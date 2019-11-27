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Барселона — Боруссия Д прогнозы на матч 27.11.2019

Барселона — Боруссия Д
  •  Лига чемпионов УЕФА
Барселона
07:49:07
до начала матча
Боруссия Д
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Бесплатный прогноз на Барселона - Боруссия Д сегодня

За красочный перформанс на «Сигнал Идуна Парк» отвечают болельщики, за голевой выскажутся Боруссия и Барселона. Первый тур группового этапа Лиги чемпионов ознаменуется знатной битвой Германии и Испании на клубном уровне, торопимся представить наш прогноз на матч Барселона – Боруссия Д. Сразу обрадуем капперов, букмекеры слишком верят в каталонскую команду и, видимо, не следят за кадровой ситуацией. Не может играть мозг команды – Лионель Месси, только-только восстановились Луис Суарес, Усман Дембеле и Хуниор Фирпо, а без них Вальверде приходилось очень туго. Все это наводит на довольно логичный прогноз на Барселона – Боруссия Д: победа 1 за нереальный кэф. 

И не надо бояться. Абсолютно нормально, сейчас «шмели» могут обыгрывать каталонцев, им позволяют и амбиции, и силы, и тактическая грамотность. Коэффициент так завышен только из-за имени каталонского клуба. Дань традициям. К игре Барселона – Боруссия Д прогноз на 27 ноября, подразумевающий хозяйскую победу, подходит идеально. «Шмели» могут обозначить притязания на первое место в группе, только разобрав дома ослабленную Барсу. И вот он шанс.  Как умеет атаковать Боруссия расскажут Кельн и Аугсбург, получившие по 3 и 5 мячей от Ройса и компании. Против каталонцев желает сверкнуть их экс-форвард Пако Алькасер, рвутся в бой главный талант Англии Джейдон Санчо и бельгиец Торган Азар. Выбор игроков у Люсьена Фавра отличный. Прогноз на Барселона – Боруссия Д, предполагающий победу хозяев, не удивит даже главного тренера «шмелей». 

В пользу рисковой ставки на матч говорит и статистика. Барселона уже проигрывала в новом сезоне. Атлетик положил на лопатки парней Вальверде в первом же туре. Потом каталонцы не смогли обыграть скромную Осасуну, получив 2 гола от новичка Примеры. Матч Барселона – Боруссия Д 27.11 тоже пройдет весело, с огромным количеством опасных атак и, скорее всего, голов. Если не хотите лезть в исходы, можно заиграть тотал больше 2,5. Обусловлено это тем, что Боруссия и Барселона пробили эту планку в пяти первых матчах сезона из шести. 

Перспективно смотрится и вариант с «обе забьют». Но коэффициенты идут в сторону уменьшения. Поэтому давайте освежим в памяти лучший прогноз на Барселона – Боруссия Д сегодня. Заигрываем победу хозяев (П1) с нереальным кэфом. Сейчас риск минимальный: каталонцы потеряли лидеров атаки из-за травм и не будут гнаться за победой, а «шмели» понимают, другого шансы обыграть Барсу у них не будет.

Прогнозы 2216
Все
Платные
Куаныш Жунисов60.8% WR6.68% ROI
Куаныш ЖунисовROI 6.68
1.55Победит Барселона
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Доброго времени суток дорогие друзья матч между Барселоной и Дортмундской Боруссия
Моё мнение на этот матч победа Каталонской Барселоны
У Дортмундской Боруссия нет шансов на Камп Ноу они не в своём форме позорное поражение от Баварий и тяжелая ничья с каким то Падерборном в своих родных стенах показывает нам спад команды
Думаю Барселона просто так их победит потому что нынешняя Боруссия не в форме чтобы противостоять Барселоне на Камп Ноу
3
Повторить за 1.56
b8tman70.8% WR4.59% ROI
b8tmanROI 4.59
1.58Победит Барселона
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Кто бы мог подумать, но пражская Славия действительно внесла интригу в группу. Давайте сразу приступим к раскладам:

