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Интер — Барселона прогнозы и трансляция матча 10.12.2019

Интер — Барселона
  •  Лига чемпионов УЕФА
Интер
04:21:27
до начала матча
Барселона
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Интер — Барселона прогноз на матч от пользователя
Для составления прогноза на матч Интер Милан - Барселона, запланированный на 10 декабря 2019 г., необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи. "Интер Милан" занимает 1 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "Барселона" расположилась на 1 строчке. Команды последний раз встречались между собой 2 октября 2019 г. на поле команды "Барселона", в том матче победу одержали хозяева. В текущем сезоне турнира "Европа. Лига Чемпионов" команда "Интер Милан" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Барселона" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 2 матчей завершила вничью и не проиграла ни разу. "Интер Милан" в среднем забивает 1,8 гола за игру, пропускает 1,4. "Барселона" забивает 1,4, пропускает 0,6.
Интер — Барселона прогноз на матч от пользователя
Интеру деваться некуда и нужно играть исключительно на победу. Сомневаюсь что Славия сможет отобрать очки у Дортмунда. Смущает только то что хозяева за пять туров в Лиге Чемпионов не пропустили только дома в игре против Боруссии. Да и поставили себя в затруднительное положение сами - ведя 2-0 у "шмелей" в итоге уступили 2-3. Отчасти дела в травмированных футболистах. Сенси и Барелла по-прежнему травмированы, под вопросом участие Гальярдини. Победа победой, но если играть с Барселоной в открытый футбол с самого начала, то можно уступить и с разгромным счетом. С первых минут миланцы рисковать точно не будут. Да, "черно-синие" удачно стартовали в Серии А и вообще выдают прекрасный футбол дома, но не все зависит исключительно от хозяев. Думаю будет обилие голов у обоих команд👑👑👑
Интер — Барселона прогноз на матч от пользователя
Странно, почему такой высокий коэффициент на победу Барселоны? Очень сильная команда! Несколько фактов перед матчем: 1) Барселона выиграла 6 матчей подряд 2) Барселона выиграла 3 матча в гостях подряд 3) Барселона проиграла лишь 1 раз в 15 последних матчах Мой прогноз: уверенная победа Барселоны! Коэффициент 5 должен зайти в этом матче. Сам поставлю с подстраховкой на ничью или победу Барсы. Коэффициент тоже очень хороший! Не вижу, за счет чего Интер может обыграть такую Барселону. Просматривается ставка ТБ 2,5. Но я остановлю свой выбор на ставке Х2. Всем удачи и помните, что это спорт и 100% матчей не бывает!

Трансляция матча

Прогнозы 5207
Все
Платные
Илья Кожевин50.4% WR-11.57% ROI
Илья КожевинROI -11.57
5.05Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Для составления прогноза на матч Интер Милан - Барселона, запланированный на 10 декабря 2019 г., необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи. "Интер Милан" занимает 1 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "Барселона" расположилась на 1 строчке. Команды последний раз встречались между собой 2 октября 2019 г. на поле команды "Барселона", в том матче победу одержали хозяева. В текущем сезоне турнира "Европа. Лига Чемпионов" команда "Интер Милан" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Барселона" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 2 матчей завершила вничью и не проиграла ни разу. "Интер Милан" в среднем забивает 1,8 гола за игру, пропускает 1,4. "Барселона" забивает 1,4, пропускает 0,6.
21
Повторить за 5.15
Gerakl08🔥🇷🇺👑🐊62.3% WR4.78% ROI
Gerakl08🔥🇷🇺👑🐊ROI 4.78
2Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интеру деваться некуда и нужно играть исключительно на победу. Сомневаюсь что Славия сможет отобрать очки у Дортмунда. Смущает только то что хозяева за пять туров в Лиге Чемпионов не пропустили только дома в игре против Боруссии. Да и поставили себя в затруднительное положение сами - ведя 2-0 у "шмелей" в итоге уступили 2-3. Отчасти дела в травмированных футболистах. Сенси и Барелла по-прежнему травмированы, под вопросом участие Гальярдини. Победа победой, но если играть с Барселоной в открытый футбол с самого начала, то можно уступить и с разгромным счетом. С первых минут миланцы рисковать точно не будут. Да, "черно-синие" удачно стартовали в Серии А и вообще выдают прекрасный футбол дома, но не все зависит исключительно от хозяев.
Думаю будет обилие голов у обоих команд👑👑👑
7
Повторить за 1.94
Владислав Домнич53.3% WR-2.04% ROI
Владислав ДомничROI -2.04
2.375Победит Барселона или ничья
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Странно, почему такой высокий коэффициент на победу Барселоны? Очень сильная команда! Несколько фактов перед матчем:
1) Барселона выиграла 6 матчей подряд
2) Барселона выиграла 3 матча в гостях подряд
3) Барселона проиграла лишь 1 раз в 15 последних матчах
Мой прогноз: уверенная победа Барселоны! Коэффициент 5 должен зайти в этом матче. Сам поставлю с подстраховкой на ничью или победу Барсы. Коэффициент тоже очень хороший! Не вижу, за счет чего Интер может обыграть такую Барселону. Просматривается ставка ТБ 2,5. Но я остановлю свой выбор на ставке Х2. Всем удачи и помните, что это спорт и 100% матчей не бывает!
14
Повторить за 2.43
Константин Генич55.7% WR-0.99% ROI
Константин ГеничROI -0.99
2.09Победа Интер и тотал меньше 4.5 - Да
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (4,5) в матче «Интер» — «Барселона». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Барселона» уже с первого места из группы вышла. У нее не самый простой календарь впереди. Будет пауза, конечно, на рождественские каникулы, но впереди «класико». Вальверде абсолютно логично даст отдохнуть большой группе футболистов. Не будет Месси, Пике, Суареса, да и еще много кого. «Барса» выйдет играть полурезервным составом. Из основы в атаке может быть только Гризманн.

