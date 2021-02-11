Betting Insider
Аль-Ахли
55 минута
0 : 0
696
Палмейрас
Сивасспор
70 минута
0 : 1
466
Антальяспор
Мура
14 минута
0 : 0
163
Табор Сежана
Барнсли
1 440
Челси
Атлетик
1 128
Леванте
Вулверхэмптон
965
Саутгемптон
Коньяспор
393
Бешикташ
Берсхот
267
Мехелен
Матч-центр

Бавария — Тигрес прогнозы на матч 11.02.2021

Бавария — Тигрес
  •   Клубный Чемпионат мира
Бавария
01:45:19
до начала матча
Тигрес

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
Состав

Прогнозы 769

Все
Платные
Miss Stavkus 52.9% WR9.94% ROI
1.69Бавария фора (-1.5)
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Финал клубного чемпионата мира!
🇲🇽Тигрес начал турнир с 1/4 финала и дошел до финала благодаря трем голам уже известного нам по выступлениям в Европе А.Жиньяка. Сначала 2-1 был повержен Ульсан,а затем Палмейрас уступил мексиканцам,пропустив единственный мяч с пенальти(0-1). Голы здесь Тигресу даются тяжело. 2 из 3 этих мячей забито с пенальти.
🇩🇪Бавария начала турнир с 1/2 финала и там спокойно разобралась с Аль-Ахли. Дубль поляка Роберта вывел мюнхенцев в финал. Ну в том матче Бавария играла с запасом прочности и при желании могла хоть 5 забить.Но команда все сделала в эконом режиме и победила на классе(на что я давала прогноз +3 на Аль-Ахли за 1.6кф).
Но если в полуфинале я больше верила в то,что Аль-Ахли удержит фору в 2 мяча,то в финале в соперника Баварии я верю с трудом. Бавария постарается уверенно победить и завоевать 6 трофей за сезон.Плюс Левандовски,которого обокрали(не дав золотой мяч) постарается зажечь свое имя на табло в финале очередного турнира и показать France Football что в этом году мяч все же придется отдать поляку.
Мой прогноз:3-0/4-0 Бавария Мюнхен!
15
Повторить за 1.65
дневной прогноз 47.1% WR-1.79% ROI
1.69Победа Бавария и тотал больше 2.5 - Да
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Это финал, пусть и без болельщиков, но финал. Для Баварии было принципиально сыграть в этом турнири выиграть очередной трофей, и я думаю они его возьмут, так как не вижу за счёт чего Тигрес сможет сыграть хотя бы в ничью в основное время. Есть потери в стане Мюнхена - это Боатенг, который уехал на похороны своей бывшей, поэтому в старте будет играть всеми любимый Зюле, который может привезти) Бавария два матча сыграла на тотал меньше, не пропустив голов, думаю что пора пробить тотал. Все таки хочется шоу, а это значит жду голы
0
Повторить за 1.69
Leshka Erofeev 60% WR0.04% ROI
1.222Победит Бавария
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
На Клубном Чемпионате Мира пришло время решающих матчей и все внимание поклонников футбола будет приковано к финальной игре между немецким и мексиканским клубами. Мюнхенцы получили право на участие в этом турнире благодаря победе в Лиге чемпионов, а мексиканцы за счет успеха в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Европейцы стартовали на турнире с полуфинала, где в соперники им достался каирский “Аль-Ахли“. Мало кто мог усомниться в шансах “Баварии“ на победу в том матче, но итоговый счетом 2:0 в пользу немцев мог удивить многих. Разница в классе между немцами и египтянами просто запредельная, что располагало к ожиданию разгромного результата. Но “Бавария“ в том матче была излишне суетлива. Местами игра напоминала ситуацию, когда вы играет в Fifa и стремясь забить кучу голов очень слабой команде делаете все слишком быстро.
0
Повторить за 1.23
superkapper.official 34.1% WR-12.4% ROI
2.27Тигрес фора (1.5)
