Эти команды между собой уже встречались на поле Ювентуса ни что не предвищало беды как Ювентус просто провалился в этом матче а новая схема Ювентуса не работает 4_4_2 по ней Ювентус играет не достатачно хорршо да тут еще и выезд в Барселону,Барселона может повторить рекорд Лиги Чемпионов выиграть все матчи в своей группе ,этот рекорд лишь можно повторить,учитывая уровень своих соперников слабый Ювентус,хозяева думаю повторят этот рекорд,главным фактором в этой встрече является то что Барселона играет у себя дома ,не каждый может победит на этом стадионе ,учитывая как играет Ювентус можно смело заявить что Барселона минимум не проиграет а то и может еще победит,да Хозяева проиграли прошлую встречу но они берегли силы именно на этот матч,также Хозяева много забивают в среднем 2,5голов в Лиги Чемпионов за матч очень приличный показатель в таком турнире,Ювентус свою задачу тоже выполнил вышел из этой группы,если бы им попалось группа по сильнее то они бы провалились,не вижу каких то факторов которые еще могут повлиять на эту игру,пожтому мне кажется что в это игре победит Барселона без каких либо сложностей,изучив статистику личных встреч и показатели команд в этом турнире я пришел к выводу что Барселона уверенно выиграет у себя дома,вообшем тако мой прогноз на сегодня,также в этой встречи стоит учитывать составы на игру,Барселона любит выставлять вторые составы на игру поэтому заранее ставить не советую,лучше всего будет взглянуть на состав,всем удачи
Всем доброго времени суток!!!Вот и наступила великая схватка двух великих футболистов.Все знают как Роналду любит играть против Барселоны и против Месси. Да безусловно Ювентус не в стабильной форме, и у Барселоны все еще проблемы с составом. Но тут будет месть за 2-0. Я думаю Ювентус 2-3 гола оформит и из них забьет Роналду. Я больше жду жесткую перестрелку обеих команд. Ждем агрессивный футбол от Ювентуса. Ставка ОЗ и ТБ 2.5 - ДА.
Всем привет друзья. Почему Ювентус не проиграет? Попробую вам ответить. Месси в матче с Юве не помогут Фати,Дембеле, а защите Роберто и Пике. Ювентус нужно побеждать в два мяча для выхода с первого места в группе. Да и матч Барсы с кадисом вообще не впечатлил. Роналду который тащит Юве непременно себя покажет и будет стараться забить как минимум один мяч. Поэтому у него завтра все шансы себя показать во всей красе, да и Юве особых проблем нет.
Барселона показывает отличные результаты в ЛЧ, 5 побед в 5 матчах. Однако в Примере команда идёт на 7 месте и шансов на чемпионсиво у них с каждой игрой все меньше. Поражение от Кадиса стало для многих шоком, но это футбол...всякое бывает. В гости приезжает Юве, который не лучшим образом играет в Италии.
И тем, и тем по сути ничего не нужно в этой игре. Я думаю, что будет ничейка и попробую взять сочный кеф на Х2
Берём банальные обе забьют, потому что обороны у обеих команд просто мертвейшие. Пропускать 2 от Кадиса - показатель уровня слаженности обороны каталонцев. Юве так вообще пропускает от каждой дворовой команды. Выход из группы обе команды себе уже обеспечили. Но вот вопрос с первым местом остаётся открытым. Криштиану сделает всё, чтобы в очередной раз огорчить Барселону. А Морате пожелаем наконец выйти из офсайда. Ну и конечно же легендарный Брейтвейт не оставит ворота старой сеньоры сухими.
Обе команды в этом сезоне не особенно хорошо показывают себя в местных первенствах. А вот в Лиге Чемпионов у них результаты лучше. Правда, сильно опираться на эти результаты я бы не стал, учитывая, что в соперниках были Динамо Киев и Ференцварош. В очной же встрече Барса уверенно победила, но тогда на поле не было Роналду. В этот раз португалец сыграет. Для него принципиально важно выиграть у команды, за которую выступает Месси.
На мой взгляд, Пирло не тот тренер, который способен обыграть даже такую, не самую сильную Барсу. Под его началом Юве смотрится крепким коллективом, но не более того.
От Барселоны можно ждать чего угодно, на исход будут ставить только на удачу. Сдесь никакой анализ не поможет угадать исход, пусть даже супер эксперты там говорят что победит первая или вторая команда, они ставят на удачу. За то здесь ОЗ смотрится просто шикарно, обе команды забьют обязательно, однозначно залетит, смелая ставка.