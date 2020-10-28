Betting Insider
Матч-центр

Ювентус — Барселона прогнозы на матч 28.10.2020

Ювентус — Барселона
  •  Лига чемпионов УЕФА
Ювентус
20:09:18
до начала матча
Барселона
Выиграй 1 000 ₽
Прогнозы 443
Все
Платные
Константин Генич55.7% WR-2.71% ROI
3.56Ничья
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ничью в матче Ювентус — Барселона. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Криштиану Роналду пропустит предстоящую игру из-за коронавируса, а значит зрители не увидят великого противостояния с Месси.

Ювентус пока не демонстрирует того футбола, которого от него ждут болельщики. Команда Пирло провалила матчи с Кротоне и Вероной.

У Барселоны пока проблем тоже много. Команда уступила Реалу и по игре осталось очень много вопросов.

С учетом того, что в первых матчах обе команды одержали победы, игра вряд ли получится содержательной. Ничья - наиболее вероятный исход этого матча.

Источник: РБ
2
Повторить за 3.56
Юрий Розанов46.1% WR-7.32% ROI
1.63Обе команды забьют - Да
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Достаточно было посмотреть всего полчаса игры Юве с Вероной, чтобы понять: Ювентус под прессингом чувствует себя неуютно. Оно и Барса в классико наошибалась будь здоров. Но там она за первый тайм имела 2-3 отличных момента. И Реал выглядел более взрослым. Но перевеса игрового не имел. Поэтому Барса не в лучшем состоянии, это да. Но она лучше сейчас, чем Юве. Без Роналду Юве далеко не айс.

Источник: Olimp
0
Повторить за 1.67
Ровшан Аскеров50.6% WR-10.26% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Дуэль двух культовых игроков отменяется. Криштиану лечится от модной болезни. А вот Месси и Ко должны восстанавливать репутацию после оплеухи от «Реала».

Матч интересен и дуэлью двух больших игроков, которые сегодня пытаются стать большими тренерами — Пирло против Кумана. Посмотрим, как сложится. Зидану вот Куман проиграл.

Конечно, в ЛЧ «Барса» стартовала с разгрома «Ференцвароша». Но «Ювентус» — это не будапештский гранд. Тут на классе не выедешь. Да и есть ли он ещё? С другой стороны, туринцы в Серии А идут пятыми, четыре подряд ничьих. И на этом фоне уверенная победа над Киевом… Ситуация сходная с той, что у гостей. Да ещё и главная звезда на больничном.

Думаю, что во встрече двух грандов оба забьют. И даже Месси, который давно этого не делал с игры.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.67
Tomash Nad80% WR0.6% ROI
1.63Ювентус тотал больше 1
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус - Барселона
Хорошая игра должна быть!

Ювентус:
• Первый матч выиграли 0:2 у Динамо Киева
• Хорошо команда владеет мячом
• Одна проблемка, что игру пропустит Роналду

Барселона:
• Первый матч выиграла 5:1
• Потеряла основного игрока основы " Пике "
• Пару дней назад дала бой на Эль-Класико
• Не особо уверенно играет на выездах

<Мой прогноз: Туринцы забьют Больше 1-го гола>. В худшем случаи будет возврат.

• Всем спасибо за внимание •
0
Повторить за 1.63
Адлан Маилов180% WR1.27% ROI
3.2Победит Ювентус
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус и Барселона в настоящий момент разделяют много общего. Обе команды начали кампанию в ЛЧ с победы, одержанной в статусе очевиднейшего фаворита, но неубедительно. Обе забуксовали в своих внутренних чемпионатах: подопечные Пирло выиграли всего лишь 1 из 4 предыдущих матчей в итальянской серии, а команда Кумана проиграла Реалу на своём поле и скатилась в нижнюю часть турнирной таблицы. Обе далеки от своего оптимального состояния. Кто из них отпразднует победу?

Хозяев критикуют, но причина скорее в завышенных ожиданиях общественности, нежели в ужасной игре. Ювентус никому не проигрывал (3-3-0), в половине матчей даже не пропускал, в каждом из них — забивал. Команду подкосило отсутствие Роналду, но есть вероятность, что против Барселоны лидер чёрно-белых сыграет. Кьеллини, Сандро и де Лигт — серьёзные потери, но сопернические значимы в той же мере, ведь сине-гранатовым одновременно не помогут Коутиньо, тер Стеген, Умтити и Пике.