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Финальный матч клубного чемпионата мира. В прошлом матче этого турнира Бавария пробила фору +1.5 в самом конце матча. В этом матче сделать это будет сложнее. Тигрес очевидно сильнее Аль-Ахли, ведь выбил Палмейрас, будучи андердогом. Плюс Тигрес имеет на 1 день больше отдыха, да и вообще пореже играет матчи в календаре, соответственно, команда более свежая и маловероятно их поражение с крупным счётом.
1
Повторить за 2.27
Юрий Тимошин (YTBet) БП. 49.5% WR2.73% ROI
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Прогноз от платного пользователя. Купите подписку, чтобы посмотреть все прогнозы пользователя.
Зохирджон Тохиржонович 59% WR2.97% ROI
1.58Победа Бавария и тотал меньше 4.5 - Да
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Сегодня в рамках финального матча клубного чемпионата мира между собой сыграют немецкая Бавария и мексиканский Тигрес. Мюнхенская команда в шаге от повторения своего успеха 2013 года.
У Тигрес, конечно, есть Жиньяк, но вряд ли 35-летний форвард, давно не играющий в Европе, сможет серьёзно напрячь Баварию. Мюнхенцы, скорее всего, не упустят возможность обогатить клубный музей, а финальный матч по традиции получится сдержанным и не самым эмоциональным.
0
Повторить за 1.58
Роман Фокша 69.2% WR-1% ROI
1.66Бавария фора (-1.5)
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Сегодня Клубный чемпионат мира.
Бавария примет Тигрес.
Команды сегодня сыграют с полными составами, травмированных игроков в составах нет.
Бавария -это команда которая взяла требл с топ игроками в составе.
Тигрес это команда за Контитннтом.
В своём чемпионате команда играет не ровно идет в середине таблице.
Тигрес не соперник Баварии.
Я уверен что бавария забьет не меньше 2 голов.
Поэтому ставлю на фору -2.5
0
Повторить за 1.65
Jamshid Isoqov1 75% WR1.29% ROI
1.65Бавария фора (-1.5)
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
«Бавария», несомненно, сильнейшая команда в мире. Чтобы доказать это еще раз, им нужно выиграть этот трофей.
Европейцы - фавориты клубного чемпионата мира. Думаю, «Бавария» продолжит эту традицию.
Палмеярс - очень сильная команда на континенте. но если мы посмотрим на последние игры, то их состояние, то есть текущее состояние, не очень удовлетворительное.
им нужно чудо, чтобы победить
мой прогноз
Бавария Мюнхен выиграет с разницей в 1.5 гол.
0
Повторить за 1.65
oleg-centner 47.9% WR-1.09% ROI
1.66Бавария фора (-1.5)
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Добрый день!
Финал чемпионата мира среди клубов.
Фаворит в этой паре очевиден, Бавария Мюнхен. Состав победителя лиги чемпионов значительно сильнее, все лидеры Баварии: Левандовски, Киммих и Мюллер находятся в прекрасных кондициях. Хотя чемпионат Мексики сильный турнир, но в составе Тигреса всего два игрока сборной Мексики и нет серьезных легионеров. К примеру за Тигрес выступает ещё игравший в Спартаке Рафаэл Кариока. Поэтому победа Баварии с форой (-1,5) мне представляется хорошей ставкой
0
Повторить за 1.65
Derbes 0% WR-0.67% ROI
1.38Победа Бавария и тотал меньше 5.5 - Да
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария — Тигрес| Клубный Чемпионат мира
Бавария приехала на клубный чемпионат мира с самым боевым составом,не дали отдохнуть даже левандовскому.Кубок важен для них,они приехали побеждать.но это не та прошлогодняя бавария которая отгружала всем по 6,8 голов.Немцы сыграют расчетливо,им хватит парочку голов и врядли они побегут сломя голову чтобы забить поболее,впереди ЛЧ,свой чемп.И тигрес в игре с таким грандом не станет играть в открытый футбол,будут сушить игру надеясь на серию пенальти.
0
Повторить за 1.34

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор