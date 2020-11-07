В рамках данного поединка букмекеры выдают вполне неплохие котировки, потому что Баварию считают явным фаворитом, даже несмотря на то, что, казалось бы, они играют на выезде и против второй по значимости команды Германии. Это говорит лишь о том, что мюнхенцев считают действительно поистине великим коллективом, в них верят, и эта уверенность вполне оправдана. Мы считаем, что у гостей действительно больше шансов на что-то хорошее, потому что, как показывает практика, в крайних матчах национального чемпионата, ну что-то как-то слишком сильно переигрывает Бавария своего прямого конкурента.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на П2 в матче Боруссия Д — Бавария. Вот его доводы:
Встретятся два гранда немецкого футбола. Матч очень важен для обоих коллективов с точки зрения престижа.
Боруссия играет по результатам хорошо, но ничего выдающегося в их игре нет. В последних матчах команду спасает лишь индивидуальное мастерство игроков. С Баварией так играть не получится. Мюнхенцы куда мастеровитее и имеет настрой на очередной титул. На данном этапе я не вижу, почему они должны проиграть. Это сильная и хорошо скроенная дружина.
🇩🇪🇩🇪🇩🇪ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ🇩🇪🇩🇪 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ 7 ТУР 🏟🏟🏟 СИГНАЛ ИДУНА ПАРК Уже в 7 туре все любители немецкого футбола увидят главное противостояние Бундеслиги в борьбе за чемпионство. Боруссия и Бавария после 6 туров набрали по 15 очков и именно сегодня разыграют позицию лидера. При этом в случае ничейного результата их может догнать Лейпциг, которому нужно побеждать Фрайбург. Перед этой встречей обе команды одержали победы в Лиге чемпионов 0:3 Боруссия победила Брюгге, а Бавария 2:6 разобралась с Зальцбургом, причем победа мюнхенцам далась лишь в концовке встречи, в прочем как и прошлой игре с московским Локомотивом. На лицо небольшие проблемы у обеих команд, Боруссия с отличным нападением, но без основных игроков линии обороны Джана и Хуммельса. Баварии не поможет Дэвис и Павар, но в целом главная проблема гостей оттягивание итога встречи на концовку игры, что заставляет понервничать болельщиков. Статистика личных встреч такова, что с 2016 года команды ни разу не сыграли вничью, поэтому зная накал страстей уверен, что сегодня игроки с обеих сторон будут пытаться вырвать 3 очка. Ч учетом всех нюансов вижу в этой паре фаворитом Баварию, но это футбол и бывает всякое поэтому возьму фору 0 гостей
На мой взгляд, данный матч является главным и самым интересным в эти выходные. Дортмундская Боруссия принимает Баварию на "Идуна Парк". Конечно же для меня фаворитом являются гости, которым нет в мире равных на данный момент. Бавария имеет девять побед подряд в своём активе, но до недавнего поражения Хоффенхайму, который на мой взгляд случился из-за усталости игроков после Суперкубка с Севильей, Мюнхенцы имели 20+ побед в ряд.
Боруссия же, напротив является не стабильной командой. Они могу так и выиграть у сильного соперника, так и проиграть аутсайдеру. Недавний матч с Лацио это показал, что с более серьёзными соперниками, Боруссия имеет некоторые проблемы. Да и Зенит они на мой взгляд, они победили случайно на последних минутах матча. Считаю что Баварии они мало что смогут противостоять.
Для обеих команд эта игра очень важная, но считаю что победителем в данной встрече, выйдет конечно же Бавария.
Две супер машины в мире Футбола, конечно ожидать от них можно все что угодно, но преимущество все таки у Баварии, так как в последних играх эта команда смотрелось на много уверенно чем свои соперники, да и без всяких поблажек как пенальти, всего добивались своим трудом, что касается Дортмундской команды в полне не плохо выступала последние дни, но как показала практика их дух сломить достаточно легко, забить 2 гола первыми, а Бавария это умеет
⚜️Ставка #6⚜️ ИТБ 1,5 (гости) «Бавария» отличилась 24 раза в 6 матчах Бундеслиги - в среднем 4 гола за игру. В Лиге чемпионов показатели ничуть не хуже - подопечные Флика забили 12 мячей в 3-х турах. В последних 5 очных встречах «Боруссия» пропустила от мюнхенцев в 13 раз - в среднем 2,6 гола за игру. Первые таймы неплохо складываются для команд. В 3-х последних матчах «Боруссия» забила 3 из 7 голов в первом тайме, «Бавария» - 5 из 10. В 3-х предыдущих очных встречах соперники отличились 5 раз из 10 в первой половине.
