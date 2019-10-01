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Локомотив — Атлетико прогнозы на матч 01.10.2019

Локомотив — Атлетико
  •  Лига чемпионов УЕФА
Локомотив
02:57:11
до начала матча
Атлетико
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Локомотив — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Если в матче «Локо» – «Атлетико» я буду ставить против «Локо», вы будуте думать, что это личное. Если в матче «Локо» – «Атлетико» я буду ставить на ничью, вы будуте думать, что это тоже личное. Поэтому я хочу избежать ставки на результат. Я думаю, что после игры с «Зенитом» у «Локо» будут проблемы некоторые с эмоциями, и я думаю, что у «Атлетико» не будет желания засушивать игру – они уже пару игр пересушили. Поэтому я полагаю, что в этом матче «Атлетико» будет очень серьезен, поскольку «Локо» лидер группы. А «Локо» не сможет провести игру в прагматичной плоскости. Думаю, что в этой игре «Локо» – «Атлетико» самая правильная ставка – тотал больше 2.5 мячей. На этом, пожалуй, я остановлюсь. Источник: Instagram Василия Уткина
Локомотив — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (2,5) в матче Локомотив - Атлетико Мадрид. Вот его доводы: Сегодня речь пойдёт о матче между «Локомотивом», который набрал отличный ход и мадридским «Атлетико». «Локомотив» лидирует в группе благодаря победе над «Байером» и ничейному результату в матче «Ювентуса» и «Атлетико». Московский клуб находится в очень неплохой позиции в группе. «Локомотив» обнадеживает своей игрой, что против «Зенита», что против «Байера». К большим свершениям и большим матчам «Локомотив» готов. Юрий Семин под каждого соперника подбирает свою тактику. Мурило в центре полузащиты — это отличная находка. При необходимости он может сыграть и третьего центрального защитника, как это было в матче против «Зенита». В общем, «Локомотив» подходит к матчу с «Атлетико» в полной боевой готовности. Когда это волновало «Атлетико»? В прошлом или позапрошлом сезоне, когда было 1:8 по итогам двух матчей, «Локомотив» даже не уступал на выезде «Атлетико», а в итоге — 0:3. Решили в ответном матче сыграть в открытый футбол и получили 1:5. Поэтому в футбол «Локомотив» точно играть не будет, несмотря на ажиотаж и полный стадион. Наверняка будет красивый перфоманс от болельщиков. Скорее всего, «Локомотив» постарается сыграть строго по результату. Ничья в матче с «Атлетико» будет равносильна победе. «Атлетико» приехал в максимально боеспособном составе. Симеоне привез 21 футболиста. Да, у них был тяжелый матч против «Реала», где, как правильно заметил Ян Облак, ни «Атлетико», ни «Реал» ничего не сделали для того, чтобы победить. Силенки потратили, да и 5-часовой перелет тоже дался мадридской команде непросто. Первая мысль относительно этого матча, конечно же, низ. Но, все-таки, гол или два скорее всего будет. Если «Локомотив» строго сыграет в обороне и думать исключительно о 0:0, то это может обернуться проблемой для «Локо» в концовке. «Атлетико» при Симеоне приучил соперников, что на выезде при абсолютно равной игре способен дожимать. Еще лучше вариант при всей симпатии к «Локомотиву» и российскому патриотизму непроигрыша «Атлетико». За то же самый коэффициент стоит выбрать вариант «Атлетико не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча. Большого количества голов ждать не стоит. И те и другие хорошо играют в обороне. Так привозить, как это сделал «Байер» в домашней игре, «Атлетико» не будет. Поэтому «Атлетико» не проиграет и матч будет низовой. Это будет основной ставкой. Источник: РБ
Локомотив — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Последние матчи в своих чемпионатах команды провели неплохо. “Локомотив” выиграл у “Зенита” со счетом 1:0, а “Атлетико” сыграл дерби с “Реалом” (0:0). Я не смотрел мадридское дерби, но читал отчеты, где говорились, что с одной стороны подопечные Симеоне сдержали подопечных Зидана, а с другой должны были выигрывать эту встречу. В Лиге чемпионов “Атлетико” очень достойно выглядел и против “Ювентуса”. Хоть они и проигрывали итальянцам со счетом 0:2, но смогли отыграться и свести матч к ничье. Это показатель, ведь “Ювентус” - один из лучших клубов Европы. “Атлетико” совершил очень хорошие приобретения в начале сезона. Сейчас в Примере они занимают третье место и отстают от “Реала” и “Гранада” всего лишь на одно очко. Так что на внутренней арене у них все впереди. “Локомотив” набирает сил, набирает уверенность. это показала игра с “Зенитом”. Казалось бы, у “Локо” такие потери, но линия обороны пережила отсутствие Кверквелии. Хорошо играет и полузащита, а тем более та часть полузащиты, которая отвечает за оборону. Мне кажется, что сейчас “железнодорожники” могут “связать” действия любой команды. В атаке нет Миранчуков, давно уже нет Фарфана и все равно Семин как-то решил эту проблему и заполнил позиции. Крыховяк, Баринов - они и забили два мяча “Байеру”, отлично справляются со своими функциями. Практически против любой команды “Локомотив” выглядит лучше именно в центре поля. И на это большая надежда в игре с “Атлетико”. Нужно брать реванш. Мы помним весну 2018 года, когда “Локомотив” проиграл “Атлетико” на выезде 0:3, а в Москве потерпел крах со счетом 1:5. Но получится отомстить? Я в этом не убежден. Но я сделаю ставку на то, что устроит и “Локомотив”. Мой прогноз - ничья в данном матче. Тем более, коэффициент традиционно высок на подобного рода исход. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 3132
Василий Уткин|ROI -11.51
Василий Уткин|ROI -11.51
2.38Тотал больше 2.5
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Если в матче «Локо» – «Атлетико» я буду ставить против «Локо», вы будуте думать, что это личное. Если в матче «Локо» – «Атлетико» я буду ставить на ничью, вы будуте думать, что это тоже личное. Поэтому я хочу избежать ставки на результат. Я думаю, что после игры с «Зенитом» у «Локо» будут проблемы некоторые с эмоциями, и я думаю, что у «Атлетико» не будет желания засушивать игру – они уже пару игр пересушили. Поэтому я полагаю, что в этом матче «Атлетико» будет очень серьезен, поскольку «Локо» лидер группы. А «Локо» не сможет провести игру в прагматичной плоскости. Думаю, что в этой игре «Локо» – «Атлетико» самая правильная ставка – тотал больше 2.5 мячей. На этом, пожалуй, я остановлюсь.

