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Барселона — ПСЖ прогнозы на матч 16.02.2021

Барселона — ПСЖ
  •   Лига чемпионов УЕФА
Барселона
10:01:41
до начала матча
ПСЖ

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Платные
Константин Генич 55% WR-4.21% ROI
1.88Победит ПСЖ или ничья
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сделал свою ставку на предстоящий матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Он считает, что гости в этой встрече не проиграют.

«Барселона» крупно выиграла у «Алавеса» (5:1). Месси забил два потрясающих мяча. Но то был «Алавес», а впереди игра с «ПСЖ», который упустил лидерство в чемпионате. «Лилль» сейчас занимает первое место в Лиге 1. Кроме того, Париж потерял Анхеля ди Марию, не будет Неймара, Верратти. Это большие потери, но в целом состав у Почеттино все же крепче и основательней, чем у нынешней «Барселоны».

Я даже удивлен, что в линии такой разброс в пользу каталонского клуба. Если следить за «Барселоной», то можно сказать, что она играет не очень стабильно. Поражение в Кубке Испании выглядело абсолютно закономерным и по делу. В первом матче на «Камп Ноу», где «Барселона» играет дома в привычных для себя обстоятельствах, но без болельщиков, Париж с грамотным и умелым тренером Почеттино, который умеет выстраивать стратегию двухматчевого противостояния, а мы помним, что под его началом «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов, вполне может и не проиграть «Барселоне».

Как встречается организованный соперник, так сразу у «Барселоны» и проблемы. Посмотрите, «Барселона» проиграла все большие матчи. Она проиграла в Кубке, проиграла «Атлетико», уступила в класико. В Лиге чемпионов в решающем матче дома уступила 0:3 «Ювентусу», поэтому взять ставку на то, что «ПСЖ» в первом матче не проиграет «Барселоне» — это очень неплохо и жизнеутверждающе.

При всей моей симпатии к «Барселоне» на данном этапе Париж даже без Неймара, Ди Марии и Верратти выглядит основательней. Мой прогноз на этот матч — «ПСЖ» не проиграет».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и ставка Константина Генича
27
Повторить за 1.99
stasmfiml47 77.8% WR2.66% ROI
1.615ПСЖ тотал больше 1
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Всем привет друзья.
Идем хорошо.
Сан Хосе и Винипег сделали свое дело.
Сегодня у нас матч Лч,где встретится Барселона и ПСЖ.
Сегодня хочу взять ставку как минимум на возврат,не думаю что уж 1 гол не забьет лучшая команда Франции, не сыграет Неймар,большая потеря, Димария,но Икарди и Мбапе с Мойсе Кином могут соорудить свой гол.
У Барселоны ужасная оборона,Гранада даже забила 3, в последнем матче Барселона победила 5 1,но опять же от кого она пропустила?
В защите играет даже Де Йонг который сам по себе опорник, играет Фирпо,Мингеса, кто это такие? Очередная молодёжь. Возможно будет ОЗ.
--‐--------------------------------
Ребята я стараюсь для вас,ваши деньги это мои деньги, я хочу только помочь, даю прогнозы как можно точнее ,думаю вы люди не глупые и понимаете что любая ставка это риск,нету ставок которые были бы верные как говорят большенство каперов, я даже приведу пример ,я ставил победу Торонто против Отавы,счет был 5:1 по итогу 6/5 .
Для вас я приготовил хороший прогноз, но он по киберспорту идёт.
Надеюсь вы его оцените --> тг мой ник.
Всем добра и хорошего настроения.
5
Повторить за 1.64
⚽️ Татьяна 😈 54.6% WR1.85% ROI
1.58Тотал больше 2.5
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
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ОЗ и тб 2,5

