У «Баварии» очень плотный график, но сезон только начался и какой-то особой усталости тут быть не должно, всё же напряжённым календарём мюнхенцев не удивить. По качеству футбола они превосходят любой клуб Европы, а разгром от «Хоффенхайма» обеспечит мотивацию и злость. Дортмундцам можно только посочувствовать — их ждут очень долгие 90 минут. Думаю, хозяева проведут агрессивный матч и прижмут соперника к воротам, а центр обороны у дортмундцев ошибается довольно часто. Уверен что для "Баварии" не будет никаких проблем чтобы выиграть кубок.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить Ф1 (-1) в матче Бавария — Боруссия Д. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что обе команды не лучшим образом провели свои последние встречи. Однако психологическое преимущество на стороне мюнхенского клуба. Бавария уже успела выиграть четыре турнира в этом году и продолжает стремиться к новым трофеям.
Вряд ли Боруссия сможет сможет навязать борьбу Баварии. Ставка Ф1 (-1) должна сыграть.
В немного запоздалом матче за Суперкубок Германии встретятся две сильнейшие команды страны: дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Хотя, конечно, по уровню эти команды все-таки отличаются.
Даже если судить по их заслугам в прошлом сезоне, то «Боруссия» смотрится не так уверенно. «Бавария» вынесла всех в Бундеслиге, досрочно став чемпионом. А в Кубке Германии мюнхенцы легко дошли до финала, выиграв там у «Байера».
«Боруссия» же в Кубке дошла всего лишь до 1/8 финала, в котором проиграла «Вердеру». В Бундеслиге дортмундцы снова показали себя, как вторая лучшая команда Германии. Они превзошли по очкам, набравших силу в последние годы «Лейпциг», «Боруссию» М и «Байер».
Но это все дела минувших дней. Сейчас все-таки важна форма обеих команд и их моральное состояние.
Настрой «Баварии» сейчас трудно точно описать. Подопечные Флика не проигрывали с декабря прошлого года, выносили соперников всех рангов, взяли требл в прошлом сезоне, а в последнем туре их грохнул «Хоффенхайм», да еще и с крупным счетом 4:1.
Примечательно, что в туре до этого сами мюнхенцы вынесли «Шальке» со счетом 8:0, а после этого так проиграли. Такие вот у «Баварии» американские горки сейчас.
У «Боруссии» в этом плане все немного стабильнее, хотя тоже не без огрехов. В новом сезоне дортмундцы уже успели уверенно обыграть «Боруссию» М в Бундеслиге и «Дуйсбург» в Кубке. Однако в последнем туре чемпионата они проиграли также не самому сильному «Аугсбургу». Хотя расстройство у игроков Люсьена Фавра, конечно, не сопоставимо с эмоциями мюнхенцев.
Таким образом, результат матча трудно предугадать. Прошлый Суперкубок, к примеру, выиграла «Боруссия» в таком же матче с «Баварией». Но сейчас абсолютно другая ситуация. Я считаю, что может случиться все, что угодно. Но том, что нас ждет зрелищный матч, я уверен.
Однозначным фаворитом здесь выглядит Бавария, но я бы не списывал со счетов Дортмунд. График у Баварии сложнее, мюнхенцы играли за Суперкубок Европы и отбегали там 120 минут. Не без доли удачи Боруссия может найти противоядие против такой машины как Бавария, и при таком раскладе матч могут решить детали.
Традиционно данное противостояние радует обилием голов, кроме Оз усилимся тоталом больше 2.5
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить ТМ (3,5) в матче Бавария — Боруссия Д. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что обе команды проиграли свои последние матчи. Боруссия уступила Аугсбургу, а Бавария - Хоффенхайму.
Букмекерские конторы прогнозируют много голов в этой встрече, однако не стоит забывать про тяжелый календарь. Есть большая вероятность, что команды не будут выкладываться по-полной и поберегут силы на матчи Бундеслиги.
Наставник "Боруссии" Люсьен Фавр - крайне осторожный тренер. Он будет делать все, чтобы его команда не пропустила. И это лишь подтверждает мысли о том, что зрителям вряд ли стоит ожидать большого количества забитых мячей.