Источник: Instagram Василия Уткина
16
Повторить за 2.45
Константин Генич|ROI -2.65
Константин Генич|ROI -2.65
1.65Тотал меньше 2.5
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (2,5) в матче Локомотив - Атлетико Мадрид. Вот его доводы:

Сегодня речь пойдёт о матче между «Локомотивом», который набрал отличный ход и мадридским «Атлетико». «Локомотив» лидирует в группе благодаря победе над «Байером» и ничейному результату в матче «Ювентуса» и «Атлетико». Московский клуб находится в очень неплохой позиции в группе.

«Локомотив» обнадеживает своей игрой, что против «Зенита», что против «Байера». К большим свершениям и большим матчам «Локомотив» готов. Юрий Семин под каждого соперника подбирает свою тактику. Мурило в центре полузащиты — это отличная находка. При необходимости он может сыграть и третьего центрального защитника, как это было в матче против «Зенита». В общем, «Локомотив» подходит к матчу с «Атлетико» в полной боевой готовности.

Когда это волновало «Атлетико»? В прошлом или позапрошлом сезоне, когда было 1:8 по итогам двух матчей, «Локомотив» даже не уступал на выезде «Атлетико», а в итоге — 0:3. Решили в ответном матче сыграть в открытый футбол и получили 1:5. Поэтому в футбол «Локомотив» точно играть не будет, несмотря на ажиотаж и полный стадион. Наверняка будет красивый перфоманс от болельщиков. Скорее всего, «Локомотив» постарается сыграть строго по результату. Ничья в матче с «Атлетико» будет равносильна победе.

«Атлетико» приехал в максимально боеспособном составе. Симеоне привез 21 футболиста. Да, у них был тяжелый матч против «Реала», где, как правильно заметил Ян Облак, ни «Атлетико», ни «Реал» ничего не сделали для того, чтобы победить. Силенки потратили, да и 5-часовой перелет тоже дался мадридской команде непросто.

Первая мысль относительно этого матча, конечно же, низ. Но, все-таки, гол или два скорее всего будет. Если «Локомотив» строго сыграет в обороне и думать исключительно о 0:0, то это может обернуться проблемой для «Локо» в концовке. «Атлетико» при Симеоне приучил соперников, что на выезде при абсолютно равной игре способен дожимать.

Еще лучше вариант при всей симпатии к «Локомотиву» и российскому патриотизму непроигрыша «Атлетико». За то же самый коэффициент стоит выбрать вариант «Атлетико не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча. Большого количества голов ждать не стоит. И те и другие хорошо играют в обороне. Так привозить, как это сделал «Байер» в домашней игре, «Атлетико» не будет. Поэтому «Атлетико» не проиграет и матч будет низовой. Это будет основной ставкой.

