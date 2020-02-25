Betting Insider

Челси — Бавария прогнозы на матч 02/25/2020

Челси — Бавария
  •  Лига чемпионов УЕФА
Челси
06:44:22
до начала матча
Бавария
Получи фрибет 1000 ₽
Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя
Бавария -клуб исторический и довольно очень хорогая команда.Команда имеет очень хорошую линию атакающих ,полузащитников,защитнов и конечно же Мануэль Нойер.В нынешних турнирах Бавария очень хорошо противосостояла ,даже тогда ,когда в 2012 году выиграла Челси Баварию в серии пенальти.Обе команды любят играть более в открытую игру,и поэтому много пропускают в свои ворота .Поэтому не стал заморачиваться на Челси и мой прогноз -Индивидуальный тотал Баварии-больше 1.5 гола
Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Предлагаю вам свои размышления на тему матча "Челси" - "Бавария", который состоится 25 февраля в рамках Лиги чемпионов. Итак, на поле "Челси" прямо посреди национальных чемпионатов Англии и Бундеслиги встречаются команды. Давайте посмотрим, что предстоит пережить до этого командам. За три дня до встречи с мюнхенцами "Челси" сыграл с "Тоттенхэмом". С этой командой у "Челси" идет борьба за место в Лиге чемпионов, естественно, "Челси" отдал все силы в этом матче. "Бавария" сыграет в национальном чемпионате за четыре дня до этой встречи. Соперник "Баварии" - совсем не команда уровня "Тоттенхэма", ведь это "Падерборн", занимающий последнее место в таблице Бундеслиги. У "Баварии" будет один день в запасе для отдыха, да и выставить можно резервный состав. Своим лидерам они точно дадут отдохнуть, а это даст преимущество "Баварии", которая как бы компенсирует преимущество "Челси" за счет их домашнего матча. Вспомним, как "Бавария" играла в своей группе. С первого места вышли в плей-офф с шестью победами. Там удивительный результат. Кстати, я сказал, что "Челси" играет с "Тоттенхэмом" перед этим, а "Бавария" в группе играла с ним 7:2 на выезде и 3:1 на своем поле. Вообще футболисты "Баварии" забили 24 мяча, правда пять пропустили. В каждом из шести матчей забивали минимум два мяча. Думаю, и в предстоящем матче "Бавария" забьет. Левандовски в пяти матчах забил десять мячей, в этом сезоне в Европе он забил больше всех - 54 мяча в 58 матчах. Левандовски сейчас в самом соку, на мой взгляд. Будет ли Абрахам? Не скажется ли травма бомбардира "Челси"? Пока я не знаю. "Челси" играет дома, а дома он выглядит очень неплохо. "Челси" может забить один мяч, а может даже больше, "Баварии" сильна в атаке, но трудности в обороне испытывает. Можно биться и забивать. Исходя из этого я и сделаю свой прогноз. Мой прогноз на матч "Челси" - "Бавария": будет забито три или больше мячей. Я ставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,62. Источник: Ставка ТВ
Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя
Привет. Я Александр Елагин. 25 февраля в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" будет принимать "Баварию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, "Бавария" без особых хлопот, можно сказать, не потея, заняла первое место в группе, в которой ей составили компанию "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и турецкий "Галатасарай". Отрыв от "Тоттенхэма", занявшего второе место, восемь очков - 18 против 10. Вы понимаете, какое преимущество у мюнхенцев? "Бавария" в 22-ой раз попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем в 11-й раз подряд. В прошлом году в 1/8 финала ее остановил английский клуб "Ливерпуль", будущий победитель Лиги чемпионов. "Челси" с огромным трудом и только в последний момент попал в плей-офф и сразу получил в соперники лидера Бундеслиги, могучую "Баварию". В Лиге чемпионов эти команды встречались трижды. В сезоне 2004/2005 годов, тогда команды обменялись победами на своем поле: 3:2 в Мюнхене выиграла "Бавария" и 4:2 выиграл "Челси". Но самая значимая победа была в сезоне 2011/2012, когда в финале, который проходил в Мюнхене, "Бавария" вела 1:0, "Челси" сравнял счет за пять минут до конца основного времени, а затем по пенальти “синие” вырвали Кубок Чемпионов у "Баварии". "Челси" ведет в счете с "Баварией" по выигранным матчам. Сегодня бесспорный фаворит в этой паре - это "Бавария". Тут вопросов нет. Немецкий гранд возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, забив больше всех и пропустив меньше всех. В составе "Баварии", как и всегда, блистает польский бомбардир Роберт Левандовски. Он лучший и в Бундеслиге, и в Лиге Чемпионов. "Челси" сейчас неровно выступает в АПЛ, не без труда удерживаясь в первой пятерке. Конечно, команда Фрэнка Лэмпарда сделает все возможное, чтобы каким-то образом остановить "Баварию", но мне кажется, что это нереально. Ставлю на победу "Баварии" с форой (-1) и коэффициентом 2,42. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 4417
Все
Платные
abdullaomanov17100% WR1.35% ROI
abdullaomanov17ROI 1.35
1.69Бавария тотал больше 1.5
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавария -клуб исторический и довольно очень хорогая команда.Команда имеет очень хорошую линию атакающих ,полузащитников,защитнов и конечно же Мануэль Нойер.В нынешних турнирах Бавария очень хорошо противосостояла ,даже тогда ,когда в 2012 году выиграла Челси Баварию в серии пенальти.Обе команды любят играть более в открытую игру,и поэтому много пропускают в свои ворота .Поэтому не стал заморачиваться на Челси и мой прогноз -Индивидуальный тотал Баварии-больше 1.5 гола
1
Повторить за 1.76
Виктор Гусев50.2% WR-5.44% ROI
Виктор ГусевROI -5.44
1.58Тотал больше 2.5
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Предлагаю вам свои размышления на тему матча "Челси" - "Бавария", который состоится 25 февраля в рамках Лиги чемпионов.

