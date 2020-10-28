Достаточно было посмотреть всего полчаса игры Юве с Вероной, чтобы понять: Ювентус под прессингом чувствует себя неуютно. Оно и Барса в классико наошибалась будь здоров. Но там она за первый тайм имела 2-3 отличных момента. И Реал выглядел более взрослым. Но перевеса игрового не имел. Поэтому Барса не в лучшем состоянии, это да. Но она лучше сейчас, чем Юве. Без Роналду Юве далеко не айс.
Дуэль двух культовых игроков отменяется. Криштиану лечится от модной болезни. А вот Месси и Ко должны восстанавливать репутацию после оплеухи от «Реала».
Матч интересен и дуэлью двух больших игроков, которые сегодня пытаются стать большими тренерами — Пирло против Кумана. Посмотрим, как сложится. Зидану вот Куман проиграл.
Конечно, в ЛЧ «Барса» стартовала с разгрома «Ференцвароша». Но «Ювентус» — это не будапештский гранд. Тут на классе не выедешь. Да и есть ли он ещё? С другой стороны, туринцы в Серии А идут пятыми, четыре подряд ничьих. И на этом фоне уверенная победа над Киевом… Ситуация сходная с той, что у гостей. Да ещё и главная звезда на больничном.
Думаю, что во встрече двух грандов оба забьют. И даже Месси, который давно этого не делал с игры.
Ювентус и Барселона в настоящий момент разделяют много общего. Обе команды начали кампанию в ЛЧ с победы, одержанной в статусе очевиднейшего фаворита, но неубедительно. Обе забуксовали в своих внутренних чемпионатах: подопечные Пирло выиграли всего лишь 1 из 4 предыдущих матчей в итальянской серии, а команда Кумана проиграла Реалу на своём поле и скатилась в нижнюю часть турнирной таблицы. Обе далеки от своего оптимального состояния. Кто из них отпразднует победу?
Хозяев критикуют, но причина скорее в завышенных ожиданиях общественности, нежели в ужасной игре. Ювентус никому не проигрывал (3-3-0), в половине матчей даже не пропускал, в каждом из них — забивал. Команду подкосило отсутствие Роналду, но есть вероятность, что против Барселоны лидер чёрно-белых сыграет. Кьеллини, Сандро и де Лигт — серьёзные потери, но сопернические значимы в той же мере, ведь сине-гранатовым одновременно не помогут Коутиньо, тер Стеген, Умтити и Пике.
Барселона проиграла Реалу и Хетафе, абсолютно не впечатлила в матчах против Севильи (1:1) и даже Ференцварошем (5:1). Теперь ей предстоит поехать в гости к Ювентусу, который лишь дважды в этом веке терпел домашнее поражение в групповых этапах ЛЧ. Каталонцы даже в лучшем состоянии часто оступались в гостевых поединках ЛЧ, выиграв только 5 из 14 предыдущих, а сейчас находятся в фазе перестройки… Похоже, фаворит этой дуэли определен неверно. Шансы хозяев на победу куда выше.
Туринцы без заболевшего коронавирусом форварда Криштиану Роналду (его участие в матче 2-го тура пока под вопросом) сумели одержать выездную победу со счетом 2:0 над киевским «Динамо» в первом поединке группового этапа. Итальянцы в последних 9 матчах Лиги чемпионов проиграли только 1 раз (7 побед и 1 ничья). На своем поле у «Ювентуса» в предыдущих 4 встречах в этом еврокубке только победы.В 8 из 10 последних домашних матчей «Ювентуса» в ЛЧ забивалось ровно 2-3 гола.
А вот здесь было очень интересно порассуждать, пусть даже для себя - не для ставки. С одно стороны, встреча двух топовых команд, мировых грандов, для которых единственным хорошим результатом выступления в ЛЧ станет победа в туреире. С другой - команды с кучей проблем, как игровых, так и кадровых, команды, блекло выступающие в своих чемпионатах. Да и даже мы - болельщики, уже в минусе от этого матча, ведь не увидить нам встречу Месси и Роналду. Но со ставкой здесь довольно интересно получается: и "Юве", и "Барса" забивали почти в каждом матче этого сезона (исключение - поражение "сине-гранатовых" в Хетаффе (0-1)). С обороной, если судить по последним встречам тоже все не гладко: у "Барсы" нет Пике, Лангле провел довольно слабую игру против "Реала", привизя пенальти, решивший исход встречи (сразу скажу, что пенальти по моему мнению не было, но это не единственная пакость, совершенная французом в эль-классико). С "Ювентусом" Лангле, впрочем, сыграет точно, а вот кто будет с ним в паре не ясно. У "Юве" же под вопросом сразу 3 центербека: Кьелини, Бонучи и Де Лигт. Вообщем к обрроне вопросрв много. А с атакой у команд все в порядке, к тому же мало, кто может поверить, что "Ювентус" и "Барселона" позволят себе не забить в Лиге Чемпионов; и тут уже в качестве аргумента выступает что-то вроде: "ну что они не забьют что-ли?!"
Доброй ночи! Этот матч ждут все без исключения, ведь два гранда мирового футбола сойдутся в битве! К сожалению Месси и Роналду не встретятся, так как Криштиану болен covid-19, но это не меняет того, что матч будет зрелищным с обилием мячей! Почему? Все очень просто, гранды будут биться за свою репутацию, благо хороший подбор футболистов, что даст нам зрелище, и конечно не оптимальная форма обоих команд приведёт к пропущенным голам, как минимум к трём. Поэтому тотал больше 2.5.
Столкновение двух самых популярных футболистов в мире. Кто рекламирует чипсы а кто то шампунь, ну а если честно то надеюсь на феерию голов в лиге чемпионов . А по факту играют две кризисные топ команды с новыми тренерами. Я ожидаю что хотя бы по голу с каждый стороны. Да победит лучший, и ожидаем на высоко качественный футбол от топ игроков мира.
Ювентус - Барселона Ну и главный матч дня в лиге чемпионов, хоть и не сыграет криштиана пеналда. месса то приедет. Никто из соперников не заслуживает победы, обе команды пока невразумительны, поэтому предполагаю ничью. 1-1 Юве будет сушить, а барса не сможет ничего такого, но по голу забьют, а может и нет, у них бывали и 0-0 в псоледних встречах. делитесь своими мыслями господа