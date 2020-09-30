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Бавария — Боруссия Д прогнозы на матч 30.09.2020

Бавария — Боруссия Д
  •  Суперкубок Германии
Бавария
04:17:19
до начала матча
Боруссия Д
Выиграй 1 000 ₽

Прогнозы 1169
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Платные
K1R1ll3NKO33.3% WR-1.01% ROI
1.533Победит БаварияСтавка дня
Ставка дня
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
У «Баварии» очень плотный график, но сезон только начался и какой-то особой усталости тут быть не должно, всё же напряжённым календарём мюнхенцев не удивить. По качеству футбола они превосходят любой клуб Европы, а разгром от «Хоффенхайма» обеспечит мотивацию и злость. Дортмундцам можно только посочувствовать — их ждут очень долгие 90 минут. Думаю, хозяева проведут агрессивный матч и прижмут соперника к воротам, а центр обороны у дортмундцев ошибается довольно часто. Уверен что для "Баварии" не будет никаких проблем чтобы выиграть кубок.
6
Повторить за 1.52
Алексей Андронов45.1% WR-6.73% ROI
1.85Бавария фора (-1)
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить Ф1 (-1) в матче Бавария — Боруссия Д. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что обе команды не лучшим образом провели свои последние встречи. Однако психологическое преимущество на стороне мюнхенского клуба. Бавария уже успела выиграть четыре турнира в этом году и продолжает стремиться к новым трофеям.

Вряд ли Боруссия сможет сможет навязать борьбу Баварии. Ставка Ф1 (-1) должна сыграть.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.71
Мaксим Калиниченко48.2% WR2.4% ROI
1.79Бавария фора (-1)
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
В немного запоздалом матче за Суперкубок Германии встретятся две сильнейшие команды страны: дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Хотя, конечно, по уровню эти команды все-таки отличаются.

Даже если судить по их заслугам в прошлом сезоне, то «Боруссия» смотрится не так уверенно. «Бавария» вынесла всех в Бундеслиге, досрочно став чемпионом. А в Кубке Германии мюнхенцы легко дошли до финала, выиграв там у «Байера».

«Боруссия» же в Кубке дошла всего лишь до 1/8 финала, в котором проиграла «Вердеру». В Бундеслиге дортмундцы снова показали себя, как вторая лучшая команда Германии. Они превзошли по очкам, набравших силу в последние годы «Лейпциг», «Боруссию» М и «Байер».

Но это все дела минувших дней. Сейчас все-таки важна форма обеих команд и их моральное состояние.

Настрой «Баварии» сейчас трудно точно описать. Подопечные Флика не проигрывали с декабря прошлого года, выносили соперников всех рангов, взяли требл в прошлом сезоне, а в последнем туре их грохнул «Хоффенхайм», да еще и с крупным счетом 4:1.

Примечательно, что в туре до этого сами мюнхенцы вынесли «Шальке» со счетом 8:0, а после этого так проиграли. Такие вот у «Баварии» американские горки сейчас.

У «Боруссии» в этом плане все немного стабильнее, хотя тоже не без огрехов. В новом сезоне дортмундцы уже успели уверенно обыграть «Боруссию» М в Бундеслиге и «Дуйсбург» в Кубке. Однако в последнем туре чемпионата они проиграли также не самому сильному «Аугсбургу». Хотя расстройство у игроков Люсьена Фавра, конечно, не сопоставимо с эмоциями мюнхенцев.

Таким образом, результат матча трудно предугадать. Прошлый Суперкубок, к примеру, выиграла «Боруссия» в таком же матче с «Баварией». Но сейчас абсолютно другая ситуация. Я считаю, что может случиться все, что угодно. Но том, что нас ждет зрелищный матч, я уверен.

Источник: vseprosport.ru
0
Повторить за 1.71
Виталий Малышев57.9% WR6.52% ROI
1.67Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Однозначным фаворитом здесь выглядит Бавария, но я бы не списывал со счетов Дортмунд. График у Баварии сложнее, мюнхенцы играли за Суперкубок Европы и отбегали там 120 минут. Не без доли удачи Боруссия может найти противоядие против такой машины как Бавария, и при таком раскладе матч могут решить детали.

Традиционно данное противостояние радует обилием голов, кроме Оз усилимся тоталом больше 2.5

Прогноз: 1:2, 2:2
0
Повторить за 1.666
Kирилл Дементьев43.5% WR-3.2% ROI
1.96Тотал меньше 3.5
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить ТМ (3,5) в матче Бавария — Боруссия Д. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что обе команды проиграли свои последние матчи. Боруссия уступила Аугсбургу, а Бавария - Хоффенхайму.

Букмекерские конторы прогнозируют много голов в этой встрече, однако не стоит забывать про тяжелый календарь. Есть большая вероятность, что команды не будут выкладываться по-полной и поберегут силы на матчи Бундеслиги.