1. Барселона - 8 очков
2. Боруссия Д - 7 очков
3. Интер - 4 очка
4. Славия П - 2 очка

Ситуация в группе максимально запутанная

Победитель этого матча обеспечит себе место в плей-офф и на 95% победу в группе. 5 % остаётся на то, что Интер может выиграть группу.
Допустим, что в параллельном матче победит Интер и тогда:

- обеим командам нужно побеждать и если не выигрывает (ничья или поражение)
1. Барселона, то отрыв от Интера уменьшается до 1-2 очков, и после следующего матча на Сан-Сиро каталонцы могут прекратить борьбу за кубок ЛЧ.
2. Боруссия Д - Интер приближается вплотную. Если дортмундцы - проигрывают, то итальянцы займут 2 место и в случае победы в 6 туре проходят дальше в плей-офф ЛЧ, а в последнем туре у Барселоны не будет стоять никаких задач и они смело могут привезти 2 состав.

Ничья больше устраивает Дортмунд, но не устраивает Барселону.

Как видим, Барселоне нужна толька победа, в то время как Боруссии может подойти и ничья.

Первый матч между соперниками закончился со счётом 0:0, где только вратарское чудо Тер-Стегена не позволило немцам победить. Не стоит полагать, что ситуация повторится на Камп Ноу. Барселона дома и Барселона на выезде - это сейчас 2 разные команды. Каталонцы в родных стенах непобедимы уже больше 6 лет, в этом сезоне лишь пражская Славия смогла заработать здесь 1 очко.
Боруссия Д же на выезде играет ужасно не стабильно - последние 4
гостевых матча:
Бавария 0:4
Шальке 0:0
Интер 0:2
Фрайбург 2:2
забито 2, пропущено 8 голов. Статистика явно не для топ-клуба, на звание которого дортмундцы претендуют.

А учитывая, что в отчётном матче шмелям точно не поможет Алькасер, то вся надежда остаётся на Марко Ройса. Сможет?

Думаю, 1 в поле не воин. Победа Барселоны, причём уверенная с форой +1,5
1
Повторить за 1.56
The Notorious B.I.G.55.8% WR0.62% ROI
The Notorious B.I.G.ROI 0.62
1.75Победа Барселона и тотал меньше 5.5 - Да
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Команда Вальверде нуждается в положительном результате, поскольку ещё не гарантировала себе выход в 1/8 финала, а в следующем туре ей играть на Сан-Сиро. Дома, при поддержке трибун, она как минимум продлит свою беспроигрышную серию, но едва ли — в результативном стиле. Каталонцы испытывают трудности в созидании, не смогли забить в ворота Славии (0:0), а в матчах против Сельты и Леганеса создали моментов лишь на 3.18, в сумме. Наличия проблем не отрицают и сами игроки.

