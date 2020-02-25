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Наполи — Барселона прогнозы на матч 25.02.2020

Наполи — Барселона
  •  Лига чемпионов УЕФА
Наполи
02:10:29
до начала матча
Барселона
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Наполи — Барселона прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (3,5) в матче «Наполи» — «Барселона». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Наполи» уже показывает, что Гаттузо научился играть против больших команд. Так был обыгран «Лацио», «Интер» и «Ювентус». «Наполи» отдает мяч сопернику и играет структурно и компактно сзади, не дает сопернику разбежаться. Понятно, что против «Барселоны» «Наполи» раскрываться не будет. Месси начал забивать. В матче с «Эйбаром» оформил покер. «Наполи» будет рассчитывать на контратаки. Вряд ли от этого матча стоит ждать большого количества голов. Генич считает, если обратить внимание на первые матчи Лиги чемпионов, то за исключением пары «Аталанта» — «Валенсия» они очень сдержанные. Здесь и «Барселона» не будет лезть на рожон, понимая, что на «Камп Ноу» она всю эту историю может закрыть. «Наполи» также понимает, что слабее «Барсы», поэтому в открытый бой лезть было бы наивно. Источник: РБ
Наполи — Барселона прогноз на матч от пользователя
Наполи - Барселона. Наполи с лёгкостью забивала Ливерпулю, а Барселоне, которая сейчас может спокойно проиграть из - за своей нестабильности, уж тем более должны забить, так ещё играют у себе дома, домашние матчи Наполи играть умеет и команда достаточно боевая. Барселона тоже имеет хороший состав, последнее время не проигрывает, есть конечно тоже, что вспомнить, например проигрыш от Леванте 3:1, но Барселона как титулованный клуб, тут тоже обязана забить определенно Итальяшкам, всё же Наполи не такой уж клуб, с которым прям кошмар как тяжело играть, на ноль не должны сыграть, вот если бы это был Ювентус, то я думаю матч бы и посерьёзнее был, а тут должны быть голевые моменты, которые реализуют обе стороны. Берём Обе Забьют.
Наполи — Барселона прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Наполи» — «Барселона». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что пока дела у «Наполи» не складываются. Хотя если посмотреть на результаты команды, то может сложиться другое впечатление. «Интер» явно недооценил мотивированность Гаттузо. Преувеличивать значение этой победы не стоит. «Наполи» выигрывал в Серии А, но у команд, которые находятся существенно ниже в таблице. Но нельзя назвать эти победы выдающимися. Черданцев считает, что «Барселона», конечно, на голову сильнее. В «Барселоне» игроки мирового класса плюс Месси. Он свой голевой порыв не исчерпал и что-то еще забьет в Неаполе. Источник: РБ
Прогнозы 6251
Все
Платные
Константин Генич56.8% WR1.37% ROI
Константин ГеничROI 1.37
1.43Тотал меньше 3.5
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (3,5) в матче «Наполи» — «Барселона». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Наполи» уже показывает, что Гаттузо научился играть против больших команд. Так был обыгран «Лацио», «Интер» и «Ювентус». «Наполи» отдает мяч сопернику и играет структурно и компактно сзади, не дает сопернику разбежаться. Понятно, что против «Барселоны» «Наполи» раскрываться не будет. Месси начал забивать. В матче с «Эйбаром» оформил покер. «Наполи» будет рассчитывать на контратаки. Вряд ли от этого матча стоит ждать большого количества голов.

Генич считает, если обратить внимание на первые матчи Лиги чемпионов, то за исключением пары «Аталанта» — «Валенсия» они очень сдержанные. Здесь и «Барселона» не будет лезть на рожон, понимая, что на «Камп Ноу» она всю эту историю может закрыть. «Наполи» также понимает, что слабее «Барсы», поэтому в открытый бой лезть было бы наивно.

Источник: РБ
11
Повторить за 1.33
GB | Марафон футбольных матчей.60.1% WR-0.2% ROI
GB | Марафон футбольных матчей.ROI -0.2
1.66Обе команды забьют - Да
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи - Барселона.

Наполи с лёгкостью забивала Ливерпулю, а Барселоне, которая сейчас может спокойно проиграть из - за своей нестабильности, уж тем более должны забить, так ещё играют у себе дома, домашние матчи Наполи играть умеет и команда достаточно боевая. Барселона тоже имеет хороший состав, последнее время не проигрывает, есть конечно тоже, что вспомнить, например проигрыш от Леванте 3:1, но Барселона как титулованный клуб, тут тоже обязана забить определенно Итальяшкам, всё же Наполи не такой уж клуб, с которым прям кошмар как тяжело играть, на ноль не должны сыграть, вот если бы это был Ювентус, то я думаю матч бы и посерьёзнее был, а тут должны быть голевые моменты, которые реализуют обе стороны.
Берём Обе Забьют.
0
Повторить за 1.74
Георгий Черданцев48.5% WR-10.86% ROI
Георгий ЧерданцевROI -10.86
3.45Победа Барселона и тотал больше 2.5 - Да
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Наполи» — «Барселона». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что пока дела у «Наполи» не складываются. Хотя если посмотреть на результаты команды, то может сложиться другое впечатление. «Интер» явно недооценил мотивированность Гаттузо. Преувеличивать значение этой победы не стоит. «Наполи» выигрывал в Серии А, но у команд, которые находятся существенно ниже в таблице. Но нельзя назвать эти победы выдающимися.

Черданцев считает, что «Барселона», конечно, на голову сильнее. В «Барселоне» игроки мирового класса плюс Месси. Он свой голевой порыв не исчерпал и что-то еще забьет в Неаполе.

