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Барселона — Валенсия прогнозы на матч 25.05.2019

Барселона — Валенсия
  •  Кубок Испании
Барселона
03:43:10
до начала матча
Валенсия
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
Барселона — Валенсия прогноз на матч от пользователя
Матч “Барселона” - “Валенсия” в финале Кубка Испании пройдет в Севилье 25 мая. Как мне кажется, очередного поражения “Барселоны” не будет в этом сезоне. 12 мая “Валенсия” выиграла на своем поле у “Алавеса” 3:1. А “Барселона” победила дома “Хетафе” 2:0. Что касается относительно недавних матчей в последнем туре перед финалом, то “Валенсия” победила в гостях “Вальядолид” 2:0, а “Барса” сыграла с “Эйбаром” 2:2. Должно ли это настраивать нас на тревожную ноту? Футболисты и тренеры говорят, что нет. Во-первых, два мяча забил Месси, значит с ним все нормально. Во-вторых, они принимали этот матч как репетицию, потому что первое место в чемпионате уже обеспечено. Единственное, что заботит тренера “Барселоны”, это потери игроков: неясно, выйдет ли Тер-Штеген, Коутиньо под вопросом, Семеду, Артур, Дембеле. Надо сказать, у “Валенсии” тоже много народу травмировано. Черышев не сыграет, а целая группа игроков под вопросом: Кондогбиа, Гарай, Факундо. “Валенсия” тоже находится в верхней части турнирной таблицы, занимает четвертое место. Ну а “Барселона” хочет поставить в сезоне победную точку. Ведь, наверное, сложно компенсировать чем-то такое поражение, которое “Барса” потерпела в Лиге чемпионов. Немного о пути к этому финальному матчу: он был очень непростой для обеих команд. Бывали моменты, когда ступеньки под взбирающимися командами могли провалиться. Два матча между командами в этом сезоне закончились вничью: 2:2 и 1:1. На мой взгляд, “Барселона” не упустит этот трофей. И я даже поставлю не просто на победу “Барселоны”, а на то, что она победит с форой (-1,5). Источник: Ставка TV
Барселона — Валенсия прогноз на матч от пользователя
Финал испанского Копа Дель Рей наиболее предсказуем, что заметно по коэффициентам практически во всех линиях ставок - букмекеры прогнозируют победу Барселоны в один мяч с высокой вероятностью того, что обе команды забьют в этом матче. Я не настолько уверен в способности Валенсии доставить неприятности Барселоне именно в этом матче и поэтому предпочитаю взять ставку на индивидуальный тотал голов блау-гранас больше 1,5 за вполне приемлемый коэффициент! 👌
Барселона — Валенсия прогноз на матч от пользователя
В финале Кубка Испании встретятся “Барселона” и “Валенсия”. Мне кажется, что финал сезона в Испании должен получиться ярким, а команды продемонстрируют свой лучший футбол. Думаю, соперники не станут беречь силы, ведь это их последний матч перед длинным отдыхом. Очень интересный матч, хотя соперники очень сильно споткнулись в еврокубках: “Барса” вылетела из Лиги чемпионов от “Ливерпуля”, а “Валенсия” покинула Лигу Европы после поражения от “Арсенала”. Для “Барсы” это был серьезный удар, после которого необходимо сделать выводы. У них нет других вариантов, кроме победы в Кубке Испании, чтобы хоть как-то себя реабилитировать. Финал будет непредсказуемым. Но “Барса” квалифицированнее, мастеровитее и, думаю, что каталонцы будут более мотивированы. Мой прогноз - победа “Барселоны” с форой (-1,5). Источник: СтавкаTV
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Последние матчи
Топ 5 ставок
H2H
Матч
Прогнозы 1339
Виктор Гусев|ROI -0.23
2.66Барселона фора (-1.5)
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Матч “Барселона” - “Валенсия” в финале Кубка Испании пройдет в Севилье 25 мая. Как мне кажется, очередного поражения “Барселоны” не будет в этом сезоне.

