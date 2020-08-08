За последние 8 лет Барселона обыгрывала итальянские клубы в 8 из 9 случаев в ЛЧ, а на Камп Ноу уступала ещё в далёком 2013-ом — в полуфинале Баварии, сносившей всех на своём пути. Многие недооценивают каталонцев из-за слухов о конфликтах в раздевалке, однако на тренировках футболисты выглядят радостными и счастливыми. Признаков разлада нет и близко. Несмотря на сплетни жёлтой прессы, сине-гранатовые проиграли лишь 1 матч после карантина (7-3-1), и тот — из-за гола на 94-ой минуте и отсутствия стимула на тот момент. В интервью Месси призывает своих партнёров выкладываться на 100% с целью достижения положительного результата с Наполи.
Мотивацию Барсы переоценить невозможно. Она обязана брать кубок ЛЧ, ведь, в противном случае, останется без трофеев впервые за 12 лет. Да, блаугранас не лучшим образом сыграли в Неаполе (1:1), однако вояжи ей даются непросто уже давно, тогда как на Камп Ноу подопечные Сетьена чувствуют себя прекрасно. В прошлом сезоне, тоже на стадии 1/8, они оступились в логове Лиона (0:0), но уже на родной арене — не оставили от соперника камня на камне (5:1). Каталонцы способны добиваться успехов исключительно на голом классе. Сразу вспоминается матч группового этапа, когда набравшему ход Интеру предрекали гостевую победу над ослабленной Барсой, однако Месси и Суарес сделали своё дело (2:1).
Между прочим, Наполи проиграл коллективу Конте всего неделю назад (2:0). По итогам Серии А партенопейцы не попали в топ-6 впервые за 11 лет. Да, они выгрызли путёвку в ЛЕ в кубковом финале с Ювентусом в серии пенальти, но лишь потому что насыщали свою штрафную чуть ли не всем составом. На Камп Ноу все приезжают отсиживаться сзади. Не секрет, чем это зачастую оборачивается. Словом, Гаттузо — утопист. В течение сезона он эксплуатировал своих футболистов, заставляя всех бежать в атаку, после чего тут же возвращаться назад. Команда вымотана, ведь многие футболисты — в возрасте, а скамейка не блещет богатством исполнителей. Отсюда и нестабильные результаты.
Наполи и так не является грозной силой за пределами своего поля (1 победа в 5 крайних играх), а возможное отсутствие травмированного Инсинье ещё сильнее усугубляет ситуацию. Подопечные Гаттузо практически не имеют опыта в плей-офф ЛЧ, тогда как Барса в последний раз на стадии 1/8 вылетала ещё 13 лет назад. На Камп Ноу партенопейцам не дадут разгуляться в атаке, а вскрытие массивной сопернической обороны для Месси и компании — дело времени. Гости не выстоят, однако уйдут с высоко поднятой головой. В текущем сезоне Наполи так и не был разгромлен ни в ЛЧ, ни в чемпионате, а Барса при Сетьене — скорее про длительное перекатывание мяча, чем про безбашенную атакующую игру. Всем удачи!
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ в матче «Барселона» — «Наполи». Вот его доводы:
Если бы ответный матч после первой встречи в Неаполе был сыгран сразу через неделю или две, то «Барселона» прошла бы «Наполи». Сейчас многое изменилось. «Барса» уступила чемпионство в отсутствии еще и двух основных игроков середины поля. «Наполи», как команда растущая и прогрессирующая, может этим воспользоваться. Эксперт считает, что Гаттузо приготовит какие-то сюрпризы для Кики Сетьена, которого некоторые считают «физруком». Проблем у каталонцев достаточно. Команда раньше завершила свой чемпионат, чем «Наполи». Неаполитанцы в концовке были весьма неплохи и обыграли в последнем туре «Лацио». У «Наполи» есть неплохие шансы обыграть «Барселону». Обмен забитыми мячами здесь должен быть, поэтому как основной прогноз — обе забьют.
Привет всем! Теперь мысли на Лигу Чемпионов! Силы команд здесь явно не равны. Наполи сейчас откровенно слаб и вряд ли сможет что-то противопоставить Барселоне, которая будет заряжена на победу. К тому же турнирный расклад заставляет Наполи раскрываться и играть на победу. Тут и обнажатся все слабые места этой команды, оборона которой, кстати, пропустила в Серии А 50 мячей. Барселона в этом году не внушает доверия, но с нынешним Наполи каталонцы должны разбираться. Барселона одержала победу в 20 из последних 24 домашних матчей. Всем удачи!
Барселона- выйдет на поле в урезанном составе, но вряд ли это сильно изменит расстановку сил на футбольном поле. Скорее всего, испанцы постараются забить, так как других вариантов у них нет, чем смогут воспользоваться хозяева, у которых игра на контратаках получается очень здорово. Верим в успех вице-чемпиона Испании, но разгром в этой дуэли мы не ждем, чем и предлагаем взять победу Испанцев,обязаны забивать дома.
