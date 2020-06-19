Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (3) в матче «Севилья» — «Барселона». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Барселона» фаворит, хоть и небольшой, но на «Рамон Санчес Писхуан» против «Севильи» всегда сложно было играть. «Барселона» испытала на себе очень много проблем, когда играли со зрителями, испытает проблемы и сейчас.
Генич считает, что «Барселона» непросто входит пока в игровой ритм, даже несмотря на две победы. В этих матчах каталонцы не пропускали, хотя могли забить и «Мальорка», и «Леганес». В обороне у «Барселоны» есть проблемы, но уровень концентрации на нормальном уровне.
Всем привет. Я Михаил Поленов. Сегодня мы с вами говорим об испанском футболе. Обсуждаем матч лидеров. "Барселона" поедет в гости к "Севилье".
Этот выезд - традиционно непростой, может быть, без зрителей и не настолько будет трудно, но тем не менее. В футбольном смысле "Севилья" может сейчас доставить много серьезных проблем "Барсе".
С чем мы подходим к этому матчу? Во-первых, у "Барселоны" все в порядке в атаке, но есть проблемы в обороне. "Леганес" вполне мог забивать, и даже не однажды. Впрочем, проблемы с обороной "Барселоны" - это не что-то новое, никакое не открытие Америки. Почему это важно сегодня? Потому что у "Севильи" хорошая атака.
"Севилья" два мяча забила "Бетису", а могла и больше. Атакующая группа этой команды довольно разнообразная, забивают там очень разные футболисты, их много. В последнее время стали забивать, и это важно для команды Лопетеги, потому что раньше это было одной из проблем.
Ничья "Севильи" с "Леванте" на выезде мне не кажется катастрофой, это всегда сложный соперник, играть с которым непросто. Со зрителями, без зрителей, дома, в гостях - с "Леванте" всегда достаточно тяжело.
А вот в очной встрече забить "Барселоне" "Севилья" вполне способна. Поэтому я предлагаю вам вариант индивидуального тотала "Севильи" больше 1 с коэффициентом 1.76. Мне кажется, игроки этой команды в состоянии составить серьезную конкуренцию игрокам "Барсы".
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ТБ (3,5) и обе забьют в матче «Севилья» — «Барселона». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Барселона» не успела утомиться. Два матча выиграла комфортно, без проблем. Все пока здорово, команда сохраняет лидерство. Месси в полнейшем порядке. Что он сотворил перед тем, как поставили пенальти в последнем туре. Невероятный проход. Он соскучился по футболу. А здесь может помочь Суарес, который пока выходит на замену. Но его готовили как раз под «Севилью». Да и вообще в атаке у «Барсы» все хорошо.
Титов считает, что вот оборона «Барселоны» многое позволяет соперникам. И «Мальорка» имела моменты, и «Леганес» на «Камп Ноу» мог забивать дважды в первые 10 минут. Но там простили. Класс исполнителей не тот. У «Севильи» исполнители что надо. Окампос очень нравится по этому сезону. К тому же она играет дома. Она ощущает дыхание в спину «Атлетико».
Не поверите, но в этом сезоне третье место займет не “Атлетико”. Клуб Диего Симеоне остался где-то в конце еврокубковой зоны, а повесить медали себе на шею планируют игроки “Севильи”. В затылок Лопетеги дышит Альгуасиль. А расстояние с “Сосьедадом” сократится, ведь мы уверены в том, что “Барселона” возьмет три очка. “Барса” находится в нереальной форме - три победы без пропущенных мячей.
Всем привет. Севилья принимает Барселону. Хозяева в прошлой игре на последних минутах упустили победу. Гости в унылом стиле переиграли Леганес. Учитывая, что Барса после перерыва еще не пропускала. А матч пропускают Серджи Роберто, Умтити, Френки да Йонг. У Севильи появляются реальные шансы пробить оборону гостей. Сама Севилья кадровых проблем не испытывает. Так что ставка ОЗ оптимальный вариант. Для любителей риска еще ТБ2,5.
Опять же повторюсь ставлю не первый год знаю как играет почти каждая команда в этих чемпионатах...и то что я сейчас ставлю советую всем зделает так же!!команды будут драться в этой игре потому что надо очки есть шансы вылететь и из-за этого я уверен что хозяева начнут открыватся не уверен что забьют...но уверен что Барселона не упустить шанс забить три гола ещё наверняка и в первом тайме.. Всем удачи и благ... Ставьте то что я и будите всегда в плюсе
"Севилья" выглядит органично, но с "Барселоной" этого будет мало. Учитывая то, как плохо в последнее время нервионцы дают каталонцам отпор, можно прогнозировать победу "Барселоны". Однако без разгрома, вероятно, с разницей в один мяч, также вероятно – волевую.
Ставка "обе забьют" выглядит перспективно. Также можно прогнозировать, что будет преодолен тотал больше 2,5. Я возьму с страховкой фора 2 (0)
Безоговорочно центральный матч тура в Испанской Ла Лиге, а может и всей игровой европейской неделе. Севилья идущая на третьем месте принимает на своем поле лидера чемпионата Каталонскую Барселону. Хозяева будут играть вторым номером, пытаясь поймать Барсу на контратаках. Барселона же как команда претендующая на чемпионство должна играть только на победу. Рискну взять обе забьют в этом матче. Но скорее всего победа Барсы со счетом 2-0
Севилья уверенно выиграла дерби. Барселона же набила мешок на Балеарских островах. Но следующий матч, с Леганесом, поднял вопросы: а не потому ли вышло 4 с Мальоркой, что залетели первые два? С Леганесом пришлось помучиться. И это повод рассмотреть шансы Севильи как серьезные.Конечно, Месси все может решить один. Но это он всегда может, в принципе. А тут: не думаю, что Барса победит легко.
Всем привет! Севилья - Барса - интересный матч по вывеске. Что тут можно сказать. Севилья идёт неплохо, занимает 3 место в турнирной таблице. После перерыва успела выиграть Бетис дома и сыграть в ничью с Леванте в гостях. Севилья дома играет, как средняя команда чемпионата - 8 место. Барселона после возвращения просто рвет и мечет всех на своем пути. Мальорка отлетела 0:4 несколько дней назад, играя дома. У Барселоны большая мотивация. Реал поджимает, не проигрывает свои матчи и готов в случае чего вырваться на первое место. Не говорю, что матч будет очень лёгкий для Барселоны, но уверен, что команда выйдет действительно с серьезным настроем, как к сильному сопернику и не будет играть в энергосберегающем режиме. Удачи!