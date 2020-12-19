Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф1 (-1,5) в матче Барселона - Валенсия. Вот его доводы:
«Внимательно посмотрел встречу «Барселоны» с «Реалом Сосьедад». Конечно, заметно, что команда сильно меняется. Уже даже в домашних встречах ее не считают однозначным фаворитом. Все это из-за не самых успешных результатов. Но «Сосьедад» обыграли, который на тот момент был лидером. Но второй тайм не понравился. «Сосьедад» больше владел мячом, моменты имел. Месси, к сожалению, выглядит как будто не в своей тарелке. Не хватает рядом игроков, которые были бы близки к его уровню. И он уже где-то останавливается.
Но такого соперника, как нынешняя «Валенсия», обязана «Барса» дома побеждать. Это однозначно. «Валенсия» на кубковую игру посреди недели выпустила почти целиком резерв, но едва не проиграла команде «Терраса». Это уж совсем позор был бы. Пришлось выпустить основных игроков, спасли игру и победили в овертайме. Понятно, что здесь будет сразу играть основа. Но то, как выглядит «Валенсия» в сезоне, на позитив не настраивает. Игроки сильные остались, недаром «Реал» победили 4:1. Но в целом игры нет, отдельные футболисты выстреливают от случая к случаю».
Барселона после своих неудач снова начинает радовать своих болельщиков победами, победили Леванте 1-0 потом обыграли Реал Сосьедад 2-1... У Барсы в этом матче не сыграет: Пике, Роберто и Фати. У Валенсии сейчас вообще дела плохи, идут в турнирной таблице на 13 строчке. В кубке Испании еле прошли Террасу, а так вообще больше ничьих и поражений... Думаю Валенсии тяжело придется с Барсой и победы им не видать... Мой прогноз - победа Барселоны.
В 14-м туре испанского чемпионата «Барселона» примет дома «Валенсию». Еще несколько лет назад это могла бы быть топ-вывеска.
Однако сейчас «Валенсия» погрязла в скандалах. Идет она в последние годы, в лучшем случае, в середине таблицы. Сейчас вот «летучие мыши» располагаются на 12-м месте и опережают команды из зоны вылета на пару очков. С той игрой, которую показывает «Валенсия», не будет ничего удивительного, если она скоро будет бороться за выживание в чемпионате.
Пока «Валенсия» зачастила с ничьими. У нее их было уже три в последних четырех матчах. В остальных играх «летучие мыши» тоже с переменным успехом то побеждают, то проигрывают.
Про «Барселону» отдельный разговор. Каталонцы все никак не могут прийти в нужную форму. Мешают и травмы, и скандалы Кумана с некоторыми игроками, и слухи про Месси и Гризманна. Тем не менее, немного «Барселона» начала выправлять ситуацию в чемпионате. Обыграв лидера Ла Лиги «Реал Сосьедад», она смогла подняться уже на пятое место. В общем-то, еще пара побед, и мы можем увидеть команду Кумана на первых строчках.
Есть у «Барселоны» еще игры в запасе. Однако в них нужно еще победить. А стабильных выигрышей у каталонцев пока точно нет. Могут Месси и его команда собраться, чтобы начать зарабатывать по три очка уже в каждом туре. И матч с «Валенсией» - отличная возможность для продолжения их мини-серии побед.
Пару матчей подряд Барса выиграла по одному голу. Причем соперники были не плевые. Неубедительной была игра каталонцев. Валенсия (хоть и не в лидерах) наверняка попытается дать сдачи. И не исключаю, что это может получиться (матч с Реалом 4-1 не идет из памяти. Не слишком ли авантюрно играть гостей? Ну я ж не в лоб, а с плюсовой форой. Страхуя сам себя. Хотя может и в лоб получиться. Гол набравшего форму Гризмана тоже кажется мне достойным рассмотрения.
