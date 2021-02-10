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Севилья — Барселона прогнозы на матч 10.02.2021

Севилья — Барселона
  •   Кубок Испании
Севилья
08:34:13
до начала матча
Барселона

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Прогнозы 607

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Платные
tomich 88.2% WR5.32% ROI
1.87Тотал больше 2.5
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Футбол, Кубок Испании, Полуфинал Севилья – Барселона. Севилья последние игры радует своих поклонников отличной игрой и своими победами.Команда регулярно забивает 2-3 мяча за игру,набрали просто отличную форму.Барселона в этом сезоне чудит играет не стабильно и плохо.В обороне у Барсы полный бардак пропускают в каждом матче мячи. Думаю нас ждет веселая игра с забитыми мячами. Ставка Тотал больше 2.5 - Да.
0
Повторить за 1.9
Азамат Салыкбаев 53.1% WR-0.84% ROI
1.86Победит Севилья или ничья
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
✍️ Севилья демонстрирует уверенность на футбольном поле. Она не пропускает в пяти матчах подряд. Два из них пришлись на Кубок Короля, где команда разгромила Валенсию со счётом 3:0 и имела минимальное преимущество в четвертьфинале против Альмерии - 1:0. При этом Севилья уверенно выступает и в Примере, где занимает четвёртое место. На минувших выходных она по всем статьям переиграла Хетафе со счётом 3:0.
Барселона уверенно выступает в Примере, одержав пять побед подряд. Благодаря этой серии она поднялась на второе место в турнирной таблице. При этом каталонцы с трудом продвигались по сетке Кубка Короля. В основное время они переиграли только Райо Вальекано - 2:1, а Корнелью (2:0) и Гранаду (5:3) превзошли только по итогам 120 минут.
У букмекеров Барса небольшой фаворит, хотя статистика показывает, что обе команды находятся на хорошей серии побед. Для первых поединков всегда свойственна осторожность, ведь есть еще ответная игра. Поэтому моя ставка Севилья не проиграет 1Х.
0
Повторить за 1.86
Remix™ 62.4% WR-1.32% ROI
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
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Демьяша 55.8% WR11.08% ROI
2.02Барселона тотал больше 1.5
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Отличный матч ждёт нас завтра в полуфинале Кубка Короля, в котором Севилья будет принимать у себя дома Барселону. В турнирной таблице чемпионата Испании, эти команды находятся рядом, Барселона обгоняет Севилью всего на одно очко. Так что завтрашний матч будет тяжёлым для обоих команд. Здесь нужно обратить внимание на потери среди игроков основного состава. Ведь если потеря Ансу Фати для Барселоны не шибко серьёзная, то вот травмы Лукаса Окампоса и Хесуса Наваса очень критичны для команды Лопетеги. Оба игрока являются крайне полезными и результативными: на счету Наваса четыре голевые передачи в этом сезоне Ла Лиги, а у Окампоса 4+4 по системе гол+пас. Севилья в этом сезоне крайне хороша, не спорю, но нужно понимать, что последний раз Севилья обыгрывала сине-гранатовых аж в январе 2019 (2:0. Тоже, кстати, был Кубок Короля), а до этого вообще в октябре 2015 (2:1. Чемпионат Испании). За все время, их противостояние насчитывает 173 матча, в 96 из них победа была за Барселоной (40 побед у Севильи). Общий счёт - 211:358, опять же в пользу сине-гранатовых. К слову, Севилья является "любимым" клубом капитана Барсы, Лионеля Месси: всего он поразил ворота красно-белых 37 раз. В общем, куча факторов указывает на то, что Барселона, скорее всего, победит. Но ставить на победу я не рискну, учитывая, что Барса сейчас все-таки не в лучшей форме. А вот ставка ИТБ 1,5 мне очень даже нравится, тем более, что сине-гранатовые сейчас - самая результативная команда этого сезона чемпионата Испании (44 гола в 21 матче).