Генич считает, что у «Интера» все лидеры в строю. Понятно, что «Боруссия» дома против пражской «Славии» решит свой вопрос, но надо рассчитывать, что «Барселона» отнимет очки у «Интера». А учитывая состав, в котором «Барселона» поедет в Милан, сделать это будет непросто.

Источник: РБ
9
Повторить за 2.07
🇬🇷🤑El Greko🍀🇬🇷67.2% WR8.44% ROI
🇬🇷🤑El Greko🍀🇬🇷ROI 8.44
1.56Интер тотал больше 1.5
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Полагаю, этот матч завершится победой "нерадзурри". Для банды Антонио Конте на данный момент это важнейший матч сезона. Вероятность выхода в 1/8 ЛЧ примерно равна вероятности отправки Интера в плей-офф ЛЕ.

Сегодня игроки из Милана будут играть только на победу. Конечно, не факт, что получится воплотить эту мечту в жизнь, но усилия "нерадзурри" явно будут прикладывать. В команде есть кому забивать. Не устану отмечать шикарнейшую игру молодого аргентинца - Лаутаро Мартинеса. В этом круге ЛЧ Марти отличился уже 5 раз. Чуть хуже выступает Ромелу Лукаку. Бельгиец забил единожды и отдал 2 ассиста. Но в целом, атака "черно-синих" смотрится вполне забивной.

Также нужно взять во внимание то, что команде Конте явно повезло. Барселону ожидает трудовой матч за первое место в Ла Лиге - Эль-Классико. Уже 18 числа "сине-гранатовые" примут на Камп Ноу мадридский Реал. Но за 4 дня до этого игроки Вальверде отправятся в гости к совсем непростому Реал Сосьедаду, который занимает 4 строчку в Ла Лиге. К тому же, Барса уже обеспечила себе выход в 1/8 с 1 места. Даже сегодняшний проигрыш ничего не изменит. Эрнесто наверняка делает ставку на Эль-Классико. Результат этого матча повлияет на его будущее в Барселоне. Именно поэтому испанец выступит сегодня без своих ключевых игроков. В Испании остались Жорди Альба, Артур, Усман Дембеле, Жерар Пике, Серхи Роберто, Нельсон Семеду и сам Лионель Месси.

Остальные слова излишни. Интер сегодня будет бороться за выход в плей-офф ЛЧ и выгрызать каждый миллиметр поля. Игроки и тренер прекрасно понимают, что Барса тоже способна забивать даже без ключевых игроков. Поэтому "нерадзурри" вряд ли ограничатся одним забитым. Надеюсь, у них все получится. Ждем пару пропущенных от Барселоны😎💰🍀🤞🏽
5
Повторить за 1.57
Мaксим Калиниченко42.7% WR-6.25% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -6.25
1.65Обе команды забьют - Да
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
«Барселона» уже не имеет турнирной мотивации, но сможет ли «Интер» этим воспользоваться и добыть победу?

«Интер» не слишком уверенно проводит групповой этап, но в данный момент путевка в плей-офф целиком и полностью находится в его руках. Команда Антонио Конте находится на втором месте в таблице с семью очками в активе, опережая третью «Боруссию» по личным встречам. Таким образом «нерадзурри» могут оформить выход из группы, переиграв сегодня «Барселону».

Для «Барселоны» групповой этап Лиги Чемпионов проходит достаточно спокойно – без ошибок команда Эрнесто Вальверде не обошлась, но при этом сумела оформить путевку в плей-офф досрочно. Этому поспособствовала победа «сине-гранатовых» со счетом 3:1 над «Боруссией» в последнем туре, которая продлила их серию без поражений на турнире до пяти матчей.

