Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на тотал (1,5) мяча в матче «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Реал» без вариантов обыграл «Валенсию». Шансов у нее не было. Никакого противостояния мы не увидели. На фоне «Реала» «Валенсия» оказалась слишком слабой. Тут еще надо подумать: «Реал» был настолько хорош, или «Валенсия» была настолько слаба. Генич считает, что «Атлетико» тоже должен был проиграть матч «Барселоне». «Барса» большую часть матча доминировала, играла интересней. Что произошло в последние 20 минут, логическому объяснению не поддается. Да, «Атлетико» воспользовался ошибками «Барсы» в центре и в обороне. В итоге «Атлетико» и сыграет в финале. В финале в мадридском дерби может быть все, что угодно. Совсем недавно эти команды играли в США перед началом сезона. Мы помним, что там произошло. Десять забитых мячей, 7:3 победа «Атлетико». Кто только тогда «Реал» не критиковал. В чемпионате Испании они сыграли 0:0, больше думая о нейтрализации друг друга. У «Атлетико» есть стержень, есть фарт, есть Симоне, который очень хорошо управляет игрой по ходу матча. Однозначно отдавать предпочтение в пользу «Реала» не стоит. Так как два полуфинала получились результативными, следует играть на общий тотал матча. Источник: РБ

Реал Мадрид — Атлетико прогноз на матч от пользователя Виктор Готфрид У Атлетико серьезные проблемы с обороной по сравнению с прошлым сезоном, зато сильная атака, но у Реала сильна оборона, Рамос и Варан в центре это сильно. С полузащитой тоже все хорошо Кросс, Иско, как хорошо раскрылся Вальверде. В атаке без Бензема и Бэйла тоже все неплохо, особенно хорош Йович. А Атлетико на мой взгляд случайно выкинули Барсу просто им повело в концовке встречи, а если бы у барсы не отменили год, то вообще неизвестно с каким счетом бы Атлетико проиграл 😉