Выезжать на таланте Месси — хорошо, однако Хуммельс сумел выключить аргентинца в дортмундской встрече. Суарес здоров и выжмет Гризманна на левый фланг, где тот менее плодовит, нежели в центре, особенно без поддержки травмированного Альбы. Субботние мучения в игре с Леганесом (1:2) намекают, что Боруссия не будет разгромлена, особенно в свете того, что Вальверде не скрывает готовности жертвовать зрелищем ради результата. Хозяева не проиграют, однако не забьют много.
0
Повторить за 1.75
Ilja Rus55.7% WR0.09% ROI
Ilja RusROI 0.09
1.57Победит Барселона
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона против Боруссии Дортмунд, 5-й тур Лиги Чемпионов. Наверняка многие задаются вопросом и не могут понять, что же происходит с Дортмундом. Еще не так давно немцы на своем поле одолели Интер 3-2, в 4-м туре ЛЧ. Но уже через четыре дня дортмундцы были разгромлены Баварией 0-4. Это можно было бы считать просто несчастным случаем, просто не пошла игра у одних и все залетело у других, тем более это была Бавария с новым тренером. Но после перерыва на сборные ужас для болельщиков Дортмунда повторился. На сей раз в оппонентах был уже не гранд, а аутсайдер лиги Падерборн, да и игра была домашняя. Но к перерыву Боруссия летела 0-3, а как итог позорные 3-3. И ведь все лидеры были заявлены на игру. Учитывая, что внутри команды явно что-то не так, изменить это за 5 дней будет очень сложно, тем более предстоит выезд к Барселоне. Барселона и Боруссия идут на первом и втором месте, с разрывом в одно очко. Но Барселона наверняка захочет оторваться не только от Дортмунда, но и от Интера, отстающего на 4 очка. Для этого есть именно сейчас хорошая возможность. Именно такую Боруссию футболисты Барселоны должны обыгрывать, даже если немцы сядут в оборону. У Барселоны нет больших потерь, разве что Ленгле заменит Пике в центре обороны, а к отсутствию Альбы наверное уже привыкли. Полагаю, что в этом матче есть смысл ставить на хозяев поля.
0
Повторить за 1.56
Владислав Радимов42.9% WR-9.89% ROI
Владислав РадимовROI -9.89
1.77Тотал больше 3
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Учитывая то, что матч будет проходить на «Камп Ноу» и восстановился Месси, я думаю, в этом матче точно можно ставить на тотал больше. Встретятся две отличные команды, которые играют в атакующий футбол. В первом матче не реализовали кучу моментов, даже не забили пенальти.

«Барселона» играет дома, и у нее будет преимущество. Если посмотреть испанский чемпионат, то вначале и «Барса», и «Реал» выглядели не очень. А потом уже набрали обороты и сейчас делят первое место в чемпионате. Поэтому, конечно, «Барселона» — фаворит в этой встрече.

«Боруссия» в этой Лиге чемпионов выглядит неоднозначно, потому что было поражение от «Интер»а на выезде, не дожали «Барсу». Но потом они обыграли тот же «Интер», причем перевернули встречу с 0:2. Такие команды, как «Боруссия» и «Барселона» прибавляют по ходу, потому что они знают, как готовиться. У них есть опыт Лиги чемпионов.

«Интер» собрал новую команду, у них новый тренер, из-за этого им немножко сложнее, чем остальным. Поэтому мои фавориты в этой группе — «Барселона» и «Боруссия». Они должны выходить в следующую стадию турнира.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.72
FPS1154.5% WR-3.63% ROI
FPS11ROI -3.63
1.57Победит Барселона
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Обе команды сейчас находятся не на пике своих возможностей, у барсы в последних матчах было поражение от Леванте и ничья со Славией, у Боруссии разгромное поражение от Баварии и ничья с Падеборном. Но у Барселоны после этих неудачных матчей было несколько побед, возможно они очухались, а вот по поводу Боруссии неизвестно, так как это были их два последних матча, видимо разгром от Баварии по ним сильно ударил.
Барселона на своём поле в этой ситуации имеет гораздо более весомые шансы на победу нежели немцы.
0
Повторить за 1.56
Юрий Розанов46.2% WR-11.11% ROI
Юрий РозановROI -11.11
1.92Барселона фора (-1)
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
И те и другие плохи сейчас. Барса наверняка даст сопернику пространство для контратак. Но вот будет ли у Боруссии мяч вообще? В последнем туре бундеслиги Дортмунд отбился с 0-3. Но невнятный Падерборн бежал настолько быстрее, что, пожалуй, скорей он сам испугался скорой победы, чем Дортмунд проявил героизм. Там, кроме навала, ничего не было. А для навала, как минимум, нужен мяч.

