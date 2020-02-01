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Реал Мадрид — Атлетико прогнозы на матч 01.02.2020

Реал Мадрид — Атлетико
  •  Ла Лига
Реал Мадрид
01:51:48
до начала матча
Атлетико
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Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что cовсем недавно эти команды играли в финале за Суперкубок Испании. Это было в Саудовской Аравии. Тогда игра завершилась со счетом 0:0, и все решилось в серии пенальти. Больше повезло «Реалу» благодаря Тибо Куртуа и его надежной игре. «Реал» взял трофей. Что касается матчей чемпионата Испании, то мы видим, что команды идут в противофазе друг к другу. У «Атлетико» дела идут не лучшим образом. Команда не выигрывает и мало забивает. В последнем туре с «Леганесом» сыграла вничью (0:0). До этого была неудачная игра с «Эйбаром», плюс в кубке «Атлетико» вылетел. Генич считает, что «Реал» в свою очередь хорош. На неделе выиграл у «Сарагосы» (4:0). В чемпионате был непростой выезд в Вальядолид и там победа со счетом 1:0. Сейчас «Реал» единоличный лидер. Команда Зидана выглядит очень неплохо. «Реал» играет дома, пусть это и дерби. Понятно, что «Атлетико» может противопоставить что-то любопытное, но вряд ли, что это произойдет в этот вечер. В этом мадридском дерби «Реал» сильнее и дома должен это доказать. Источник: РБ
Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Мадридское дерби «Реал» – «Атлетико» мне кажется одним из лучших противостояний Испании, которое стоит ожидать после «Реал» – «Барсы». Команды подходят с разным настроением, с разными видами на игру. «Атлетико» потерял очень много по сравнению с прошлым сезоном, при этом они очень бледно выглядят в атаке, голы даются тяжело. В обороне тоже не все отлажено. «Реал» же на коне, на первом месте, на «Сантьяго Бернабео» – тут даже и думать не надо. Чистая победа мадридского «Реала». Верьте мне! Источник: LegalBet
Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Мадридское дерби в нынешнем сезоне сплошное разочарование: в обоих матчах команды показали унылый и оборонительный футбол, дважды скатав нулевую ничью. 12 января “Реал” победил “Атлетико” в серии пенальти и выиграл Суперкубок Испании, но по ходу турнира “матрасники” выбили “Барселону” и в финале смотрелись напористее и острее. Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне был разочарован поражением и пообещал вернуть должок извечному сопернику в ближайшем матче. В Примере “Реал” впервые за долгое время единолично возглавил турнирную таблицу и имеет реальные шансы сместить “Барсу” с трона по итогам сезона. Но в следующем туре сине-гранатовые дома разберутся с “Леванте”, в то время как “сливочным” придется бодаться в дерби, где результат всегда непредсказуем. Аналитики БК “Олимп” считают, что команды наконец сыграют в атаку и предлагают поставить на тотал 2,5 больше за 2.15. “Атлетико” забуксовал в последних турах Ла Лиги: неожиданное поражение от “Эйбара” (0:2) и безвольная ничья с “Леганесом” (0:0) опустили клуб на 5-е место в таблице. Лидирующие “Реал” и “Барселона” не позволяют себе таких осечек и скорее всего уже вдвоем будут решать судьбу первого места. В нынешних реалиях “Атлетико” придется бороться за зону ЛЧ, и не факт, что команда решит эту задачу. Молодая звезда “матрасников” Жоау Фелиш выбыл на неопределенный срок, атакующая линия мадридце выглядит блекло, а необходимость играть сразу в нескольких турнирах сильно изматывает футболистов, которым нет адекватной замены на скамейке. Но в предстоящем поединке все эти факторы отойдут на второй план и “Атлетико” выйдет с настроем победить во что бы то ни стало. “Реал” напротив может похвастаться 20-матчевой беспроигрышной серией, которая позволила команде обогнать “Барселону”. Но впереди у “сливочных” важные матчи: в чемпионате в каждой игре нужно набирать по 3 очка, а в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала подопечных Зидана ждет грозный “Манчестер Сити”. Домашнее поле и сумасшедшая поддержка должны помочь “Реалу” в субботу обыграть “Атлетико” и продолжить лидировать в турнирной таблице. “Реал” считается фаворитом в мадридском дерби и похоже это заслуженно. В БК “Олимп” на победу хозяев можно поставить за 1.82. Если матч получится результативным, то велика вероятность, что оба коллектива отличаться. В БК “Олимп” на “обе забьют” предлагается коэффициент 1.90.
Прогнозы 2111
Все
Платные
Константин Генич56.5% WR-0.67% ROI
Константин ГеничROI -0.67
1.8Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что cовсем недавно эти команды играли в финале за Суперкубок Испании. Это было в Саудовской Аравии. Тогда игра завершилась со счетом 0:0, и все решилось в серии пенальти. Больше повезло «Реалу» благодаря Тибо Куртуа и его надежной игре. «Реал» взял трофей. Что касается матчей чемпионата Испании, то мы видим, что команды идут в противофазе друг к другу. У «Атлетико» дела идут не лучшим образом. Команда не выигрывает и мало забивает. В последнем туре с «Леганесом» сыграла вничью (0:0). До этого была неудачная игра с «Эйбаром», плюс в кубке «Атлетико» вылетел.

