Прошла пара недель, а Бавария и Айнтрахт опять сыграют между собой. Теперь в полуфинале кубка.🏆
🔴⚪🔵 Мюнхенцы под руководством Флика набрали сумасшедшую форму и идут на рекорд по забитым мячам в бундеслиге! Об очередном добытом чемпионстве и говорить нечего, а значит Бавария само собой будет играть полуфинальный матч основой и без попустительств. Бавария не совсем без проблем прошла 4 кубковые игры. Например с Бохумом не могли сравнять счёт до самой концовки. Гнабри и Мюллер всё же принесли победу. Или например матч с "крестьянами". Опять первыми пропустили, но после опять статус сказался - 4 гола в ответ, и тут же опять пропустили 2 мяча. Итог 4-3, и такая себе "уверенная" победа, согласитесь😋 Ну и на закуску четвертьфинал с Шальке и тяжёлая победа 1-0.
🔴⚪⚫ У франкфуртцев очень нестабильные времена. После прошлосезонной продажи лидеров, Хюттер пока не может похвастаться хорошими результатами. Порой уверенные победы сменяются неожиданными поражениями. Как например свежая игра с Майнцем. Хотя возможно игроки, да и сам австрийский коуч держал в мыслях этот кубковый полуфинал. В чемпионате ничего не светит и вылет не грозит, а по сему будет очень серьёзный настрой на этот поединок, который как мы видим становится априори самым важным в сезоне. Айнтрахт достаточно уверенно прошёл 4 предыдущих этапа кубка. Из действительно серьёзных оппонентов в первую очередь стоит отметить Лейпциг🐮 в 1/16. Победили 3-1.
Бавария и Айнтрахт всегда играют очные матчи достаточно весело и результативно, как например последнюю игру в чемпионате где мюнхенцы снова забив 3 мяча расслабились и проглотили 2 (Хинтерегер постарался), а потом опять пару забили. Хинтереггер опять забил, но уже в свои😁. Вообще конечно матч очень серьёзный и, как часто бывает в таких важных играх, голов случается не много, да и Бавария не так уж и охотно пропускает, но я надеюсь на обратное😏
Бавария - это машина, которую ничего не может остановить. Да и ещё и на своём поле! У гостей просто нет шансов на победу. Да, Айнтрахт сейчас неплохо смотрится и начал забивать, но с Баварией будет очень сложно. Бавария команда, которая постоянно атакует, давит на противника, оказывает прессинг. Я считаю, что Айнтрахт быстро сломается под постоянным натиском своего соперника, но возможность забить хотя бы один мяч у Айнтрахта тоже есть.
🍀🍀🍀Один из полуфиналов Кубка Германии по футболу, в котором сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Фаворитом, вполне логично, считается команда из Мюнхена. Тем не менее, судя по котировкам, нас ждет результативный матч. Вижу здесь гол «орлов» за неплохой коэффициент весьма хорошим вариантом. «Бавария» пропускала в каждом раунде турнира, за исключением четвертьфинала, так что шансы на взятие ворот у «Айнтрахта» очень даже неплохие. Тем более, в чемпионате команда во многом берет за счет собственной атаки. В пользу данного прогноза также говорит статистика очных матчей: «Айнтрахт» поражал ворота «Баварии» в 7 из последних 10 игр. Команда Ханси Флика продуктивно прессингует, однако, к середине второго тайма такой футбол приводит к тому, что команда проседает и есть вероятность на успешные контратаки соперника. Также уверенности «орлам» должны придать прошедшие победы в сетке, где ранее были обыграны «Лейпциг» и «Вердер».🍀🍀🍀
Думаю, что Флик пойдет на некие перестановки. Да и в чемпионате Франкфурт, пусть и проиграл крупно, но побился знатно. Сидеть против Баварии в своей штрафной, вынося на пустые трибуны один мяч за другим - тоже не вариант: мюнхенцы производят сейчас такое впечатление, что им все равно, каким составом и кого обыгрывать. Так что думаю, что Айнтрахт не станет прятаться. И играть верх, даже не глядя в тотул - мне кажется вполне оправданным.
