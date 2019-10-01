Локомотив — Атлетико прогноз на матч от пользователя Василий Уткин Если в матче «Локо» – «Атлетико» я буду ставить против «Локо», вы будуте думать, что это личное. Если в матче «Локо» – «Атлетико» я буду ставить на ничью, вы будуте думать, что это тоже личное. Поэтому я хочу избежать ставки на результат. Я думаю, что после игры с «Зенитом» у «Локо» будут проблемы некоторые с эмоциями, и я думаю, что у «Атлетико» не будет желания засушивать игру – они уже пару игр пересушили. Поэтому я полагаю, что в этом матче «Атлетико» будет очень серьезен, поскольку «Локо» лидер группы. А «Локо» не сможет провести игру в прагматичной плоскости. Думаю, что в этой игре «Локо» – «Атлетико» самая правильная ставка – тотал больше 2.5 мячей. На этом, пожалуй, я остановлюсь. Источник: Instagram Василия Уткина

Локомотив — Атлетико прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (2,5) в матче Локомотив - Атлетико Мадрид. Вот его доводы: Сегодня речь пойдёт о матче между «Локомотивом», который набрал отличный ход и мадридским «Атлетико». «Локомотив» лидирует в группе благодаря победе над «Байером» и ничейному результату в матче «Ювентуса» и «Атлетико». Московский клуб находится в очень неплохой позиции в группе. «Локомотив» обнадеживает своей игрой, что против «Зенита», что против «Байера». К большим свершениям и большим матчам «Локомотив» готов. Юрий Семин под каждого соперника подбирает свою тактику. Мурило в центре полузащиты — это отличная находка. При необходимости он может сыграть и третьего центрального защитника, как это было в матче против «Зенита». В общем, «Локомотив» подходит к матчу с «Атлетико» в полной боевой готовности. Когда это волновало «Атлетико»? В прошлом или позапрошлом сезоне, когда было 1:8 по итогам двух матчей, «Локомотив» даже не уступал на выезде «Атлетико», а в итоге — 0:3. Решили в ответном матче сыграть в открытый футбол и получили 1:5. Поэтому в футбол «Локомотив» точно играть не будет, несмотря на ажиотаж и полный стадион. Наверняка будет красивый перфоманс от болельщиков. Скорее всего, «Локомотив» постарается сыграть строго по результату. Ничья в матче с «Атлетико» будет равносильна победе. «Атлетико» приехал в максимально боеспособном составе. Симеоне привез 21 футболиста. Да, у них был тяжелый матч против «Реала», где, как правильно заметил Ян Облак, ни «Атлетико», ни «Реал» ничего не сделали для того, чтобы победить. Силенки потратили, да и 5-часовой перелет тоже дался мадридской команде непросто. Первая мысль относительно этого матча, конечно же, низ. Но, все-таки, гол или два скорее всего будет. Если «Локомотив» строго сыграет в обороне и думать исключительно о 0:0, то это может обернуться проблемой для «Локо» в концовке. «Атлетико» при Симеоне приучил соперников, что на выезде при абсолютно равной игре способен дожимать. Еще лучше вариант при всей симпатии к «Локомотиву» и российскому патриотизму непроигрыша «Атлетико». За то же самый коэффициент стоит выбрать вариант «Атлетико не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча. Большого количества голов ждать не стоит. И те и другие хорошо играют в обороне. Так привозить, как это сделал «Байер» в домашней игре, «Атлетико» не будет. Поэтому «Атлетико» не проиграет и матч будет низовой. Это будет основной ставкой. Источник: РБ