Суперкубок Германии. Одно из интереснейших противостояний двух фаворитов этой лиги. Бавария в отличной форме, но последний матч с Хоффенхаймом это был прокол , непонятки с обороной Ханс-Дитер Флик разобрал , но не стоит забывать что Люсьен Фавр тоже тот ещё хитрец, думаю он припас на этот матч подарки для Баварцев . Обе команды играют в очень результативный футбол , сильные выпады , быстрые контро-атаки, связки игроков просто на высшем уровне. Отсутствие Сане с травмой колена очень плохая потеря для Баварии .Отметим, что в 8 предыдущих розыгрышах этого трофея мюнхенцы 6 раз встречались именно с коллективом из Дортмунда, и в итоге каждая из команд выиграла по 3 титула. В этом матче я считаю что будет ОЗ. Можно взять ОЗ+ТБ 2.5
27 сентября прервалась фантастическая беспроигрышная серия «Баварии», длившаяся с декабря прошлого года. Мюнхенцы на выезде уступили «Хоффенхайму» в матче второго тура чемпионата Германии со счетом 1:4. Команда Флика выглядела откровенно уставшей после тяжелого матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» в середине недели. Лазарет «красных» сейчас практически пуст, но стоит отметить, что после победы в Лиге чемпионов команду покинул целый ряд футболистов, важных для ротации: Тиаго Алькантара, Коутиньо, Перишич.
Проиграла во втором туре Бундеслиги и дортмундская «Боруссия». Подопечные Люсьена Фавра 26 сентября уступили на выезде «Аугсбургу» со счетом 0:2.
Кто лучше восстановится к игре на Суперкубок страны? Рискну поставить на «Боруссию» с плюсовой форой в 1,5 мяча. На мой взгляд, коэффициент на гостей в предстоящей встрече занижен. Ожидаю от матча упорной борьбы со взаимными шансами на успех.
В последних играх соперникам гордиться нечем. Дортмунд проиграл вообще как-то беззубо. Бавария же, как писали классики «попала под поезд». И дело не только в том, что Хоффенхайм провел свой лучший матч лет за 10. Дело еще и в том, что Бавария уступала в движении себе самой. Устали? Возможно. Было ж с чего? Конечно, тренеры это все видят. Потому не исключаю, что команды будут страховаться. И мы увидим что-то вроде прошлосезонного матча. С чудо-голом Киммиха. Однии. Иными словами, это по мне скорее низ, чем верх. Ну и сама линия. Я б спешил. После Хоффенхайма никто сопернику Баварии не даст гол форы больше, чем за двойку.
"Бавария" сильнейшая на данный момент команда мира, поражение от "Хоффенхайма" не меняет ничего. Его можно объяснить усталостью после финала суперкубка( играть пришлось через 48 часов) да и когда- то "Бавария" должна была проиграть. У команды Флика есть реальная возможность повторить выдающееся достижение "Барселоны" и взять 6 трофеев за сезон поэтому думаю играть "Бавария" будет в полную силу и основным составом. Если так-шансов у Дортмунда очень мало.
Вернемся к нашим баранам – вернее, хищникам. Оба в минувшем туре бундеслиги получили чувствительные удары по гордости. "Боруссия" ни с того ни уступила в Аугсбурге 0:2 (могла и больше получить), а свежекоронованный сильнейший клуб Европы вообще скушал четыре мяча от племянника собственного президента. Но у "Баварии" хотя бы есть оправдание – тяжелый график, усталость, Левандовски из-за небольшого повреждения в запасе остался... Да и вообще, не получается ругать за одно поражение команду, которая до этого почти год никому не проигрывала и завоевала все возможные трофеи. А вот почему набитая молодыми суперзвездами "Боруссия" в очередной раз оказалась беспомощна против аутсайдера – за это с Люсьена Фавра можно и нужно спросить. Спортивный директор Михаэль Цорк после матча не скрывал раздражения: "Мы это уже видели и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Мы фавориты, но соперник физически силен, глубоко садится в оборону, эффективно защищается – и мы с ним ничего не можем поделать. Владели мячом 80% времени, а толку чуть". Одно утешение – "Бавария" против "желто-черных" точно так играть не будет... Рискну поставить на шмелей, уж слишком долго они не могут одолеть злейшего соперника, почему бы не сегодня?