«Тотул больше 3,5» за 1.64 «Оба тайма больше 1.5» за 2.67
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает ставку на Айнтрахт в полуфинальном матче Кубка Германии. «Бавария» сейчас всех уничтожает, поэтому нет никаких сомнений, что в одноматчевом противостоянии она обыграет «Айнтрахт». Здесь не может быть по-другому. В прошлом туре случилось много неожиданных результатов, но «Бавария» стабильна.
У меня есть некоторые сомнения, что «Бавария» много забьёт и крупно победит, у неё сейчас напряжённый график. Если в Кубке Германии также можно делать пять замен, то я думаю «Бавария» даст шансы поиграть тем, кто получает мало времени в играх чемпионата. Именно поэтому я не ожидаю много голов, хотя у «Баварии» почти всё залетает даже против приличных команд. От «Байера» «Бавария» пропустила 2 мяча и позволила забить мальчишке, но не знаю найдётся ли у «Айнтрахта» игрок, который сможет забить. У «Баварии» есть шансы не пропустить в этом матче.
Считаю, что «Айнтрахт» крупно не проиграет и разница в счёте не будет больше двух мячей. Не верю в разгром. Связано это с тем, что сейчас приходится играть часто, и во втором тайме у «Баварии» будет неоптимальный состав. «Бавария» забьёт 2 мяча в первом тайме, а после начнёт производить замены. «Айнтрахт» же плотно сыграет в обороне и постарается много не пропустить, у него будет насыщенная оборона и середина поля. Понятно, что «Айнтрахт» не готов побеждать «Баварию» в гостях, но и не должен крупно проиграть.
Добрый день друзья. Бавария в последних 5-ти матчах одерживала победу, клуб стабильно играет в каждом матче как дома, так и на выезде и соответственно в данной паре выступает фаворитом. В последних 3-х очных встречах Айнтрахту удавалась забивать Баварии, и причем в последней очной встречи Айнтрахт забил Баварии 2 гола. Оба клуба мотивированны к данной встречи и готовы забивать.. ОБЕ ЗАБЬЮТ . Уверенно залетит.
В данном прогнозе сделаю упор на статистику по голам в последних пяти играх обеих команд. Бавария не вызывает сомнений в своей результативности. Её показатель от 1 до 5. Айнтрахт за исключением последней игры с Майнцем шёл на показателе от 2 до 3 мячей за игру. Безусловно оборона Айнтрахта не устоит против мюнхенцев, но и у самой Баварии нет-нет да и проходят по два пропущенных мяча за игру. Жду от Айнтрахта минимум одного забитого мяча за игру, ну а Бавария в долгу не останется. Беру ставку ОЗ да за выгодный кэф 1.93.
Айнтрахт играет лучше, чем до рестарта. Несмотря на это, команда утратила шансы на попадание в еврокубки через Бундеслигу (особенно после глупого поражения в прошлом туре). А вот выход в финал кубка по-прежнему дарит команде из Франкфурта такую возможность. А это принципиальный момент для сегодняшних гостей.
Все вышесказанное вовсе не говорит о том, что Айнтрахт должен обыгрывать Баварию. Это лишь предпосылка для атакующей и рискованной игры, которую сегодня должны показать «орлы». А такая игра непременно приведёт к забитым мячам с обеих сторон. Хорошие варианты – ОЗ и ТБ.2.5, а также ИТБ1 2.
На своём поле даже без зрителей на трибунах «Бавария» выйдет фаворитом с любым соперником. Однако плотный график и вероятная ротация состава может породить ошибки в обороне, использовать которые у «Айнтрахта» получается великолепно. Я ожидаю забитых мячей от обеих команд. Также вполне вероятно, что нас ожидает яркая концовка первого тайма: зачастую в это время мюнхенцы активизируются.Ставлю в этом матче на «обе забьют»