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Реал Мадрид — Атлетико прогнозы на матч 12.01.2020

Реал Мадрид — Атлетико
  •  Суперкубок Испании
Реал Мадрид
01:05:08
до начала матча
Атлетико
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Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на тотал (1,5) мяча в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Реал» без вариантов обыграл «Валенсию». Шансов у нее не было. Никакого противостояния мы не увидели. На фоне «Реала» «Валенсия» оказалась слишком слабой. Тут еще надо подумать: «Реал» был настолько хорош, или «Валенсия» была настолько слаба. Генич считает, что «Атлетико» тоже должен был проиграть матч «Барселоне». «Барса» большую часть матча доминировала, играла интересней. Что произошло в последние 20 минут, логическому объяснению не поддается. Да, «Атлетико» воспользовался ошибками «Барсы» в центре и в обороне. В итоге «Атлетико» и сыграет в финале. В финале в мадридском дерби может быть все, что угодно. Совсем недавно эти команды играли в США перед началом сезона. Мы помним, что там произошло. Десять забитых мячей, 7:3 победа «Атлетико». Кто только тогда «Реал» не критиковал. В чемпионате Испании они сыграли 0:0, больше думая о нейтрализации друг друга. У «Атлетико» есть стержень, есть фарт, есть Симоне, который очень хорошо управляет игрой по ходу матча. Однозначно отдавать предпочтение в пользу «Реала» не стоит. Так как два полуфинала получились результативными, следует играть на общий тотал матча. Источник: РБ
Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя
У Атлетико серьезные проблемы с обороной по сравнению с прошлым сезоном, зато сильная атака, но у Реала сильна оборона, Рамос и Варан в центре это сильно. С полузащитой тоже все хорошо Кросс, Иско, как хорошо раскрылся Вальверде. В атаке без Бензема и Бэйла тоже все неплохо, особенно хорош Йович. А Атлетико на мой взгляд случайно выкинули Барсу просто им повело в концовке встречи, а если бы у барсы не отменили год, то вообще неизвестно с каким счетом бы Атлетико проиграл 😉
Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя
Всем привет. Я Михаил Поленов. Мы с вами говорим о финале Суперкубка Испании, до которого добрались две мадридские команды - "Реал" и "Атлетико". Вообще, довольно любопытно и в некотором смысле иронично, что в финале будут играть команды, которые в этом Суперкубке присутствовать не должны. Что мы увидели в полуфинальных матчах? "Атлетико" выдал просто огненную концовку в матче с "Барселоной". Впервые за 21 год каталонцы проиграли, ведя в счете за 10 минут до конца. Это, конечно, сильное событие. Мы увидели, что "Атлетико" готов к тому, чтобы в нужный момент распружинить собственную контратаку. Все голы получились одинаковыми. Насколько это оружие может работать против "Реала"? Я сомневаюсь в этом. Центр обороны "Реала" Варан-Рамос - не тоже самое, что и оборона "Барсы" Пике-Умтити. Тем не менее, атакующий потенциал "Атлетико" нужно иметь в виду. Хотя в игре с "Барселоной" не сработали стандарты. Это всегда было для команды Симеоне серьезным аргументом. "Реал". Без Бензема, без Бэйла, без атаки, которая забивает голы, "Реал" оказался очень хорош Йович не сводит на себе всю игру. Мы видели, как Зидан использовал всех полузащитников. Эта разнообразная игра может компенсировать отсутствие в атаке Бензема. Отсюда моя логика в том, что "Реал" сильнее. Поэтому я предлагаю поставить на чистую победу "Реала" с коэффициентом 2.34. А если не хотите рисковать, то сыграйте победу команды Зидана с учетом дополнительного времени и серии пенальти. У "Атлетико" многовато проблем. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 4800
Все
Платные
Константин Генич56.4% WR-0.6% ROI
Константин ГеничROI -0.6
1.333Тотал больше 1.5
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на тотал (1,5) мяча в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Реал» без вариантов обыграл «Валенсию». Шансов у нее не было. Никакого противостояния мы не увидели. На фоне «Реала» «Валенсия» оказалась слишком слабой. Тут еще надо подумать: «Реал» был настолько хорош, или «Валенсия» была настолько слаба.

Генич считает, что «Атлетико» тоже должен был проиграть матч «Барселоне». «Барса» большую часть матча доминировала, играла интересней. Что произошло в последние 20 минут, логическому объяснению не поддается. Да, «Атлетико» воспользовался ошибками «Барсы» в центре и в обороне. В итоге «Атлетико» и сыграет в финале.