Генич считает, что «Реал» в свою очередь хорош. На неделе выиграл у «Сарагосы» (4:0). В чемпионате был непростой выезд в Вальядолид и там победа со счетом 1:0. Сейчас «Реал» единоличный лидер. Команда Зидана выглядит очень неплохо. «Реал» играет дома, пусть это и дерби. Понятно, что «Атлетико» может противопоставить что-то любопытное, но вряд ли, что это произойдет в этот вечер. В этом мадридском дерби «Реал» сильнее и дома должен это доказать.

Источник: РБ
10
Повторить за 1.83
Владислав Радимов42.2% WR-13.58% ROI
Владислав РадимовROI -13.58
1.87Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Мадридское дерби «Реал» – «Атлетико» мне кажется одним из лучших противостояний Испании, которое стоит ожидать после «Реал» – «Барсы». Команды подходят с разным настроением, с разными видами на игру. «Атлетико» потерял очень много по сравнению с прошлым сезоном, при этом они очень бледно выглядят в атаке, голы даются тяжело. В обороне тоже не все отлажено. «Реал» же на коне, на первом месте, на «Сантьяго Бернабео» – тут даже и думать не надо. Чистая победа мадридского «Реала». Верьте мне!

Источник: LegalBet
5
Повторить за 1.83
БК "ОЛИМП"27.4% WR-19.12% ROI
БК "ОЛИМП"ROI -19.12
2.15Тотал больше 2.5
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Мадридское дерби в нынешнем сезоне сплошное разочарование: в обоих матчах команды показали унылый и оборонительный футбол, дважды скатав нулевую ничью. 12 января “Реал” победил “Атлетико” в серии пенальти и выиграл Суперкубок Испании, но по ходу турнира “матрасники” выбили “Барселону” и в финале смотрелись напористее и острее. Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне был разочарован поражением и пообещал вернуть должок извечному сопернику в ближайшем матче. В Примере “Реал” впервые за долгое время единолично возглавил турнирную таблицу и имеет реальные шансы сместить “Барсу” с трона по итогам сезона. Но в следующем туре сине-гранатовые дома разберутся с “Леванте”, в то время как “сливочным” придется бодаться в дерби, где результат всегда непредсказуем. Аналитики БК “Олимп” считают, что команды наконец сыграют в атаку и предлагают поставить на тотал 2,5 больше за 2.15.

“Атлетико” забуксовал в последних турах Ла Лиги: неожиданное поражение от “Эйбара” (0:2) и безвольная ничья с “Леганесом” (0:0) опустили клуб на 5-е место в таблице. Лидирующие “Реал” и “Барселона” не позволяют себе таких осечек и скорее всего уже вдвоем будут решать судьбу первого места. В нынешних реалиях “Атлетико” придется бороться за зону ЛЧ, и не факт, что команда решит эту задачу. Молодая звезда “матрасников” Жоау Фелиш выбыл на неопределенный срок, атакующая линия мадридце выглядит блекло, а необходимость играть сразу в нескольких турнирах сильно изматывает футболистов, которым нет адекватной замены на скамейке. Но в предстоящем поединке все эти факторы отойдут на второй план и “Атлетико” выйдет с настроем победить во что бы то ни стало.