Источник: РБ
3
Повторить за 1.62
Виктор Гусев|ROI 0.88
Виктор Гусев|ROI 0.88
3.65Ничья
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Последние матчи в своих чемпионатах команды провели неплохо. “Локомотив” выиграл у “Зенита” со счетом 1:0, а “Атлетико” сыграл дерби с “Реалом” (0:0). Я не смотрел мадридское дерби, но читал отчеты, где говорились, что с одной стороны подопечные Симеоне сдержали подопечных Зидана, а с другой должны были выигрывать эту встречу. В Лиге чемпионов “Атлетико” очень достойно выглядел и против “Ювентуса”. Хоть они и проигрывали итальянцам со счетом 0:2, но смогли отыграться и свести матч к ничье.

Это показатель, ведь “Ювентус” - один из лучших клубов Европы. “Атлетико” совершил очень хорошие приобретения в начале сезона. Сейчас в Примере они занимают третье место и отстают от “Реала” и “Гранада” всего лишь на одно очко. Так что на внутренней арене у них все впереди.

“Локомотив” набирает сил, набирает уверенность. это показала игра с “Зенитом”. Казалось бы, у “Локо” такие потери, но линия обороны пережила отсутствие Кверквелии. Хорошо играет и полузащита, а тем более та часть полузащиты, которая отвечает за оборону. Мне кажется, что сейчас “железнодорожники” могут “связать” действия любой команды. В атаке нет Миранчуков, давно уже нет Фарфана и все равно Семин как-то решил эту проблему и заполнил позиции. Крыховяк, Баринов - они и забили два мяча “Байеру”, отлично справляются со своими функциями. Практически против любой команды “Локомотив” выглядит лучше именно в центре поля. И на это большая надежда в игре с “Атлетико”.

Нужно брать реванш. Мы помним весну 2018 года, когда “Локомотив” проиграл “Атлетико” на выезде 0:3, а в Москве потерпел крах со счетом 1:5. Но получится отомстить? Я в этом не убежден. Но я сделаю ставку на то, что устроит и “Локомотив”.

Мой прогноз - ничья в данном матче. Тем более, коэффициент традиционно высок на подобного рода исход.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 3.34
Игорь Соколов7|ROI 0.38
Игорь Соколов7|ROI 0.38
1.7Тотал меньше 2.5
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив в последнее время смотрятся очень солидно как в премьер-лиге, так и в лиге чемпионов, но завтра его ждёт самый сложный соперник из всех, с кем ему приходилось встречаться в этом сезоне. Очевидно что основную ставку локо сделает на оборону-один балл в этой встрече наверняка будет для них положительный результатом. Атлетико не смог взять в первом туре три балла,и потеря очков в завтрашней встречи нанесёт серьёзный удар по амбициям Матрасников в Москву они наверняка приедут только за победой. Разница в классе и опыте между соперниками безусловно присутствует, поэтому фаворитом смело можно назвать гостей, но легкой три очка у них вряд ли получится! Ещё один мой прогноз 1х и Тотал 2,5 меньше.
5
Повторить за 1.62
Игорь Рыжков2|ROI -11.48
Игорь Рыжков2|ROI -11.48
2.33Победит Локомотив или ничья
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
У Палыча закончился дачный сезон, теперь все мысли о футболе, а он в нем, черт возьми, разбирается!!! Думаю на ведущих ролях будут Чорлука, Крыховяк и темнокожий парнишка, который Жевал у Марио, он прибавляет от матча к матчу. Атлетико в последнее время не хватает звёзд с неба, а Локо на хорошем ходу, не зря разбит под орех клуб с берегов Невы. Но самое главное то, что по информации СПИД-инфо, клубы договорились сильно по воротам не бить, быстро не бегать и что матрасники выйдут на поле в Черкизово ввосьмером, что несомненно уравнивает шансы команд.
5
Повторить за 2.09
bkabka1997|ROI -1.7
bkabka1997|ROI -1.7
1.68Победит Атлетико
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Если честно, то не могу даже представить, как буки могли давать такой коф на победу атлетико, ведь этот матч покажет, что локо не может противостоять настоящим грандам и первая их победа на немецким клубом была чистая случайность, как мне кажется, что в этой лиге чемпионов лока не сможет набрать уже ни одного очка, эти 3 очка это их предел, в свою очередь атлетико будет играть в атакующий футбол с локо, в такой, который они показали против мальор3и и у локо не будет шансов, я бы поставил на сухую победу атлетико, но боюсь, что коварный мяч, сможет как то залететь в ворота атлетико по этому мой прогноз будет просто победа атлетико мадрид не больше не меньше
6
Повторить за 1.83
ISKA STAVIТ|ROI -10.06
ISKA STAVIТ|ROI -10.06
1.69Тотал больше 2
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Интересно же будет на стадионе в Черкизово! “Локо” в первом туре неожиданно на выезде переиграл “Байер” (2:1), а “Атлетико” сразился на “Ванда Метрополитано” с “Ювентусом”, заключив мировую со счетом 2:2. Интересно, что перед матчами Лиги чемпионов москвичам и мадридцам предстояло провести сложные матчи внутренних первенств. “Локо” дома обыграл “Зенит” (1:0), а “Атлетико” разошелся ничьей (0:0) в матче с мадридским “Реалом”. Главное, что команды не понесли больших потерь, хотя травмированные все же есть.