12 мая “Валенсия” выиграла на своем поле у “Алавеса” 3:1. А “Барселона” победила дома “Хетафе” 2:0. Что касается относительно недавних матчей в последнем туре перед финалом, то “Валенсия” победила в гостях “Вальядолид” 2:0, а “Барса” сыграла с “Эйбаром” 2:2. Должно ли это настраивать нас на тревожную ноту? Футболисты и тренеры говорят, что нет. Во-первых, два мяча забил Месси, значит с ним все нормально. Во-вторых, они принимали этот матч как репетицию, потому что первое место в чемпионате уже обеспечено. Единственное, что заботит тренера “Барселоны”, это потери игроков: неясно, выйдет ли Тер-Штеген, Коутиньо под вопросом, Семеду, Артур, Дембеле.

Надо сказать, у “Валенсии” тоже много народу травмировано. Черышев не сыграет, а целая группа игроков под вопросом: Кондогбиа, Гарай, Факундо. “Валенсия” тоже находится в верхней части турнирной таблицы, занимает четвертое место.

Ну а “Барселона” хочет поставить в сезоне победную точку. Ведь, наверное, сложно компенсировать чем-то такое поражение, которое “Барса” потерпела в Лиге чемпионов.

Немного о пути к этому финальному матчу: он был очень непростой для обеих команд. Бывали моменты, когда ступеньки под взбирающимися командами могли провалиться. Два матча между командами в этом сезоне закончились вничью: 2:2 и 1:1.

На мой взгляд, “Барселона” не упустит этот трофей. И я даже поставлю не просто на победу “Барселоны”, а на то, что она победит с форой (-1,5).

Источник: Ставка TV
7
Повторить за 2.73
Влад ДОВЛАТОВ|ROI -1.62
1.55Барселона тотал больше 1.5
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Финал испанского Копа Дель Рей наиболее предсказуем, что заметно по коэффициентам практически во всех линиях ставок - букмекеры прогнозируют победу Барселоны в один мяч с высокой вероятностью того, что обе команды забьют в этом матче.
Я не настолько уверен в способности Валенсии доставить неприятности Барселоне именно в этом матче и поэтому предпочитаю взять ставку на индивидуальный тотал голов блау-гранас больше 1,5 за вполне приемлемый коэффициент! 👌
0
Повторить за 1.56
Игорь Гамула|ROI -2.07
2.73Барселона фора (-1.5)
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
В финале Кубка Испании встретятся “Барселона” и “Валенсия”. Мне кажется, что финал сезона в Испании должен получиться ярким, а команды продемонстрируют свой лучший футбол. Думаю, соперники не станут беречь силы, ведь это их последний матч перед длинным отдыхом.

Очень интересный матч, хотя соперники очень сильно споткнулись в еврокубках: “Барса” вылетела из Лиги чемпионов от “Ливерпуля”, а “Валенсия” покинула Лигу Европы после поражения от “Арсенала”. Для “Барсы” это был серьезный удар, после которого необходимо сделать выводы. У них нет других вариантов, кроме победы в Кубке Испании, чтобы хоть как-то себя реабилитировать.

Финал будет непредсказуемым. Но “Барса” квалифицированнее, мастеровитее и, думаю, что каталонцы будут более мотивированы. Мой прогноз - победа “Барселоны” с форой (-1,5).

Источник: СтавкаTV
0
Повторить за 2.73
Александр Святой|ROI -4.95
2.14Победа Барселона и тотал меньше 4.5 - Да
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона, став чемпионом и потерпев роковое поражение на «Анфилде», спокойно завершила сезон в Ла Лиге: сначала обыграла 2:0 Хетафе (не позволив тем самым скромному клубу зацепиться за четвертое место), а потом расписала результативную ничью с Эйбаром (2:2). В крайней игре Лео Месси оформил очередной дубль, закончив чемпионат с 36-ю голами в активе. Важные цифры, которые могут помочь легендарному аргентинцу завоевать очередной Золотой мяч.