«Интер» явно можно назвать фаворитом поединка – команда Конте невероятно мотивирована, она находится в отличной форме. Для «Барселоны» турнирных задач уже нет, поэтому и состав наверняка будет далеко не основным, что еще больше укрепляет хозяев в статусе фаворита. Тем не менее, вряд ли «Интер» сумеет остаться сухим, проблемы в обороне у него есть и даже не основной состав «Барселоны» этим может воспользоваться.

Предлагаю поставить на то, что «Интер» не проиграет и обе забьют за коэффициент 1.99

Источник: vseprosport
0
Повторить за 1.63
Ставка в +59.2% WR6.71% ROI
Ставка в +ROI 6.71
2.05Барселона тотал больше 1
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
"Интер Милан" занимает 1 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "Барселона" расположилась на 1 строчке. Команды последний раз встречались между собой 2 октября 2019 г. на поле команды "Барселона", в том матче победу одержали хозяева. В текущем сезоне турнира "Европа. Лига Чемпионов" команда "Интер Милан" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Барселона" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 2 матчей завершила вничью и не проиграла ни разу. "Интер Милан" в среднем забивает 1,8 гола за игру, пропускает 1,4. "Барселона" забивает 1,4, пропускает 0,6.
Предматчевые факты

1.Команда "Барселона" одержала победу в 5 последних матчах.
2."Барселона" не проигрывает на протяжении 6 матчей.
3.Ни один из последних 7 выездных матчей команды "Барселона" не закончился вничью.
4.Команда "Барселона" одержала победу в 5 из последних 7 матчей на выезде.
5."Интер Милан" забивает 1 и менее мячей команде "Барселона" в 3 матчах кряду.
0
Повторить за 2.01
Андрей Никишин37.6% WR-6.69% ROI
Андрей НикишинROI -6.69
2.11Победа Интер и тотал меньше 4.5 - Да
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
"Интер" лидирует в Серии А, опережая "Ювентус" на два очка, и подопечным Антонио Конте по силам прервать восьмилетнюю гегемонию "Старой синьоры" по окончании сезона. Однако, если им не удастся выйти в весеннюю стадию Лиги Чемпионов, то сезон можно назвать отчасти провальным.

Домашняя ничья со "Славией" - 1:1, а также гостевые поражения в Барселоне - 1:2 и Дортмунде - 2:3, обязывают "nerazzurri" играть сегодня только на победу.

"Барса" уже обеспечила себе первое место в группе, поэтому сыграть она может любым составом. Возможно, Месси и Суарес вообще не примут участие в матче (если вообще полетят в Милан).

В этом матче всё в ногах футболистов "Интера". В матче первого круга не играл Лукаку, в отсутствии которого миланцам не хватало мощи в атаке. Думаю, что во вторник её будет в достатке. "Барса" прекрасна дома, что наглядно продемонстрировала в недавнем матче с "Мальоркой" - 5:2. А в гостях она позволяет себе "вольности", которые выливаются в виде поражений от "Гранады" - 0:2 или "Леванте" - 1:3.

Моя предматчевая ставка: П1 и ТМ 4,5. Всем удачи.
1
Повторить за 2.07
Danik10100% WR2.6% ROI
Danik10ROI 2.6
1.94Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Для Барсы💙❤️ этот матч уже нечего не решает, они уже обеспечили себе выход из группы. А вот для Интера, этот матч может много чего решить!
Но, есть два фактора, 1. Честный матч, в котором Барса будет играть! 2. Договорной матч !
Но если это 1 фактор, то Барса выходит молодым составом, и они будут проявлять себя, так что моя ставка должна в любом случаи заходить)
Да, и ещё. В заявку на этот матч не попали: Месси, Пике, Роберто
Травмированные🚑: Семеду, Артур, Дембеле и Альба !!!
Но все равно, в этом матче забьют обе команды!
Так что, всем удачи 🍀👍🏻
0
Повторить за 1.94
Неудачник40% WR-1.45% ROI
НеудачникROI -1.45
5Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Давно не видел коэффициентов на победу гостей за коэффициент больше пяти. Даже неудобно. Если отталкиваться от реальной силы команд, то конечно же букмекеры предлагают слишком много. Это все же не рядовой поединок национального первенства. Эта Лига Чемпионов. Может быть каталонцы и не едут в Милан за победой, то явно не с настроением победить. Интеру гораздо сложнее. И я сильно сомневаюсь в победе хозяев. Скорее всего "черно-синие" продолжат борьбу в еврокубках в Лиге Европы.
5
Повторить за 5.15
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 31%
  • 14%
  • 11%
  • 8%
  • 8%