В финале в мадридском дерби может быть все, что угодно. Совсем недавно эти команды играли в США перед началом сезона. Мы помним, что там произошло. Десять забитых мячей, 7:3 победа «Атлетико». Кто только тогда «Реал» не критиковал. В чемпионате Испании они сыграли 0:0, больше думая о нейтрализации друг друга.

У «Атлетико» есть стержень, есть фарт, есть Симоне, который очень хорошо управляет игрой по ходу матча. Однозначно отдавать предпочтение в пользу «Реала» не стоит. Так как два полуфинала получились результативными, следует играть на общий тотал матча.

Источник: РБ
16
Повторить за 1.333
Виктор Готфрид100% WR0.51% ROI
Виктор ГотфридROI 0.51
2.31Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
У Атлетико серьезные проблемы с обороной по сравнению с прошлым сезоном, зато сильная атака, но у Реала сильна оборона, Рамос и Варан в центре это сильно. С полузащитой тоже все хорошо Кросс, Иско, как хорошо раскрылся Вальверде. В атаке без Бензема и Бэйла тоже все неплохо, особенно хорош Йович. А Атлетико на мой взгляд случайно выкинули Барсу просто им повело в концовке встречи, а если бы у барсы не отменили год, то вообще неизвестно с каким счетом бы Атлетико проиграл 😉
12
Повторить за 2.375
Михаил Поленов45.5% WR-11.23% ROI
Михаил ПоленовROI -11.23
2.24Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Всем привет. Я Михаил Поленов. Мы с вами говорим о финале Суперкубка Испании, до которого добрались две мадридские команды - "Реал" и "Атлетико".

Вообще, довольно любопытно и в некотором смысле иронично, что в финале будут играть команды, которые в этом Суперкубке присутствовать не должны. Что мы увидели в полуфинальных матчах? "Атлетико" выдал просто огненную концовку в матче с "Барселоной". Впервые за 21 год каталонцы проиграли, ведя в счете за 10 минут до конца. Это, конечно, сильное событие.

Мы увидели, что "Атлетико" готов к тому, чтобы в нужный момент распружинить собственную контратаку. Все голы получились одинаковыми. Насколько это оружие может работать против "Реала"? Я сомневаюсь в этом.

Центр обороны "Реала" Варан-Рамос - не тоже самое, что и оборона "Барсы" Пике-Умтити. Тем не менее, атакующий потенциал "Атлетико" нужно иметь в виду. Хотя в игре с "Барселоной" не сработали стандарты. Это всегда было для команды Симеоне серьезным аргументом.

"Реал". Без Бензема, без Бэйла, без атаки, которая забивает голы, "Реал" оказался очень хорош Йович не сводит на себе всю игру. Мы видели, как Зидан использовал всех полузащитников. Эта разнообразная игра может компенсировать отсутствие в атаке Бензема. Отсюда моя логика в том, что "Реал" сильнее.

Поэтому я предлагаю поставить на чистую победу "Реала" с коэффициентом 2.34. А если не хотите рисковать, то сыграйте победу команды Зидана с учетом дополнительного времени и серии пенальти. У "Атлетико" многовато проблем.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.375
Artyom Akopyan73.7% WR3.91% ROI
Artyom AkopyanROI 3.91
1.81Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Решающий мачт за Суперкубок Испании.

Шансы равны между двумя мадридским командами, поэтому не рискну поставить на победу Реала или Атлетико.

Сливочные-это открытый футбол.
Матрасники-грамотная оборона.
Ставки велики, каждой команде терять по сути нечего, им нужно биться за трофей.

По моему мнению голы точно будут, хотя бы по одному от каждой команды, поскольку прошлые матчи показали, насколько мотивированы одни и другие.
0
Повторить за 1.83
Владислав Радимов43.2% WR-12.55% ROI
Владислав РадимовROI -12.55
2.32Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Мои испанские друзья во время полуфинала «Барселона» — «Атлетико» сказали, что фарт Симеоне невыносим. «Атлетико» возили весь матч, VAR отменил два гола, но им прет. С «Барселоной» проще обороняться, все атаки каталонцев шли через Месси.

«Реал» впечатлил против «Валенсии», они навели порядок в составе, убрали Винисиуса и Родриго, выставили трех центральных полузащитников, плюс два инсайда Модрич и Иско, которые делают, что хотят, а на острие Йович.

«Реал» будет прессинговать, как и «Барса», но Мадрид действует менее предсказуемо. Каждый может забить дальним ударом, поэтому не получится сесть глубоко, надо встречать, у «Реала» появятся свободные зоны. В итоге «Реал» разорвет «Атлетико».