“Реал” напротив может похвастаться 20-матчевой беспроигрышной серией, которая позволила команде обогнать “Барселону”. Но впереди у “сливочных” важные матчи: в чемпионате в каждой игре нужно набирать по 3 очка, а в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала подопечных Зидана ждет грозный “Манчестер Сити”. Домашнее поле и сумасшедшая поддержка должны помочь “Реалу” в субботу обыграть “Атлетико” и продолжить лидировать в турнирной таблице. “Реал” считается фаворитом в мадридском дерби и похоже это заслуженно. В БК “Олимп” на победу хозяев можно поставить за 1.82. Если матч получится результативным, то велика вероятность, что оба коллектива отличаться. В БК “Олимп” на “обе забьют” предлагается коэффициент 1.90.
1
Повторить за 2.51
S4oS4n52.1% WR3.66% ROI
S4oS4nROI 3.66
1.98Победа Реал Мадрид и тотал меньше 4.5 - Да
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал должен побеждать в домашнем дерби, и не терять лидерство в чемпионате, они банально сильнее перестраиваемого Атлетико. Матч за супер кубок был унылым, и без особых моментов у ворот обоих команд, Атлетико много оборонялись, и я думаю что, и на Бернабеу матч будет проходить в таком же ключе, но Реал найдёт свой гол. Для перестраховки берём такой исход ( благо кф позволяет) на случай «огненного дерби» в чем я искренне сомневаюсь, но если вы хотите рискнуть можно взять тм3,5 или же вовсе поставить тм2,5!
0
Повторить за 1.98
Каппер с Опытом43.9% WR-7.94% ROI
Каппер с ОпытомROI -7.94
1.7Обе команды забьют - Нет
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
На выезде матрасники очень мало забивают и пропускают – по 8 мячей (в среднем – менее гола за игру). В 6 из 10 гостевых встреч в Ла Лиге с участием Атлетико хотя бы одна из команд не смогла отличиться. У Симеоне, по сути, на данный момент нет забивного топ-форварда. Фелиш, купленный за огромные деньги, в 17 играх Примеры забил только 2 гола, показатели Мораты весьма средние (7 забитых мячей в 18 встречах), а Диего Коста травмирован. Также не сыграют креативные крайние полузащитники – Коке и Лемар, что ещё более снизит атакующий потенциал команды. При этом, в защите у мадридцев, по-прежнему, бетон. И даже травмы Триппье и Хименеса – не проблема. Сочетание Врсалько – Савич – Фелипе – Лоди с топовым кипером Облаком выглядит непробиваемо.
0
Повторить за 1.7
YTSTAVKA50% WR-0.37% ROI
YTSTAVKAROI -0.37
1.31Реал Мадрид фора (0)
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Сегодня я вам предлагаю прогноз уже на февраль - 22 тур чемпионата Испании, “Реал Мадрид” - “Атлетико”. Сразу скажу, что если брать какую-то давнюю историю, то конечно, “Реал Мадрид” выигрывал в два раза чаще у “Атлетико”, чем наоборот. И сейчас “Реал” стоит выше в турнирной таблице.
Что касается “Атлетико”, у него был матч с “Леганесом”, занимающим последнее место в чемпионате Испании. И вот “Атлетико” не смог в очередной раз организовать свои моменты и сыграли вничью (0:0). Вы, конечно же помните, что в январе эти две команды уже встречались между собой. Это был Суперкубок, выездной вариант Суперкубка Испании. Исход встречи был 0:0, но “Реал” выиграл по пенальти. Самое интересное, что был же и матч первого круга в чемпионате и там тоже 0:0. Обратим внимание на эти ничьи.
“Атлетико” вылетел с Кубка Испании в 1/16 финала, проиграв команде из третьего дивизиона. Поражение серьезно ударило по клубу и по настроению болельщиков. Тренер “Атлетико” взял всю вину на себя за это поражение. “Реал Мадрид” в то же время в 1/16 финала Кубка выиграл у “Саламанки” со счетом 3:1. Как я уже сказал, “Реал” идет на первом месте и опять же “Реалу” тоже нужна реализация. По-моему, сейчас, на данном этапе, “Реалу” только этого и не хватает. Применительно к этому матчу - они играют дома, состояние хорошее, вроде бы все игроки, чьи имена в первую очередь приходят в голову, готовы сыграть.
В пользу “Атлетико” можно сказать, что при всех претензиях, с топовыми командами “Атлетико” играет достаточно неплохо. Они могут терять незапланированные очки в играх с командами не первой пятерки. У “Атлетико” был ряд закупок перед сезоном, но пока они не могут себя так проявить, как хотелось бы болельщикам “Атлетико”. Что касается моего прогноза, он будет довольно простым и звоним - в матче “Реал” - “Атлетико” победит “Реал”.
Прогноз: Фора1 (0)
0
Повторить за 1.31
Gagik52% WR0.33% ROI
GagikROI 0.33
1.6Тотал больше 2
