Матчи Баварии синонимичны с верхами, к тому же Суперкубок УЕФА традиционно проходит с большим количеством забитых голов, значит можно предполагать что так будет и в этом матче. Бавария все так же сильна, как будто межсезонного перерыва и не было, в первом для Мюнхенцев матче сезона был повержен Шальке с восемью забитыми безответными мячами. Блестяще сыграли Гнабри и Левандовски, отдельно стоит отметить Лероя Сане, который прекрасно влился в атакующую схему Баварии и забил гол и отдал две голевые в дебютном матче.
Коэффициенты на матч после 8:0 с Шальке стали неумолимо прогружаться, в итоге дошло до 1.35, не будем рисковать и брать слишком большой верх, П1 +ТБ 2.5 выглядит спокойно
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П1 и обе забьют в матче «Бавария» — «Севилья». Вот его доводы:
«Бавария» уже сыграла один официальный матч, в котором разнесла «Шальке» 8:0. «Севилья» еще свой сезон не начала, это будет первая игра для команды Лопетеги. У «Севильи» практически нет серьезных кадровых изменений, добавился Ракитич, который вернулся в «Севилью», и Оскар Гарсия, который неплохо себя проявлял в «Леганесе.
Что касается баварцев, то ушел Тиаго, есть проблемы у Горецки. Но эту «Баварию» сдержать и остановить мало кто может. Да, «Севилью» недооценивать не стоит, но «Бавария» есть «Бавария». Сдержать «Баварию» сложно, но забить «Севилья» в состоянии.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить П1 и ТБ (3,5) в матче Бавария — Севилья. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что в этом противостоянии у Севильи нет никаких шансов. Бавария находится в фантастической форме и игра против Шальке это в очередной раз доказала.
Матч должен быть результативным. Возможно, Севилья забьет, но мюнхенский клуб все-равно доведет дело до победы. Не стоит удивляться, если по итогам встречи на табло будет счет 3:1, 3:2 или 4:2. Игра должна быть увлекательной.
Сегодня я предлагаю вам свой прогноз на матч Суперкубка УЕФА. В этом поединке встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
“Бавария” с самого начала нового сезона продолжила удивлять, когда выиграла у “Шальке” со счетом 8:0. Это говорит о том, что команда находится в безумной форме. “Севилья” - очень упорная команда, но многое в этой игре будет зависеть от настроения мюнхенцев. Так говорят многие: “Если немцы захотят, они легко выиграют”.
Мы же знаем, что “Бавария” не останавливается, даже когда ведет со счетом 3:0. Кстати, в последний раз команды встречались в 2018-м году в 1/4 финала Лиги чемпионов - “Севилья” проиграла на своем поле (1:2), а в Мюнхене была нулевая ничья. У “Севильи” очень высоко располагается линия обороны, что выглядит эффективно. Мало пропускает команда Лопетеги, хоть вроде и рискует. Очень хорошие контратаки у “красно-белых”. Нельзя сказать, что “Бавария” выиграет прям уж так легко. Тем более, что три Суперкубка разыгрывала “Бавария”, но выиграла лишь раз.
У “Севильи” еще хуже - один раз из пяти попыток. В прошлом сезоне, успех которого продолжается и сейчас, “Бавария” одержала 11 побед в Лиге чемпионов, что стало новым рекордом. При этом, мюнхенцы и забивают сколько! Только в финале, когда выиграли у “ПСЖ” со счетом 1:0, забили меньше двух мячей. В остальных играх они забивали минимум два мяча. Что еще можно посчитать за тренд, так это что в последних матчах ха Суперкубок обе команды забивали. У “Баварии” есть потери - ушел Алькантара, кто-то может остаться на карантине. Но разве это ослабит их среднюю линию?
Можете поставить на гол Левандовски вопреки статистики, ведь поляк четырежды играл против “Севильи”, но ни разу не забил. Мы говорим про безумную серию “Баварии”, но забываем про подвиг “Севильи” - они без поражений уже 21 матч во всех турнирах. Исходя из этого, я делаю комплексный прогноз на победу “Баварии” при общем тотале в три или более мячей.
У букмекеров Бавария очевидный фаворит, кто видел игры команд, действительно отдаст предпочтение немцам. Однако Севилья очень неудобный соперник, который может нейтрализовать сильные стороны баварцев. Подопечные Флика могут оформить очередной разгром, но мы ожидаем серьезной борьбы в этом поединке. Матч состоится со зрителями, стадион будет заполнен на 30%, а это порядка 20 тысяч фанатов. Надежной мы считаем ставку на обмен забитыми мячами.