Всех приветствую! Сейчас решил разобрать линию на эти выходные, опубликую примерную линию заранее, потому что все выходные буду занят марафоном! Сегодня у нас на разборе матч немецкой бундеслиги 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 "Боруссия Д - Бавария"
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•Команда Бавария выиграла первый тайм в последних 4 матчах •Команда Боруссия Дортмунд проиграла первый тайм команде Бавария в последних 7 матчах •Команда Боруссия Дортмунд проиграла команде Бавария в 6 из последних 7 матчей •В последних 4 матчах Боруссия Дортмунд забивает во втором тайме •В последних 6 матчах Бавария забивает в первом тайме •В последних 7 матчах Боруссия Дортмунд пропускает от команды Бавария в первом тайме •Бавария забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду •В последних 3 матчах, где Бавария играет на выезде, забивают обе команды •В каждом из последних 6 матчей команды Бавария было забито более 2 мячей •Ни один из последних 6 матчей команды Бавария не завершился вничью •Ни один из последних 8 матчей между собой не завершился вничью •В последних 4 матчах команда Бавария забивает первой
Боруссия Дортмунд в среднем забивает 2.2 гола за игру, пропускает 0.3. Бавария забивает 4, пропускает 1.5
Предлагаю рассмотреть следующие вариации: 2х и ОЗ; ИТ2(1.5)Б; ОЗ
Это будет не простой матч для Баварии. Вчера не были инфы по Хумельсу, Джану, но сегодня все пишут что они готовы к игре с Баварией, а это 2 ключевых игрока для шмелей. Боруссия сейчас выглядит не плохо, выиграв в последних 4-х матчах и не пропустив, но эти победы были против Зенита, Брюгге, Шальке и Арминии. Ну вы понимаете, где эти команды и на каком уровне перебывает Бавария. И я не особо отталкивался от игры в последних матчей, так как и близко такого соперника не было за последние 2 недели как Бавария. Но не смотря на это, Боруссия вполне способна попытаться сыграть максимально глубоко, выжидая и терпя, пытаясь играть на контр атаках и пользоваться свободным преимуществом у Баварии, а оно у них обычно есть. Бавария как всегда попытается со старта задушить соперника и вот это будет золотой момент для Боруссии. Если они воспользуются высокой линией обороны мюнхенцев и забьют свой гол, тогда будет крайне не слабко Баварии. Играть по линии с победой Баварии, конечно же можно, но я здесь перестрахуюсь, как раз на этот случай. Если будет игра в обратную и у Баварии получиться реализовать их стабильный план на игру, то скорее всего, Флик добьет соперника и доведет игру до победы.
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТМ (3.5) в матче Боруссия Д — Бавария Вот его доводы:
В этой паре Бавария смотрится мощнее и собранние. Прессинговать мюнхенцев по всему полю опасно, но можно сидеть в обороне и ждать удобного момента. Скорее всего такой вариант развития событий мы и увидим.
Матч на средних скоростях и не особо открытым - все может решить даже один гол, как это уже было сразу после карантина.
Бавария не так лихо, как месяц назад, играет в контроль. Похоже, чуть просели мюнхенцы. Зальцбургу накидали кучу, когда те полезли выигрывать.
А за 10 минут до конца была ничья. С Кельном - минимальная победа. Это я к тому, что (по статистике тоже, кстати), баварцам надо бы если и не проиграть, то не выиграть. Тем более, что Дортмунд полностью поправил дела в ЛЧ. У них отличное настроение. Баварии они не боятся (вспомните, как лихо отбились они с 0-2 в недавнем кубковом финале. Да, в концовке нарвались на третий. Но никакого перевеса по игре на тот момент не было). Короче, считайте меня авантюристом.