Наполи — Барселона прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и ТМ (3,5) в матче «Наполи» — «Барселона». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Наполи» уже показывает, что Гаттузо научился играть против больших команд. Так был обыгран «Лацио», «Интер» и «Ювентус». «Наполи» отдает мяч сопернику и играет структурно и компактно сзади, не дает сопернику разбежаться. Понятно, что против «Барселоны» «Наполи» раскрываться не будет. Месси начал забивать. В матче с «Эйбаром» оформил покер. «Наполи» будет рассчитывать на контратаки. Вряд ли от этого матча стоит ждать большого количества голов. Генич считает, если обратить внимание на первые матчи Лиги чемпионов, то за исключением пары «Аталанта» — «Валенсия» они очень сдержанные. Здесь и «Барселона» не будет лезть на рожон, понимая, что на «Камп Ноу» она всю эту историю может закрыть. «Наполи» также понимает, что слабее «Барсы», поэтому в открытый бой лезть было бы наивно. Источник: РБ

Наполи — Барселона прогноз на матч от пользователя GB | Марафон футбольных матчей. Наполи - Барселона. Наполи с лёгкостью забивала Ливерпулю, а Барселоне, которая сейчас может спокойно проиграть из - за своей нестабильности, уж тем более должны забить, так ещё играют у себе дома, домашние матчи Наполи играть умеет и команда достаточно боевая. Барселона тоже имеет хороший состав, последнее время не проигрывает, есть конечно тоже, что вспомнить, например проигрыш от Леванте 3:1, но Барселона как титулованный клуб, тут тоже обязана забить определенно Итальяшкам, всё же Наполи не такой уж клуб, с которым прям кошмар как тяжело играть, на ноль не должны сыграть, вот если бы это был Ювентус, то я думаю матч бы и посерьёзнее был, а тут должны быть голевые моменты, которые реализуют обе стороны. Берём Обе Забьют.