Боруссия Д

🔥26 мая в 19:30 по (МСК) весь мир увидеть грандиозное футбольное шоу между двумя "монстрами" Немецкой Бундеслиги которые будут бится не жалея ни себя и тем более своего соперника! 🔥 Сказать прямо если верх одержит Бавария, то по сути ей можно после матча уже вешать медали и вручать кубок Б1, но вот если победят хозяева, то разница очков в таблице составит всего одно! И борьба за титул чемпиона уже приобретёт новый смысл для обеих команд и двум лидерам до оканчания сезона придётся сильно попотеть, если конечно кто-то из них на дистанции не допустит ошибки! 🔥Уверен будет жарко🔥 Теперь о главном!
Команда Фавра показала, что находится в отличной форме и готова бится за чемпионство в Б1. Матч 28 тура для "шмелей" будет решаюшем в этом сезоне. У "жёлто-чёрных" не сыграют: Витцель, Загаду, Ройс, Шульц, потери конечно значительные для токого матча! Но Боруссия будет расстроена ещё больше, ведь в одном из главных матчей сезона ей предстоит сыграть ещё и без своей главной силы - своих болельщиков!!! А такую потерю нельзя заменить ни одним игроком!!!! На своем поле Дортмундская "Банда" играет просто отлично! В 13-ти домашних поединках команда смогла победить 10 раз при трех ничьих с общей разницей голов 45:10. В матче первого круга Боруссия проиграла Мюнхенцам на выезде со счетом 0:4, понятное дело, что нужно брать реванш. После перерыва команда Фавра выглядят прекрасно! Такие команды как Шальке и Вольфсбург были переиграны с общим счетом 6-0! (матчи проходили на выезде и дома)!
Что касаемо Мюнхенской машины, то у них не сыграют: Алькантра, Зюле, Коутинью и Толиссо! Патери менее значимые, но Бавария в гостях! В последнем матче они принимали у себя дома Айнтрахт! Конечно Мюнхенцы прошлись по ним своим катком(5:2) как и по другим соперникам не оставив и следа(хоть игра и напоминала "кошки-мышки"), но все я думаю заметили, что подопечные Флика ⚠️ потеряли центр и на время совсем остановились(что происходит с ними в последнее время часто), поэтому и получили 2 мяча в свои ворота! Если бы не опыт игроков хозяев, то голов было-бы больше! Я уверен, что при таком центре как у Баварии сейчас как минимум гол-два Дортмунд положет🔥, ну а Мюнхенцы просто обязаны забивать в этой встрече🔥 Бавария на данный момент располагается на первой строчке в турнирной таблице Немецкой Бундеслиги! Но всё может изменится до конца чемпионата! Отмечу и тот факт, что поединки на "Сигнал Идуна Парк" в последнее время даются мюнхенцам достаточно сложно! В 5-ти последних гостевых очных матчах Бавария смогла победить только однажды. Уверен, что легко баварцам не будет! Кто возьмёт верх сказать не берусь! По этому и ставка у меня на голы!
💣Но голы между этими "монстрами" пока ни кто не отменял💣 Уверен, что обе команды смогут забить друг другу и пробить ТБ 2.5🔥 Всем фарта и удачи💪
Центральный матч круга!!!дерби!!! Играет моя любимая Бавария!!! Этот матч очень важен и в плане турнирной таблицы, и в принципиальности!!! Вариантов тут для ставок конечно множество,наверняка многие будут топить на Тотал,обе забьют...но кэфы вообще не впечатляют...и кстати какие бы сильны не были команды,что то часто в последнее время ставка ОЗ у них не проходит. Буду болеть за свой клуб.уверен матч будет очень красочный
Секс или Боруссия - Бавария?☺ О да детка, "Дер Классикер" в Германии.🔥🔥🔥А Вестфален будет опять пустой. Кошмар😭
До окончания чемпионата еще достаточно игр и в случае поражения Баварии для них жизнь конечно усложнится, но не настолько как для Дортмунда если соответственно проиграют они. 7 очков отставания в придачу тому насколько Боруссия постоянно нестабильна наводит на мысль, что мюнхенцы уже своего вряд ли упустят.
Пчёлки🐝 уверенно вошли в продолжение чемпионата и пока не пропускают. Но мёртвый Шальке💙 и не многим грознее Вольфсбург🐺 конечно не показатель. В обеих играх Фавр выпускал тех же 11 игроков, а дерби уже на 3-й день, стоит вопрос в свежести игроков. Но учитывая возможность теперь делать 5 замен и молодой возраст футболистов - восстановится должны успеть.
