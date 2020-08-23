Ожидаю большого количества голов и поставлю на тотал больше 3,5. Тут даже думать долго не надо. «Баварию» остановить просто невозможно. При этом она играет в такой футбол, что позволяет создавать моменты у своих ворот, поэтому Мбаппе, Неймар, Ди Мария точно смогут соорудить гол.
Конечно, это финал, но команды не станут действовать аккуратно с акцентом на оборону. Не могу представить, что «Бавария» так сыграет, да и, например, у ПСЖ есть много игроков, которых сложно заставить играть более надёжно. Как минимум четыре гола будет в этой игре, жду примерно такой же результативности, как в противостоянии «Баварии» и «Барселоны».
Также поставлю на гол Левандовски и ещё на чистую победу «Баварии». Левандовски забьёт свой гол, так как он находится в феноменальной форме. Если он забил «Лиону» в закрытом матче, то в открытом матче с ПСЖ он точно отличится.
«Баварию» не просто так сейчас называют «немецкой машиной». Есть ощущение, что команда на две головы сильнее всех остальных в мире. Французы так уверенно не выглядят, это было заметно и в матче с «Аталантой», и во внутренних финалах кубков с «Лионом» и «Сент-Этьеном». Если выбирать исход, то стоит присмотреться к немцам. А если хотим насладиться футболом, то хороший вариант Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да.
🏆⚽Привет дорогие подписчики. Вот и наступило событие. То самое событие которое мы долго ждали. Финал Лиги Чемпионов в котором встретятся ПСЖ и Бавария. Все мы прекрасно понимаем что шансов больше у Баварии. Игра немцев похожа на действие мощного, слаженного механизма. Главный форвард Мюнхенцев Роберт Левандовски. Его я обсуждать не буду. Мне придётся согласится с прогнозами многих пользователей. Я ставлю на победу Баварии. Все удачи. До новых встреч⚽🏆
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (3,5) в матче ПСЖ - Бавария. Вот его доводы:
Финал может быть любым. Понятно, что наши ожидания от такой вывески — это супер яркий футбол, когда будет забито много мячей, атаки одних и других, великолепная игра вратарей. Но, финал может быть таким, каким он будет. Наши ожидания могут обломаться и не совпасть с реальностью. Все ждут много голов. «ПСЖ» — команда атакующая, с яркими исполнителями: Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди.
У «Баварии» отличные фланги в атаке. Классно сыграли и Гнабри, и Мюллер, и Левандовски. На каждое действие есть свое противодействие, поэтому и оборона «ПСЖ», и оборона «Баварии», если будет играть как с «Лионом» — это весьма квалифицированный подбор исполнителей. Сложно предположить, какие изменения сделает наставник «Баварии». Вряд ли в этом матче, когда встречаются действительно мощные команды, стоит ждать чего-то такого, как «вау».
Вероятнее всего в этом матче цена ошибки может очень дорого обойтись, поэтому команды сыграют аккуратно. На индивидуальном классе они могут выехать и взять ушастый трофей. Париж это может сделать впервые в истории, а «Бавария» в шестой раз. Однозначным фаворитом в линейке идет «Бавария».
Когда ты говоришь о матче уровня и калибра планеты Юпитер, сражающейся с планетой Марс, под названием “Членистоногие 6” "ПСЖ" - "Бавария", и весь земной шар уверен, что немцы в стократ сильнее французов, я говорю, что в состоянии эйфории мы не должны исключать из тех побудительных мотивов, которые сподвигнут "ПСЖ" на подвиг. Мне ли не знать, что Левандовски не прекратит забивать даже в финале.
Человек с лицом сорокалетнего, а ему оказывается 20 с хвостиком, Мюллер даст пас или сам забьет. Конечно, они сильнее. Не исключайте такой побудительный мотив, как первое попадание в финал той самой вожделенной для арабских шейхов Лиги чемпионов.
Как человек, который изобрел науку психология, могу заявить вам во всеуслышание со всей серьезностью: биться будут насмерть, но "Бавария" победит. Тогда спросит меня поклонник СТАВКА TV и отдельно взятого Неймара: “Почему ты 45 минут готовил нас к финалу?”. Ну, я хотел приготовить вас, разжечь огонь ваших ожиданий.
Ставлю на то, что "Бавария" победит в основное время. Но "ПСЖ" даст смертный бой.
Финал Лиги чемпионов! Это то, чего мы так долго ждали. Конечно, сезон получился необычным, да и новый формат сыграл свое дело, но в решающем матче встречаются две классные команды. И “ПСЖ”, и “Бавария” заслужили здесь место.
