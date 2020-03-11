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ПСЖ — Боруссия Д прогнозы на матч 11.03.2020

ПСЖ — Боруссия Д
  •  Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ
02:19:06
до начала матча
Боруссия Д
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ПСЖ — Боруссия Д прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что официально утверждено, что матч в Париже пройдет без зрителей. В первой игре «Боруссия» победила 2:1, дважды отличился Эрлинг Холанд. Результат, честно говоря, неожиданный. Дортмундцы справились с атакой парижан, сыграли очень здорово. Генич считает, что пусть и без зрителей, но Париж помощнее, чем Дортмунд. Все свои налоги «ПСЖ» уже заплатил в Лиге чемпионов, вылетая от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» делает очень серьезную ставку именно на этот турнир. Если они хотят подтвердить свои амбиции делом, а не только словами, то Мбаппе, Неймар и Ко должны обыгрывать Дортмунд, даже играя без зрителей. Источник: РБ
ПСЖ — Боруссия Д прогноз на матч от пользователя
Всем привет. Меня зовут Сергей Кривохарченко. Давайте поговорим об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией". Первый матч Дортмунд провел очень неплохо и с точки зрения игры в обороне, и с точки зрения игры в атаке. И в принципе надо сказать, что Дортмунд в обороне стабилизировался. Но сначала давайте поговорим о "ПСЖ". Постоянно там какие-то скандалы - то Неймар недоволен, то какие-то дни рождения, то Мбаппе скандалит, то происходят разборки с участием уже спортивного директора, то пишут, что многие лидеры недовольны Томасом Тухелем. Недавно появилась совершенно потрясающая информация об инициативе Тухеля провести короткие сборы в Испании, но футболисты от этого отказались, они не захотели ехать на тренировочные сборы, чтобы не расставаться с семьями, не жить в отеле. Если это и правда так, то это категорически ненормальная ситуация. Впрочем, нет никаких гарантий, что это повлияет на один отдельно взятый матч. Звезды парижан выйдут на поле играть не за своего тренера, а за себя. Прекрасно понятно, что для "ПСЖ" Лига чемпионов - это главный турнир прямо сейчас. В чемпионате Франции вопросов нет. "ПСЖ" должен играть как фаворит. Но есть одно обстоятельство - матч пройдет при пустых трибунах, парижане не дополучат поддержку. Впрочем, они суперзвезды и должны быть готовы играть в любых условиях. После поражения от "Боруссии "ПСЖ" хорошенько размялся на нескольких соперниках. Была тяжелая победа над "Бордо" со счетом 4:3. То есть проблемы в обороне у французов есть. Запомним это. Люсьен Фавр нащупал схему с тремя центральными защитниками и Пишчеком в качестве одного из них. В центре поля стабильны Витсель и Джан. Впереди возможны варианты. С одной стороны, Дортмунду в Париже будет очень тяжело, потому что "Боруссия" попадет под прессинг. С другой стороны, Фавр любит и умеет играть на контратаках. Дортмунд вполне может обороняться компактно, вполне может огрызаться контратаками. Думаю, что у "Боруссии" будут возможности забить. При это "ПСЖ" - фаворит, который будет больше атаковать, рисковать и раскрываться. Французы не должны проигрывать на своем поле. Но вопрос в том, получится ли одержать победу по сумме двух матчей. Мой прогноз - 1Х + обе команды забьют с коэффициентом 1.77. Источник: Ставка ТВ
ПСЖ — Боруссия Д прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня предлагаю вам прогноз на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ответная игра. "ПСЖ" принимает дортмундскую "Боруссию". В первом матче в Дортмунде "Боруссия" выиграла со счетом 2:1. Два мяча забил 19-летний Холанд, сумасшедшее приобретение дортмундцев. Но и "ПСЖ" зацепился, забив один мяч в гостях, который дает определенное преимущество. Компенсирует ли этот мяч все те проблемы, которые есть у "ПСЖ" перед ответной игрой? Кстати, в матче с Дортмундом я не увидел хорошей командной игры у Парижа. Даже мощнейшая атакующая линия сейчас не так, как она должна выглядеть. Неймар, как мне кажется, не тот. Мбаппе мыслями где-то еще витает. Проблемы есть. У Дортмунда потрясающий Холанд. Он, кстати, не забил в последнем матче Бундеслиги, когда на выезде "Боруссия" играла с "Боруссией" из Менхенгладбаха и победила со счетом 2:1. Это ни о чем не говорит. Я думаю, на ответный матч с Парижем он настроен. Что касается "ПСЖ", то в своем чемпионате он не сыграл встречу со "Страсбуром", которую отменили или перенесли из-за коронавируса. Специалисты скажут вам, что это не очень хорошо. Кто-то может подумать, что это дополнительная неделя отдыха, но нет. "ПСЖ" настраивался на этот матч на выезде, рассматривал его в свете предстоящей ответной игры с Дортмундом, поэтому ничего хорошего в этом нет. "Боруссия" наращивает свой потенциал. Это молодая команда. У неё нет таких потерь, как у "ПСЖ" - у Парижа серьезные потери. Примерно пять человек стартового состава на поле не смогут выйти. Досадные карточки Вератти, Менье. Тухелю придется думать, кем заполнить эти бреши. Паредес, видимо, выйдет. У "Боруссии" таких проблем нет. Да, из-за травм не сыграют Брандт и Ройс, но дисквалификации нет. В середине у Дортмунда хороши Эмре Джан и наш добрый друг Витсель. Средняя линия укомплектована, ясна для меня тактика "Боруссии". Имея преимущество после первого матча, Дортмунд сядет в оборону и будет играть на контратаках. Холанд бежит на уровне спринтера, ему только дай эти убежать в контратаку. "ПСЖ" с необходимость бежать вперед и забивать неизбежно подарит сопернику возможность убегать и забивать. Вот из этого я и буду исходить в своем прогнозе. Ставлю на проход "Боруссии". Дортмунд будет в четвертьфинале. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 4431
Все
Платные
Константин Генич56.3% WR-0.61% ROI
Константин ГеничROI -0.61
1.79Победит ПСЖСтавка дня
Ставка дня
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что официально утверждено, что матч в Париже пройдет без зрителей. В первой игре «Боруссия» победила 2:1, дважды отличился Эрлинг Холанд. Результат, честно говоря, неожиданный. Дортмундцы справились с атакой парижан, сыграли очень здорово.