Итак, на поле "Челси" прямо посреди национальных чемпионатов Англии и Бундеслиги встречаются команды. Давайте посмотрим, что предстоит пережить до этого командам. За три дня до встречи с мюнхенцами "Челси" сыграл с "Тоттенхэмом". С этой командой у "Челси" идет борьба за место в Лиге чемпионов, естественно, "Челси" отдал все силы в этом матче.

"Бавария" сыграет в национальном чемпионате за четыре дня до этой встречи. Соперник "Баварии" - совсем не команда уровня "Тоттенхэма", ведь это "Падерборн", занимающий последнее место в таблице Бундеслиги. У "Баварии" будет один день в запасе для отдыха, да и выставить можно резервный состав. Своим лидерам они точно дадут отдохнуть, а это даст преимущество "Баварии", которая как бы компенсирует преимущество "Челси" за счет их домашнего матча.

Вспомним, как "Бавария" играла в своей группе. С первого места вышли в плей-офф с шестью победами. Там удивительный результат. Кстати, я сказал, что "Челси" играет с "Тоттенхэмом" перед этим, а "Бавария" в группе играла с ним 7:2 на выезде и 3:1 на своем поле. Вообще футболисты "Баварии" забили 24 мяча, правда пять пропустили. В каждом из шести матчей забивали минимум два мяча. Думаю, и в предстоящем матче "Бавария" забьет. Левандовски в пяти матчах забил десять мячей, в этом сезоне в Европе он забил больше всех - 54 мяча в 58 матчах. Левандовски сейчас в самом соку, на мой взгляд.

Будет ли Абрахам? Не скажется ли травма бомбардира "Челси"? Пока я не знаю. "Челси" играет дома, а дома он выглядит очень неплохо. "Челси" может забить один мяч, а может даже больше, "Баварии" сильна в атаке, но трудности в обороне испытывает. Можно биться и забивать.

Исходя из этого я и сделаю свой прогноз. Мой прогноз на матч "Челси" - "Бавария": будет забито три или больше мячей. Я ставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,62.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.66
Александр Елагин38.5% WR-7.14% ROI
Александр ЕлагинROI -7.14
2.44Бавария фора (-1)
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Привет. Я Александр Елагин. 25 февраля в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" будет принимать "Баварию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов,

"Бавария" без особых хлопот, можно сказать, не потея, заняла первое место в группе, в которой ей составили компанию "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и турецкий "Галатасарай". Отрыв от "Тоттенхэма", занявшего второе место, восемь очков - 18 против 10. Вы понимаете, какое преимущество у мюнхенцев? "Бавария" в 22-ой раз попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем в 11-й раз подряд. В прошлом году в 1/8 финала ее остановил английский клуб "Ливерпуль", будущий победитель Лиги чемпионов.

"Челси" с огромным трудом и только в последний момент попал в плей-офф и сразу получил в соперники лидера Бундеслиги, могучую "Баварию".

В Лиге чемпионов эти команды встречались трижды. В сезоне 2004/2005 годов, тогда команды обменялись победами на своем поле: 3:2 в Мюнхене выиграла "Бавария" и 4:2 выиграл "Челси". Но самая значимая победа была в сезоне 2011/2012, когда в финале, который проходил в Мюнхене, "Бавария" вела 1:0, "Челси" сравнял счет за пять минут до конца основного времени, а затем по пенальти “синие” вырвали Кубок Чемпионов у "Баварии". "Челси" ведет в счете с "Баварией" по выигранным матчам.

