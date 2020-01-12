Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на тотал (1,5) мяча в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Реал» без вариантов обыграл «Валенсию». Шансов у нее не было. Никакого противостояния мы не увидели. На фоне «Реала» «Валенсия» оказалась слишком слабой. Тут еще надо подумать: «Реал» был настолько хорош, или «Валенсия» была настолько слаба. Генич считает, что «Атлетико» тоже должен был проиграть матч «Барселоне». «Барса» большую часть матча доминировала, играла интересней. Что произошло в последние 20 минут, логическому объяснению не поддается. Да, «Атлетико» воспользовался ошибками «Барсы» в центре и в обороне. В итоге «Атлетико» и сыграет в финале. В финале в мадридском дерби может быть все, что угодно. Совсем недавно эти команды играли в США перед началом сезона. Мы помним, что там произошло. Десять забитых мячей, 7:3 победа «Атлетико». Кто только тогда «Реал» не критиковал. В чемпионате Испании они сыграли 0:0, больше думая о нейтрализации друг друга. У «Атлетико» есть стержень, есть фарт, есть Симоне, который очень хорошо управляет игрой по ходу матча. Однозначно отдавать предпочтение в пользу «Реала» не стоит. Так как два полуфинала получились результативными, следует играть на общий тотал матча. Источник: РБ
Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя Виктор Готфрид
У Атлетико серьезные проблемы с обороной по сравнению с прошлым сезоном, зато сильная атака, но у Реала сильна оборона, Рамос и Варан в центре это сильно. С полузащитой тоже все хорошо Кросс, Иско, как хорошо раскрылся Вальверде. В атаке без Бензема и Бэйла тоже все неплохо, особенно хорош Йович. А Атлетико на мой взгляд случайно выкинули Барсу просто им повело в концовке встречи, а если бы у барсы не отменили год, то вообще неизвестно с каким счетом бы Атлетико проиграл 😉
Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя Михаил Поленов
Всем привет. Я Михаил Поленов. Мы с вами говорим о финале Суперкубка Испании, до которого добрались две мадридские команды - "Реал" и "Атлетико". Вообще, довольно любопытно и в некотором смысле иронично, что в финале будут играть команды, которые в этом Суперкубке присутствовать не должны. Что мы увидели в полуфинальных матчах? "Атлетико" выдал просто огненную концовку в матче с "Барселоной". Впервые за 21 год каталонцы проиграли, ведя в счете за 10 минут до конца. Это, конечно, сильное событие. Мы увидели, что "Атлетико" готов к тому, чтобы в нужный момент распружинить собственную контратаку. Все голы получились одинаковыми. Насколько это оружие может работать против "Реала"? Я сомневаюсь в этом. Центр обороны "Реала" Варан-Рамос - не тоже самое, что и оборона "Барсы" Пике-Умтити. Тем не менее, атакующий потенциал "Атлетико" нужно иметь в виду. Хотя в игре с "Барселоной" не сработали стандарты. Это всегда было для команды Симеоне серьезным аргументом. "Реал". Без Бензема, без Бэйла, без атаки, которая забивает голы, "Реал" оказался очень хорош Йович не сводит на себе всю игру. Мы видели, как Зидан использовал всех полузащитников. Эта разнообразная игра может компенсировать отсутствие в атаке Бензема. Отсюда моя логика в том, что "Реал" сильнее. Поэтому я предлагаю поставить на чистую победу "Реала" с коэффициентом 2.34. А если не хотите рисковать, то сыграйте победу команды Зидана с учетом дополнительного времени и серии пенальти. У "Атлетико" многовато проблем. Источник: Ставка ТВ