Наставник "Боруссии" Люсьен Фавр - крайне осторожный тренер. Он будет делать все, чтобы его команда не пропустила. И это лишь подтверждает мысли о том, что зрителям вряд ли стоит ожидать большого количества забитых мячей.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.02
BIT-BETTING100% WR0.61% ROI
1.45Обе команды забьют - Да
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Суперкубок Германии. Одно из интереснейших противостояний двух фаворитов этой лиги. Бавария в отличной форме, но последний матч с Хоффенхаймом это был прокол , непонятки с обороной Ханс-Дитер Флик разобрал , но не стоит забывать что Люсьен Фавр тоже тот ещё хитрец, думаю он припас на этот матч подарки для Баварцев . Обе команды играют в очень результативный футбол , сильные выпады , быстрые контро-атаки, связки игроков просто на высшем уровне. Отсутствие Сане с травмой колена очень плохая потеря для Баварии .Отметим, что в 8 предыдущих розыгрышах этого трофея мюнхенцы 6 раз встречались именно с коллективом из Дортмунда, и в итоге каждая из команд выиграла по 3 титула. В этом матче я считаю что будет ОЗ. Можно взять ОЗ+ТБ 2.5
0
Повторить за 1.48
griendwa83.3% WR2.12% ROI
1.68Боруссия Дортмунд фора (1.5)
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
27 сентября прервалась фантастическая беспроигрышная серия «Баварии», длившаяся с декабря прошлого года. Мюнхенцы на выезде уступили «Хоффенхайму» в матче второго тура чемпионата Германии со счетом 1:4. Команда Флика выглядела откровенно уставшей после тяжелого матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» в середине недели. Лазарет «красных» сейчас практически пуст, но стоит отметить, что после победы в Лиге чемпионов команду покинул целый ряд футболистов, важных для ротации: Тиаго Алькантара, Коутиньо, Перишич.

Проиграла во втором туре Бундеслиги и дортмундская «Боруссия». Подопечные Люсьена Фавра 26 сентября уступили на выезде «Аугсбургу» со счетом 0:2.

Кто лучше восстановится к игре на Суперкубок страны? Рискну поставить на «Боруссию» с плюсовой форой в 1,5 мяча. На мой взгляд, коэффициент на гостей в предстоящей встрече занижен. Ожидаю от матча упорной борьбы со взаимными шансами на успех.
0
Повторить за 1.78
Юрий Розанов45.8% WR-7.72% ROI
2.05Боруссия Дортмунд фора (1)
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
В последних играх соперникам гордиться нечем. Дортмунд проиграл вообще как-то беззубо. Бавария же, как писали классики «попала под поезд». И дело не только в том, что Хоффенхайм провел свой лучший матч лет за 10. Дело еще и в том, что Бавария уступала в движении себе самой. Устали? Возможно. Было ж с чего? Конечно, тренеры это все видят. Потому не исключаю, что команды будут страховаться. И мы увидим что-то вроде прошлосезонного матча. С чудо-голом Киммиха. Однии. Иными словами, это по мне скорее низ, чем верх. Ну и сама линия. Я б спешил. После Хоффенхайма никто сопернику Баварии не даст гол форы больше, чем за двойку.

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 2.16
Corrado33.3% WR-0.97% ROI
1.51Победит БаварияСтавка дня
Ставка дня
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
"Бавария" сильнейшая на данный момент команда мира, поражение от "Хоффенхайма" не меняет ничего. Его можно объяснить усталостью после финала суперкубка( играть пришлось через 48 часов) да и когда- то "Бавария" должна была проиграть. У команды Флика есть реальная возможность повторить выдающееся достижение "Барселоны" и взять 6 трофеев за сезон поэтому думаю играть "Бавария" будет в полную силу и основным составом. Если так-шансов у Дортмунда очень мало.
0
Повторить за 1.52
PiRoZhOk61.3% WR-0.33% ROI
6.55Победит Боруссия Дортмунд
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Бавария — Боруссия Д|Суперкубок Германии
Вернемся к нашим баранам – вернее, хищникам. Оба в минувшем туре бундеслиги получили чувствительные удары по гордости. "Боруссия" ни с того ни уступила в Аугсбурге 0:2 (могла и больше получить), а свежекоронованный сильнейший клуб Европы вообще скушал четыре мяча от племянника собственного президента. Но у "Баварии" хотя бы есть оправдание – тяжелый график, усталость, Левандовски из-за небольшого повреждения в запасе остался... Да и вообще, не получается ругать за одно поражение команду, которая до этого почти год никому не проигрывала и завоевала все возможные трофеи. А вот почему набитая молодыми суперзвездами "Боруссия" в очередной раз оказалась беспомощна против аутсайдера – за это с Люсьена Фавра можно и нужно спросить. Спортивный директор Михаэль Цорк после матча не скрывал раздражения: "Мы это уже видели и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Мы фавориты, но соперник физически силен, глубоко садится в оборону, эффективно защищается – и мы с ним ничего не можем поделать. Владели мячом 80% времени, а толку чуть". Одно утешение – "Бавария" против "желто-черных" точно так играть не будет...
Рискну поставить на шмелей, уж слишком долго они не могут одолеть злейшего соперника, почему бы не сегодня?
0
Повторить за 6.5
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 46%
  • 10%
  • 9%
  • 4%
  • 3%

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