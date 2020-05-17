********* 🇩🇪⚽️Бундеслига - 26 тур. *********** Унион Берлин - Бавария. Неужели это случилось и к нам возвращается европейский , качественный футбол . Лидер бундеслиги едет в гости к середняку чемпионата с которым встречался лишь дважды в истории , но обе этих игры закончились в пользу Баварии и был пробит Тотал 2,5 . Трудно конечно предугадать в каких кондициях находятся команды и вообще от чего отталкиваться в анализе к этой игре . Думаю что здесь сыграет главный фактор это мастерство Баварии и мотивация стать в очередной раз чемпионом будет подхлёстывать игроков даже без своих ярых болельщиков на трибунах . Вообще жду много голов и победы Баварии в этой игре ! Всем удачи !!
Берлинский клуб проводит первый сезон в элите и сразу же демонстрирует стабильные результаты. В Кубке его сумел остановить только «Байер» (1:3) на стадии четвертьфинала, в чемпионате же «Унион» идет на 11-м месте с восьмиочковым гандикапом перед зоной вылета.
Кадровая ситуация у берлинского коллектива сейчас не самая лучшая, «Унион» не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Марвина Фридриха, удаленного в концовке встречи против «Фрайбурга» (1:3). Также в лазарете пребывают Андерссон, Шмидебах, Абдуллаи, Дель и Гогия.
Приветствую вас, друзья! С вами Александр Шмурнов. Я крайне рад тому радужному факту, что немецкая футбольная Бундеслига наконец вернулась после долгой паузы. Еще я очень сильно надеюсь, что и остальные топ-лиги последуют примеру немцев и тоже в ближайшее время возобновят сезон. Предлагаю вам подробно обсудить матч между берлинским “Унионом” и мюнхенской “Баварией”.
Игры с участием “Баварии” всегд интересно смотреть. За этой командой любопытно наблюдать. Именно мюнхенский клуб смело можно назвать обложкой всего немецкого футбола. К тому же, в этом сезоне в Бундеслиге наблюдается борьба за чемпионство. “Баварию” в турнирной таблице преследуют не так сильно отстающие дортмундская “Боруссия” и “Лейпциг”.
Стоит сказать и пару слов об “Унионе”. Берлинский клуб вернулся в Бундеслигу только в этом сезоне, но уже демонстрирует довольно зрелую и привлекательную игру. “Унион” находится в середине турнирной таблице в относительной безопасности от зоны вылета. Данная команда любит играть крайне результативно, много забивая и пропуская.
В текущем сезоне “Бавария” не так мощно играет в обороне, когда уже обеспечила себе результат в отдельно взятом матче. Поэтому мюнхенцы и пропускаю в среднем чуть больше гола за игру. Уверен, что у “Униона” будут шансы, он ими воспользуется и не проиграет с сухим счетом. Именно поэтому советую обратить внимание на вариант - обе команды забьют.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (-2) в матче «Унион» — «Бавария». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что превью любого матча нужно начинать с того, что мы совершенно не представляем того, в какой форме находятся команды. Они уже успели возобновить сезон зимой, а потом его пришлось остановить. И сейчас не было возможности играть какие-то контрольные матчи, были только тренировки, да и то в очень усеченном формате. Первый тур будет очень загадочным.
Андронов считает, есть игры, в которых более-менее очевидная ситуация. Например, во встрече «Унион» — «Бавария». «Унион» в первом круге обыграл дортмундскую «Боруссию». И «Бавария» прекрасно понимает, что если она потеряет очки в Берлине, то ей никто этого не простит. Может обостриться до предела борьба в чемпионате, ну, и вообще статус «Баварии» не подразумевает потерю очков против такого соперника.
😽😽😽 Бавария потихоньку разгонялась с начала чемпионата. Так потихоньку, что пришлось менять тренера.
Флик достаточно интересный человек. На вид такой спокойный, а команда стала очень агрессивной и забивной. Хотя когда Бавария была не забивной и прагматичной? 11 последних игр и только одна ничья с Лейпцигом - круто!
Унион о**л в середине таблицы и потихоньку собирает по крупицам очки. До перерыва не очень хорошо смотрелись в последних играх но свой голик, а то и другой - забивают. Смогли и Баварии забить в первом круге в гостях и проиграли не крупно, всего 2-1.
Не совсем уверена в том, что сможет забить Унион, хотя и очень интересна ставка ОЗ. Лучше возьму тотал⚽️⚽️⚽️
К сожалению, этот матч пройдет без зрителей. Мне кажется, это серьезно понижает шансы “Униона” сотворить сенсацию. Хотя, в этом сезоне у берлинцев хорошая коллекция скальпов. Дома они обыграли и дортмундскую “Боруссию”, и гладбахскую, когда они лидировали в турнирной таблице. “Унион” не смущает статус соперника.
Во многом, это происходило благодаря потрясающей поддержке болельщиков. Недавний домашний матч против “Байера” они проиграли, но футболисты гостей были впечатлены. Они надеялись, что хозяин поля закроется и будет защищать ничью, но нет! Они пошли вперед, хоть это привело к пропущенному мячу и поражению. Видимо, они не будут бороться за выживание.