Валенсия стала именно той командой, которая в конечном итоге отобрала у Хетафе четвертую строчку, то есть Барса серьезно подсобила своему грядущему сопернику. Ждем алаверды? Шутка с долей правды. Характеру «Летучих мышей» тоже стоит отдать должное, несмотря на оглушительные поражения в полуфинальных дуэлях Лиги Европы, они выдержали темп в национальном первенстве, уверенно победив в трех заключительных турах (Уэска, Алавес, Вальядолид).

Прогноз

На сегодня сложно представить, как Барселона проигрывает решающий матч в Испании, когда в соперниках не мадридские гранды. Конечно, подобное может произойти, но ставить на это – откровенная авантюра. Скорее всего, «Блаугранас» выиграют третий Копа дель Рей подряд, и четвертый – за пять сезонов. Коэффициент за это дело не особо вкусный, поэтому придется разбавить его тоталом. Как известно, Эрнесто Вальверде является апологетом осторожной игры, а играть с Барсой в открытый футбол могут лишь избранные – Валенсия к ним не относится. Потому слишком много забитых мячей быть не должно.

Моя ставка: победа Барселоны и тотал матча меньше 4.5 голов. В пяти крайних встречах между соперниками данный тотал не пробивался.
0
Повторить за 2.11
ршомма|ROI 1.41
2.6Победит Валенсия или ничья
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Не считаю Барселону железным фаворитом этого финала. Хотя говорят об этом кубке, как о свершившемся факте, что он снова уедет в Каталонию.
Уже 4 раза подряд кубок берет Барселона, по моему им уже хватит, пора дать трофей и другим подержать.
К тому же Валенсию в этом сезоне Барселона обыграть так и не смогла, лишь дважды сыграв в ничью, причем на Камп Ноу еле еле отыгрались.
Валенсия же под конец набрала хороший ход. Да и в целом сезон выдался хорошим, хоть в начале команда барпхлила, но запрыгнуть в лигачемпионский поезд смогда, до полуфинала Лиги Европы дошла, так еще в финале кубка играет, вообще красота. Особенно, если увезут трофей с собой
0
Повторить за 2.38
KAVA|ROI 0
2.14Барселона фора (-1)
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона уже взяла 1е место в Примере.
Но слетела с ЛЧ проиграв Ливерпулю 0:4. Больше нечем перекрыть это поражение, кроме как взять Кубок Испании с приличной форой.
Домашний матч, полный состав и жесткий настрой доказать самим себе, что они хороши в футболе как и всегда до этого, вот что будет движить Барсой в сегодняшнем матче.
Против Барсы всегда много фолят, а чем ближе каждый фол будет к воротам Валенсии, тем больше будет шансов у Месси положить в сетку штрафной удар.
0
Повторить за 2.14
Алексей Осипкин1|ROI 4.98
1.62Обе команды забьют - Да
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
​​​​⚽️Футбол. Кубок Испании. Финал
⏱22:00 | Барселона - Валенсия
🌟Обе забьют + Барселона не проиграет
📊1.85 (1х)


Барса всерьёз настроена на этот трофей и это важный фактор. Все эти разговоры на пресс-конференциях о том, что «золотой дубль» хоть как-то скрасит этот «провальный» сезон это все и так понятно. Определяющим здесь является тот факт, что Лео в каждом интервью подчеркивает то, что им «нужно извиниться» и, уж поверьте мне, если он так говорит, а он делает это крайне редко, значит он будет сверхзаряжен. Заряжен Лео = заряжена Барса, это мы знаем.

Далее, в чемпионате Барса ни разу не победила Валенсию, но там делать этого и не было никакой необходимости, ведь Барса - чемпион, верно ? Здесь все решается в одном матче, да и Валенсия под конец сезона - лишь напоминание самой себя образца его середины. Арсенал слишком беспрепятственно прошёл «летучих мышей» в Лиге Европы, забив в 2-х матчах 7 голов.