Генич считает, что пусть и без зрителей, но Париж помощнее, чем Дортмунд. Все свои налоги «ПСЖ» уже заплатил в Лиге чемпионов, вылетая от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» делает очень серьезную ставку именно на этот турнир. Если они хотят подтвердить свои амбиции делом, а не только словами, то Мбаппе, Неймар и Ко должны обыгрывать Дортмунд, даже играя без зрителей.

Источник: РБ
5
Повторить за 1.8
Сергей Кривохарченко60.7% WR-2.08% ROI
Сергей КривохарченкоROI -2.08
1.33Обе команды забьют - Да
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Всем привет. Меня зовут Сергей Кривохарченко. Давайте поговорим об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией".

Первый матч Дортмунд провел очень неплохо и с точки зрения игры в обороне, и с точки зрения игры в атаке. И в принципе надо сказать, что Дортмунд в обороне стабилизировался. Но сначала давайте поговорим о "ПСЖ". Постоянно там какие-то скандалы - то Неймар недоволен, то какие-то дни рождения, то Мбаппе скандалит, то происходят разборки с участием уже спортивного директора, то пишут, что многие лидеры недовольны Томасом Тухелем.

Недавно появилась совершенно потрясающая информация об инициативе Тухеля провести короткие сборы в Испании, но футболисты от этого отказались, они не захотели ехать на тренировочные сборы, чтобы не расставаться с семьями, не жить в отеле. Если это и правда так, то это категорически ненормальная ситуация.

Впрочем, нет никаких гарантий, что это повлияет на один отдельно взятый матч. Звезды парижан выйдут на поле играть не за своего тренера, а за себя. Прекрасно понятно, что для "ПСЖ" Лига чемпионов - это главный турнир прямо сейчас. В чемпионате Франции вопросов нет.

"ПСЖ" должен играть как фаворит. Но есть одно обстоятельство - матч пройдет при пустых трибунах, парижане не дополучат поддержку. Впрочем, они суперзвезды и должны быть готовы играть в любых условиях. После поражения от "Боруссии "ПСЖ" хорошенько размялся на нескольких соперниках. Была тяжелая победа над "Бордо" со счетом 4:3. То есть проблемы в обороне у французов есть. Запомним это.

Люсьен Фавр нащупал схему с тремя центральными защитниками и Пишчеком в качестве одного из них. В центре поля стабильны Витсель и Джан. Впереди возможны варианты. С одной стороны, Дортмунду в Париже будет очень тяжело, потому что "Боруссия" попадет под прессинг. С другой стороны, Фавр любит и умеет играть на контратаках. Дортмунд вполне может обороняться компактно, вполне может огрызаться контратаками.

