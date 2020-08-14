Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:
Эксперт считает, что обе команды будут играть в атаку – «Барса» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь все понятно, что эти исполнители могут забить много.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73.
Источник: РБ
Эксперт считает, что обе команды будут играть в атаку – «Барса» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь все понятно, что эти исполнители могут забить много.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73.
Источник: РБ