❤Бавария🤍 успела обыграть за 2 тура Унион и Айнтрахт. Берлинцам, что интересно забивали со стандартов, а "орлов"🦅 разобрали зрелищно, позволив даже им забить дважды(!). Под руководством Флика мюнхенцы учень уверенно набирают очки от матча к матчу. Класс и стабильность сейчас на очень высоком уровне.
Гости превосходят по количеству ударов, проценту реализованных моментом, владению мячом.⚽️ Пропускает Бавария мало, но если пропускает то большинство мячей во 2-й половине 2-го тайма. Тут скорее дело не в усталости, а просто в расслабленности, как например против Айнтрахта.
💛Боруссия🖤 плохо играет на Альянс Арене, разгром за разгромом. Игра в 1-м круге была настоящей катастрофой. Ни одного удара! А вот домашние матчи наоборот достаточно удачные. Поддержки родных трибун не будет, но "пчелки" обязаны настроиться на этот бой максимально сильно.
Надеюсь на то, что интрига за салатницу сохранится. Целую, котямбы😘😚Пишите, что думаете.
Добрый день, дорогие друзья! С вами Виктор Гусев. Самое время обсудить немецкую футбольную Бундеслигу. Во-первых, мы очень рады, что футбол наконец вернулся. Во-вторых, матч состоится во вторник, а тур пройдет среди недели. В-третьих, нас ожидает противостояние двух лидеров турнирной таблицы чемпионата Германии. “Боруссия” в Дортмунде примет на своем поле мюнхенскую “Баварию”.
По итогам грядущего противостояния мы вполне можем узнать, сохранится ли интрига в текущем сезоне Бундеслиги. Мюнхенцы опережают дортмундцев на четыре очка. В случае победы “Бавария” получает колоссальное преимущество. Обе команды набрали классный ход. “Бавария” не проигрывает уже 13 матчей подряд. Оба соперника подходят ко встрече с серией из шести побед кряду.
В первом круге борьбы совсем не получилось. “Бавария” победила со счетом 4:0. Однако до этого “Боруссия” победила в Суперкубке со счетом 2:0. До этого “Бавария” часто побеждала, много забивая. Были победы мюнхенцев - 5:2, 3:2, 6:0. Обратите внимание не только на перевес действующего чемпиона, но и на огромное количество забитых мячей.
К тому же, главный форвард дортмундцев Эрлинг Холанд находится в прекрасной форме. Лидер “Баварии” Роберт Левандовски проводит один из лучших сезонов в карьере. Поэтому жду результативную игру. В голове крутится счет - 2:2. Быть может, так противостояние и завершится.
Еще интересно, что “Бавария” является лучшей командой чемпионата по игре в гостях. Однако “Боруссия” лучше всех в Бундеслиге выступает на домашнем стадионе. У дортмундцев не смогут принять участие в матче Хуммельс и Ройс. У “Баварии” не сыграет Коутиньо и, быть может, Тиаго Алькантара. Тем не менее, даже без этих исполнителей у соперников есть много других классных исполнителей.
Мы помним, что мюнхенцы не всегда надежно играют в обороне и часто расслабляются. Так было в прошлом туре в игре с “Айнтрахтом”, когда франкфуртцы за несколько минут забили дважды, пусть все равно и проиграли. К тому же, не для того мы ждали возобновление Бундеслиги, чтобы интрига сразу же сошла на нет. Да, и дортмундцы на своем поле очень хороши. Именно поэтому ставлю на то, что “Боруссия” не проиграет.
Предстоящий матч Боруссия - Бавария игра двух фаворитов. Матч пройдет на стадионе Iduna Park в Дортмунде 26 мая 2020 года. В чемпионате Бундеслиги Бавария занимает на данный момент первое место у неё шестьдесят однл очко. Дортмунд с пятюдесятью семи очками занимает второе место. Надо сказать что несмотря на то, что у обеих команд очень много травмированных игроков, они в тоже время забивают не мало, иногда по три-четыре гола за матч. Поэтому первый мой прогноз будет что дома Боруссия забьет хотя бы 2 гола. ИТБ1 (1.5) кф.2.15
Привет всем. Етого ждали всем. И карантин довольно долго оставил всех любителей без футбола. Но ето собитие должно било бить. Так как соперники висшиво уровня. Обдуманая ставка тб на дортмунд . У обеих хорошая атака. Защита так не справитса. Но я думаю вииграет дортмунд 2-0. Но ето только мисли. И ищо холанд должен забить гол!!! ^ он всегда забивает в важних матчах))) не ставте вабанк и минусов небудет. Побеждаем всегда!