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Всем удачи 🥰
6
Повторить за 1.56
Демьяша 54.8% WR9.91% ROI
1.86Тотал меньше 3
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Начнём издалека. Если кому не интересны мои рассуждения, а нужен только прогноз, то он будет немного ниже. Барселона, без сомнений, великий клуб, претендующий на победы во всех турнирах, в которых принимает участие. Но что у вас с тренерами вообще? Тито Виланова (июнь 2012-июль 2013. До этого работал ассистентом у Гвардиолы), Херардо Мартино (июль 2013-май 2014. До этого тренировал Ньюэллс Олд Бойз. Я вообще не знаю, что это за клуб), Луис Энрике (май 2014-май 2017. Здесь нет претензий, неплохой тренер. До Барселоны работал с Сельтой, но в Барселоне смог раскрыться и выиграть много трофеев (девять)), Эрнесто Вальверде (май 2017-январь 2020. До этого тренировал Атлетик Бильбао), Кике Сетьен (январь 2020-август 2020. До этого - Реал Бетис), а теперь - Рональд Куман, тоже не имеющий опыта работы в топ клубе. Кто все эти люди? Неужели руководству Барсы не понятно, что прежде чем ставить какого-либо тренера у руля такого клуба как Барселона, нужно, чтобы он имел опыт работы в других грандах мирового футбола? Нельзя просто взять тренера какого-нибудь середняка, а через год уволить его и позвать другого тренера ещё какого-нибудь середняка. Видимо, за это фанаты сине-гранатовых так не любили бывшего президента клуба - Жосепа Бартомеу. У Барселоны кризис, команда не в лучшем состоянии. Да и вообще, пока у руля Куман, и пока руководство не найдёт опытного тренера, который умеет работать с такими командами, никаких громких побед, я считаю, ждать не стоит.
Теперь ПСЖ. Здесь ситуация получше: новый тренер (хотя, не понятно, зачем уволили старого, ведь он вывел парижан в финал Лиги Чемпионов впервые в их истории, но не суть). ПСЖ утратило лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции, и, видимо, в этом сезоне, мы наконец увидим чемпионскую гонку в Лиге 1. Такими темпами, её скоро перестанут называть "лигой фермеров". О чем нам может говорить такое отношение команды ко внутреннему чемпионату? - парижане решили сделать упор на Лигу Чемпионов и взять этот титул впервые в своей истории. Вы же сами, наверное, видели, как ПСЖ недавно проиграло на выезде дебютанту высшего дивизиона Франции, Лорьяну. Вряд ли же, Лорьян сильнее, верно? Видимо, столичной команде просто был не интересен этот матч. Но и в Лиге Чемпионов пока не клеится. Во-первых, по результатам жеребьевки они попали на Барселону, которая хоть и переживает кризис, но раненый лев - это все ещё лев. К тому же, два ключевых игрока получили травмы. Да, есть Мбаппе, но Мбаппе - наконечник атаки, он не может взять всю игру в свои руки. Для того, чтобы забивать, ему нужны игроки, которые могут отдать хороший пас и вывести его на ударную позицию. Кто эти игроки? - спросите вы. А я вам отвечу - конечно же, Ди Мария и Неймар. Но беда в том, что именно эти игроки не смогут принять участие этом матче. Без Мбаппе бы справились. Не думаю, что Ди Мария (у него же не склоняется фамилия, да?) принципиально, на кого он будет раздавать ассисты - на Мбаппе, Икарди или Мойзе Кина. Тем не менее, в победу Барсы я все равно не верю, потому что в ПСЖ полно отличных нападающих. Просто без Ди Мария и Неймара, мы не увидим тот праздник футбола, который эти команды подарили нам в 2017.

Итого, что мы имеем: разобранная Барселона и ПСЖ без двух важнейших игроков. Я жду от этого матча настоящую атмосферу Лиги Чемпионов и напряженную зарубу двух грандов, но не жду большого количества голов. О победителе пока говорить не вижу смысла, так как мы давно не видели обе команды в матчах такого уровня. 1-3 гола команды может и забьют, но не больше. Ставку ТМ3 считаю наиболее выгодной. Но помните, что ТМ, когда играют такие клубы - это всегда риск. Я просто аргументировал свое мнение.

P. S.: если там есть какие-то орфографические ошибки - извиняйте. Проверять не буду, потому что там больше 550 слов, и не каждая учительница русского языка может похвастаться таким количеством проверенного текста.

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1
Повторить за 1.88
Святослав Киселёв1 83.3% WR1.62% ROI
1.333Победит Барселона или ничья
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Беру экспресс на ЛЧ. Это и следующие событие туда.
"Барса" сейчас не ахти, но и парижане при Почеттино пока ничего сверхклассного не показывают. Для нового наставника "ПСЖ" - это первое серъёзное испытание. Но Неймар нет, а это очень важный фактор в игре французов. Первый и единственный раз, когда он сыграл в матчах 1/8 финала за "ПСЖ" был в прошлом году. И порижане прошли дальше. Без бразидьца они позорно пркидали ЛЧ уже на такрй ранней стадии. Думаю, что на Камп Ноу "Барса" проигрывать не собирается. Играю 1х!
2
Повторить за 1.33
tomich 48% WR-2.49% ROI
1.72Барселона тотал больше 1.5
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала Барселона – Пари Сен-Жермен. Барса конечно не блещет своей игрой последнее время,но это кубки были и чемпионат. Куман с Барселоной настроен сейчас на лигу чемпионов и думаю все у них получиться. Кто такой Месси все знают и не думаю,что Барса на своем поле хочет потерять очки и темболее не думаю,что Барса не забьет своих два гола,а может и больше. Псж для меня это мешок денег, не вижу в Парижанах что то лучшего чем у Барсы. Да атака мощная у Парижа и в обороне тоже проблемы,почти в каждом матче пропускают. Псж едет в гости к Барсе и не думаю,что Парижанам будет в гостях легко и обязательно пропустят от великого Месси. Ставка Барселона ТБ 1.5
0
Повторить за 1.72
Anton Abdullin 36.6% WR-4.05% ROI
1.49Обе команды забьют и тотал больше 1.5 - Да
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Добрый день, матч Барселона-ПСЖ. Конечно в отсутствии Неймара ПСЖ и выглядит в глазах букмекеров. Но стоит посмотреть на хозяев у которых очень много проблем вообще , в атаке и обороне , и даже в созидании. Чего стоит один из прошлых матчей с Севильей. Где несмотря на огромное давление , случались постоянные провалы в обороне , в этой игре мне кажется победа достанется парижанам. Но моя ставка обе забьют. Обе команды атакующие и вывод очевиден.
0
Повторить за 1.53
Рома Фокша 70% WR-0.14% ROI
1.56Тотал больше 2.5
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Сегодня нам дал свой прогноз: Фокша Роман


