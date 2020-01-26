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Барселона — Валенсия прогнозы на матч 14.09.2019

До следующего матча 
131 день
|
Ла Лига
Валенсия — Барселона
Барселона — Валенсия
  •  Ла Лига
Барселона
5 : 2
завершен
Валенсия
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Бесплатный прогноз на Барселона - Валенсия сегодня

Центральная игра четвертого тура Примеры пройдет на стадионе «Камп Ноу», но команды не входят даже в первую шестерку лидеров. Когда такое было? Для любителей ставок – отличные новости, легче будет отыскать стоящий прогноз на матч Барселона – Валенсия. Коэффициент на победу каталонцев в домашнем матче – 1,43. В соперниках не Реал, не Атлетико, всего лишь Валенсия, которая ищет свою игру. Но заигрывать победу Барселоны категорически не рекомендуем. Лудоманский коэффициент не стоит того. Напротив, прогноз на Барселона – Валенсия должен смотреть в сторону гостей. Они в более выигрышном положении. 

Травмирован Лионель Месси, без которого атака Барселоны отсутствует как вид. Отсутствует и Луис Суарес, который хоть как-то угрожал воротам соперников. Антуан Гризманн только привыкает к каталонским реалиям, еще не готов быть лидером. Добавим сюда травмы Усмана Дембеле, Хуниора Фирпо, Нето и получим реальные проблемы. Зато как чудит каталонская оборона. Для игры Барселона – Валенсия прогноз на 14 сентября обязательно затронет тотал. Грозная команда Вальверде пропустила 5 голов за 3 первых тура, «летучие мыши» просто обязаны воспользоваться ситуацией. Атаковать есть кому: Родриго, Гамейро, Гедеш, Торрес и Парехо набрали хороший ход. Отлично смотрится тотал больше 3, такой прогноз на Барселона – Валенсия мы вам предложим. Забивать нужно каталонцам, забить смогут и гости. 

Букмекеры слишком сильно верят в Барселону, забывая, что почти вся атака каталонцев травмирована, а остальные игроки приедут уставшими после матчей сборных. В качестве альтернативной ставки на матч предложим вам гостевые голы. Оборона Вальверде в начале сезона вызывает только смех. Матч Барселона – Валенсия 14.09 гости проведут на контратаках, которые Марселино Тораль отточил знатно. Последние полтора года «летучие мыши» регулярно забивают на «Камп Ноу», за 3 матча – 4 гола. И почти не проигрывают: победа, ничья и поражение. 

Лучший прогноз на Барселона – Валенсия сегодня: фора 2 (+1,5) за хороший коэффициент 1,79. Можно взять также обе забьют за 1,73. «Летучие мыши» должны наказать каталонцев на контратаке, сейчас оборона Вальверде переживает сложный период. Лангле, Пике и Альба постоянно ошибаются. Не ждите разгрома, нападение Барселоны побито травмами, а новички только входят в игры под новым уровнем ответственности. Не хотите рисковать? Заиграйте гол Валенсии за 1,57. Команда Марселино неизменно забивала на «Камп Ноу» последние 2 года.

Прогнозы 3734
Пробитый Люк|ROI 11.41
Пробитый Люк|ROI 11.41
1.49Победит Барселона
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
На Камп ноу, блауграна будет принимать летучих мышей. Вывеска претендующая на центральный матч тура. Барса в прошлом сезоне в ла лиге еле как ушла от поражения, ну а в финале кубка Испании и вовсе была обыграна очень крепкими мышами.
Сине гранатовые буксуют очень в начале сезона, конечно это из за того что в последние годы акцент на Месси делается нереальный, но все же дома во главе с Гризманом должна забирать три очка.
Кф будет падать к началу матча решил заранее поставить на их победу. По моему это жб 100 процентов.
1
Аким Фёдоров|ROI -3.99
Аким Фёдоров|ROI -3.99
2.06Победа Барселона и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Без сомнений, отставка человека, которому нынешняя Валенсия обязана своим успехом, должна сказаться на психологическом состоянии игроков команды. Однако в поединке со сверхмотивированной Барселоной на Камп Ноу Валенсия постарается продемонстрировать свои лучшие качества. Летучие мыши имеют шанс навязать борьбу каталонскому клубу, хотя выиграть будет сложно.Поэтому нас ожидает результативный матч и победа Барселоны.
7
Илья Казаков|ROI -18.91
Илья Казаков|ROI -18.91
1.69Обе команды забьют - Да
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на Обе Забьют, ТБ (2,5) и П1 в матче Барселона - Валенсия. Вот его доводы:

В первую очередь, стоит обратить внимание на ставку ОЗ. Так было практически всегда, а точнее, в последнее время, и в особенности на «Камп Ноу». Это будет верховая игра, даже без Месси, потому, что Гризманн как-то очень быстро влился в строй, да и Суарес уже тренируется во всю. Если не в стартовом составе, то в втором тайме уругваец на поле наверняка выйдет.