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0
Повторить за 1.96
Дмитрий Скопинцев 54.5% WR0.59% ROI
1.79Барселона тотал меньше 1.5
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
- Последние ставки с большими коэфициентами это исключительно игра на деньги букмекера можно сказать, прогнозы не пошли да и я особо ничем не рисковал так что будте внимательнее не занимайтесь лудоманством не играйте на все никогда даже если кэф 1.01. А тем более когда кэф не привычно большой снижайте ставку.
Так вот перейдём к делу я погнал все сначала заиграю против Барсы, я не фанатик Севильи, но парни довольно не плохо играют Топ клуб так сказать постоянный участник евро кубков. Севилья завтра будет играть на контратаках все как обычно против такого соперника,кадровые потери для такой стилистики игры отсутствуют.
0
Повторить за 1.84
Димитрий Подольский 69.1% WR5.84% ROI
1.69Севилья тотал больше 1
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Игра "Севильи" радует стабильностью результатов, наконец "нервьоненсе" добились того уровня, чтобы добывать победы "на классе". Против "Барселоны" этот навык им вряд ли пригодится, но штука все равно полезная. В последние разы "Севилья" проигрывала только тем командам, которые смогли от и до навязать ей свою игру, в том, сможет ли это сделать "Барселона", есть большие сомнения.
Признаться, разбирая уже четвертый матч "Барселоны" подряд, все еще не знаешь, чего от нее ожидать. Каталонцы играют с каким-то подвохом. Вроде по ходу матча у них все идет наперекосяк, но в итоге победа все равно остается за ними. Где-то не обходится без доли везения, где-то наоборот "Барсе" дико не везет, и ее поклонники хватаются за голову от избытка запоротых моментов. При таком стиле игры побеждать постоянно точно нельзя, "Барса" ходит по лезвию и скоро неминуемо рухнет вниз, если Куман не поймет, что со всем этим делать. Обилие травм еще больше намекает, что конец победной серии "сине-гранатовых" неизбежен.
0
Повторить за 1.81
BETterLIFE 42.3% WR-5.3% ROI
2.02Барселона тотал больше 1.5
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Бет-привет, гайс🤜🤛
Матч между Барселоной и Севильей - это всегда большое событие. Обе команды в хорошем расположении духа. В турнирной таблице Ла-лиги каталонцы уже вторые, а подопечные Лапотеги отстают всего на одно очко и замыкают лигочемпионскую четвёрку. Атлетико, занимающий первую строчку, уже очень далеко, поэтому вопрос о значимости кубка отпадает. Явно такой трофей не помешает даже Барселоне, тем более уже полуфинальная стадия, когда до чашки рукой подать. На самом деле, как бы не обозначали кризис сине-гранатовых, команда не проигрывает в основное время уже 16 матчей к ряду. Да-да, именно с той оплеухи от Юве в ЛЧ. А в последних 5 играх забивает не меньше двух голов. Думаем, ребята Кумана на правильном пути! Матч сложный для прогноза, ведь Севилья сейчас тоже в порядке! Исправно побеждает, мало пропускает - идиллия.
Не будем тыкать в небо и гадать победителя, тем более в двух матчевом противостоянии все может быть, но есть понимание, что голы Барсы букмекеры недооценили.

⚽⚽⚽
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ ГОЛОВ БАРСЕЛОНЫ БОЛЬШЕ 1,5
0
Повторить за 1.96
LP Olegovich 69.8% WR-1.66% ROI
1.86Победит Севилья или ничья
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Я не думаю что сегодня из команд будет кто то рвать и метать. Севилья постарается , возможно забьёт и Барселона ответит. Скорее всего ничья. Составы не совсем оптимальны, да и график сейчас плотный достаточно и накопилась усталость, скоро финиш сезона а у кого то евро кубки, а потому не жду быстрой и верховой игры.
А если и захотят команды сегодня что либо решать что бы был задел на ответную игру через месяц дак это Севилья. Думаю хозяева не проиграют сегодня.
0
Повторить за 1.86
Максимус21 50% WR0.6% ROI
1.77Севилья тотал больше 1
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Если говорить про эту встречу, то противостояние состоит из двух матчей, где есть своя стратегия. Я думаю, что Севилья в своем нынешнем виде точно не слабее Барселоны. Учитывая, что она играет дома, пусть и без зрителей, а «Барселона» играет неровно, я думаю, что у Севильи есть неплохие ресурсы, чтобы не проиграть в первом матче,а уж забить хотя бы один гол тем более . Ставлю на Севилья тотал больше 1.
0
Повторить за 1.81
Вова Полищук 47.6% WR-2.11% ROI
1.86Победит Севилья или ничья
Севилья — Барселона| Кубок Испании
Севилья — Барселона| Кубок Испании
В прошлом розыгрыше Кубка Короля Севилья завершила гонку еще на 1/8, неожиданно проиграв на выезде Мирандесу. В этом сезоне команда Хулена Лопетеги добралась уже до полуфинала, где ей достался сильнейший из возможных соперников.
К этому матчу команды подходят с кадровыми потерями, однаков в хороших формах. Нервионцы после поражения в Мадриде от Атлетико выдали серию из семи побед, не пропустив ни одного мяча. Каталонцы же в свою очередь уже 2 месяца не проиграют в основное время матча.
Последняя встреча команд в рамках розыгрыша Кубка Короля была два года назад. Тогда Севилья выиграла дома 2:0, но через неделю в ответом матче проиграли с разгромом. Однако в этом матче склоняюсь как минимум к не проигрышу Севильи. Барселона является фаворитом пары в целом, но в первом матче шансы команд равны.
0
Повторить за 1.86

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