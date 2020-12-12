Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (3,5) в матче Реал Мадрид — Атлетико. Вот его доводы:
«В чемпионате Испании, как мы видим, «Реал» начал потихоньку добирать. Матч во многом определяющий для Зинедина Зидана против «Севильи» был выигран. Там мадридцы сыграли качественно. После этого в решающем матче Лиги чемпионов ничего не пропустил от «Боруссии» Менхенгладбаха. Это тоже событие, так как немцы в этой Лиги чемпионов практически всем забивали.
По сути, сейчас встречаются две команды, у которых все в порядке с организацией, с составами. Сложно предположить, как будет развиваться эта встреча. Но нынешнее состояние «Атлетико» меня убеждает в том, что «Атлетико» пусть и не фаворит, но у «Атлетико» будут ресурсы и возможности, чтобы против такого мадридского «Реала» сыграть правильно.
Если Симеоне не начнет чудить, а за последние лет 10 за ним этого не наблюдалось, то «Атлетико» выставит свои капканы, поэтому может и не проиграть «Реалу». Если посмотреть последние матчи, то они получаются не очень результативными. Стало быть «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3,5 за коэффициент 1,75. Вот мой прогноз на мадридское дерби. Верю, что мадридское «Атлетико» сумеет сыграть правильно и не проиграет «Реалу», как следствие – не упустит первое место в таблице.
Думайте сами и решайте сами. Это исключительно мои мысли, которые пришли ко мне, сидя на карантине. Х2 и тотал матча меньше 3,5 мяча. Это мой прогноз, а какой будет ваш прогноз — это решать исключительно вам».
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»: прогноз и ставка Константина Генича
Эта встреча может закончиться, как победой одной команды, так и другой, но мне кажется, что в этом поединке победу одержит Реал Мадрид. У него вернулись в строй лидеры, Серхио Рамос, Каземиро и в последней встрече с Боруссией Менхенбладбах команда показала великолепную игру разорвав Боруссию. Атлетико Мадрид тоже показывает сейчас цельную игру, идёт без спадов с начала чемпионата, но как то в последних играх играет натужно и это может сказаться в матче с Реалом
Мадридское дерби, обе команды на днях отыграли в шестом туре Лиги Чемпионов и одержали важные для команд победы, символизма придает идентичность игрового счета на табло, Реал обыграл Боррусию М 2-0, а Атлетико расправился над Зальцбургом 0-2. Обе мадридских команды действовали в тот вечер в унисон. Анализируя статистику личных встреч обратила внимание на малорезультативную особенность, самый встречаемый счет в этой паре 0-0 или 1-1, если учитывать игры которые проходили на территории Испании , показательный турнир с целью развлечь публику Соединенных Штатов, где Атлетико разгромило Реал 3-7, конечно не в счет. К тому же сейчас график плотный, команды не успеют восстановиться к вечернему матчу и высока вероятность низкой результативности. К тому же Атлетико устраивает ничья, команда Симеоне уверено лидирует в чемпионате и рисковать драгоценными очками команда навряд ли захочет.
Я думаю, что «Реал», который еще неделю назад готовился к возможной отставке Зидана, вроде бы решил свою задачу – обыграв «Севилью» в чемпионате и менхенгладбскую «Боруссию» в Лиге Чемпионов, благодаря чему финишировал на первом месте. Я думаю, что в сезоне, когда всем командам свойственны перепады формы, «Реал» в этом матче будет не то, что расслаблен, но в общем не совсем в кондиции. Я думаю, что недооценка «Атлетико» делает правильной ставку на то, что «Атлетико» в этом матче не проиграет.
Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук предлагает поставить на обе забьт в матче Реал Мадрид — Атлетико вот его доводы:
« Исторически так сложилось, что мадридский «Реал» играет хорошо с «Атлетико». Не важно, в каком состоянии находится «Реал» и «Атлетико», в большинстве случаев «Реал» играет лучше, чем «Атлетико». Сейчас ситуация довольно сложная, так как главную свою задачу «Реал» до конца зимы уже выполнил. Обыграл «Боруссию», вышел в плей-офф с первого места и практически гарантировал себе более спокойные матчи плей-офф.
С другой стороны, нужно говорить о том, что надо исправляться в чемпионате Испании. При этом «Атлетико» во внутреннем первенстве сейчас сильнейшая и лучшая команда. Именно во внутреннем первенстве удается находить оптимальный баланс.
Насколько «Реал» готов сыграть два подряд финала и выложиться так же, как это удалось сделать в Лиге чемпионов, не совсем понятно. Потому что прослеживается определенная нестабильность, когда на одну удачную игру приходится одна неудачная. В данном случае делать ставки на победу «Реала» довольно сложно.
В чем я абсолютно уверен, так это в том, что обе забьют и гол будет забит в первом тайме».