Плюс, что важно, «Барселона» будет играть против «Валенсии», которая только поменяла главного тренера и Селадес, человек, который в качестве игрока, ассоциирующийся именно с «Барселоной», против бывшего клуба на выезде, на родном стадионе, будет играть предельно мотивированно и вряд ли закроется, поставив автобус.

Поэтому ставка — обе забьют, с очень хорошим коэффициентом на нее, верховая игра (более 2,5 голов) и победа «Барселоны».

Источник: РБ
1
Евгений Ловчев|ROI 4.25
Евгений Ловчев|ROI 4.25
2.03Победа Барселона и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1, ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» – «Валенсия». Вот его доводы:

«Барселона» после 3 туров находится в середине турнирной таблице. На счету команды победа, ничья и поражение. Но эксперт думает, ничего страшного для «Барсы» не происходит.

«Барса» в межсезонье сохранила свой состав. С атакой по-прежнему нет никаких проблем – в 3 матчах каталонцы забил 7 мячей. Однако с обороной у сине-гранатовых проблемы есть – аж 5 голов пропустила «Барса» в 3 встречах. Поэтому он предполагает, что голов тут будет достаточно.

Но для Евгения Ловчева фаворитом является «Барселона». Больше очки терять нельзя. Эксперт считает, что «Барса» начнет штамповать победы и выйдет в скором времени на первую строчку.

Источник: РБ
0
БК "ОЛИМП"|ROI -5.16
БК "ОЛИМП"|ROI -5.16
2.47Тотал больше 3.5
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
В четвертом туре Примеры чемпион прошлого сезона “Барселона” дома
сыграет с клубом российского полузащитника Дениса Черышева. Обе
команды начали сезон со скрипом: после трех туров в их активе всего по 4
очка и места в середине таблицы. Проблемы каталонского клуба связаны с
отсутствием капитана и лучшего игрока аргентинца Лионеля Месси, который
пропускает старт сезона из-за травмы. Аналитики БК “Олимп” считают, что
“Валенсия” сможет воспользоваться слабостями соперника и предлагают
поставить на обе забьют за 1.72.

Первые туры чемпионата Испании сезона-2019/20 доказали одну важную
гипотезу - “Барселона” зависит от Месси. Отсутствие аргентинца в составе
напрямую влияет на результаты команды. Несмотря на фантастический
подбор исполнителей во всех линиях, каталонцы не способны без своего
лидера доминировать в каждом матче. Самый громкий трансфер лета – дело
рук руководства “сине-гранатовых”. Чемпион мира в составе сборной
Франции и многолетний лидер мадридского “Атлетико” Антуан Гризманн
пополнит состав “Барселоны”, но пока не может оправдать возложенных на
него надежд. Да, 27-летний француз оформил дубль в единственном
победном мачте сезона против “Бетиса” (5:2), но, когда у подопечных
Эрнесто Вальверде начинаются настоящие проблемы, Гризманн меркнет и
затухает.

“Валенсия” пока тоже не может вкатиться в сезон, болтаясь в середине
таблицы. У “летучих мышей” подобрался мощный состав и не последнюю
роль в нем играет Денис Черышев. Российский полузащитник пока не
появляется в старте, однако стабильно выходит на замену, обостряя игру
“Валенсии”. В гостях подопечным Альберто Селадеса придется несладко, но
поймать каталонцев на контратаке вполне возможно. Тем более, по
последним сообщениям СМИ, Месси еще не восстановился и не поможет
“Барсе” в матче против “Валенсии”.

“Барселоне” нужно срочно догонять своих конкурентов, если команда
собирается защитить чемпионский титул. Поэтому ставка П1 и тотал 2,5
больше выглядит очень перспективной. В БК “Олимп” на этот исход
предлагается коэффициент 1.92. Кроме того, команды могут устроить
перестрелку и порадовать болельщиков сверхрезультативным футболом.
Аналитики БК “Олимп” советуют поставить на тотал 3,5 больше с
коэффициентом 2.36.

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Георгий Черданцев|ROI -8.41
Георгий Черданцев|ROI -8.41
1.69Обе команды забьют - Да
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Это тот случай, когда до начала матча разговаривать о нем бессмысленно. Все будет зависеть от того, сыграют ли Месси и Суарес. Особенно Месси. Который дисквалифицирован на матчи сборной, и если бы был в форме, играл бы с особым рвением, все-таки первый матч сезона. Но по состоянию на четверг испанская пресса пишет, что оба играть не будут. Без них Валенсия может сыграть как минимум вничью. Будет Месси, думаю, парочку положит, и все будет ясно. Ставки:

«Валенсия забьет за 1.53»
«Гол Месси за 1.66»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Василь Максим'юк|ROI 0.8
Василь Максим'юк|ROI 0.8
1.57Тотал больше 2.5
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
У суботу, 14-го вересня, відбудеться поєдинок 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому каталонська «Барселона» прийме «Валенсію».

 

На початку сезону «Барселоні» доводиться займатися вкрай незвичному справою — грати без свого кращого бомбардира і лідера Ліонеля Мессі, який продовжує відновлюватися після травми. Незважаючи на довжину і якість лави запасних «блаугранас», відсутність аргентинця дуже помітна. Після трьох зіграних турів «Барселона» знаходиться на незвично низькому 8-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 4 очки за різниці забитих і пропущених м'ячів 7-5.

 

І тут виникають серйозні питання, тому що Мессі, це, звичайно, добре, але стільки пропустити на старті чемпіонату потрібно було примудритися. Тим більше, що і суперники були не першої гільдії — «Атлетік», «Бетіс», «Осасуна»...

 

Можливо, «Барселона» довго запрягає, але швидко поїде. Або все ж такі результати говорять про системні проблеми всередині каталонської команди? Сезон тільки почався, робити глобальні висновки зарано.

 

У «Валенсії» вистачає своїх проблем. «Кажани» в трьох турах набрали ті ж 4 очки, що і «Барселона», але різниця забитих і пропущених м'ячів у них становить 3-2. «Валенсія» посідає поточне 10-е місце в турнірній таблиці.

 

Втім, старт сезону практично для всіх видався важким. 9 очок з 9-ти можливих набрав лише мадридський «Атлетіко». У «Реала» 5 залікових пунктів, у «Севільї» — 7. Картина в турнірній таблиці ще не раз серйозно зміниться в найближчі 2-3 тури.

 

Букмекери вважають господарів фаворитами майбутнього протистояння. На перемогу «Барселони» дають коефіцієнт 1,51. Перемога «Валенсії» оцінюється коефіцієнтом 6,85. На нічию дають 4,64.

 

Орієнтовні склади:

 

«Барселона»: тер Штеген — Семеду, Піке, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Роберто, Перес, Суарес, Грізманн.

 

«Валенсія»: Сіллессен — Васс, Гарай, Пауліста, Гайа, Торрес, Парехо, Кондогбіа, Гуедеш, Гамейро, Родріго.

 

Не зіграють: Нето, Дембеле, Мессі — Солер, Піччіні.
0
#ГалстукBET|ROI 0.82
#ГалстукBET|ROI 0.82
2.35Валенсия тотал больше 1
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
У Барселоны с составом конечно беда. Молодежь выстреливает, но чего от них ждать в каждой игре не понятно.
У Валенсии сменился тренер, как пишут внутри коллектива были разногласия. Назначили непонятное тело которое работало с молодежным сборными и доходил до финала евро 21 в 2017 году, где проиграл немцам.
Смотря на фото с тренировок видно, что улыбок на лице нет и все сосредоточены.
Почитав интервью Селадеса, можно сказать он парень с характером.
Пишут, что Месси пропустит встречу.
Жду от Валенсии гола. Все таки особо ничего не изменится, а организовать гол Валенсия способна.
⚽Прогноз: Инд. Тотал Валенсии больше 1 за кф 2.3 - 0.5%
⚽И просто гол Валенсии за кф 1.5 - 1%
0
Нургали Ермахаматов|ROI 2.41
Нургали Ермахаматов|ROI 2.41
1.48Победит Барселона
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
У Валенсии уволили тренера, который взял с ней кубок и 4 место в Ла лиге по итогам прошлого сезона. Видимо, внутренняя атмосфера внутри клуба была важнее для руководства, чем стабильные относительно высокие результаты. Ну что же я могу сказать, видимо, Лим (владелец клуба) сказочный клоун, ну или хочет снова бороться за выживание (мазохист, не иначе). Мой вердикт - безоговорочная победа сине-гранатовых. И такой прогноз дальше будет работать чаще в пользу соперников в играх Валенсии.
0
Sergey Furianec|ROI -1.5
Sergey Furianec|ROI -1.5
1.49Победит Барселона
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона — Валенсия (5-2)|Ла Лига
Барселона взяла вялый старт, но в этом матче будет Месси и Суарес. А Барселона с Месси и без него- это разные команды. Значит ожидаем победу. А что Валенсия? Уволила своего лучшего тренера за 10 лет и взяла нового- ноунейма. К тому же все игроки были горой за старого тренера и настроение у них будет не очень. Непонятно будет ли игроки вообще убиваться за нового тренера. Вот в этот период и надо брать победу над такой Валенсия. Всем удачи кроме буков.
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