Наполи в первой игре неплохо провел 1-й тайм, забил гол, и Барселоне пришлось отыгрываться. К тому же из-за дисквалификации матч пропустят два игрока, Артуро Видаль и Серхио Бускетс, но дома Барселона должна будет сыграть сильнее, поэтому я все же считаю ее фаворитом. Пока что Барселона на выезде и Барселона дома - это две разные команды. Думаю, что Барселона в этом матче может сыграть на ноль. Но вопрос в том, что не факт, что Барселона сможет много забить. Считаю, что Барселона сможет выиграть и пройти дальше, но это будет тяжелая победа. Думаю, каталонцы смогут забить 1-2 мяча, но, возможно, один и пропустят.
«Наполи» хорошо смотрелся против каталонцев в первом матче и заслужил ничью 1:1. Думаю, настрой у неаполитанцев будет соответствующим. Гаттузо заставит своих игроков действовать максимально компактно, плотно, жестко.
У «Барсы» не будет дисквалифицированных Бускетса и Видаля. И тот, и другой явно пригодились бы в центре поля. «Наполи» - опасная команда, и каждая потеря мяча каталонцами может быть чревата.
Думаю, что моментов сегодня будет предостаточно. «Барса» будет контролировать игру, но в тоже время неаполитанцы вполне могут их удивить.
В рамках еще одной интересной встречи в 1/8 финала ЛЧ сыграют «Барселона» и «Наполи». Эта ответная игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
«Барселоне» очень непросто пришлось в Неаполе в их первом матче. Итальянцы достаточно сильно потрепали нервы каталонцам. Тогда соперники сыграли с ничейным счетом 1:1.
Не уверен, что домашняя игра против «Наполи», который прибавил в концовке чемпионата и превратился в более крепкий коллектив, станет легкой для подопечных Кики Сетьена.
Тем более что нынешняя «Барселона» не является эталонной. Она весьма нестабильно играла после рестарта сезона, допуская время от времени проигрыши не самым сильным командам. Из-за этого каталонцы и отстали от «Реала» в таблице и проиграли ему борьбу за чемпионство.
Потому сейчас тактически гибкая и хорошо обученная команда Дженнаро Гаттузо может даже пройти «сине-гранатовых». На данный момент они находятся примерно на одном уровне.
«Наполи», конечно, не смог войти даже в топ-4 Серии А. Он совсем немного проиграл очков «Милану», который занял последнее, шестое место, позволяющее участвовать в еврокубках. Однако неаполитанцы еще в середине июня обыграли в финале Кубка Италии «Ювентус», что позволило им получить место в Лиге Европы и спокойно доигрывать чемпионат, готовясь к ответному матчу с «Барселоной».
Я не думаю, что в этом матче будет много голов. Хотя на поле выйдет Лионель Месси. Если он проснется, то «Барса» может наколотить много мячей. Но если он будет выступать на том же уровне, что и вся «Барселона» после карантина, то большого счета на табло ждать не стоит.
Отталкиваясь от «Наполи», который умеет связать игру всей команды, я все-таки не уверен, что футболисты обоих клубов много забьют. Предлагаю поставить на то, что в этой игре тотал голов будет меньше трех.
Барселона-Наполи.Я конечно, не могу понять почему все з такой уверенностью ставят на Барселону, Барселона после выхода из карантина сыграла не хорошо, но и не плохо.Да, команда выигрывала и забивала много голов, но как только случался серьезный соперник, то была или минимальная победа, или ничья, а то и поражение Барселони.Не сыграет Видаль и Бускетс, что тоже не очень хорошо для Барси.Лч конечно другой уровень и здесь прогнозировать трудно, на победу той или иной команды ставить рискну, но верю что обе команды забьют, мне это наиболее оптимальная ставка с хорошим кефом.Много ставить не буду, так как все равно этот матч для меня тяжелый, но рискнуть можно.
И снова Здравствуйте!!! И снова Лига Чемпионов. На Камп Ноу едет Наполи. Первый матч в Неаполе закончился вничью 1:1, а это значит, что всё решится именно сегодня. Барселона идёт явным фаворитом, но в стане синие-гранатовых не всё так гладко в последнее время: уступили чемпионство Реалу, ходят слухи, что главного тренера Кике Сетьена уволят после окончания сезона, плюс ко всему Месси опять закапризничал и начал «заигрывать» с Интером. Но что бы не происходило в клубе, Барса остаётся Барсой и им сегодня надо решить задачу выхода в четвертьфинал. Так что уверен - настрой у каталонцев будет зашкаливать. Что касается Наполи, то неаполитанцы хорошо смотрелись после рестарта чемпионата, видно что Гаттузо навёл порядок в обороне и поработал над дисциплиной в команде. Но... Скорее всего Барса будет 60% времени контролировать мяч и не позволит Наполи создать более 2-3 моментов у своих ворот. Вижу минимальное количество голов, вследствии чего Барса пойдет дальше. Любите футбол!!!