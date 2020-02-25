Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя abdullaomanov17
Бавария -клуб исторический и довольно очень хорогая команда.Команда имеет очень хорошую линию атакающих ,полузащитников,защитнов и конечно же Мануэль Нойер.В нынешних турнирах Бавария очень хорошо противосостояла ,даже тогда ,когда в 2012 году выиграла Челси Баварию в серии пенальти.Обе команды любят играть более в открытую игру,и поэтому много пропускают в свои ворота .Поэтому не стал заморачиваться на Челси и мой прогноз -Индивидуальный тотал Баварии-больше 1.5 гола
Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Предлагаю вам свои размышления на тему матча "Челси" - "Бавария", который состоится 25 февраля в рамках Лиги чемпионов. Итак, на поле "Челси" прямо посреди национальных чемпионатов Англии и Бундеслиги встречаются команды. Давайте посмотрим, что предстоит пережить до этого командам. За три дня до встречи с мюнхенцами "Челси" сыграл с "Тоттенхэмом". С этой командой у "Челси" идет борьба за место в Лиге чемпионов, естественно, "Челси" отдал все силы в этом матче. "Бавария" сыграет в национальном чемпионате за четыре дня до этой встречи. Соперник "Баварии" - совсем не команда уровня "Тоттенхэма", ведь это "Падерборн", занимающий последнее место в таблице Бундеслиги. У "Баварии" будет один день в запасе для отдыха, да и выставить можно резервный состав. Своим лидерам они точно дадут отдохнуть, а это даст преимущество "Баварии", которая как бы компенсирует преимущество "Челси" за счет их домашнего матча. Вспомним, как "Бавария" играла в своей группе. С первого места вышли в плей-офф с шестью победами. Там удивительный результат. Кстати, я сказал, что "Челси" играет с "Тоттенхэмом" перед этим, а "Бавария" в группе играла с ним 7:2 на выезде и 3:1 на своем поле. Вообще футболисты "Баварии" забили 24 мяча, правда пять пропустили. В каждом из шести матчей забивали минимум два мяча. Думаю, и в предстоящем матче "Бавария" забьет. Левандовски в пяти матчах забил десять мячей, в этом сезоне в Европе он забил больше всех - 54 мяча в 58 матчах. Левандовски сейчас в самом соку, на мой взгляд. Будет ли Абрахам? Не скажется ли травма бомбардира "Челси"? Пока я не знаю. "Челси" играет дома, а дома он выглядит очень неплохо. "Челси" может забить один мяч, а может даже больше, "Баварии" сильна в атаке, но трудности в обороне испытывает. Можно биться и забивать. Исходя из этого я и сделаю свой прогноз. Мой прогноз на матч "Челси" - "Бавария": будет забито три или больше мячей. Я ставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,62. Источник: Ставка ТВ
Челси — Бавария прогноз на матч от пользователя Александр Елагин
Привет. Я Александр Елагин. 25 февраля в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" будет принимать "Баварию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, "Бавария" без особых хлопот, можно сказать, не потея, заняла первое место в группе, в которой ей составили компанию "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и турецкий "Галатасарай". Отрыв от "Тоттенхэма", занявшего второе место, восемь очков - 18 против 10. Вы понимаете, какое преимущество у мюнхенцев? "Бавария" в 22-ой раз попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем в 11-й раз подряд. В прошлом году в 1/8 финала ее остановил английский клуб "Ливерпуль", будущий победитель Лиги чемпионов. "Челси" с огромным трудом и только в последний момент попал в плей-офф и сразу получил в соперники лидера Бундеслиги, могучую "Баварию". В Лиге чемпионов эти команды встречались трижды. В сезоне 2004/2005 годов, тогда команды обменялись победами на своем поле: 3:2 в Мюнхене выиграла "Бавария" и 4:2 выиграл "Челси". Но самая значимая победа была в сезоне 2011/2012, когда в финале, который проходил в Мюнхене, "Бавария" вела 1:0, "Челси" сравнял счет за пять минут до конца основного времени, а затем по пенальти “синие” вырвали Кубок Чемпионов у "Баварии". "Челси" ведет в счете с "Баварией" по выигранным матчам. Сегодня бесспорный фаворит в этой паре - это "Бавария". Тут вопросов нет. Немецкий гранд возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, забив больше всех и пропустив меньше всех. В составе "Баварии", как и всегда, блистает польский бомбардир Роберт Левандовски. Он лучший и в Бундеслиге, и в Лиге Чемпионов. "Челси" сейчас неровно выступает в АПЛ, не без труда удерживаясь в первой пятерке. Конечно, команда Фрэнка Лэмпарда сделает все возможное, чтобы каким-то образом остановить "Баварию", но мне кажется, что это нереально. Ставлю на победу "Баварии" с форой (-1) и коэффициентом 2,42. Источник: Ставка ТВ