Всем доброго времени суток!!!Вот и наступила великая схватка двух великих футболистов.Все знают как Роналду любит играть против Барселоны и против Месси. Да безусловно Ювентус не в стабильной форме, и у Барселоны все еще проблемы с составом. Но тут будет месть за 2-0. Я думаю Ювентус 2-3 гола оформит и из них забьет Роналду. Я больше жду жесткую перестрелку обеих команд. Ждем агрессивный футбол от Ювентуса. Ставка ОЗ и ТБ 2.5 - ДА.
➕ Барселона” и “Ювентус” уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, почему их очная встреча не несет турнирной мотивации. У сине-гранатовых большие проблемы в центральной оси: Пике и Юмтити травмированы, а связка Лангле — Минглеса совсем не впечатляет. Кроме того, вернувшийся после травмы Бускетс с «Кадисом» выглядел заметно ниже привычного уровня. Туринцы стабильно забивают, к тому же им нужно оформить не меньше трёх мячей для сохранения шансов на первое место. Плюс запредельно мотивированный Роналду.
Всем привет друзья. Почему Ювентус не проиграет? Попробую вам ответить. Месси в матче с Юве не помогут Фати,Дембеле, а защите Роберто и Пике. Ювентус нужно побеждать в два мяча для выхода с первого места в группе. Да и матч Барсы с кадисом вообще не впечатлил. Роналду который тащит Юве непременно себя покажет и будет стараться забить как минимум один мяч. Поэтому у него завтра все шансы себя показать во всей красе, да и Юве особых проблем нет.
Эти команды между собой уже встречались на поле Ювентуса ни что не предвищало беды как Ювентус просто провалился в этом матче а новая схема Ювентуса не работает 4_4_2 по ней Ювентус играет не достатачно хорршо да тут еще и выезд в Барселону,Барселона может повторить рекорд Лиги Чемпионов выиграть все матчи в своей группе ,этот рекорд лишь можно повторить,учитывая уровень своих соперников слабый Ювентус,хозяева думаю повторят этот рекорд,главным фактором в этой встрече является то что Барселона играет у себя дома ,не каждый может победит на этом стадионе ,учитывая как играет Ювентус можно смело заявить что Барселона минимум не проиграет а то и может еще победит,да Хозяева проиграли прошлую встречу но они берегли силы именно на этот матч,также Хозяева много забивают в среднем 2,5голов в Лиги Чемпионов за матч очень приличный показатель в таком турнире,Ювентус свою задачу тоже выполнил вышел из этой группы,если бы им попалось группа по сильнее то они бы провалились,не вижу каких то факторов которые еще могут повлиять на эту игру,пожтому мне кажется что в это игре победит Барселона без каких либо сложностей,изучив статистику личных встреч и показатели команд в этом турнире я пришел к выводу что Барселона уверенно выиграет у себя дома,вообшем тако мой прогноз на сегодня,также в этой встречи стоит учитывать составы на игру,Барселона любит выставлять вторые составы на игру поэтому заранее ставить не советую,лучше всего будет взглянуть на состав,всем удачи
В первом круге португалец пропускал игру из-за положительных тестов на COVID-19, но сейчас он готов и находится в отличной форме. На самом деле, и Юве, и Барса пока что в своих чемпионатах играют откровенно плохо. Каталонцы после 10 сыгранных туров имеют в активе всего 14 очков и располагаются на 9 месте в таблице, а туринцы после тех же 10 матчей на 4 позиции с 20 очками. Но в ЛЧ всё это не так важно и лучше вспомнить как команды сыграли первый матч между собой (игры с Киевский Динамо и Ференцварошем тоже значения не имеют). А сыграли они не так однозначно, как это вылилось в итоговый счёт 0:2. Да, испанцы смотрелись более организованно и их итоговый успех все же я назову заслуженным, но во-первых, повторюсь что тогда у хозяев отсутствовала главная звезда — Роналду ведь даже если играет не очень, всё равно собирает на себе внимание защитников и освобождает пространство товарищам по команде; а во-вторых нельзя не вспомнить 3 гола Альваро Мораты, все из которых были отменены после просмотров VAR. Испанский форвард является лучшим бомбардиров Ювентуса в этом сезоне Лиги Чемпионов (6 голов) и разделяет бомбардирский ТОП турнира с Холландом из Боруссии Дортмунд и Рэшфордом из МЮ. На выходных он пропускал матч Серии А из-за дисквалификации, так что завтра будет свеж как никогда. Тем более, в том самом матче Ювентус одержал важную победу с психологической точки зрения, ведь это было туринское дерби. Барса свой последний матч чемпионата Испании сенсационно проиграла Кадису и несмотря на отсутствие турнирной мотивации в ЛЧ (у них и так 5 побед в 5 матчах группового этапа и чтоб упустить 1-е место в квартете, необходимо пропустить от Юве на «Камп Ноу» 3 гола), против этого соперника нужно показать свой настоящий уровень. Я вообще думаю, что именно отсутствие турнирного давления должно избавить команды от излишней осторожности и привести к достаточно открытому футболу. А учитывая ещё и личное противостояние Месси с КриРо + травмы центральных защитников у обеих команд (у Барсы не сыграет Пике, Умтити и Серхи Роберто, а Юве не смогут помочь Демирел и Кьеллини), ожидаю обмен результативными ударами. Прогноз: Обе забьют: да за кф. 1,675
Мне кажется это самый легкий матч, чтобы поднять бабла. Барселона очень хорошо играет в нападении, что мы и увидели в Турине когда Барселона выиграла 2:0. Но защита желает лучшего как и защита Ювентуса. Итальянсий клуб уж очень заряжен на эту игру. На странице Ювентуса ведь написали, что они привезут настоящего Goat на КампНоу. Думаю как минимум по 1 голу забьет каждая команда плюс я думаю, что уже даже в первом тайме.