Гол Валенсии - вещь довольно закономерная. Во-первых, Валенсия забивала в 7 из 8-ми матчах кубка, на каждой стадии. Во-вторых, Барса в свою очередь не пропускала только в тех матчах, в которых ситуация вынуждала спасать свою задницу любой ценой. В-третьих, у Барсы под вопросом Семеду (Робето на фланге та ещё история), Тер-Штеген (основная потеря) ну и Суарес с Коутиньо в добавок. Оборона Барсы - слабое место этой команды: по пропущенным голам в чемпионате Блаугранас лишь 4-ые, по допущенным моментам у своих ворот и вовсе 8-ые, только лишь поэтому на гол гостей я бы здесь закладываться стал.

Вообще интересный вариант с Победой Барсы через ОЗ либо же и вовсе есть смысл подумать над «волевой победой» хозяев матча, тут как Вас удобно. Я же выбрал, как мне показалось, наиболее надёжный вариант для ставки на этот матч. Согласны Вы с ним или нет - решать только Вам.
0
Повторить за 1.63
Дмитрий Морин|ROI 0.45
1.571Тотал больше 2.5
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
В регламенте Кубка Короля произошли небольшие изменения. Теперь финальный матч один и проходит он на нейтральном поле. В этом году Барселона и Валенсия встретятся в Севилье, на стадионе Бенито Вильямарин.

Барселона без проблем снова победила в Ла Лиге, но потерпела неудачу в Лиге Чемпионов. Если с соперниками из Испании каталонцы давно научились справляться, к командам из других стран ещё подбирают ключи. И, кончено, руководство клуба и болельщики ждут новых свершений.

В финальных турах чемпионата Валенсия выложилась на 100% и буквально выцарапала себе место в топ-4. Но Барселону обыграть в этом сезоне так и не сумела (1:1, 2:2).

Крайне редко противостояние Барселоны и Валенсии заканчивается без забитых мячей, последний раз так было в 2009 году. Финал один и рисковать в серии пенальти вряд ли кто-то пожелает.
0
Повторить за 1.571
Георгий Черданцев|ROI -15.42
3.96Валенсия фора (0)
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Финал он и есть финал, то есть, совершенно непредсказуемая история. Нынешняя Барселона совершенно не выглядит командой, которая проезжает по всем своим соперникам катком. Более того, ту же Валенсию Барса не смогла в этом сезоне обыграть ни разу: оба матча в чемпионате завершились вничью. Финиш сезона Валенсия провела ударно: попала в Лигу чемпионов. Свой последний трофей один из самых титулованных клубов Испании Валенсия выигрывала 11 лет назад, поэтому с точки зрения мотивации, думаю, у Валенсии будет преимущество. Барселона выиграла 4 последних кубка подряд, полагаю, победа в турнире вряд ли станет утешением и компенсирует 0:4 в Лиге чемпионов от Ливерпуля. Так что позволю себе не согласиться с линией Олимпа, по которой Барса явный фаворит. Считаю, что шансы абсолютно равные, и у Валенсии есть все основания претендовать на трофей. Ставки:

«Проход Валенсии» за 3.37
«Обе забьют» за 1.65

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 4.05
13555_lyg|ROI -0.67
2.8Барселона фора (-1.5)
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Барселона — Валенсия|Кубок Испании
Последние матчи Барселона особо не напряглась в Ла Лиге, поскольку чемпионство взято уже несколько матчей назад, Лига чемпионов слита и остаётся последняя более-менее важная игра в Кубке Испании. В заявке Барселоны имеется восемь игроков у которых травмы в той или иной степени они являются основными (возможно Эрнесто решил их ушатать окончательно ценой победы перед каникулами). Не смотря на последние две нчейные встречи 1-1 и 2-2, Барселона покажет отличный результативный футбол, а полурослик которого не могут остановить, сделает своё дело!
0
Повторить за 2.73