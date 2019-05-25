Барселона — Валенсия прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Матч “Барселона” - “Валенсия” в финале Кубка Испании пройдет в Севилье 25 мая. Как мне кажется, очередного поражения “Барселоны” не будет в этом сезоне. 12 мая “Валенсия” выиграла на своем поле у “Алавеса” 3:1. А “Барселона” победила дома “Хетафе” 2:0. Что касается относительно недавних матчей в последнем туре перед финалом, то “Валенсия” победила в гостях “Вальядолид” 2:0, а “Барса” сыграла с “Эйбаром” 2:2. Должно ли это настраивать нас на тревожную ноту? Футболисты и тренеры говорят, что нет. Во-первых, два мяча забил Месси, значит с ним все нормально. Во-вторых, они принимали этот матч как репетицию, потому что первое место в чемпионате уже обеспечено. Единственное, что заботит тренера “Барселоны”, это потери игроков: неясно, выйдет ли Тер-Штеген, Коутиньо под вопросом, Семеду, Артур, Дембеле. Надо сказать, у “Валенсии” тоже много народу травмировано. Черышев не сыграет, а целая группа игроков под вопросом: Кондогбиа, Гарай, Факундо. “Валенсия” тоже находится в верхней части турнирной таблицы, занимает четвертое место. Ну а “Барселона” хочет поставить в сезоне победную точку. Ведь, наверное, сложно компенсировать чем-то такое поражение, которое “Барса” потерпела в Лиге чемпионов. Немного о пути к этому финальному матчу: он был очень непростой для обеих команд. Бывали моменты, когда ступеньки под взбирающимися командами могли провалиться. Два матча между командами в этом сезоне закончились вничью: 2:2 и 1:1. На мой взгляд, “Барселона” не упустит этот трофей. И я даже поставлю не просто на победу “Барселоны”, а на то, что она победит с форой (-1,5). Источник: Ставка TV