Лига Чемпионов! 1/8финала
Барселона - ПСЖ

Сегодня будет достаточно жаркий матч.
Обе команды в своих чемпионатах забивают не мало и поэтому я поставил смело на тотал больше 2.5
ПСЖ сегодня сыграет без ряда игроков -это Бернат, Ди Мария и Неймар.
Это только в + Барселоне.
Потому что У Барселоны в свою очередь все лидеры будут играть. Не сыграет только Ф.Коутиньо, Роберто, Араухо и Фати.
Ну понятно что конечно их тоже будет не хватать команде, но и без них есть кому сыграть.
Сегодня матч начнется от зашиты, играть будут окуратно, стараться без ошибок. Но это будет пока кто то из команд не забьет первый гол.Тогда конечно что же пойдет футбол в нападение.
Я считаю что сегодня будет забито 3 гола!
0
Повторить за 1.56
Клоп Петрович🥊 55% WR9.23% ROI
1.76Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Да
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
⚽ Лига чемпионов ⚽

🥊Барселона 🆚 ПСЖ 🥊

🎯 Именно данный матч рекомендуется для просмотра в компании хороших друзей поздним вечером) Мне кажется здесь голы будут))

🎰 Барселона в данном сезоне оставляет двоякое впечатление - крупно разрывая середняков и аутсайдеров и робко играя с топами.

💣 С одной стороны команда стабильно забивает - в 8/ из 10 последних матчей.

💡 На мой взгляд сегодня в домашних стенах не приходится сомневаться в голе от Барсы.

🥅 С другой стороны с топами команда теряется и пропускает голы. Барсе забили и Севилья и Реал и Атлетик.

❗ Безусловно сказывается потеря некоторых игроков, что служит еще одним поводом для гола ПСЖ.

💡 Почеттино вроде бы наладил игру ПСЖ, но впереди сложный календарь - игра с Монако, да и первое место в таблице потеряно + игры в ЛЧ. Будет ли команда пытаться решить задачи выхода в следующий раунд? На мой взгляд нет... Есть ответная игра дома!
Да отсутствует Неймар, но Мбапе и ко способны на многое!

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

Барселона:
Пике, Фати, Коутиньо, Брэйтуэйт, Араухо, Роберто.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

ПСЖ:
Неймар, Ди Мария, Верратти, Бернат, Пембеле

🔔 Главным арбитром назначен Бьорн Куйперс (Нидерланды). За 100 матчей судья показал 321 желтую карточку игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 19 красных (в среднем 0.2 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 15% (15 из 100 матчей) Бьорн Куйперс назначал пенальти.
0
Повторить за 1.78
Антось Гарадзенец 41.2% WR-4.5% ROI
2Победит Барселона
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Всем привет

Наконец-то вернулась лига чемпионов!

🇪🇸 Барселона принимает 🇫🇷 ПСЖ

🇪🇸 Барселона.
Каталонцы не в плохой форме. Играют на Камп ноу. И это решающий фактор. На камп ноу Барселона всегда играет хорошо не важно против кого и как у них идут дела в чемпионате. Месси и компания будут сегодня заряжены. Для них уже матч с ПСЖ это уже такое маленькое дерби. Как показывает статистика ПСЖ ни разу не выиграли барсу на Камп ноу. Не думаю, что сегодня станет исключение.

🇫🇷 ПСЖ
Пару слов о парижанах. В матче не сыграют Неймар и Ди Мария - верующие игроки в атака. У ПСЖ Новый тренер, где игроки ещё не до конца понимают тренера. Не думаю, что мбаппе в соляру вытащит парижан.

Удачи!
0
Повторить за 1.98

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