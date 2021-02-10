✍️ Севилья демонстрирует уверенность на футбольном поле. Она не пропускает в пяти матчах подряд. Два из них пришлись на Кубок Короля, где команда разгромила Валенсию со счётом 3:0 и имела минимальное преимущество в четвертьфинале против Альмерии - 1:0. При этом Севилья уверенно выступает и в Примере, где занимает четвёртое место. На минувших выходных она по всем статьям переиграла Хетафе со счётом 3:0.
Барселона уверенно выступает в Примере, одержав пять побед подряд. Благодаря этой серии она поднялась на второе место в турнирной таблице. При этом каталонцы с трудом продвигались по сетке Кубка Короля. В основное время они переиграли только Райо Вальекано - 2:1, а Корнелью (2:0) и Гранаду (5:3) превзошли только по итогам 120 минут.
У букмекеров Барса небольшой фаворит, хотя статистика показывает, что обе команды находятся на хорошей серии побед. Для первых поединков всегда свойственна осторожность, ведь есть еще ответная игра. Поэтому моя ставка Севилья не проиграет 1Х.
Барселона уверенно выступает в Примере, одержав пять побед подряд. Благодаря этой серии она поднялась на второе место в турнирной таблице. При этом каталонцы с трудом продвигались по сетке Кубка Короля. В основное время они переиграли только Райо Вальекано - 2:1, а Корнелью (2:0) и Гранаду (5:3) превзошли только по итогам 120 минут.
У букмекеров Барса небольшой фаворит, хотя статистика показывает, что обе команды находятся на хорошей серии побед. Для первых поединков всегда свойственна осторожность, ведь есть еще ответная игра. Поэтому моя ставка Севилья не проиграет 1Х.