У меня три ставки: во-первых, победа «Реала» в основное время. Во-вторых, во втором тайме больше голов, чем в первом — «Атлетико» еще способно выстоять до перерыва, и, в-третьих, гол Йовича, этот нападающий здорово смотрелся против «Валенсии».

Источник: BetOn
0
Повторить за 2.375
Андрей Кукушкн50% WR-0.75% ROI
Андрей КукушкнROI -0.75
3.32Победит Атлетико
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Мои мысли склоняются на Атлетико. Так как их последняя игра с Барселоной просто изумительна. Сохранить силы до второго тайма и просто их порвать. А если вспомнить последние игры Реала, то хочется плакать. Единственная достойная игра была с Валенсией, которую ори и выиграли. А если вспомнить матч с Атлетико Бильбао? Хочется плакать. Потеть в игре с аутсайдерами и да и ещё сыграть в ничью... Не в стиле Реала. Так что уверенно ставлю на Атлетико!
0
Повторить за 3.25
love for sport45% WR0.47% ROI
love for sportROI 0.47
2.31Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Шикарный финал Суперкубка Испании нас ожидает уже в это воскресенье.
Мадридское дерби - Реал и Атлетико.
Как мне кажется, что тут все очевидно - «сливочные» набрали очень хорошую форму , даже не смотря на сложности с составом клуб демонстрирует очень качественный и главное результативный футбол.
Атлетико конечно в какой-то мере «отскочил» от Барсы, но это футбол и бывает всякое, как я уже говорил в одном из прошлых прогнозов - Тер Штеген это ключевой игрок каталонского клуба...
Реал умеет играть против Атлетико (берём только официальные турниры) + наверняка состав будет немного изменён перед встречей с Атлетико (в сторону усиления), да и два раза отскочить у подопечных Симеоне не получится.
Победа Реала.
0
Повторить за 2.375
Инсайды от Администрации Президента52.9% WR1.15% ROI
Инсайды от Администрации ПрезидентаROI 1.15
1.66Победит Атлетико или ничья
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Ещё утром кэф был больше 1.7. Но буки почувствовали подвох и начали его тянуть вниз.

«Барса», которую Атлетико сломал в полуфинале турнира, не так хороша, как обычно. Но так и Реал не так хорош, как обычно. Атлетико так и не отомстил Реалу за тот год Рамоса и ту смерть мечты – это не перекроют даже разгромы в предсезонных турнирах или Суперкубках где-то на Аравийском полуострове. Но Атлетико все равно постарается
0
Повторить за 1.66
Олег Логиновв80% WR0.9% ROI
Олег ЛогиноввROI 0.9
1.52Тотал больше 2
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Ставим в этот раз на Суперкубок Испании, который по факту является развлекательный мероприятием, нежели футбол в чистом виде.
Ну а как можно назвать матч интересным и весёлым, если в нём не будет голов? Ответ : никак. Это подтвердили матчи полуфинальной стадии, где присутствовало обилие голов.
Исход брать не стану, ибо, повторюсь, турнир на потеху публике.
Почему такой маленький тотал беру?
Не хочу рисковать и возьму то, что будет с вероятностью в 85-90%, 2 гола точно осилят.
0
Повторить за 1.55
eRano.zEr74.1% WR4.96% ROI
eRano.zErROI 4.96
2.25Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Реал Мадрид — Атлетико|Суперкубок Испании
Привет Всем! Сегодня состояться финал Суперкубка Испании!
Встретятся «Реал» и «Атлетико»

Судя по последним играм я хотел бы отметить прекрасную физическую форму «сливочных», команда прекрасно функционирует. Постоянный прессинг, где соперники ошибаются при выходах.

В последнее время наладили игру в обороне, где очень мало пропускают.

Номинальные хозяева имею немало потерь, но в игре против «Валенсии» доказали, что можно использовать и пятерых полузащитников в центре, которые будут выполнять различные функции во время игры.

«Атлетико» очень организованная команда, которая прекрасно выходи из обороны, а игроки в атаке очень быстрые и шустрые. У них также есть потери, а одна из главных- это Коке.

Я конечно ожидаю полный контроль над игрой в исполнении «Реала», а им нужно реализовывать моменты, чтобы победить такого тяжелого соперника.

Всё-таки Мадридское дерби, где всегда была страсть, грубость и много шума!
Мой прогноз: победа Реала, так как здесь нет прохода, берём просто п1

Всем удачи и хорошего просмотра!
0
Повторить за 2.375
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 35%
  • 17%
  • 9%
  • 7%
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