Сегодня бесспорный фаворит в этой паре - это "Бавария". Тут вопросов нет. Немецкий гранд возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, забив больше всех и пропустив меньше всех. В составе "Баварии", как и всегда, блистает польский бомбардир Роберт Левандовски. Он лучший и в Бундеслиге, и в Лиге Чемпионов.

"Челси" сейчас неровно выступает в АПЛ, не без труда удерживаясь в первой пятерке. Конечно, команда Фрэнка Лэмпарда сделает все возможное, чтобы каким-то образом остановить "Баварию", но мне кажется, что это нереально.

Ставлю на победу "Баварии" с форой (-1) и коэффициентом 2,42.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.72
Стас Агеев44.4% WR-6.52% ROI
Стас АгеевROI -6.52
1.571Тотал больше 2.5
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Прогноз:ТБ(2.5)
Коэффициент:1.60

2*********3:00(МСК)

На Стэмфорд Бридж Челси показывает действует очень хорошо, а главное приятно для глазе болельщиков. Третья строчка по хG, немного уступая Ливерпулю и Сити. В четырёх из пяти крайних матчей пробили верх. Да и вообще под руководством Лэмпарда футбол стал насыщенный и открытый.

Всем известно в первой игре двухматчевого противостояния домашняя команда выходит за победой, гостевая же делает акцент на гол, ибо выездной мяч крайне важен в стратегическом плане. Лэмпард должен понимать в Германии придется тяжело, поэтому желательно создать задел, в противном случае шансов немного.

Бавария подходит к Лиге Чемпионов в отличном настроении и форме. Все ключевые фигуры в обойме, что даёт выбор тренеру и варианты. Оборона гостей имеет слабые места, что лишний раз подтверждает крайний матч против Падерборна, да и вообще команда пропустила в четырёх из пяти последних игр. Нужно пользоваться своими сильными сторонами - забивать как можно больше. Если речь зайдёт про хG, то здесь все в полнейшем порядке, цифра составляет чуть больше 2.5.
1
Повторить за 1.66
Валерий Непомнящий51% WR-5.55% ROI
Валерий НепомнящийROI -5.55
1.56Обе команды забьют - Да
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавария сейчас снова в гонке за чемпионство в Бундеслиге. Команда набрала форму и наверстала упущенное. Челси сейчас тоже в хорошей форме, но это сложная команда для прогнозирования. Сложно сказать, когда они сыграют хорошо, а когда не очень. На мой взгляд, эта нестабильность связана с большим количеством молодых игроков в составе, а также с тем, что у команды молодой и неопытный тренер. В этом матче для меня фаворита нет, тем более на такой стадии Лиги чемпионов, команда может проиграть дома и решить вопрос в гостях. Но в этом сезоне Бавария меня смущает по своей игре. Хотя в этом противостоянии Бавария все же небольшой фаворит для меня, но в гостевом матче не уверен, что она сможет победить. Я думаю, что забивать будут и те и другие, в обороне никто отсиживаться не будет.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.59
Игорь Андреянов50.9% WR-3.68% ROI
Игорь АндреяновROI -3.68
1.98Победит БаварияСтавка дня
Ставка дня
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавария в неплохой форме левандовски в огне забивает очень много а в январе Мюллер был признал лучшим игроком команды это говорит о том что в команде сейчас два отличных форварда набравших хорошую форму,Челси молодой строящийся коллектив который показывает местами хорошую игру местами не очень не думаю что Челси ждёт разгромное поражение но все же Бавария на мой взгляд захочет решить все ещё в гостях ставлю на победу Баварии.
2
Повторить за 1.95
Алексей Андронов45.9% WR-4.89% ROI
Алексей АндроновROI -4.89
1.83Победит БаварияСтавка дня
Ставка дня
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на П2 в матче «Челси» — «Бавария». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что в свое время эти команды сыграли фантастический финал, который был домашним для «Баварии». Тогда она превзошла соперника более чем в 20 раз по ударам, но все же проиграла этот финал. С тех пор «Челси» для «Баварии» очень принципиальный соперник.

Андронов считает, что на данный момент мюнхенцев недооценивают. После смены тренера, после увольнения Ковача, пришел Флик, и команда сильно добавила. Прежде всего персональный перфоманс выдают некоторые игроки. Томас Мюллер как будто заново родился. «Бавария» незаслуженно не воспринимается как один из фаворитов Лиги чемпионов. Она должна им быть и сама себя считает таковой. Карл-Хайнц Румменигге всегда говорил, что «Бавария» каждый год должна играть в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграет или нет — это не важно, главное доходить до этой стадии. Такая задача стоит и сейчас.

