Всем привет друзья.
Идем хорошо.
Сан Хосе и Винипег сделали свое дело.
Сегодня у нас матч Лч,где встретится Барселона и ПСЖ.
Сегодня хочу взять ставку как минимум на возврат,не думаю что уж 1 гол не забьет лучшая команда Франции, не сыграет Неймар,большая потеря, Димария,но Икарди и Мбапе с Мойсе Кином могут соорудить свой гол.
У Барселоны ужасная оборона,Гранада даже забила 3, в последнем матче Барселона победила 5 1,но опять же от кого она пропустила?
В защите играет даже Де Йонг который сам по себе опорник, играет Фирпо,Мингеса, кто это такие? Очередная молодёжь. Возможно будет ОЗ.
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Ребята я стараюсь для вас,ваши деньги это мои деньги, я хочу только помочь, даю прогнозы как можно точнее ,думаю вы люди не глупые и понимаете что любая ставка это риск,нету ставок которые были бы верные как говорят большенство каперов, я даже приведу пример ,я ставил победу Торонто против Отавы,счет был 5:1 по итогу 6/5 .
Для вас я приготовил хороший прогноз, но он по киберспорту идёт.
Надеюсь вы его оцените --> тг мой ник.
Всем добра и хорошего настроения.
Идем хорошо.
Сан Хосе и Винипег сделали свое дело.
Сегодня у нас матч Лч,где встретится Барселона и ПСЖ.
Сегодня хочу взять ставку как минимум на возврат,не думаю что уж 1 гол не забьет лучшая команда Франции, не сыграет Неймар,большая потеря, Димария,но Икарди и Мбапе с Мойсе Кином могут соорудить свой гол.
У Барселоны ужасная оборона,Гранада даже забила 3, в последнем матче Барселона победила 5 1,но опять же от кого она пропустила?
В защите играет даже Де Йонг который сам по себе опорник, играет Фирпо,Мингеса, кто это такие? Очередная молодёжь. Возможно будет ОЗ.
--‐--------------------------------
Ребята я стараюсь для вас,ваши деньги это мои деньги, я хочу только помочь, даю прогнозы как можно точнее ,думаю вы люди не глупые и понимаете что любая ставка это риск,нету ставок которые были бы верные как говорят большенство каперов, я даже приведу пример ,я ставил победу Торонто против Отавы,счет был 5:1 по итогу 6/5 .
Для вас я приготовил хороший прогноз, но он по киберспорту идёт.
Надеюсь вы его оцените --> тг мой ник.
Всем добра и хорошего настроения.