко не лучшей форме и мне кажется, что тут силы тратить не стоит. Главный матч - дома с Зальцбургом. Ожидаю уверенные Победы,а может и разгрома.
Атлетико уверенно проводит игры на домашнем поле. У команды одна из лучших оборон среди клубов Примеры, надежен в воротах Облак. Кроме того, подопечные Симеоне намерены сохранить в противостоянии ворота сухими. Стоит отметить, что и 10 последних домашних встреч в пяти соперник уходил с нулем на табло. Команде не поможет Суарес, но есть Жоау Феликс, который забивает почти в каждом матче. Локомотиву будет трудно без Смолова, но все-таки команда не собирается уступать. “Железнодорожники” понимают, что соперник будет выстраивать свою игру и постараются перехватить инициативу. В первой встрече москвичам удалось распечатать ворота Облака, и парни намерены это сделать снова.