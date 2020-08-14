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Прогноз Георгий Черданцев: Матч Барселона — Бавария

Георгий Черданцев48.5% WR-4.81% ROI
2.03Победит Бавария
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить П2 в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:

У «Барселоны» есть Месси, у «Баварии» – «Бавария». Как показал матч с «Челси», немцы в полном порядке.

Месси, конечно, тоже в феноменальной форме, забивает фантастические голы. Но «Бавария» – куда более сложный соперник для «Барселоны», чем «Наполи».

В паре, где шансы примерно 50/50, рискованно брать победу. Но не в этом случае. Сейчас «Бавария» в целом сильнее.

Эксперт считает, что это все еще главный фаворит Лиги чемпионов. И свой статус она должна подтверждать.

Источник: РБ
3
Повторить за 2.06
Комментарии
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Юра кажется приговорил немцев!!! Победа Барселоны железка
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начинаются самые сложные игры
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Жора вынес приговор Баварии?
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Алексей Андронов44.9% WR-5.92% ROI
1.8Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:

Эксперт считает, что обе команды будут играть в атаку – «Барса» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь все понятно, что эти исполнители могут забить много.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73.

Источник: РБ
0
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Ставки на Футбол.76.9% WR4.67% ROI
1.73Победит Спартак
Спартак — Ахмат|РПЛ
Спартак — Ахмат|РПЛ
Казарцев и Еськов наверное ставили на ничью, это полный беспредел.

Спартак мне понравился по игре с Сочи , он находит свою игру, если бы не два левых пенальти Сочи бы и не забили.

Ахмат провел матч с Тулой, и ничего сверхъестественного не показали 3 удара в створ за всю игру итог 0 - 0 .
Потеря Глушакова, В прошлом сезоне главного опорника, тоже даст о себе знать.

Спартак я думаю будет набирать ход! и он очень зол, Я думаю Ахмат попадет под каток Спартака, у себя дома при своих трибунах будет играть только на победу, Спартаку пора побеждать!
забираю пока кеф не просел!
0
Повторить за 1.71
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