Париж сложнее шел до финала. Сначала была тяжелая победа над Дортмундом еще в двух матчах, затем команда Тухеля спаслась на последних минутах с "Аталантой". В полуфинале Неймар и Мбаппе показали класс и разгромили “Лейпциг”.
“Бавария” же вообще не заметила соперников. “Челси” получил семь за два матча, “Барселоне” накидали восемь, “Лиону” - три! “Бавария” забивает много и на любой вкус. Это же можно сказать и о “ПСЖ”. Но Неймар транжирит моменты даже в победных встречах, да и как команда мюнхенцы выглядят сильнее.
Полностью согласен с выбранным фаворитом по мнению букмекеров на этот матч, это Бавария. Во первых, давайте вспомним р сравним с кем играла в плей-офф та и иная команда - Аталанта, Лейпциг и Леон, Барселона. Какая пара соперников наиболее сложна по вашему мнению? И особое внимание стоит уделить как играли команды. Мне лично показалось, что несмотря на моменты создаваемые противником, Бавария чувствует себя сверх уверено и сплаченно на поле. Удачи нам.
Финал Лиги Чемпионов Пожалуй, это самая грандиозная игра сезона. На этот раз в финале встречаются ПСЖ и Бавария. ПСЖ, которое впервые сыграет в финале и заряжена на победу; Бавария, которая уничтожает все на своем пути никого не жалея. Могу сказать, что на поле будет очень горячо в вечер противостояния. Игроки клубов обещяют выложиться по максимуму, полностью истощив себя в этой игре. Я могу посоветовать ставить на ТБ2,5 за небольшой, но верный коеф. Сам же я отдам предпочтение Баварии!
Всем хола любители ставок на спорт! Даю прогноз на этот матч! Погнали Финал состоится в Португалии на Стадионе эштадио да луш. В каждом клубе есть куча звёзд мирового масштаба и этот факт делает афишу встречи ещё более интересней. На поклонников футбола ожидает мега противостояние, от которого им стоит ждать красивой игры, и возможно, много забитых голов.
Последний раз в официальных матчах команды играли на групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 17/18. Тогда, в первой игре ПСЖ победили 3:0, а в ответном бою БАВАРИЯ взяли реванш со счётом 3:1. Также судьба сводила клубы в товарищеском турнире В 2018 году. В том противостоянии победителем тоже вышла Бавария со счетом 3:1
Наконец-то это случилось ПСЖ пробилась в финал Лиги чемпионов. Под руководством Томаса Тухеля ПСЖ в сезоне 2019-2020 смотрелся очень хорошо, особенно на групповой стадии. В плей-офф Неймар и компания сначала выбили Боруссию Дортмунд, а затем с трудом прошли сенсационную Аталанту. В полуфинале на ПСЖ ожидал малоизвестный, но чрезвычайно опасный соперник Лейпциг. Быки достойно играли, но всё же не устояли перед звёздным отрядом Тухеля, который выиграл 3:0. ПСЖ находится в великолепный форме.
Для Баварии сезон 2019-2020 вообще идеальный, а если команда Флика выиграет Лигу Чемпионов УЕФА, то фанаты клуба будут просто на седьмом небе от счастья. Действительно, Бавария играет так, что любо посмотреть. Во всех линиях Мюнхен выстроена идеально: есть конкуренция на каждой позиции, а взаимопонимание игроков на поле просто на высшем уровне. Немцы стали лучшим клубом Бундеслиги, а также выиграли Кубок Германии — это и не удивительно, с таким подбором футболистов и уровнем игры по-другому быть никак не должно было. В плей-офф ЛЧ Бавария также показала себя мега успешно. Сначала мюнхенцы вынесли Челси, потом поиздевались над «Барселоной со счетом 8:2 , ну а в полуфинале одолели сенсационный Лион, победив 3:0.
В моем случае Бавария тут ну явный фаворит который станет полноправным обладателем лч!
"ПСЖ" уже достиг лучшего для себя результата за всю историю со дня открытия "золотой жилы" в своём бюджете. Считаю, что некоторым игрокам парижан текущий успех пойдёт не в пользу. Безусловно, "ПСЖ" может наворотить множество моментов у ворот "Баварии", но немецкая машина, кажется, без особых проблем способна забить на 1 гол больше, чем соперник. Это как минимум. Глядя на то, как "Бавария" разделывает всех своих соперников.Ставлю на Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - ДА.