Барселона в неплохой форме. Каталонцы готовы биться за титул чемпиона лиги. За 2 прошлых тура хозяева забили 3 гола и пропустили всего 1 гол. Сейчас Барселона будет принимать у себя Валенсию. Хозяевам нужно набирать очки. Барселона заряжена и мотивирована забивать и побеждать. У сине-гранатовых есть игроки, способные забивать. Конечно, из-за плотного графика ротация неизбежна. Куман сумеет настроить игроков так, чтобы они смогли забивать много. Месси, Брейтуэйт, Гризманн не оставят ворота Валенсии в целости и сохранности. Валенсия значительно уступает по уровню, которая команда показывала год назад. Всё связано с уходом Парехо, Кондогбия, Ферран Торреса, Родриго. Гости, конечно, показывают результат, забивают, однако Забивная мощь команды упала. Сейчас Валенсия приедет в Барселону, чтобы попытаться увезти ничью. Гости помнят, что недавно сумели разгромить Реал Мадрид. Однако в том матче арбитр назначил 3 пенальти в ворота Куртуа. Если смотреть по статистике, то гости уступают по форме и классу. Уверен, что Валенсия не сможет уехать с сухарём.
Не отдаст Барса очки в этом матче. Проблем по составам не вижу у Каталонцев. У Валенсии тоже все вполне неплохо. ОЗ? Возможно, но шанс 50%. Забить гостям будет нелегко, придется потеть либо ждать отскок, чего хозяева предоставлять не захотят. Не верю, что в этом матче забьет Месси 😆, не нравятся мне его игры в последних матчах, местами пешком ходил, но оно и понятно: он деморализован. При этом, ждем победу Барсы.
Думаю взять тут тотал меньше 3,5. Валенсия не забивная команда,она мало пропускает но и мало забивает,то есть приходим к выводу то что она играет на отскоках тот же самый матч с реалом Мадридом 3 пенальти за игру что и требуется доказать. Барселона может сыграть и хорошо а может и вообще не забить как это было с алавесом, да они забили 1 гол,но и Валенсия может забить 1. Думаю Счёт будет 2:1 или 2:0.
Каталонцы подходят к данному поединку в роли явного фаворита. Оно и понятно, ведь форма их оппонента довольно плохая, при этом они потратили лишние силы в матче Кубка, где пришлось задействовать нескольких основных игроков, ну и домашние стены Камп Ноу для сине-гранатовых должны сказать своё слово. Валенсия с топами играет чуть иначе, настраивается и играет лучше, но нужно понимать, что Барселоне кровь из носу нужна здесь победа, так как отставание от лидера Атлетико уже достигло шести очков, при том, что у матрасников есть тур в запасе, в связи с чем, уверен, хозяева выйдут на поле с высокой самоотдачей. Учитывая все эти факторы, я жду от подопечных Кумана уверенной игры на первых ролях. Предполагаю, что тренерский штаб каталонского клуба даст установку уже в первом тайме забить один-два гола, после чего спокойно сыграть по счету.
В центральном матче 14-го тура Примеры на Камп Ноу едет многострадальная «Валенсия». Некогда бывшие грозной силой, в новом сезоне «летучие мыши» никак не могут обрести стабильность и уверенность. Возможно, начинает сказываться осенняя распродажа лидеров, когда оранжевые разом потеряли капитана и нескольких ведущих игроков, а может виной всему тренерский кризис. «Валенсия» застряла в середине таблицы и демонстрирует привычный болельщикам футбол по большим праздникам. «Барселона», впрочем, не выглядит безоговорочным фаворитом. Каталонцы переживают смену поколений, тренера и президента и все это на фоне странной трансферной кампании. На старте сезона «Барса» растеряла огромное количество очков и, если Куман планирует бороться за лидерство, Месси и ко пора побеждать в каждом матче. Заряжаем на «Барселону»?
Непонятная Барселона имеющая за счёт своего громкого имени статус фаворита,но с удовольствием,проигрывающая Кадису,Хетафе и ничья с Алавесом и непредсказуемая Валенсия,которая обыгрывает Реал Мадрид пусть и с тремя пеннальти и проигрывая и играя вничью с командами середняками.Пусть будет обз.