Думаю, что у "Боруссии" будут возможности забить. При это "ПСЖ" - фаворит, который будет больше атаковать, рисковать и раскрываться. Французы не должны проигрывать на своем поле. Но вопрос в том, получится ли одержать победу по сумме двух матчей. Мой прогноз - 1Х + обе команды забьют с коэффициентом 1.77.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.38
Виктор Гусев51.1% WR-3.58% ROI
Виктор ГусевROI -3.58
2.14Победит Боруссия Дортмунд или ничья
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня предлагаю вам прогноз на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ответная игра. "ПСЖ" принимает дортмундскую "Боруссию".

В первом матче в Дортмунде "Боруссия" выиграла со счетом 2:1. Два мяча забил 19-летний Холанд, сумасшедшее приобретение дортмундцев. Но и "ПСЖ" зацепился, забив один мяч в гостях, который дает определенное преимущество. Компенсирует ли этот мяч все те проблемы, которые есть у "ПСЖ" перед ответной игрой?

Кстати, в матче с Дортмундом я не увидел хорошей командной игры у Парижа. Даже мощнейшая атакующая линия сейчас не так, как она должна выглядеть. Неймар, как мне кажется, не тот. Мбаппе мыслями где-то еще витает. Проблемы есть. У Дортмунда потрясающий Холанд. Он, кстати, не забил в последнем матче Бундеслиги, когда на выезде "Боруссия" играла с "Боруссией" из Менхенгладбаха и победила со счетом 2:1. Это ни о чем не говорит. Я думаю, на ответный матч с Парижем он настроен.

Что касается "ПСЖ", то в своем чемпионате он не сыграл встречу со "Страсбуром", которую отменили или перенесли из-за коронавируса. Специалисты скажут вам, что это не очень хорошо. Кто-то может подумать, что это дополнительная неделя отдыха, но нет. "ПСЖ" настраивался на этот матч на выезде, рассматривал его в свете предстоящей ответной игры с Дортмундом, поэтому ничего хорошего в этом нет.

"Боруссия" наращивает свой потенциал. Это молодая команда. У неё нет таких потерь, как у "ПСЖ" - у Парижа серьезные потери. Примерно пять человек стартового состава на поле не смогут выйти. Досадные карточки Вератти, Менье. Тухелю придется думать, кем заполнить эти бреши. Паредес, видимо, выйдет.

У "Боруссии" таких проблем нет. Да, из-за травм не сыграют Брандт и Ройс, но дисквалификации нет. В середине у Дортмунда хороши Эмре Джан и наш добрый друг Витсель. Средняя линия укомплектована, ясна для меня тактика "Боруссии".