В общем, “Унион” - это довольно неприятный соперник для “Баварии”. Нужно вспомнить и матч первого круга, где они хоть и победили, но игра была непростой. У мюнхенцев результаты не очень стабильные. Они побеждают, набирают очки, но случается какой-то концерт, как в матче с “Хоффенхаймом”. А иногда бывают и скромные результаты, как в игре с “Аугсбургом”. Еще можно подумать о том, что вперед у “Баварии” ответный матч Лиги чемпионов против “Челси”. Им нужно минимизировать риски и подойти к этой встрече с максимальным уровнем готовности.
“Унион” вообще атакует не очень удобно для “Баварии”. Гости используют высокую линию обороны, а хозяева злорадствуют длинными передачами, забрасывая мяч за спины соперника. Это поможет “Униону”, ведь “Бавария” не откажется от своего стиля игры. Тем не менее, я считаю, что мюнхенцы считаются фаворитами. Они, как всегда, хотят выиграть все турниры, в которых принимают участие. Кроме того, Флик хочет остаться в клубе, уже называя условия своего нового контракта. Но мне не кажется, что тут будет забито много мячей.
Тут подходит комбинированная ставка - победа “Баварии” + тотал меньше 4,5 голов.
🇩🇪 Бундеслига Унион Берлин - Бавария Кто-то сомневается в победе команды из Мюнхена? Думаю таких очень мало. Давать приблизиться к себе Дортмунду не входит в планы подопечных Флика. Брать просто победу - глупость. Но с тоталом вполне неплохо. Выездные матчи Баварии - это голевая феерия. 84% матчей Баварии - это тотал больше 2,5. А в гостях чуть меньше процент захода тотала 3,5! Мой прогноз 1-3 или 0-3. Ставки на матч: ТБ (3) за 1.65 П2+ТБ (2.5) за 1.58
Унион - дебютант элитного дивизиона. Команда из столицы ожидаемо не блещет, но свои очки набирает исправно, что позволяет находиться за пределами зоны вылета. Сейчас "железные" находятся на 11-м месте, а на балансе у них 30 очков. Все их результаты в Бундеслиге выглядят вот таким образом: 9 побед, 3 ничьи и 13 проигрышей. Разница забитых и пропущенных мячей - 32 и 41 соответственно. Отрыв от тройки неудачников составляет 8 баллов.
Подопечные Урса Фишера очень хорошо выступают на домашней арене: 6 побед, 1 ничья и 5 проигрышей. Голов забито - 18, а пропущено - 16. В родных стенах берлинцы уже успели обыграть Боруссию Д, Боруссию М, Кельн, Герту. Средняя результативность "железных" дома - 1,5 гола.
14 из 25-и игр Униона в Бундеслиге завершались через "обе забьют - да". В других 14-и матчах фиксировалась ставка "обе забьют - да".
О кадрах. Из-за дисквалификации на поле в следующем туре не появится Марвин Фридрих. Под вопросом пока остается Себастьян Андерссон (лучший нападающий - 11 голов).
Бавария начинала текущий сезон под руководством Нико Ковача. Под руководством хорвата команда выглядела просо ужасно, и его вполне прогнозируемо отправили в отставку. Новым коучем стал Ханс Флик, и вот под его руководством мюнхенцы снова начала показывать свой лучший футбол. Они выдали серию из 11 подряд матчей без проигрышей в чемпионате (10 побед и 1 ничья), вышли на 1-е место в турнирной таблице (55 очков), а также пробились в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
С приходом Флика "красные" начали и в гостях показывать себя уверенно. В целом, в 12-и играх на чужих полях (в чемпионате), результаты такие показаны: 8 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша. Голов забито - 35, а пропущено - 15.
У Баварии лучшая атакующая линия в Бундеслиге - 73 забитых гола (в среднем, 3 мяча за тура). Касаемо пропущенных - их 26 (в среднем, 1 пропущенный мяч за 90 минут).
О кадрах. На поле не появятся: Коутиньо, Толиссо и Никлас Зюле (все травмированы).
Унион из тех команд, которые не прижимаются к воротам. Но в то же время в открытый футбол с Баварией они играть не будут, потому как это самоубийство. И все равно, я жду, что "железные" будут атаковать, и свой гол забьют. В первом круге они это сделали. Да, Бавария сейчас мощнее, но все равно, в гостях регулярно по одному голу пропускает.
Предлагаю здесь ставку на "обе забьют - да". Бавария свой гол точно забьет. Думаю, и Унион сумеет найти брешь в обороне мюнхенцев, которая, в целом, надежна, но огрехи иногда допускает.
Рискну и поставлю на «Баварию» с форой (-2), так как команда знает, как атаковать, как прессинговать, игра поставлена, и опять же, преимущества своего поля не будет без поддержки болельщиков. Поэтому гости спокойно разберутся с этим соперником как на тренировке и забьют два, а может, и больше мячей. Здесь можно сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2,5 голов, так как команда забивает всегда много и будет играть за счет контроля мяча.
Явный фаворит этого матча «Бавария», ровно так же, как фаворит на победителя текущего чемпионата. Командная игра у гостей поставлена, футболисты все играют в удовольствие, которые любят играть за счет контроля мяча и высокого прессинга, и они владеют мячом потрясающе и поэтому выиграют совершенно спокойно. У «Баварии» столько мастерства, что именно она получит полное преимущество в данном поединке.