«П1 (-1)» за 1.88
«Обе забьют» за 1.62

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.909
Георгий Черданцев49.7% WR-8.35% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.35
1.68Тотал меньше 3.5
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Дортмунд пропустил в последних трех матчах 9 мячей. Это ненормально для такой хорошей команды. Пока Боруссия проходит в плей-офф, но очевидно все будет решаться в последнем туре, в котором Боруссия играет дома со Спартой. Это должно быть три очка. По личным встречам, если сравнивать Боруссию с Интером, преимущество у Интера, значит, в Барселоне нужно сыграть от обороны на ничью. Барселона ничего выдающегося не показывает, не сумела обыграть Спарту, так что шансы не проиграть, у Боруссии есть, если только она сыграть строго от обороны. Ставки:

«Тотал М (3.5)» за 1.64
«Первый гол: никто» за 22

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.74
Мaксим Калиниченко43.8% WR-4.44% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -4.44
1.952Победа Барселона и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
«Боруссия» не побеждала в последних двух матчах, но продлит ли сегодня серию «шмелей» «Барселона»?

«Барселона» до старта группового этапа Лиги Чемпионов считалась одним из главных претендентов на лидерство и пока этот статус команда Эрнесто Вальверде оправдывает. После четырех туров «сине-гранатовые» имеют в активе восемь очков, с которыми и занимают первое место в квартете, опережая своего сегодняшнего соперника на один балл.

«Боруссия» очень нестабильна в этом сезоне как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. В данный момент команда Люсьена Фавра занимает второе место с семью очками и имеет неплохие шансы выйти в плей-офф, опережая третий «Интер» на три балла. Однако, в двух последних матчах с «Баварией» и «Падеборном» «шмели» взяли лишь один балл, что говорит о их не лучшей форме.

«Барселона» пока далека от оптимальных кондиций, но со своей задачей справляется – победа в сегодняшней встрече гарантирует «сине-гранатовым» путевку в плей-офф. Наверняка хозяева будут стремиться только к максимальному результату и обыграть кризисную «Боруссию» им не должно составить труда, но «шмели» имеют мощную атаку, так что сопротивление наверняка окажут.

Предлагаю поставить на победу «Барселоны» и тотал больше (2.5) голов за коэффициент 2.03

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2
Александр Шмурнов46.9% WR-5.43% ROI
Александр ШмурновROI -5.43
2.67Тотал меньше 2.5
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр Шмурнов. Поговорим о пятом туре Лиги чемпионов? А если конкретно, то о противостоянии “Барселоны” с “Боруссией”.

Давайте посмотрим, как “Барселона” сыграла с “Боруссией” в первом матче. Ведь когда играет “Барса”, всегда тянет поставить на “верх”. Еще бы, у них же одна из лучших атакующих линий в Европе. Когда играет Дортмунд, который может неожиданно проиграть в Германии или наоборот выиграть у “Интера”, тоже хочется ставить на “верх”. Немцы невнятно начали матч с “Интером”, но потом умудрились забить три мяча. Но захочется ли вам поставить на “верх” и в этот раз? Я сомневаюсь.

В этом году мне довелось побывать на матче “Боруссии” и “Барселоны”. Они сыграли 0:0 с незабитым пенальти. Но в этом сезоне для “Барселоны” этот результат вообще неудивителен. Слишком уж часто каталонцы делят очки с соперниками, так еще и не забивают. Достаточно вспомнить предыдущий тур Лиги чемпионов, где они сыграли в нулевую ничью со “Славией”. Я предлагаю, пусть в этом и есть определенный риск, когда Месси, Суарес и остальные играют на своем поле, сыграть и в этот раз “низ”. Ну куда обеим командам гнаться?

Букмекеры слишком уверены, что в этом матче будет много голов, но на этом можно сыграть и нам. Это “Леганес” забил “Барсе” случайно и вот почему им пришлось забить два. И то - два! Это ни шесть, ни семь, ни восемь. А если “Боруссия” не забьет первой? Вряд ли в этом матче “Барселона” будет играть на разгром. Так что в этом поединке мне видится тотал меньше 2,5 голов.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.6
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