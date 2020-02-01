Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что cовсем недавно эти команды играли в финале за Суперкубок Испании. Это было в Саудовской Аравии. Тогда игра завершилась со счетом 0:0, и все решилось в серии пенальти. Больше повезло «Реалу» благодаря Тибо Куртуа и его надежной игре. «Реал» взял трофей. Что касается матчей чемпионата Испании, то мы видим, что команды идут в противофазе друг к другу. У «Атлетико» дела идут не лучшим образом. Команда не выигрывает и мало забивает. В последнем туре с «Леганесом» сыграла вничью (0:0). До этого была неудачная игра с «Эйбаром», плюс в кубке «Атлетико» вылетел. Генич считает, что «Реал» в свою очередь хорош. На неделе выиграл у «Сарагосы» (4:0). В чемпионате был непростой выезд в Вальядолид и там победа со счетом 1:0. Сейчас «Реал» единоличный лидер. Команда Зидана выглядит очень неплохо. «Реал» играет дома, пусть это и дерби. Понятно, что «Атлетико» может противопоставить что-то любопытное, но вряд ли, что это произойдет в этот вечер. В этом мадридском дерби «Реал» сильнее и дома должен это доказать. Источник: РБ

Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя БК "ОЛИМП"

Мадридское дерби в нынешнем сезоне сплошное разочарование: в обоих матчах команды показали унылый и оборонительный футбол, дважды скатав нулевую ничью. 12 января “Реал” победил “Атлетико” в серии пенальти и выиграл Суперкубок Испании, но по ходу турнира “матрасники” выбили “Барселону” и в финале смотрелись напористее и острее. Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне был разочарован поражением и пообещал вернуть должок извечному сопернику в ближайшем матче. В Примере “Реал” впервые за долгое время единолично возглавил турнирную таблицу и имеет реальные шансы сместить “Барсу” с трона по итогам сезона. Но в следующем туре сине-гранатовые дома разберутся с “Леванте”, в то время как “сливочным” придется бодаться в дерби, где результат всегда непредсказуем. Аналитики БК “Олимп” считают, что команды наконец сыграют в атаку и предлагают поставить на тотал 2,5 больше за 2.15. “Атлетико” забуксовал в последних турах Ла Лиги: неожиданное поражение от “Эйбара” (0:2) и безвольная ничья с “Леганесом” (0:0) опустили клуб на 5-е место в таблице. Лидирующие “Реал” и “Барселона” не позволяют себе таких осечек и скорее всего уже вдвоем будут решать судьбу первого места. В нынешних реалиях “Атлетико” придется бороться за зону ЛЧ, и не факт, что команда решит эту задачу. Молодая звезда “матрасников” Жоау Фелиш выбыл на неопределенный срок, атакующая линия мадридце выглядит блекло, а необходимость играть сразу в нескольких турнирах сильно изматывает футболистов, которым нет адекватной замены на скамейке. Но в предстоящем поединке все эти факторы отойдут на второй план и “Атлетико” выйдет с настроем победить во что бы то ни стало. “Реал” напротив может похвастаться 20-матчевой беспроигрышной серией, которая позволила команде обогнать “Барселону”. Но впереди у “сливочных” важные матчи: в чемпионате в каждой игре нужно набирать по 3 очка, а в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала подопечных Зидана ждет грозный “Манчестер Сити”. Домашнее поле и сумасшедшая поддержка должны помочь “Реалу” в субботу обыграть “Атлетико” и продолжить лидировать в турнирной таблице. “Реал” считается фаворитом в мадридском дерби и похоже это заслуженно. В БК “Олимп” на победу хозяев можно поставить за 1.82. Если матч получится результативным, то велика вероятность, что оба коллектива отличаться. В БК “Олимп” на “обе забьют” предлагается коэффициент 1.90.