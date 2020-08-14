Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:
Эксперт считает, что обе команды будут играть в атаку – «Барса» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь все понятно, что эти исполнители могут забить много.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73.
Думаю нас ждет самый интересный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов в котором Барселона будет играть с Баварией. Жалко что будет всего один матч. Согласно статистики встреч у Баварии преимущество: 7 побед при 2 поражениях, но последняя встреча команд состоялась более 5 лет назад. Судя по играм 1,8 финала обе команды провели отличный матч, в которых довольно легко разобрались со своими соперниками. Жду результативный матч с голами от обеих команд
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 и ТБ (1,5) в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:
«Бавария» фаворит по мнению букмекеров. Она в отличной форме, она просто авария для любой команды.
«Барса» прошла «Наполи», но не сказать, что убедила. Месси как всегда тянул команду за собой, не было Бускетса, не было Видаля, которые сейчас вернутся. Но у «Барселоны» проблем в обороне более чем достаточно. Если уж «Наполи» так легко вскрывал «Барселону», в итоге забил, что может сделать «Бавария».
Эксперт считает, что «Бавария» найдет лазейки, как эту «Барселону» раскачать и вскрыть. Мминимум два мяча «Бавария» сопернику забьет. А сколько забьет сама «Барса» — это уже зависит от настроения Месси, Суареса и в какой-то степени Гризманна.
Все говорят, что Бавария пройдет дальше, но есть и нюансы: Один матч, случится может что угодно. Фактор Месси, он нереально заряжен и в прекрасной форме, может решить исход матча в любую минуту. Давление. Барса не является фаворитом, как в прошлые Лч и терять абсолютно нечего. Хоть и не в форме, Барса может выдать матч сезона, собравшись силами и решительностью.
Что есть у Баварии? Лева? Ноер? Мюллер? Пффф ребятки пора смотреть правде в глаза. По полочкам: тренер это просто гений , гигант тактики , приемник Кройфа, ТЫ ВИДЕЛ ПРОЦЕНТЫ ВЛАДЕНИЯ?! Далее защита, тут вопросов нет я думаю если ты хоть чуть чуть разбираешься в футболе, великолепная игра Клемана Ленгле и на подстраховке опытнейший Пике, способный разогнать любую атаку и пройтись от своей штрафной до чужой за считаные секунды, да да именно пройтись. Полузащиту думаю трогать не стоит, единственное хотелось бы отметить игру Ивана Ракитича который и в обороне отработает и не даст Ноеру спокойно стоять на раме, ну а нападение этож вообще умницы , пасуются , все 90 минут пашут, наносят такие удары от которых сносит крышу, Луис и Антуан находятся в такой форме, что думаю если бы давали Золотой Мяч в этом году то они бы поделили его на двоих. Ну и под конец затронем лавку: золотая молодежь, способная разорвать всех, король Артур, если выйдет с замены а не в старте получит по щелчку пальца 2 жёлтые но зато сломает кого нибудь и отец французской защиты Умтити стабильнейший игрок, которого Сетьен бережёт на случай подобных матчей не из за его травм а из за уважения к сопернику, что бы у них был шанс подойти к штрафной величайшего Марка Андре Тёр Штегена. Идеальный старт на этот матч Гризманн - Суарез- Месси Де Йонг- Бускетс - Ракитич Альба - Ленгле - Пике - Семеду МАТС. Да, составчик выглядит свежим и не опытным, но думаю играю будет интересной.
В любом случае, шансы и у тех, и у тех. Матч, достойный финала!
В пятницу в четвертьфинале ЛЧ чемпион Бундеслиги сразиться с Барселоной, занявшей второе место в Ла Лиге. Это будет масштабный матч двух тяжеловесов футбольного мира.
Бавария играет безжалостно в 2020 году, имея отличные результаты, и по праву считается главным фаворитом турнира наряду с Манчестер Сити. Они оказались слишком сильными для Челси на стадии 1/8 финала, победив с общим счетом 7:1. Тем не менее, Ханс-Дитер и его ребята на этот раз вряд ли будут слишком увлекаться атакой, поскольку на стадии плей-офф может случиться все что угодно.
Все может решить Роберт Левандовски, который является голевым талисманом. Он уже забил 53 гола в этом сезоне, причем 13 из них в рамках Лиги чемпионов. Пока это на 4 меньше, чем Криштиану Роналду, игравший за Реал Мадрид в сезоне 2013-14. А учитывая, что впереди потенциально 3 матча, он вполне способен побить этот рекорд.