Интереснейший матч. И по таблице. И по отличной игре обеих команд. Да и просто по вывеске. И букмекеры подготовились здорово: редко бывает, чтобы я целиком был согласен с линией. А тут как раз такой случай. Чуть ближе к хозяевам: Бавария играет, конечно, сейчас в футбол инопланетный. Но стремится все время «в контроль». И это даст Дортмунду контратаки. Дают 3.5 мяча. И вот я думаю: будет либо 0-0 ( но это вряд ли), либо начнут забивать - и тогда число мячей перестанет иметь значение. Короче, верх без особых сомнений. Дортмунд - осторожно. «П1 (+1)» за 1.58 «Тотул больше 3.5» за 1.97
Боруссия после возобновления первенства показывает качественный футбол (2 победы в 2-х матчах). В 27-м туре "желто-черные" обыграли на выезде Вольфсбург со счетом 0:2. Суммарно, победная серия составляет уже 6 матчей. В них подопечные Фавра забили 15 мячей, а пропустили - только 1.
Команда в турнирной таблице находится на 2-й строчке. В активе 57 очков. Все результаты "шмелей" в текущей Бундеслиге выглядят следующим образом: 17 викторий, 6 ничьих и 4 проигрыша. Голов забито - 74, а пропущено - 33.
Отдельно нужно отметить, что дортмундцы остаются единственным клубом в Германии, кто еще не проигрывал на своем поле: 10 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей - 45:10. В среднем, за один матч в родных стенах Холанд и Ко на домашней арене забивают не меньше 3-х мячей, а пропускают - 0,7 за тур.
О кадрах. Против мюнхенцев могут не сыграть Хуммельс и Витцель. Точно на поле не появятся: Ройс, Загаду и Шульц.
Бавария
Бавария, как и Боруссия, находится в прекрасной форме после карантина. Мюнхенцы 2-х матчах победили 2 раза. В крайнем туре они со счетом 5:2 разгромили Айнтрахт. Один из голов в ворота "орлов" забил Роберт Левандовски. На его счету уже 27 мячей только в Бундеслиге. В целом, для подопечных Флика эта победа стала 6-й подряд. Серию без проигрышей удалось продлить уже до 12-и подряд поединков (11 побед и 1 мировой исход).
Бавария лидирует в таблице, имея 61 балл в активе. У Мюнхена лучшая атака в Бундеслиге - 80 результативных ударов. С обороной тоже никаких проблем нет - 28 пропущенных (меньше только у Лейпцига - 27).
В гостях "Звезда Юга" в текущем сезоне допускала осечки, но практически все они приходятся на матчи под руководством Ковача. Все результаты команды на чужих полях, в рамках Бундеслиги на сегодняшний день выглядят так: 9 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша. В 6-и последних матчах в гостях фиксировались победы. Меньше 2-х мячей мюнхенцы в этих встречах не забивали.
О кадрах. На поле могут не появиться Боатенг и Тьяго. Точно не сыграют: Толиссо, Зюле и Коутиньо.
Матч недели уже во вторник, чтобы нам не грустилось в трудовые будни + еще хорошая ставочка под просмотр. Встретятся две самые результативные команды первой Бундеслиги. На счету "шмелей" 74 забитых мяча за 27 матчей, мюнхенцы же наколотили еще больше - 80 голов за такое же количество матчей. Показатели сумасшедшие, согласитесь. Можете не писать, я знаю что это важнейший матч чемпионской гонки. Но дело в том, что эти команды не привыкли играть от обороны,от соперника. Только в атаку и только первым номером, почти всегда, потому я не думаю, что будут закрываться и сушить. Лички между ними проходят достаточно результативно в последнее время - ТБ 3,5 прошел в 4 из 5 крайних поединков.
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает две ставки на матч чемпионата Германии. Матч высшего уровня, высшего класса, и давать прогнозы на него - неблагодарное дело. Я ставлю на «Баварию». Наметилась какая-то серьезная тенденция, как в Германии, так и в Корее, что игра без зрителей сместила понятие «домашнего» матча. Хозяева гораздо меньше побеждают, чем гости. «Боруссия» последнею игру выиграла без вопросов, «Бавария» тоже, как и положено лидерам.
Сложно будет «Баварии» одержать победу в этой игре, хоть и кажется, что сейчас командам в гостях играть легче. «Бавария» будет владеть инициативой, атаковать, и думаю, «Боруссии» не получится сдержать мюнхенцев. Для «Боруссии» этот матч является шансом побороться за чемпионство, поскольку поражение отодвигает команду от этой цели. Мотивация у «Боруссии» на этот момент будет запредельной, но «Бавария», мне кажется, своим классом будет доказывать, что она может обыграть «Боруссию», чтобы благодаря победе оторваться от прямого конкурента на 7 очков.