Источник: РБ
9
Повторить за 3.45
Николай Мартынов150.7% WR5.36% ROI
Николай Мартынов1ROI 5.36
2.29Победит Барселона
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Несмотря на то что Барселону в этом сезоне лихорадит, победы чередуются с поражениями, еврокубковый опыт поможет сегодня им одержать победу, да и месси сейчас находится в превосходной форме, в предыдущей игре оформил покер, думаю и сегодня он забьет. Наполи сейчас не подарок, Гатуззо выстроил неплохую команду, они неплохо провели последние матчи и обыграли лидеров серии А, но с Барселоной будет тяжело, возьмём минимальную победу испанской команды!
0
Повторить за 2.25
Анатолий Израилевич50% WR2.32% ROI
Анатолий ИзраилевичROI 2.32
1.61Обе команды забьют - Да
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов снова вернулась!!! Ура ура ура! И на это раз очень интересный матч нас ожидает!
Вы думаете фаворит Барселона? ....дааа наверное я с вами соглашусь, но только отчасти. Барселону последнее время очень штормит, они пропускают от любой команды, вся игра построена только на том, что месси вновь возьмёт мяч и совершит какое то чудо, но мы с вами видим что и месси потихоньку сдаёт позиции, что нет уже того огня и рвения, будто бы ему и вовсе наскучил футбол.
Напротив мы видим наполи которая неплохо набрала ход и стала стабильной командой, что очень важно. Уверен дома они дадут бой нынешней барсе из чего следует что в данном матче жб ставка это ОЗ!
Друзья подписывайтесь на мой профиль , ставьте вместе со мной и вас ждёт успех!
0
Повторить за 1.74
кคпєp59.2% WR2.86% ROI
кคпєpROI 2.86
1.59Барселона фора (0)
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
«Наполи» неплохо идет по турнирной дистанции, но в домашних матчах играет относительно слабо. «Барселона» серьезно настроилась на этот матч и, по словам футболистов команды, приедет за победой.

Букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной команде, а мы предполагаем, что сегодня нас ждет жаркая борьба на каждом сантиметре поля, а исход первого матча может решить 1-2 гола и команды уделят больше внимания обороне.
2
Повторить за 1.65
Юрий Розанов45.5% WR-9.17% ROI
Юрий РозановROI -9.17
1.59Барселона фора (0)
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Плохи те, плохи и эти. Для себя, разумеется. Думаю, что если б Барса хотела бы сыграть 0:0, она б не лезла вперед, контролировала бы мяч. И "гатузий футбол" Наполи почти наверняка принес бы 0 забитых. Но думаю, Барса сыграет более открыто. Кике Сетьен наконец-то понял, где лучше играть Месси. И после 4 безголевых игр - сразу покер. Так что Барса сыграет активнее. И это дает Наполи шансы если не выиграть, то забить. Но я все же предпочту гостей. И гол Месси, разумеется.

«Гол Месси за 2»
«П2 (0) за 1.62»

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.65
$Николай Василенко$0% WR0% ROI
$Николай Василенко$ROI 0
2.24Победит Барселона
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Нынешний сезон получается очень нервным для “Барселоны”, ведь у них огромная конкуренция как в чемпионате, так и в еврокубках. Но если в Лиге чемпионов так было всегда, то в Примере нет. “Реал” не сбавляет обороты и гонится за единоличным лидерством, так что Сетьен разрывает на два фронта на сто процентов. И хоть “Наполи” и набрал форму, но сейчас “Барса” в тонусе. Ставим в этом матче на П2 с коэффициентом 2,16
0
Повторить за 2.25
Николай Погорелов45.7% WR-2.31% ROI
Николай ПогореловROI -2.31
1.74Обе команды забьют - Да
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Добрый вечер. 2 я ставка на этот матч. Разобрал матч ЛЧ, который состоится сегодня в 23:00 Наполи - Барселона. Здесь напрашивается ставка обе забьют. Итальянцы в хорошей игровой форме, забить Барсе не составит труда. Опять же, бывает тотальное невезение и забить команды не могут. Ударов в створ много, да все не то. В общем, у обеих команд все игроки в строю (имею в виду атакующую линию). Возможно будет небольшая ротация, но это несущественно. Топим за ОЗ.
0
Повторить за 1.74
MAPAt68% WR2.29% ROI
MAPAtROI 2.29
1.74Обе команды забьют - Да
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
При всем удручающем положении Наполи в Серии А, подопечные Гаттузо после отставки Анчеллоти в родных стенах не забили лишь раз-пришлось это событие как раз на первую игру после тренерской рокировки с Дженоа. В целом неаполитанцы по ходу сезона в Серии А забили 15 мячей в 12 матчах-не много, но голая статистика не отображает полного отражение дел в этом аспекте. Продвинутая метрика xG говорит о том, что Наполи больше всех в лиге не добрал по голам - их набралось аж 8.

Выездная Барса не кичится клиншитами, конкретно при Сетьене каталонцы пропускали во все 4ёх случаях. И без того не образцовая оборона сине-гранатовых в этой встрече не досчитается двух важны крайков: Альбы и Роберто, а у Наполи на результат очень сильно влияют как раз фланговые исполнители атаки. Сами неаполитанцы в обороне не досчитаются главного действующего лица-Калиду Кулибали.

Адзурри набрали приличный ход и одержали 6 побед в крайних 7 турах, особенное впечатление "голубые" оставляют в играх с топ вывеской: в кубке Италии совсем недавно обыгрывали Интер и Лацио, а в Серии А прихлопнули Ювентус(2-1). За гол гостей говорит Месси, его присутствие на поле априори подразумевает забитый мяч, однако прошить Мерета есть и другая мотивация-выездной мяч может стать важным подспорьем в случае неудовлетворительного итога первой встречи для каталонцев.
0
Повторить за 1.74
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 26%
  • 15%
  • 8%
  • 5%
  • 4%