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
После памятных 7-3 в пользу Атлетика на турнире в США пол-года назад, болельщики ждут возвратку от Реала. 2 матча уже земляки после 7-3, между собой сыграли. Да Реал отжал супер-кубок себе, во встрече с "матрасниками". Но в основное время опять таки ничью скатали. А болелы Реала настаивают на полноценном реванше. И скорее всего время этого реванша пришло. Реал в отличной форме. На днях играючись выбил из кубка Сарагосу. А вот Атлетико из кубка вылетел, проиграв в дополнительное время клубу из сегунды Б! Леонеса! В итоге 4 последних матча подряд Атлетико проигрывает. Явно в команде что-то не то происходит. И Реал наконец то дерби выиграет. Кстати, в основное время, всего 2-е за последние 9 свиданий.
4
Повторить за 1.82
~ALF~46.8% WR-4.88% ROI
~ALF~ROI -4.88
1.9Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
🇪🇸 ИСПАНИЯ: Примера - Тур 22
Реал Мадрид - Атлетико
В мадридском дерби очень часто в последнее время фиксируется ничейный счет в основное время, но не в этот раз.
Реал набрал хороший ход и, воспользовавшись осечками каталонцев, вышел на первое место в Ла Лиге.
А вот у Атлетико дела не очень. Подопечные Симеоне в последнем туре не смогли дома одолеть аутсайдера Леганес. В гостях же Атлетико в этом сезоне и вовсе теряет много очков. Можно вспомнить матч, проигранный Эйбару или недавний вылет из кубка.
Атлетико в выездных матчах смог забить лишь 8 голов в 10 матчах. Согласитесь, что для одного из лидеров лиги, это плохой показатель. К тому же Реал наладил дела в обороне, у них дома пропущено в тех же 10 играх всего 7 мячей.
В общем в этом матче читается победа Реала. Плюс можно взять ТМ 4.5, так как команды такой тотал могут пробить только чудом.
0
Повторить за 1.83
KoronaVirus0% WR0% ROI
KoronaVirusROI 0
1.81Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
В первый день февраля нас ожидает мадридское дерби. Эти команды встречались между собой уже во всех турнирах, в которых участвовали. И почти неизменно победа остаётся за "сливочным" Мадридом. Сейчас Реал хоть и не без труда, но смог преодолеть барьер в виде Вальядолида и выйти в единоличные лидеры Примеры. А вот у команды Симеоне в данный момент намечается некий спад в игре. Поражение в Кубке страны, потеря зачётных баллов в Примере и вот уже Атлетико за зоной Лиги чемпионов. Конечно, на матч против Реала футболистам Атлетико не нужно дополнительной мотивации, но после последних результатов команде будет сложно настроиться на такого соперника и поэтому вполне можно ожидать продолжения победной серии Реала.
0
Повторить за 1.83
Кaрен Адамян55.6% WR-0.27% ROI
Кaрен АдамянROI -0.27
1.79Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Реал Мадрид — Атлетико|Ла Лига
Привет, друзья! С вами Карен Адамян. Настало время футбольных прогнозов. Тем более, у нас на повестке дня очень крутое противостояние. В очередном туре испанской Примеры "Реал" на своем поле сразится с "Атлетико". В мадридском дерби всегда жарко, поэтому давайте и обсудим предстоящую встречу.

Начну с одного очень интересного статистического факта. Оказывается, с 2012 года "Реал" не может одолеть "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу". С того времени на своем поле "Реал" потерпел от "Атлетико" три поражения. Еще три встречи завершились ничейным исходом. Однако, мне кажется, что пришло самое время прервать данную серию. Тем более, у команды Зинедина Зидана есть все шансы на это.

"Реал" набрал отличную форму и выглядит просто здорово. "Королевский клуб" не проигрывает уже более 100 дней. Последняя неудача команды датирована аж 22-м ноября. Конечно, скорее всего на поле не сможет выйти Эден Азар, на которого Зидан по-любому рассчитывает. Однако "сливочные" довольно долгое время обходились без бельгийца. Здесь и без него полно классных исполнителей.

"Атлетико" находится в не самой лучшей форме. Команда Диего Симеоне в 1/16 финала Кубка Короля вылетела от клуба с названием "Леонеса", а затем не смогла забить "Леганесу". К тому же, "Атлетико" не сможет рассчитывать на Жоау Феликса, за которого заплатили летом очень много денег. Именно поэтому, мне кажется, что сейчас то самое время, когда команда Зидана должна выиграть. Поэтому ставлю на победу "Реала".

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.83
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 44%
  • 6%
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