Имея преимущество после первого матча, Дортмунд сядет в оборону и будет играть на контратаках. Холанд бежит на уровне спринтера, ему только дай эти убежать в контратаку. "ПСЖ" с необходимость бежать вперед и забивать неизбежно подарит сопернику возможность убегать и забивать. Вот из этого я и буду исходить в своем прогнозе. Ставлю на проход "Боруссии". Дортмунд будет в четвертьфинале.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.14
Игорь Байер100% WR1.67% ROI
Игорь БайерROI 1.67
1.533Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Еще один яркий матч этого дня. В каждой команде есть свои качественные исполнители, в ПСЖ это Мбаппе, Неймар, Икарди, Ди Мария, а в Боруссии Холланд, Санчо, Торган Азар. Это одни из самых лучших забивающих команд топ 5 лиг, если посмотреть на статистику забитых мячей в своих лигах, то мы увидим у ПСЖ 75 забитых, а у Боруссии 68, первые безусловно лучшие в лиге, последних обходит только Бавария и то с разницей в 5 мячей. Если посмотреть на статистику забитых в ЛЧ, то там мы увидим 18 голов у ПСЖ, 10 у Боруссии, статистики впечатляют, не правда ли? Если в 1 матче команды только присматривались, то во втором битва пойдет во всю, как минимум 2 гола должны влететь уже в 1 тайме, этот матч обещает быть жарким и полным голов и в те и в другие ворота. Поэтому ставим на ОЗ+Тотал больше 2,5.
3
Повторить за 1.56
Namad Rakad53.1% WR-4.31% ROI
Namad RakadROI -4.31
1.87Победит ПСЖСтавка дня
Ставка дня
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ встретится с Дортмундской Боруссией при пустом стадионе " Парк-де-Пренс".Ну как минимум нужно будет побеждать у себя дома!
ПСЖ намеренно подготовился к этой встрече и контрольную игру они отыграли с Лионом разгромив его в гостях (1:5).
Боруссия тем временем сыграла дерби Боруссий обыграв в гостях Мюнхенгладбах (1:2).
Отдадим предпочтение ПСЖ ,возьмём победу дома за 1.9,а там какая уже неважно.
0
Повторить за 1.8
Даня Маяковский66.7% WR1.12% ROI
Даня МаяковскийROI 1.12
4.65Победа Боруссия Дортмунд и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Очень рисковая ставка советую 3-5% от банка, матч во Франции, без зрителей это не мало важный фактор как для Боруссии с её сумасшедшими фанами которые многое делают для команды, так и для ПСЖ которым будет не хватать родных трибун, касаемо игры я считаю что боруссия может справиться и без Ройса, что доказывала в течение сезона, да и положение в этом противостояние указывает на то что обеим надо забить, но слишком маленький КЭФ, поэтому я подумал и прикинул силы обеих команд и решил что после размена мечами Боруссия окажется сильнее и одержит победу свою ставку я назвал, жду ответ в коменты, Всем удачи и приятных матчей!
3
Повторить за 4.9
Match Day80% WR2.54% ROI
Match DayROI 2.54
1.66Боруссия Дортмунд фора (1)
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
🇪🇺🇪🇺🇪🇺 Лига Чемпионов 🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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ПСЖ-БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Первый матч получился очень "вкусным". Думаю, что ответный поединок может быть еще более интересным. Парижанам обязательно нужно забивать. Скорее всего, они это сделают, ведь оборона Дортмунда далеко не эталонная.

Когда забьют "красно-синие", "шмелям" придется тоже забивать. Как итог, матч может превратиться в игру без центра поля. Понятно, что в 1/8 финала вряд ли стоит ждать 6 или 7 мячей (на двоих), но вполне допускаю, что 4 результативных удара мы можем увидеть.
6
Повторить за 1.71
region720% WR0% ROI
region72ROI 0
2.14Победит Боруссия Дортмунд или ничья
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Очередной ответный матч ЛЧ, в первой встрече мы наблюдали одновременно и прессинг и защиту со стороны обеих команд (баланс). Боруссия настроена серьезно на данный ЛЧ по сравнению с ПСЖ, что и в этом матче я буду ждать, так это инд тотал боруссии 1б, поскульку боруссия более собранна. Хоть и ответный матч боруссия проведет в гостях, боруссия будет играть внимательно, тем самым не будет допускать лишних опасных моментов со стороны гостей.
0
Повторить за 2.14
HolMes55.1% WR1.46% ROI
HolMesROI 1.46
1.85Боруссия Дортмунд фора (1)
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Я что-то не пойму шумизу возле этого матча, при их первом встречи. Да, ПСЖ проиграл, но разве это удивительно? Объяснять почему я так думаю насчёт той и другой команды нет смысла, но объяснить ставку нужно. Боррусия, имеет небольшое преимущество, и его проиграть в два гола, это боль и вылет из лч. А вот ничья мои победа, это уже отличный знак для прохода. Так что я не думаю, что Боррусия должна проигрывать матч, в таком составе!
0
Повторить за 1.71
Роман Редченко59% WR0.26% ROI
Роман РедченкоROI 0.26
3.26Победа ПСЖ и тотал больше 3.5 - Да
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Боруссия Д|Лига чемпионов УЕФА
Сегодня в ответном матче столкнуться две сильных команды ПСЖ 🇫🇷 и Боруссия Д. 🇩🇪

Прошлая встреча прошла со счётом 1:2 в пользу Боруссии 🇩🇪

На кануне парижане сыграли с лионом 1:5, забив в гостях аж целых 5 мячей ⚽.. Боруссия же в своём дерби против Мюнхенгладбаха сыграла 1:2, одержав победу.. Для того чтоб попытаться выиграть, немцы выпустят основной состав без участия молодого бомбордира, Холанда. У парижан все прекрасно, у них в основном составе сыграют Неймар, Кавани, Мбаппе. Это отличный шанс на победу, тем более играя у себя дома.

Мой прогноз: П1+тотал 3.5Б
0
Повторить за 3.04
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 29%
  • 9%
  • 8%
  • 6%
  • 6%