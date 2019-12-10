Интер — Барселона прогноз на матч от пользователя Илья Кожевин Для составления прогноза на матч Интер Милан - Барселона, запланированный на 10 декабря 2019 г., необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи. "Интер Милан" занимает 1 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "Барселона" расположилась на 1 строчке. Команды последний раз встречались между собой 2 октября 2019 г. на поле команды "Барселона", в том матче победу одержали хозяева. В текущем сезоне турнира "Европа. Лига Чемпионов" команда "Интер Милан" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Барселона" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 2 матчей завершила вничью и не проиграла ни разу. "Интер Милан" в среднем забивает 1,8 гола за игру, пропускает 1,4. "Барселона" забивает 1,4, пропускает 0,6.

Интер — Барселона прогноз на матч от пользователя Gerakl08🔥🇷🇺👑🐊 Интеру деваться некуда и нужно играть исключительно на победу. Сомневаюсь что Славия сможет отобрать очки у Дортмунда. Смущает только то что хозяева за пять туров в Лиге Чемпионов не пропустили только дома в игре против Боруссии. Да и поставили себя в затруднительное положение сами - ведя 2-0 у "шмелей" в итоге уступили 2-3. Отчасти дела в травмированных футболистах. Сенси и Барелла по-прежнему травмированы, под вопросом участие Гальярдини. Победа победой, но если играть с Барселоной в открытый футбол с самого начала, то можно уступить и с разгромным счетом. С первых минут миланцы рисковать точно не будут. Да, "черно-синие" удачно стартовали в Серии А и вообще выдают прекрасный футбол дома, но не все зависит исключительно от хозяев. Думаю будет обилие голов у обоих команд👑👑👑