Ох и матч, ох и интрига! Месси против Роналду! И да все уже об этом промыли уши. В прошлом матче выиграли испанцы, ноооо. В составе не было португальца, который очень любит такие матчи. Давайте вспомним тот матч. 14 минута гол Дембеле, тут же ответ Реала, Мората на 15 минуте отправляет мяч в ворота и упс (Вар). Ничего страшного 30 минута и чтооо, опять Мората и опять гол, но нееет же(Вар). Затем история повторяется. Мората не расстроился и пиханул еще один на 55 минуте итог? 3:0 в пользу (Вар). А в конце еще и Демираль психанул на красную карточку. Думаете конец. Не тут то было. 90+1 время и вуаля Месси забивает с пенки. Теперь о матче грядущем. У Барсы ребят за 15 лет самый хреновый старт в Ла Лиге, проигрыш Кадису(((((( и проблемы с составом. На что у Юве 8 матчей без поражений, и меньше всего пропущенных в Серии А. А забыл еще и злость Мораты за три отмененных гола. Плюс дааааа, противостояние Месси Роналду. Сегодня он в составе и жду от него гол+ассист Морате. Сегодня Мората должен победить Вар. Всем побед, а я сегодня за п2 и тб2,5
Первая игра закончилась победой "Барселоны" на чужом поле со счётом 2:0. Не удивлюсь, если на этот раз туринцы возьмут реванш. Особенно если на поле "Камп Ноу" таки выйдет Роналду. Уж он-то наверняка будет стараться лишний раз огорчить каталонцев, у которых и без того попил кровушки во время выступлений за "Реал"... В то же время особой результативности не ожидаю, потому что - а зачем? Всё решено, спешить некуда, впереди гораздо более важные матчи, да ещё и идущие друг за другом каждые три дня. Рискну поставить на непроигрыш "Ювентуса". Источник: https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1********5--barselona-yuventus-anons-i-prognoz-matcha.html
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Обсудим матч "Барселона" - "Ювентус". Команды сыграют 8 декабря. Это будет игра последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на “Камп Ноу”.
Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. У "Барселоны" положение лучше, потому что она победила во всех матчах группы. "Ювентус" проиграл "Барселоне" 0:2. Поэтому итальянцам нужно выигрывать, причем с большим счетом, чтобы опередить "Барсу" по голам, забитым на чужом поле.
"Барселона" показала впечатляющую разницу забитых и пропущенных 16/2. Вообще последнее поражение дома в Лиге чемпионов у "Барселоны" было весной 2013 года. Как с ними сражаться? Без поражений в Лиге чемпионов они проводят уже 38 матчей: 34 победы и четыре ничьи. С такой статистикой они выйдут на матч с "Ювентусом".
Я, наверное, не сказала главное. Хочу напомнить, что это дуэль между Месси и Роналду. Думаю, что оба будут стараться забить. Вообще, мне кажется, что ставка на большое количество мячей себя оправдывает. Я на это ставить не буду, но как вариант.
Что касается гостевых матчей "Ювентуса", то в последних шести матчах Лиги чемпионов у "Юве" четыре победы, две ничьи.
В предыдущем туре обе команды выиграли со счетом 3:0. "Юве" обыграл "Динамо" Киев, а "Барселона" на выезде оказалась сильнее "Ференцвароша".
"Юве" в последнее время неплохо атакует, но редко не пропускает. "Ювентус" - это всегда мощная оборона, но в последнее время участились травмы и другие неприятные для итальянцев вещи.
"Барса" стабильно забивает в последних матчах. Думаю, что будет обмен голами, можно смело ставить. А можно и индивидуально на голы Месси и Роналду, но тут еще важно, чтобы они оба вышли на поле, ведь на кону не стоит путевка в плей-офф.
В Примере у «Барсы» худший старт за последние лет 15. А вот в ЛЧ каталонцы идут увереннее всех остальных представителей Испании. Ну, с другой стороны, у них в соперниках не «Бавария», «Боруссия» или «Интер». А всего лишь один серьёзный конкурент.
«Юве» в ЛЧ пока потерял три очка в матче именно против «Барселоны». И надеется рассчитаться в ответной встрече.
Этот матч имеет значение лишь с той точки зрения, кто из команд выйдет с первого места в плей-офф, а кто - со второго. Хотя, чтобы свергнуть «Барсу» с первого места, «Старой Синьоре» нужно выиграть с разницей в три мяча, что маловероятно.
Но не этот расклад волнует фанатов. Главная афиша этого матча - дуэль Криштиану Роналду и Месси. В первом круге коронавирус свалил португальца, и встреча старых соперников не состоялась. Теперь, похоже, не выйдет на поле Месси.