У Семина добавилось проблем в связи с травмой второго Миранчука, но и так понятно, что против “Атлетико” будет выстроена эшелонированная оборона в расчете на везение Крыховяка и Смолова. Кстати, все же помнят, что “Локо” и “Атлетико” играли между собой в 1/8 финала Лиги Европы и “железнодорожники” проиграли по сумме двух матчей 1-8? .

Мой прогноз на данный матч ТБ 2 КФ 1.69
6
Повторить за 1.78
Юрий Тимошин (YTBet)|ROI 9.08
Юрий Тимошин (YTBet)|ROI 9.08
1.68Победит Атлетико
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Хоть я и болельщик Локомотива, но объективно говоря, считаю что нам пока что не под силу бороться с таким соперником. Да мы обыграли Байер, несколько дней назад обыграли Зенит. Но это соперники совершенно другого уровня. У Атлетико гораздо организованнее атака и оборона. Нам сегодня забить будет крайне сложно, если только у соперника не будет грубых ошибок.
Мой прогноз на матч 3-1 в пользу Атлетико.
Но душой и сердцем я за Локомотив ❤️💚. Пусть они выиграют, это стоит моего поражения!!!
0
Повторить за 1.83
🇷🇺 26|ROI -1.53
🇷🇺 26|ROI -1.53
2.23Атлетико фора (-1)
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
⚽️ 🏆 2 тур Лиги Чемпионов !!
Сегодня делаю ставку против своих . Ничего не имею против Локомотива , но наши клубы не привыкли играть в таком режиме на протяжении 18 дней у них состоится 6 матч . При том что был выезд в Германию потом кубок России продлившийся 120 минут плюс пенальти и тяжёлая игра с Зенитом , а теперь в гости пожалует гранд Европейского футбола который желает выходить в плей-офф и желательно с первого места ! Конечно у Атлетико точно такой же напряжённый график , но конечно уровень игроков и длина скамейки весомо отличается .
Не так давно в 2018 году в розыгрыше лиги Европы эти команды встречались в 1/8 стадии и в обеих играх была уверенная победа Атлетико - 1:5 в Москве и 3:0 в Мадриде и это кстати был чемпионский розыгрыш для Атлетико . И кстати ещё в составах обеих команд остались игроки которые участвовали в тех матчах .
Рискну и возьму победу Атлетико через фору , уж очень грозно выглядит атака гостей . Всем удачи !!
1
Повторить за 2.69
Дмитрий Шнякин|ROI -12.9
Дмитрий Шнякин|ROI -12.9
1.69Тотал меньше 2.5
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Закружилось, завертелось все в европейском футболе. Все это безумно интересно, но самое главное голову не потерять, чтобы она не закружилась. Но надо пользоваться, тем что сейчас такое большое количество матчей. И сейчас мы обсудим матч группового этапа Лиги чемпионов “Локомотив” - “Атлетико”.

Вводные данные понятны. “Локомотив” в порядке. “Железнодорожники” нашли хорошее замещение Миранчукам. Команда здорово смотрится, полный порядок с фазой из атаки в оборону, контратакуют тоже время от времени. Это если мы говорим о матчах против “Байера” и “Зенита. Все же это топ-игры, здесь наиболее показательно то, как команда себя вела. “Локо” в щелчок, в один момент может включить прессинг.

И мне кажется, что это особенно важно в противостоянии с “Атлетико”, который пытается, конечно, играть в более атакующий футбол, но пока что у “матрасников” это не очень получается. С тем же “Ювентусом” оба гола “Атлетико” забил после стандартов. Не думаю, что у “Локо” будут какие-то проблемы при стандартных положениях, потому что “железнодорожники” и так мало с них пропускают, ну и Чорлука с Хеведесом сейчас в полнейшем порядке.

Думаю, что команда Юрия Семина будет играть в точно такой же контратакующей модели, как и против “Байера”. “Атлетико” переходит на новые рельсы, это переход далеко не идеален. Поэтому предлагаю сыграть тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,70.

Честно говоря, не понимаю, с чего бы там взяться трем-четырем голам. Тем более, что “Локомотив” здорово обороняется и пропускает мало.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.62
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Исход
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