Бесплатный прогноз на Барселона - Валенсия сегодня

Центральная игра четвертого тура Примеры пройдет на стадионе «Камп Ноу», но команды не входят даже в первую шестерку лидеров. Когда такое было? Для любителей ставок – отличные новости, легче будет отыскать стоящий прогноз на матч Барселона – Валенсия. Коэффициент на победу каталонцев в домашнем матче – 1,43. В соперниках не Реал, не Атлетико, всего лишь Валенсия, которая ищет свою игру. Но заигрывать победу Барселоны категорически не рекомендуем. Лудоманский коэффициент не стоит того. Напротив, прогноз на Барселона – Валенсия должен смотреть в сторону гостей. Они в более выигрышном положении.

Травмирован Лионель Месси, без которого атака Барселоны отсутствует как вид. Отсутствует и Луис Суарес, который хоть как-то угрожал воротам соперников. Антуан Гризманн только привыкает к каталонским реалиям, еще не готов быть лидером. Добавим сюда травмы Усмана Дембеле, Хуниора Фирпо, Нето и получим реальные проблемы. Зато как чудит каталонская оборона. Для игры Барселона – Валенсия прогноз на 14 сентября обязательно затронет тотал. Грозная команда Вальверде пропустила 5 голов за 3 первых тура, «летучие мыши» просто обязаны воспользоваться ситуацией. Атаковать есть кому: Родриго, Гамейро, Гедеш, Торрес и Парехо набрали хороший ход. Отлично смотрится тотал больше 3, такой прогноз на Барселона – Валенсия мы вам предложим. Забивать нужно каталонцам, забить смогут и гости.

Букмекеры слишком сильно верят в Барселону, забывая, что почти вся атака каталонцев травмирована, а остальные игроки приедут уставшими после матчей сборных. В качестве альтернативной ставки на матч предложим вам гостевые голы. Оборона Вальверде в начале сезона вызывает только смех. Матч Барселона – Валенсия 14.09 гости проведут на контратаках, которые Марселино Тораль отточил знатно. Последние полтора года «летучие мыши» регулярно забивают на «Камп Ноу», за 3 матча – 4 гола. И почти не проигрывают: победа, ничья и поражение.

Лучший прогноз на Барселона – Валенсия сегодня: фора 2 (+1,5) за хороший коэффициент 1,79. Можно взять также обе забьют за 1,73. «Летучие мыши» должны наказать каталонцев на контратаке, сейчас оборона Вальверде переживает сложный период. Лангле, Пике и Альба постоянно ошибаются. Не ждите разгрома, нападение Барселоны побито травмами, а новички только входят в игры под новым уровнем ответственности. Не хотите рисковать? Заиграйте гол Валенсии за 1,57. Команда Марселино неизменно забивала на «Камп Ноу» последние 2 года.