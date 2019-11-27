Бесплатный прогноз на Барселона - Боруссия Д сегодня

За красочный перформанс на «Сигнал Идуна Парк» отвечают болельщики, за голевой выскажутся Боруссия и Барселона. Первый тур группового этапа Лиги чемпионов ознаменуется знатной битвой Германии и Испании на клубном уровне, торопимся представить наш прогноз на матч Барселона – Боруссия Д. Сразу обрадуем капперов, букмекеры слишком верят в каталонскую команду и, видимо, не следят за кадровой ситуацией. Не может играть мозг команды – Лионель Месси, только-только восстановились Луис Суарес, Усман Дембеле и Хуниор Фирпо, а без них Вальверде приходилось очень туго. Все это наводит на довольно логичный прогноз на Барселона – Боруссия Д: победа 1 за нереальный кэф.

И не надо бояться. Абсолютно нормально, сейчас «шмели» могут обыгрывать каталонцев, им позволяют и амбиции, и силы, и тактическая грамотность. Коэффициент так завышен только из-за имени каталонского клуба. Дань традициям. К игре Барселона – Боруссия Д прогноз на 27 ноября, подразумевающий хозяйскую победу, подходит идеально. «Шмели» могут обозначить притязания на первое место в группе, только разобрав дома ослабленную Барсу. И вот он шанс. Как умеет атаковать Боруссия расскажут Кельн и Аугсбург, получившие по 3 и 5 мячей от Ройса и компании. Против каталонцев желает сверкнуть их экс-форвард Пако Алькасер, рвутся в бой главный талант Англии Джейдон Санчо и бельгиец Торган Азар. Выбор игроков у Люсьена Фавра отличный. Прогноз на Барселона – Боруссия Д, предполагающий победу хозяев, не удивит даже главного тренера «шмелей».

В пользу рисковой ставки на матч говорит и статистика. Барселона уже проигрывала в новом сезоне. Атлетик положил на лопатки парней Вальверде в первом же туре. Потом каталонцы не смогли обыграть скромную Осасуну, получив 2 гола от новичка Примеры. Матч Барселона – Боруссия Д 27.11 тоже пройдет весело, с огромным количеством опасных атак и, скорее всего, голов. Если не хотите лезть в исходы, можно заиграть тотал больше 2,5. Обусловлено это тем, что Боруссия и Барселона пробили эту планку в пяти первых матчах сезона из шести.

Перспективно смотрится и вариант с «обе забьют». Но коэффициенты идут в сторону уменьшения. Поэтому давайте освежим в памяти лучший прогноз на Барселона – Боруссия Д сегодня. Заигрываем победу хозяев (П1) с нереальным кэфом. Сейчас риск минимальный: каталонцы потеряли лидеров атаки из-за травм и не будут гнаться за победой, а «шмели» понимают, другого шансы обыграть Барсу у них не будет.