Источник: РБ
3
Повторить за 1.95
vlad-xok0% WR-1.33% ROI
vlad-xokROI -1.33
1.83Победит БаварияСтавка дня
Ставка дня
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси к матчу против Баварии подходит Мега ослабленным составом растеряв ряд своих лидеров из за травм . Шансы лондонцев и так были не большие но теперь они уменьшаются с геометрической прогрессией , Бавария хоть и показывает в чемпионате не всегда стабильную игру , но на кону не очередной матч бундеслиге ! А важнейший для мюнхенцев трофей лиги чемпионов так что проблем с настроем у Левандовского и компании не будет . Ставка -уверенная победа Баварии 💪
0
Повторить за 1.95
Gagik53.2% WR8.54% ROI
GagikROI 8.54
2.49Тотал больше 3.5
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Одно из самых захватывающих противостояний 1/8 финала Лиге Чемпионов сезона 2019/2020. Несомненно, Бавария - фаворит пары, но Челси Лэмпарда - одна из самых интересных команд английской Премьер-лиги. Она удивляет и может продолжить удивлять.

Первый поединок 1/8 финала состоится в Лондоне на 42-тысячном «Стэмфорд Бридж». И это, разумеется, главный матч для Челси в этом сезоне в рамках Лиги Чемпионов. В Мюнхене будет сложнее в разы, а результат первых игр всегда играет особую, если не ключевую, роль.

Вспомните, летом экс-игрока «синих» Фрэнка Лэмпарда позвали в клуб от безысходности, так как бан на трансферы оттолкнул топ-тренеров от предложения возглавить команду. И кто тогда верил в его успех? А сейчас его футболисты являются самыми обсуждаемыми в Англии. Челси не только закрепился в 4-ке сильнейших, но и стал показывать футбол, привлекающий внимание нейтральных болельщиков. А ведь в последних сезонах «пенсионеры» оправдывали своё прозвище, акцентируя внимание исключительно на обороне, почти не владея мячом, используя только контратаки. И неважно было, в соперниках английский топ-клуб, либо середняк.

В нынешнем сезоне Челси начал играть иным образом, даже можно сказать, что абсолютно иначе. По этой причине стал пропускать значительно больше, но атака компенсирует недочёты в обороне сполна. Правда, Бавария - такая команда, которая ошибками соперника пользоваться любит, забивая голы один за другим.

Знаете, наверное никогда «звезда Юга» не прекратит радовать нас голевыми шоу, ведь в групповом этапе Лиги Чемпионов они в среднем забивали ровно по 4 гола. Вообще сказка, конечно. Левандовски особенно хорош, 10 из 24 голов на его счету. Поляк как всегда стабилен в плане забивной способности. И в очередной раз может стать лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.

Вернёмся к хозяевам поля, то есть к Челси. Хочется сказать, что в 4 из 6 поединках с их участием в рамках группового этапа ТБ2.5 пробивался. И «синие» забивали во всех, за исключением первого, матчах. Но пропускали и от Лилля (в сумме - 2 гола), и от Валенсии (3). Единственный поединок на ноль отстояли в Амстердаме. Однако, уже на «Стэмфорд Бридж» пропустили 4 гола от разъярённого Аякса (4:4).

У Челси сложно не выделить Абрахама, который в Лиге Чемпионов забил только два мяча, но в АПЛ - аж 13 из 45 голов команды. Невероятно перспективный форвард, который в последней игре с Тоттенхэмом вышел на 20 минут, в связи с недавней травмой. Несмотря на это, выглядел он здорово, по всей видимости будет готов к Лиге Чемпионов. Виллиан и Маунт будут выискивать его передачами. Хадсон-Одои, скорее всего, не сыграет.

Если же обратить внимание на статистику встреч Челси и Баварии, то можно заметить, что во всех 5 матчах между этими клубами происходил обмен результативными ударами. А в 3 из них пробивался тотал выше стандартного - ТБ3.5. Возьмём скромнее - ТБ2.5, но в связке со ставкой «обе забьют». По секрету скажу, коэффициент вырисовывается интересный.
8
Повторить за 2.52
Ренат Шаехов50% WR-0.93% ROI
Ренат ШаеховROI -0.93
1.76Бавария тотал больше 1.5
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Челси — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавария сейчас находится в отменной форме, команда снова заиграла в атакующий футбол, забивает много, вынося соперников один за другим. Сегодня следующей жертвой станет Челси. Челси играет дико нестабильно, молодняк не справляется, скамейки как таковой нет, в отличии от Баварии, у которой всегда есть кем усилить игру. Челси много пропускает, оборона очень плохо проводит сезон, у Баварии все линии сбалансированы, думаю, что сегодня Бавария снимет все вопросы, к тому же Челси для них принципиальный соперник. Мой прогноз, что Бавария забьет минимум 2 мяча.
0
Повторить за 1.76
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 29%
  • 13%
  • 10%
  • 9%
  • 7%