ПСЖ — Боруссия Д прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что официально утверждено, что матч в Париже пройдет без зрителей. В первой игре «Боруссия» победила 2:1, дважды отличился Эрлинг Холанд. Результат, честно говоря, неожиданный. Дортмундцы справились с атакой парижан, сыграли очень здорово. Генич считает, что пусть и без зрителей, но Париж помощнее, чем Дортмунд. Все свои налоги «ПСЖ» уже заплатил в Лиге чемпионов, вылетая от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» делает очень серьезную ставку именно на этот турнир. Если они хотят подтвердить свои амбиции делом, а не только словами, то Мбаппе, Неймар и Ко должны обыгрывать Дортмунд, даже играя без зрителей. Источник: РБ

ПСЖ — Боруссия Д прогноз на матч от пользователя Сергей Кривохарченко Всем привет. Меня зовут Сергей Кривохарченко. Давайте поговорим об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией". Первый матч Дортмунд провел очень неплохо и с точки зрения игры в обороне, и с точки зрения игры в атаке. И в принципе надо сказать, что Дортмунд в обороне стабилизировался. Но сначала давайте поговорим о "ПСЖ". Постоянно там какие-то скандалы - то Неймар недоволен, то какие-то дни рождения, то Мбаппе скандалит, то происходят разборки с участием уже спортивного директора, то пишут, что многие лидеры недовольны Томасом Тухелем. Недавно появилась совершенно потрясающая информация об инициативе Тухеля провести короткие сборы в Испании, но футболисты от этого отказались, они не захотели ехать на тренировочные сборы, чтобы не расставаться с семьями, не жить в отеле. Если это и правда так, то это категорически ненормальная ситуация. Впрочем, нет никаких гарантий, что это повлияет на один отдельно взятый матч. Звезды парижан выйдут на поле играть не за своего тренера, а за себя. Прекрасно понятно, что для "ПСЖ" Лига чемпионов - это главный турнир прямо сейчас. В чемпионате Франции вопросов нет. "ПСЖ" должен играть как фаворит. Но есть одно обстоятельство - матч пройдет при пустых трибунах, парижане не дополучат поддержку. Впрочем, они суперзвезды и должны быть готовы играть в любых условиях. После поражения от "Боруссии "ПСЖ" хорошенько размялся на нескольких соперниках. Была тяжелая победа над "Бордо" со счетом 4:3. То есть проблемы в обороне у французов есть. Запомним это. Люсьен Фавр нащупал схему с тремя центральными защитниками и Пишчеком в качестве одного из них. В центре поля стабильны Витсель и Джан. Впереди возможны варианты. С одной стороны, Дортмунду в Париже будет очень тяжело, потому что "Боруссия" попадет под прессинг. С другой стороны, Фавр любит и умеет играть на контратаках. Дортмунд вполне может обороняться компактно, вполне может огрызаться контратаками. Думаю, что у "Боруссии" будут возможности забить. При это "ПСЖ" - фаворит, который будет больше атаковать, рисковать и раскрываться. Французы не должны проигрывать на своем поле. Но вопрос в том, получится ли одержать победу по сумме двух матчей. Мой прогноз - 1Х + обе команды забьют с коэффициентом 1.77. Источник: Ставка ТВ