«Атлетико» в чемпионате выглядит более убедительно, не проиграв пока ни единой встречи. Из-за неудачного старта главных фаворитов чемпионской гонки шансы команды Диего Симеоне на победу в национальном первенстве очень высоки. В Европе у «матрасников» были небольшие проблемы, но и играли они в одной группе с мюнхенской «Баварией». Выход со второго места с 9 очками, который можно считать заданием-минимум, все же был добыт. В Ла Лиге «Атлетико» пропустил пока всего 2 гола, хотя на дистанции сохранить такие нереальные цифры и не удасться. Пока что где то везет, где-то выручает Ян Облак. В субботнем матче в составе хозяев на поле мы не увидим травмированных Азара, Вальверде и Йовича. Тренерский штаб гостей не сможет выставить Косту и Хименеса, они также в лазарете. «Атлетико» не проигрывал в чемпионате 26 матчей подряд и в последних 8 из 9 не пропускал. А вот «Реал» в трех дерби подряд оставлял свои ворота сухими. Вряд ли завтра одна из команд будет диктовать сопернику свои условия, одного гола вполне может хватить для победы.
Предлагаю рассмотреть: 🔸Победа Атлетико 🔸тотал голов 2,5м 🔸Атлетико фора (0)
Снежный Барс ❗️❗️❗️ Решил заиграть именно так Мои мысли таковы : 1) Очень прогрессивная игра Атлетико , прибавили все игроки в своих компонентах . На каждой линии есть свои лидеры , Облак ,Феликс,Сауль ) Так что моменты будут 100% , нужна лишь реализация для этого есть Феликс , Суарес , Льоренте ))) На троих они забили 14 голов и отдали 5 ассистов ( это больше половины голов которая забила команда ) 2) У Реала , пока не все так гладко как в прошлом сезоне , многие игроки были травмированы , так же нет Азара (травмирован) , глупые ошибки в обороне тоже дают знать о себе , о чем можно ещё говорить если Зидан ставил в оборону Васкеса ))) В чемпионате они уже пропустили 12 голов , и пропустили то от кого от Алавеса, Кадиса и Валенсии ( всем им они проиграли ) . Мой итог таков : Стоит ли ставить по мои мыслям дело каждого , но думаю здесь как минимум будет возврат ( но это не кому не нужно , нужен выигрыш) , можете так же взять Атлетико победит или ничья ( но там и кэф поменьше 1,67 ) . Так что всем фарта 😉)
Это будет 206-е по счету мадридское дерби. Хоть в Примере сыграно только 10 туров, во многом, от его результата будет зависеть, кто станет чемпионом. Если Атлетико выиграет, то существенно повысит свои шансы на титул. Если же победят хозяева интрига в борьбе за 1-ю строчку накалится до предела. Исторически Реал на своем поле хорошо выступает против Атлетико. Но сейчас "сливочные" не играют на "Бернабеу". Кроме того, как мне кажется, сегодня форма подопечных Зидана хуже, чем у дружины Симеоне. Мой прогноз. Обе команды уставшие после Лиги Чемпионов, а потому ждать от них голевой феерии я не советую. Предлагаю сделать ставку на ТМ 2,5.
Ставлю на эту игру обе забьют, опирая свой "аналитический взор" как говориться на Атлетико Мадрид. Эта команда идёт на 1 месте, разница забитый / пропущенный просто бомба 21/2. Забивают они регулярно, всем командам с кем играют (только Локомотив был круче всех "********" йоу🤣). По мне фаворита в этой матче нет, из за этого ставка обе забьют очень кстати. Атлетико будет играть вторым номером (это их стиль), отдадут мятч Реалу и будут ждать своего момента, пока Реал будет биться в закрытую дверь как минимум первый тайм.
Характер игры несёт за собой "Бой не на жизнь а на смерть", будут много фолить (это в первую очередь касается Атлетико Мадрид). Тем самым я предполагаю , что в полное вероятно пенальти (может даже и не одно) вар нам в помощь! Реал Мадрид будет играть первым номером, будут пытаться забить быстрый гол, будут открывать опорные зоны, тем самым давая шанс на контратаку гостям. Учитывая, что Атлетико за всю стадию чемпионата пропустил все два гола, я думаю НУ КОГДА ЕСЛИ НЕ СЕГОДНЯ ИМ ПРОПУСТИТЬ!? Ну не смогут они так долго держать свои ворота не тронутыми. Реал после "Если" в Лиги чемпионов, наконец таки заиграли. Основа вся в сборе. Битва будет на загляденье!
🎯 Мой прогноз на точный счёт 2-1. Реал Мадрид 🇪🇦.
📝 Ещё один вариант для ставки: Индивидуальный тотал больше Реал Мадрида удары по воротам 13,5 больше. 📈 1,70.
Совсем скоро стартует матч между Реал Мадрид - Атлетико.
Наша команда совместно с приложением "Team xG" оценивает шансы на победу Реал Мадрид в 53,6% в то время, как Атлетико имеет шанс 27,1% ничья будет в 19,3% случаев. Если оценивать матч с точки зрения голов, то шанс забить у Реал Мадрид - Атлетико больше чем 2.5 гола 44,2% в то время, как меньше 2.5 гола 55,8%. Нулевая фора на Реал Мадрид оценивается в 53,6%. Нулевая фора на Атлетико оценивается в 27,1%. Шанс на то, что Реал Мадрид и Атлетико забьют друг другу оценивается в 43,9%. Шанс на то, что кто-то из них не забьет равняется 56,1%.