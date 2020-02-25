Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Предлагаю вам свои размышления на тему матча "Челси" - "Бавария", который состоится 25 февраля в рамках Лиги чемпионов. Итак, на поле "Челси" прямо посреди национальных чемпионатов Англии и Бундеслиги встречаются команды. Давайте посмотрим, что предстоит пережить до этого командам. За три дня до встречи с мюнхенцами "Челси" сыграл с "Тоттенхэмом". С этой командой у "Челси" идет борьба за место в Лиге чемпионов, естественно, "Челси" отдал все силы в этом матче. "Бавария" сыграет в национальном чемпионате за четыре дня до этой встречи. Соперник "Баварии" - совсем не команда уровня "Тоттенхэма", ведь это "Падерборн", занимающий последнее место в таблице Бундеслиги. У "Баварии" будет один день в запасе для отдыха, да и выставить можно резервный состав. Своим лидерам они точно дадут отдохнуть, а это даст преимущество "Баварии", которая как бы компенсирует преимущество "Челси" за счет их домашнего матча. Вспомним, как "Бавария" играла в своей группе. С первого места вышли в плей-офф с шестью победами. Там удивительный результат. Кстати, я сказал, что "Челси" играет с "Тоттенхэмом" перед этим, а "Бавария" в группе играла с ним 7:2 на выезде и 3:1 на своем поле. Вообще футболисты "Баварии" забили 24 мяча, правда пять пропустили. В каждом из шести матчей забивали минимум два мяча. Думаю, и в предстоящем матче "Бавария" забьет. Левандовски в пяти матчах забил десять мячей, в этом сезоне в Европе он забил больше всех - 54 мяча в 58 матчах. Левандовски сейчас в самом соку, на мой взгляд. Будет ли Абрахам? Не скажется ли травма бомбардира "Челси"? Пока я не знаю. "Челси" играет дома, а дома он выглядит очень неплохо. "Челси" может забить один мяч, а может даже больше, "Баварии" сильна в атаке, но трудности в обороне испытывает. Можно биться и забивать. Исходя из этого я и сделаю свой прогноз. Мой прогноз на матч "Челси" - "Бавария": будет забито три или больше мячей. Я ставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,62. Источник: Ставка ТВ