Что мы знаем о “Баварии”? Мюнхенцы вышли с каникула мощнейщим образом, укатав “Шальке” со счетом 8:0. Левандовски исполнил рабону, Мюллер забил с касания - фестиваль продолжается. А если бы “Бавария” вернулась после перерыва с победой со счетом 3:0 или 4:0, было бы ощущение, что они покуражались в Лиге чемпионов, а сейчас начались будни. Но нет! Их прет и дальше. Это настоящий танк, который сметает все на своем пути.
Я не вижу поводов, почему они должны останавливаться. Сейчас самое прекрасное время для немцев, чтобы выиграть не только Суперкубок, но и Лига чемпионов. Пусть ЛЧ еще и не началась, но для меня “Бавария” уже фаворит. Команда Ковача показала, что такой футбол она готова демонстрировать регулярно. Мы еще не видели “Севилью” в официальных встречах. Но по матчам, которые были сыграны летом, очевидно, что оборона не является их сильной стороной.
В одном отдельном матче “Севилья” может сыграть прагматично, но акцент на оборону - это не про них. Зато есть яркая линия атаки, за счет чего Лопетеги пытается спрятать недостатки в защите. Вспомните финал Лиги Европы, где было именно так.
Я предлагаю вам задуматься над вариантом с победой “Баварии” + тотал больше 2.5 голов. Мне кажется, “Бавария” не откажется от собственного футбола, который приносит им успех. Да и сама “Севилья” должны сыграть в атаку. Матч обязан получится результативным, а сомневаться в победе немцев сейчас нелепо.
Очень часто матчи за Суперкубок Европы заканчиваются непредсказуемо. Не всегда победитель Лиги чемпионов побеждает победителя Лиги Европы, потому что это вроде бы как не самый важный трофей. Но сейчас, мне кажется, это не тот случай. А все потому, что “Бавария” вышла после межсезонья мы видели в каком состоянии - восемь забитых мячей в ворота “Шальке”. Еще одной команде мюнхенцы забили восемь голов.
“Севилья” же напротив - еще даже не вышла после перерыва. Первые два матча были перенесены по понятным причинам. То есть испанцы выйдут играть с “Баварией” еще и без практики. Первый поединок после паузы всегда получается скомканным, а тут, когда у тебя в соперниках сама “Бавария”, становится и вовсе ужасно. Понятно, что будет делать “Севилья” - глубоко обороняться и рассчитывать на контратаки. Хотя, “Бавария” знает как разбираться и с такими соперниками. Тем более, Сане просто моментально адаптировался в новой команде, проведя великолепный матч против “Шальке”.
Я думаю, что шансов у “Севильи” мало. Это подтверждают и букмекерские котировки. Менталитет “Баварии” таков, что они не остановятся, даже если забьют пару-тройку мячей. А уж тем более они не будут останавливаться на каких-то трех трофеях, как в прошлом сезоне.
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить П1 + ТБ (2.5) в матче Бавария — Севилья. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что у Севильи нет никаких шансов в предстоящей встрече.
В матчах за Суперкубок с участием испанского клуба обычно забивается много голов. Эта встреча не должна стать исключением. Бавария находится в отличной форме и игра против Шальке это еще раз подтвердила. Ставка на победу Баварии и тотал больше 2.5.
«Бавария» способна выиграть очередной титул в этом году, поэтому можно безапелляционно сделать её фаворитом, но, с другой стороны, «Севилья» тоже является непростой командой, и у меня есть сомнения в плане исхода предстоящего матча.
Это противостояние состоит из одной игры, не будет ответного поединка, поэтому «Севилья» сыграет в атаку. Конечно, в некоторой степени я отдаю предпочтение «Баварии», примерно 60 на 40, тем более играют на нейтральном поле, хотя всё-таки у немцев класс выше. Правда, «Севилья» очень кусачая команда, но немецкая команда подготовится к этому сопернику.
«Бавария» сейчас сильна тем, что сейчас у неё нет ярко выраженного лидера, а вся команда – один лидер. Левандовски выделяется, само собой, но можно ждать опасных действий от любого игрока, поэтому в этом плане преимущество за хозяевами.
У «Севильи» в какой-то степени выше мотивация на этот матч, так как она играет против победителя Лиги чемпионов, но, с другой стороны, у «Баварии» есть большая уверенность в своих силах и она может в любой момент сыграть на нужном уровне.
Матч должен получиться голевым, так как обе команды сыграют в атакующий футбол, а в их составах много классных исполнителей. Тем более на этом матче впервые за долгое время будут присутствовать зрители, что также поспособствует зрелищной игре.