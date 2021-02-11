Это финал, пусть и без болельщиков, но финал. Для Баварии было принципиально сыграть в этом турнири выиграть очередной трофей, и я думаю они его возьмут, так как не вижу за счёт чего Тигрес сможет сыграть хотя бы в ничью в основное время. Есть потери в стане Мюнхена - это Боатенг, который уехал на похороны своей бывшей, поэтому в старте будет играть всеми любимый Зюле, который может привезти) Бавария два матча сыграла на тотал меньше, не пропустив голов, думаю что пора пробить тотал. Все таки хочется шоу, а это значит жду голы