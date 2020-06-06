Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф1 (+1,5) в матче «Байер» — «Бавария». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Бавария» без пяти минут чемпион, она играет сейчас просто восхитительно. «Баварии» против «Фортуны», она просто измывалась над соперником, забив пять голов. Если бы хотела, то забила гораздо больше, причем мячи были на любой вкус, «Бавария» очень здорово комбинировала, видно, что она в хорошей форме.
Ханс-Дитер Флик устанавливает рекорд за рекордом, даже лучше он стартовал, чем в свое время Пеп Гвардиола. Но леверкузенский «Байер» соперник очень непростой. Например, в первом круге при Флике «Бавария» проиграла дома 1:2.
Генич считает, что после рестарта чемпионата у «Байера» был только один домашний матч, да и тот провальный – проиграли «Вольфсбургу» 1:4. Все победы были одержаны на выезде. Понятно, что «Бавария» фаворит, она котируется у букмекеров с коэффициентом 1,40, но нет уверенности, что она спокойненько размажет как масло по кусочку хлеба этот «Байер» на его поле. В последних двух матчах «Байер» обыгрывал «Баварию», но мюнхенцы обыгрывают всех с разницей минимум в два мяча. Пришел момент, когда «Баварии» придется поднапрячься, как это было в игре с дортмундской «Боруссией», где она выиграла в один мяч. «Байер» если и проиграет, то не больше чем в один мяч.
Всем удачного дня! Бавария это конечно космический футбол не только в рамках бундес лиги. Прессинг, создание голевых моментов и супер реализация. Расстояние в семь очков от Боруссии Дортмунд. Бавария не даст и шанса к себе приблизиться, поэтому потери в этом матче не жду. Несмотря на два последних поражения в очных матчах этих клубов. Байеру также очень нужны очки для попадания в зону ЛЧ, но не в этот раз.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я предлагаю вам прогноз на матч 30-го тура чемпионата Германии - "Байер" в Леверкузене принимает "Баварию" - пятая команда лиги играет против лидера, между ними 11 очков. Ну а "Бавария" уже опережает и второе место на семь баллов.
У "Байера" совсем другие задачи - ему надо попасть в зону Лиги чемпионов. Леверкузен отстает от того же самого Дортмунда на четыре очка, а с четвертым место по очкам равенство. Пока на этой позиции идет "Боруссия" Менхенгладбах, лишь по дополнительным показателям опережающий "Байер"
Ну давайте вспомним матч первого круга - тогда "Байер" на чужом поле выиграл со счетом 2:1. "Бавария" в очередной раз себя показала как более классная команда, но "Байеру" немного повезло, плюс очень здорово использовали они свои немногочисленные моменты.
Скажу больше - если мы вернемся к чемпионату Германии сезона 2018/2019, то там "Бавария" сначала победила со счетом 3:1, а вот потом была победа с таким же счетом у "Байера". Получается, что в Бундеслиге "Байер" два раза подряд обыгрывает "Баварию". Именно в этом и стимул для Мюнхена - взять реванш.
Что касается игр предыдущего тура, то казалось, что "Баварии" ничего не нужно, но она взяла и разгромила соперника - "Фортуна" была уничтожена 5:0. "Байер" же на выезде переиграл "Фрайбург" 1:0. Снова забил Кай Хавертц - звезда Бундеслиги. Под вопросом участие Хавертца в игре с "Баварией", он получил повреждение.
Семь матчей без поражений уже у "Баварии". Нужно бы поставить на победу Мюнхена, но это очень просто. Выбираю более изощренный вариант - победа гостей с форой (-1,5) с коэффициентом 2.20.
Фармацевты свой крайний поединок выиграли, преодолев сопротивление Фрайбурга с минимальным счетом - 0:1. В мае после рестарта первенства, команда показывала неплохую командную игру.
Байер провел в мае четыре встречи, из которых три на чужом газоне. Именно эти матчи принесли максимальный профит клубу. Единственная встреча в домашних условиях была проиграна.
Поражение от "волков" - 1:4. Как к нему относиться? Проиграли, потому что могли себе это позволить. А ещё потому, что клуб готовился именно к противостоянию с баварцами.
Результат встречи, помимо текущих изменений в основе, может внести коррективы даже в трансферную компанию клуба в межсезонье. Тест на максимальной нагрузке должен дать ответ, что или кого не хватает "аспирину", что бы стать "парацетамолом".
Согласитесь, при всей хорошести, Байер только пятый, а его статистика красноречиво указывает на то, что как минимум в атаке ростер может и должен быть лучше номинального.
Сравним? Бавария (вне конкурса) - 86/28. А вот 2-й и 3-й слот, это уже тот уровень, к которому Байеру надо стремиться. Дортмунд - 80/35. Лейпциг - 74/31.
Байер - 54/36.
Линия защиты есть. А где атака? Стабильное доминирование, это не про Байер. Клуб испытывает трудности (большие), когда речь идёт о победах на характере и на классе, а к матчам с соперником калибра Баварии коллективу приходиться готовиться очень заранее.
Бавария. Всё хорошо.
Данное мероприятие - краштест не только для коллектива, но в первую очередь для наставника. Петер Бос и его тренерский стиль сдают ровно такой же экзамен, как и его подопечные. У Флика проблем нет.
Думаю, матч стоит того, что бы посмотреть его в лайве. Жду два гола от хозяина. Если Байер поведет себя достойно, то соперник отреагирует адекватно и никакого разгрома не будет.
Здравствуйте,друзья! Сегодня нас ожидает очень интересный матч немецкой Бундеслиги Байер-Бавария. Бавария,безусловно,фаворит по всем показателям.В Бундеслиге ей просто нет противовеса.Самый очевидный исход здесь-П2, но коэффициент,лично меня не устраивает,поэтому я нашёл более интересный вариант. Байер-одна из самый атакующих в команд в лиге.В последний раз она не забивала в матче против Герты,в декабре 2019 года."Леверкунзенцы"-явные аутсайдеры,но забить как минимум 1 гол способны,я считаю. Всем побед✌️
Бавария после паузы не оступалась, одержав 4 победы кряду с общим счётом 13:2, причем 2 из них — над откровенными автобусами. В открытой игре ей будет проще создавать голевые моменты, ведь Горецка, Мюллер и Левандовски наконец-то получат свободные зоны. Задача де-юре оформить путёвку в групповой этап ЛЧ, параллельно отомстив оппоненту за фиаско в 1-ом круге (1:2), заслуживает самоотдачи чемпионов. Тогда Байер преуспел благодаря своим контратакам, а борьба получилась зрелищной — 3.7 xG и 18 попаданий в створ, суммарно. А ведь та Бавария, объективно, была значительно слабее самой себя в нынешнем состоянии.
За исключением проигрыша Вольфсбургу (1:4), подопечные Боса выдали безупречную серию из 14 матчей без поражений, в 10 из которых было забито как минимум 3 гола. Сам Байер аж с прошлого года не покидал зелёный газон, не распечатав ворота соперника. В 6 из 7 его игр против квинтета лидеров произошёл обмен результативными атаками, в 5 — была покорена планка в 3 забитых. Субботнее поражение может выбросить команду из зоны ЛЧ за 4 тура до конца сезона, а рассчитывать на оборону ей не приходится — в мае она не пропустила только однажды. Значит, чтобы не провалить важнейшую миссию, хозяевам придётся идти вперёд.
«Бавария» поймала такой ход, что остановить её будет просто невозможно. «Байер» — это команда, которая не умеет защищаться. Я ставлю на «Баварию», но чуть-чуть подстрахуюсь, так как против Дортмунда мне немного не повезло, а здесь победу «Баварии» с форой (-1,5) надо брать, а также индивидуальный тотал «Баварии». Ещё хороший вариант — это гол Левандовски, он сейчас в потрясающей форме. Я уверен в победе «Баварии», думаю, все в этом уверены, невозможно, чтобы она не обыграла «Байер».
Я не сомневаюсь, что «Бавария» забьёт как минимум три раза и Левандовски забьёт свой очередной гол, а, возможно, и больше. У него очень много моментов и сама игра заточена под него.
Конечно, «Байер» не пропустил в прошлом туре и обыграл «Фрайбург», но это совсем другая история, хотя даже в той игре «Фрайбург» создавал моменты и мог забить. «Байер» любит играть в открытый футбол, любит атаковать, но он делает это гораздо хуже, чем «Боруссия» Дортмунд, против которой «Бавария» сыграла на ноль. Также «Бавария» понимает, что это ключевой матч и если она выиграет, то практически становится чемпионом. Никаких шансов нет у «Байера».
Здорова всем! С вами Сява. Я приветствую всех любителей спортивных событий. Сегодня на горизонте нарисовался один интересный футбольный кипеж. Я на этот повод решил поразмышлять вместе с вами, кто на этот раз вывезет коляску. А вместе с этим можно и поднять баблишко! Кстати, в многоуважаемой мною конторе "МЕЛБЕТ" никогда не жмотят лавэ, когда мы его поднимаем!
Слышь, хорош лечить, что за кипеж? 6 июня в Германии состоится лютейшая футбольая стрелка. Они конкретно решили нас порадовать крутым матчем, где схлестнутся между собой шайка-лейка. "Байер" сыграет с мюнхенской "Баварией".
Тут, конечно, возникает вопрос. Эй, "Байер", куда ты вообще лезешь? "Бавайрия" является очевидным фаворитом и батей на районе. Возможно, кто-то из вас скажет, что пора бы уступить дорогу молодым. В "Байере" есть 20-летний лидер Кай Хавертц.
Но когда "Бавария" напихает им полные карманы, он будет первым кричать и плакать. Баварцы распечатают дыркача "Байера", глупо называющегося себя вратарем.
Пацантрэ, короче, по существу: в этом матче "Бавария" забьет больше четырех мячей. Это был Сява, всем двигаться по спортику!
Обе команды выдали хороший отрезок матчей после рестарта чемпионата,функционально видно что Бавария готова лучше. В матчах без зрителей главную роль играет индивидуальное мастерство игроков,класс игроков Бавария безусловно лучше. Бавария наконец-то научилась играть на результат,показательным был матч с Боруссией (0:1),заслуга тренера здесь огромнейшая! В пользу Байера могу сказать одно,у игроков очень много амбиций,если лидеры ловят кураж,то игра идёт,если нет,команде приходится очень тяжело!
Все аргументы в пользу Баварии,ожидаем грамотный,аккуратный матч,игра будет на результат,исходя из этого берём Победу Баварии + Тотал меньше!
Страшно играть против Баварии. Ну и не надо. Победа в Дортмунде с одним (всего) забитым голом лично меня убеждает в том, что против еще одной атакующей команды такая штука вряд ли случится. И не надо бояться тотула в 3,5: что-нибудь и Леверкузен, сыгравший в прошлом туре во Фрайбурге от обороны, забьет почти наверняка. Ну и Бавария в долгу остаться не должна. Жду, что игра раскроется во втором тайме. И после возможного (хотя и это вряд ли) сюрпляса до перерыва - принесет «после» минимум пару мячей. Да и смотреть так будет интересней, правда?
«Тотул 2 тайма больше 2» за 1.96 «Тотул матча больше 3.5» за 1.88