Барселона победила Наполи 3:1 (4:2 по сумме двух матчей). И хотя «каталонцы» в этом году не блещут, их никогда нельзя списывать со счетов. Они настроены решительно, их сложно победить и в целом в Лиге чемпионов они играют лучше, чем в национальном чемпионате. Они финишировали вторыми в Ла Лиге и никто связанный с клубом не может быть удовлетворенным тем, что отстали от Реала на 5 очков.
Это будет действительно сложная игра, но по-моему Бавария в лучшей форме. Имея в своих рядах Левандовски, немецкая команда должна пройти в полуфинал, победив со счетом 2:1.
Всем хола любители ставок на спорт !) Сегодня я проанализирую и напишу что думаю про это противостояние погнали! Начнем с Барселоны
Барселона в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выиграла группу F, в которой оказалась сильнее Боруссии, Интера и Славии.
В 1/8 финала Барселона сыграла с Наполи, с которым сыграли вничью в гостях 1:1, после чего победили дома 3 :1
В ла лиге Барселона грубо говоря провалилась. Выйдя лидером турнирной таблицы после карантина, они закончилис вторыми, пропустив вперед мадридский Реал.
Бавария стала лучшей в группе B, где по два раза победила Тоттенхем, Олимпиакос и Црвену Звезду
В 1/8 финала Бавария не оставил ни единого шанса Челси, у которого выиграл 3:0 и 4:1.
Также Бавария защитила чемпионский титул в Бундеслиге, хотя перед рестартом сезона не была в лидерах, а по итогу опередила Боруссию на 13 очков. Стоит добавить, что Бавария с 19 гола никому не проигрывала официальные матчи кроме дортмунда
По моему мнению, Бавария смотрится намного сильнее и стабильнее. Мюнхенцы побеждают в каждом матче и делают это УВЕРЕННО
Да Барселона с Лионелем Месси могут показать свою силу , но все же в этом сезоне она не так стабильна как Бавария. МОЙ ПРОГНоз Обз за кф 1,5 , обе команды покажут результативный футбол! Всем захода!)
Очень бы хотелось взять в данном матче именно проход Баварии, а не чистую победу, но к сожалению приложение не предоставляет такой возможности.
В этом матче все очень просто. Бавария сейчас просто на голову сильнее и превосходит Барселону по всем критериям (подбор игроков, сбалансированность игры, длина скамейки запасных). Но хочу дать совет своим подписчикам: если будете ставить в конторе, то берите проход, так как основное время Барса может и свести в ничью за счёт гения Месси, а вот в овертайме молодая команда Мюнхенского гранда обязательно их дожмёт.
Добрый вечер дорогие каперы сегодня продолжим ставить на Лигу Чемпионов и возьмем центральный матч среди четвертьфиналов между командами Бавария Мюнхен и Каталонской Барселоны, считаю в этом матче фаворитом именно команду из Мюнхена, после ресстарта сезона Бавария выглядела просто фантастически на мой взгляд в отличие от их сегодняшних соперников,всем удачи и больших успехов давайте громить буков вместе!!)))
Барселона - Бавария Даю прогноз на этот матч довольно таки заранее потому что уверен что с течение времени кэфы на мою ставку будут стремительно падать за счёт прогруза линии и ближе к матчу от на победу Баварии может опусться до 1.8. Бавария своей игрой показывает что достойна кубка чемпионов. Играет всегда на 100% даже тггда года можно играть спустя рукава имея запас по голам. Это говори т о высокой мотивации команды. Барселона хоть и выиграла вчера напоили с уверенным 3:1 все же думаю это уже не та Барселона. Нападение с ходом времени становиться по посредственней. А оборона для класса такой команды оставляет желать лутшего. Статистика показывает что матчи в основном заканчивались победой одной из команд и в основном в сухую. Сегодня я в полне солидарен с буками и считаю Баварию фаворитом этой встрече. А благодаря высокой собраности и хорошей игровой форме Баварии думаю что ребята раставят все точки над И ещё в основное время. При всем уважение к Барселоне, я думаю это их конечная остановка в этом сезоне ЛЧ. Но у вас может быть и другое мнение на этот счёт. Желаю вам успехов и везения. Ставьте лайки и подписывайтесь. Я стараюсь для вас.