Барселона проиграла Реалу и Хетафе, абсолютно не впечатлила в матчах против Севильи (1:1) и даже Ференцварошем (5:1). Теперь ей предстоит поехать в гости к Ювентусу, который лишь дважды в этом веке терпел домашнее поражение в групповых этапах ЛЧ. Каталонцы даже в лучшем состоянии часто оступались в гостевых поединках ЛЧ, выиграв только 5 из 14 предыдущих, а сейчас находятся в фазе перестройки… Похоже, фаворит этой дуэли определен неверно. Шансы хозяев на победу куда выше.
0
Повторить за 3.14
sash1257.1% WR-1.21% ROI
1.85Тотал больше 2.5
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Туринцы без заболевшего коронавирусом форварда Криштиану Роналду (его участие в матче 2-го тура пока под вопросом) сумели одержать выездную победу со счетом 2:0 над киевским «Динамо» в первом поединке группового этапа. Итальянцы в последних 9 матчах Лиги чемпионов проиграли только 1 раз (7 побед и 1 ничья). На своем поле у «Ювентуса» в предыдущих 4 встречах в этом еврокубке только победы.В 8 из 10 последних домашних матчей «Ювентуса» в ЛЧ забивалось ровно 2-3 гола.
0
Повторить за 1.88
Снеговик Боговик55.9% WR-3.09% ROI
1.63Обе команды забьют - Да
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
А вот здесь было очень интересно порассуждать, пусть даже для себя - не для ставки.
С одно стороны, встреча двух топовых команд, мировых грандов, для которых единственным хорошим результатом выступления в ЛЧ станет победа в туреире. С другой - команды с кучей проблем, как игровых, так и кадровых, команды, блекло выступающие в своих чемпионатах. Да и даже мы - болельщики, уже в минусе от этого матча, ведь не увидить нам встречу Месси и Роналду. Но со ставкой здесь довольно интересно получается: и "Юве", и "Барса" забивали почти в каждом матче этого сезона (исключение - поражение "сине-гранатовых" в Хетаффе (0-1)). С обороной, если судить по последним встречам тоже все не гладко: у "Барсы" нет Пике, Лангле провел довольно слабую игру против "Реала", привизя пенальти, решивший исход встречи (сразу скажу, что пенальти по моему мнению не было, но это не единственная пакость, совершенная французом в эль-классико). С "Ювентусом" Лангле, впрочем, сыграет точно, а вот кто будет с ним в паре не ясно. У "Юве" же под вопросом сразу 3 центербека: Кьелини, Бонучи и Де Лигт. Вообщем к обрроне вопросрв много. А с атакой у команд все в порядке, к тому же мало, кто может поверить, что "Ювентус" и "Барселона" позволят себе не забить в Лиге Чемпионов; и тут уже в качестве аргумента выступает что-то вроде: "ну что они не забьют что-ли?!"
0
Повторить за 1.67
Aleksandr Puhov73.3% WR1.75% ROI
1.9Тотал больше 2.5
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Доброй ночи!
Этот матч ждут все без исключения, ведь два гранда мирового футбола сойдутся в битве!
К сожалению Месси и Роналду не встретятся, так как Криштиану болен covid-19, но это не меняет того, что матч будет зрелищным с обилием мячей! Почему?
Все очень просто, гранды будут биться за свою репутацию, благо хороший подбор футболистов, что даст нам зрелище, и конечно не оптимальная форма обоих команд приведёт к пропущенным голам, как минимум к трём. Поэтому тотал больше 2.5.
0
Повторить за 1.88
mr.sergo37.5% WR-2.89% ROI
1.63Обе команды забьют - Да
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Столкновение двух самых популярных футболистов в мире. Кто рекламирует чипсы а кто то шампунь, ну а если честно то надеюсь на феерию голов в лиге чемпионов . А по факту играют две кризисные топ команды с новыми тренерами. Я ожидаю что хотя бы по голу с каждый стороны. Да победит лучший, и ожидаем на высоко качественный футбол от топ игроков мира.
0
Повторить за 1.67
апвапрвов61.5% WR7.04% ROI
3.54Ничья
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус - Барселона
Ну и главный матч дня в лиге чемпионов, хоть и не сыграет криштиана пеналда. месса то приедет. Никто из соперников не заслуживает победы, обе команды пока невразумительны, поэтому предполагаю ничью. 1-1 Юве будет сушить, а барса не сможет ничего такого, но по голу забьют, а может и нет, у них бывали и 0-0 в псоледних встречах.
делитесь своими мыслями господа
0
Повторить за 3.56
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 25%
  • 17%
  • 17%
  • 10%
  • 4%

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор