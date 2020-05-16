Боруссия Д

Не знаю как для кого, но для меня – самый любимый и надёжный чемпионат. Не буду рассказывать, кто есть кто, и так знаете , отмечу что этот выигрыш ой как нужен для хозяев и это может быть 800- й победой за все время в Бундеслиге и не забываем о Холанде и Санчо которые готовы вспомнить радость забитого гола.
Также ещё возьму фору -1 , так как считаю оптимальный счёт 2-0 .Всем своей Удачи 🏆 и хорошего футбола.
Боруссии нельзя терять очки, отрыв от первого места всего 4 пункта и шансы на то, что Бавария оступится ещё есть, хоть и крайне малые + Лейпциг дышит в спину, не самая приятная ситуация в таблице для того, чтобы можно было позволить себе терять очки с более слабым соперником.
Шальке же в свою очередь не может похвастаться возможностью подняться на строчку выше отрыв от Байера, на данный момент занимающего 5-е место целых 10 очков и вероятность того, что фармацевты проиграют 4 игры подряд ничтожно мала. С другой стороны Вольфсбург очень старается занять место Шальке, так что не желательно гостям проигрывать в Дортмунде.
Но будем объективными, шансов у Шальке крайне мало, даже без поддержки болельщиков синие вряд ли смогут составить конкуренцию нынешней Боруссии
Плюс к этому, сразу 3 ключевых игрока гостей пропустят эту игру. Боруссия сейчас очень сильна и зла после поражения от ПСЖ, так что думается мне, не отдадут они дома очков и продолжат бороться за титул Бундеслиги!
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Гусев, и я вас от всей души поздравляю с возобновлением чемпионата Германии по футболу. Конечно, мы уже могли отвыкнуть от отличного немецкого футбола, ведь была долгая вынужденная пауза, но, к счастью, она наконец завершилась. Сразу же нас ждет интереснейшее рурское дерби между дортмундской “Боруссией” и “Шальке”.
“Боруссия” продолжает претендовать на чемпионский титул в Бундеслиге. Дортмундский клуб занимает вторую строчку и всего на четыре очка отстает от лидирующей в турнирной таблице мюнхенской “Баварии”. У соперников еще будет очный матч. Именно поэтому к рурскому дерби с “Шальке” дортмундцы подходят в хорошей форме.
К тому же, “Боруссия” является лучшей командой этого сезона Бундеслиги по игре на своем поле. Здесь у дортмундцев девять побед и три ничейных результата. Разница мячей просто поражает - 41 гол забит и всего 10 мячей пропустили. Как видите, в среднем больше трех мячей забивается в домашних матчах дортмундцев. Однако есть и проблемы, ведь из-за травмы выбыл лидер команды Марко Ройс. Еще есть информация, что могут не сыграть полузащитники Аксель Витсель и Эмре Джан.
“Шальке” расположился на шестой промежуточной позиции и ведет активную борьбу за попадание в Лигу Европы. Однако перед вынужденным перерывом дела у команды из Гельзенкирхена шли просто ужасно. “Кобальтовые” не могли победить на протяжении аж шести поединков подряд. Теперь у них есть возможность все исправить в дерби.
Команды уже играли друг с другом в первом круге. Тогда голов зрители не увидели, а встреча завершилась нулевой ничьей. В прошлом сезоне соперники обменялись выездными победами. “Боруссия” выиграла в гостях со счетом 2:1, а “Шальке” одолел соперника в Дортмунде со счетом 4:2. За всю историю очных противостояний команды одержали ровно по 33 победы.
Как мы видим, большинство поединков в рамках рурского дерби получаются очень горячими и результативными. Соперники скучали по футболу и постараются достойно сыграть в атаке. Именно поэтому, думаю, что в грядущем поединке вполне возможен вариант - тотал больше 2.5 голов.
🔹 Всем доброго времени суток). В выходные к нам наконец-то вернётся большой футбол ⚽. Первый матч, который бросился мне в глаза - это рурское дерби: Боруссия Дортмунд - Шальке. Конечно, трудно понять в каком состоянии сейчас находятся команды, но все-таки я постарался подобрать ставки, которые мне показались более надёжными.
Итак, Дортмунд идёт на втором месте, отставая на 4 очка от Баварии, так что, я думаю, мысли о чемпионстве их точно не покинули, учитывая небольшой отрыв, плюс неизвестно кому на руку пошёл этот перерыв, да и не стоит забывать, что через тур у них очная встреча с мюнхенцами, так что очки предстоящих двух играх ,,шмелям’’ терять нельзя.
🔹 Что касается самого рурского дерби, то два последних, которые проходили на поле Боруссии были очень результативные (2-4; 4-4). Учитывая подбор исполнителей, который у Дортмунда явно сильней и то, что, как я думаю, команды соскучились по футболу и будут играть, а не сидеть в обороне, то рискну предположить что ,,шмели’’ забьют минимум 1 гол до 75 минуты.
🔹 Шальке же, я считаю, первым номером, конечно же играть не будет, а сделает ставку на контратаку, и вполне возможно добьются успеха в одной из них, так что ставка обе забьют - скорее всего тоже зайдёт. Но мне все-таки приглянулась ставка Тотал угловых Шальке более 2.5 с кф 1.5. Гельзенкирхенцы подают в среднем 4.25 угловых в гостевых матчах, да и более чем в 5 последних рурских дерби они пробивали этот Тотал.
👌🏻 Так что такой экспресс выглядит весьма неплохо:
⏰ 16.05.20 16-30. 🇩🇪 Боруссия Дортмунд - Шальке: Боруссия Тотал голов с 1-75 минуты 1 больше - кф 1.41 ⏰ 16.05.20 16-30. 🇩🇪 Боруссия Дортмунд - Шальке: Тотал угловых Шальке больше 2.5 - кф 1.5 ⚽ Экспресс. Общий кф - 2.12
Дортмундская “Боруссия” распрощалась практически со всеми турнирами, кроме Бундеслиги. Этот матч очень важен для Дортмунда в борьбе за чемпионство. И как сказал председатель правления “Боруссии”: “Был сезон когда мы испортили “Шальке” чемпионство, но в прошлом сезоне все было наоборот”. Тогда Дортмунд отстал от “Баварии” на два очка и на финише сезона проиграл “Шальке”. Тогда был потрясающий матч - удаления, накал, странные пенальти. Поэтому в этом сезоне они не хотят повторить ту же историю.
Я думаю, что матч в Лиге чемпионов против “ПСЖ” не станет важным при подготовке к рурскому дерби. “Боруссия” умеет играть на несколько фронтов и после лигочемпионских матчей были удачные поединки в Бундеслиги. Потребуется время, чтобы восстановиться физически и эмоционально, но тут статус встречи обязывает сделать это как можно быстрее. Люсьен Фавр не очень любит серьезно ротировать состав. Я думаю, что будут точечные усиления. Например, может выйти Юлиан Брандт, который остался против “ПСЖ” на скамейке запасных.
Если посмотреть на последние игры в чемпионате, то Дортмунд прибавил в оборонительных действиях. И как сказал Матс Хуммельс: “Сейчас в нашей команде правильное сочетание творцов, художников и бойцов”. Это касается и перехода Эмре Джана. Его дисквалификация не распространяется на Бундеслигу. Есть и Холанд, который хоть и перестал забивать так часто, но все еще остается очень полезным игроком. После поражения от “Байера”, достаточно резко “Боруссия” изменилась и в трех матчах подряд вообще не пропускала.
У “Шальке” другая ситуация - они не побеждают уже два месяца. Последняя победа была 17 января. Причем “Шальке” не только не может выиграть, но порой и проваливается, пропуская от “Баварии” и “РБ Лейпцига” по пять мячей. “Шальке” очень хочет попасть в еврокубки, ведь до седьмой команды в турнирной таблицы осталось совсем немного. Сейчас они находятся не в очень идеальной форме, так как у них много проблем с созданием голевых моментов. Да и в обороне не все в порядке.
Мне кажется, что здесь “Боруссия” является фаворитом. Все, о чем я говорил, должно сыграть принципиальную роль. В рурском дерби рискованно ставить на чистую победой первой или второй команды. Кроме того, я не верю, что в этой игре будет забито много мячей. Я предлагаю комбинированную ставку - победу “Боруссии” + тотал меньше 4,5 голов.
Центральный матч субботы, который будет смотреть весь футбольный мир. У «Боруссии» очень много травмированных, участие которых в матче под большим вопросом, и будет ли главный тренер рисковать этими игроками, пока неизвестно. Это первая встреча команд после возобновления чемпионата, и обе стороны должны сыграть более надежно и аккуратно, а отсюда смело предположу, что «Шальке» не проиграет, и оба соперника должны отличиться забитыми мячами.
Безусловно, тяжело будет командам играть, так как они за все время карантина не проводили даже товарищеских встреч. У игроков практически не было коллективных тренировок, и после длительного пропуска больших скоростей ждать не стоит от футболистов обеих команд, но это, скорее, возможность не проиграть для «Шальке». Плюс ко всему не будет знаменитой дортмундской поддержки болельщиков на стадионе, а при абсолютно пустом стадионе соперники будут равны и как раз в этом «Шальке» получит преимущество.
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает ставку на победу дортмундской Боруссии в матче чемпионата Германии. Вполне определённо у меня симпатии на стороне «Боруссии», поэтому я ставлю её фаворитом, хотя после длительного перерыва всегда первые матчи очень сложно даются, но у меня есть такое ощущение, что «Боруссия» победит. Конечно, вполне возможна и ничья, так как немцы есть немцы и они все игры играют до конца и не останавливаются, но всё-таки я думаю, Дортмунд дожмёт и наберёт три очка.
Сейчас трудно предсказать, в какой форме подойдут футболисты к первой игре после паузы, тем более что не было никаких товарищеских игр. Обычно после перерыва в предсезонный период в качестве первого соперника выбирается команда послабее, чтобы проверить своё состояние, а сейчас предстоит матч сразу против серьёзного соперника, поэтому сложно предсказать форму команд. Я, честно говоря, не знаю, как готовили команду без предсезонных игр. Небольшим плюсом является тот факт, что у команд стабильные составы и нет никаких изменений, поэтому тренерам проще, чем когда в межсезонье меняется часть состава.
У «Боруссии» могут не сыграть в этом матче два важных игрока центра поля Аксель Витсель и Эмре Джан, но, думаю, их смогут заменить другие игроки, и это не повлияет на исход матча.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (+1) в матче «Боруссия» Дортмунд — «Шальке». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что достаточно сложно себе представить, как команды будут играть без зрителей, потому что это, пожалуй, самая жаркая игра в Бундеслиге, которая существует вообще. И для футболистов это будет испытание, потому что несмотря на все медицинские протоколы и предписания, как вести себя на поле, это непримиримые соперники, и неминуемо в ходе игры игроки начнут забываться.
Андронов считает, что «Боруссия» подходит с большим количеством травмированных к этой встрече – Люсьену Фавру предстоит решать довольно непростой ребус. «Шальке» в этом сезоне не силен по составу, но весь первый круг и часть второго команда регулярно набирала очки в тех матчах, где от нее этого не ждали. «Шальке» имеет хорошие шансы на успех, тем более, что «Боруссия» лишена поддержки своего стадиона.
Уже несколько дней Витцель и Джан не принимают участия в командных тренировках из-за мышечных проблем. Это, скорее всего, исключает их из матча с "Шальке".
Потеря обоих опорных полузащитников является ключевой. Качественно заменить данных игроков просто некем. Джан хоть и провел только 5 матчей в составе после перехода из "Ювентуса", но уже вносит огромный импакт в надежность оборонительной игры, опережая всех в команде по отборам(2.4 за матч). Отсутствие одного из опорников еще как-то можно было компенсировать и то с большим трудом, но сразу двух... невозможно.
Все помнят на сколько была плоха оборона "Дортмунда" в самом начале чемпионата. Но перед эпидемией Люсьен Фавр изменил схему с 4231 на 3421, что дало свои плоды. В новой формации было проведено 12 матчей и всего лишь 11 голов пропущено, что для такой атакующей команды очень и очень мало. Но до того, как была перестроена структура в обороне был проходной двор. 22 мяча в 12 матчах Бундеслиги (в 2 раза больше). Результат на лицо. В предстоящем матче как раз ожидаются изменения именно в структуре оборонительной игры, что повлечет за собой огромные проблемы. Отсутствие качественной опорной зоны повышает давление на защитников команды, которые так же понесли потери. Загаду точно не играет, Аканджи под вопросом. Один Хумельс из оставшихся ТОП футболистов обороны "Дортмунда" вряд ли справится. Как следствие получаем дыру в защите.
В любом случае, если Аканджи, Витцель и Джан(что вряд ли) сыграют, то точно не в оптимальных кондициях относительно остальных. "Относительно" потому что сейчас все не в оптимальном состоянии, но даже на фоне всех опорники будут слабее.
Без Витцеля Дортмунд проиграл "Унион Берлину" 3-1 и "Хоффенхайму" 2-1. Ничья с "Лейпцигом" 3-3 ну и победа над "Майнцем" 0-4. Это о важности бельгийца для обороны. С Джаном в 3 из 5 матчах удалось вообще не пропустить. Только в дебютном матче Джана с "Байером" было очень плохо, пропустили аж 4. В остальных надежно и уверенно.
Марко Ройс тоже пропускает. Шмельцер и Гетце под вопросом, но они не так важны. А вот Джейдон Санчо, который только недавно начал тренироваться, а до этого испытывал мышечные проблемы это уже более серьезно. Есть вероятность, что он так же будет в "относительно" не оптимальном состоянии.
Хакими и Санчо по 4 раза признавались игроками матча, Ройс- трижды. Загаду и Витцель по 2 раза. Если данные футболисты пропустят матч, то я не удивлюсь даже поражению "Боруссии".
У "Шальке" проблем с составом меньше. Только центрдеф Кобак и опорник Маскарель не сыграют. Что так же вносит большой дисбаланс между линиями и увеличивает вероятность результативного матча. По крайней мере больше не нашел информации по возможным отсутствующим игрокам.
Еще одним плюсом будет психологическая составляющая. Один видный доктор, а если точнее психолог, который работал во многих клубах Бундеслиги вот так отзывался о возобновлении футбола:«Эйфория от способности наконец-то продолжить свою страсть после долгого перерыва», - говорит доктор Рене Пааш, «преобладает радость делать то, что тебе всегда нравилось делать, а тебе не разрешалось делать это больше двух месяцев. Это работает как гормональный коктейль» Можно сделать вывод о сверх-эмоциональных первых турах, что значительно повышает вероятность увидеть большее количество голов, чем обычно. Игры насыщенные эмоциями в подавляющем большинстве результативные.
Минусом может являться низкая результативность "Шальке" 3 или 4 с конца по созданным моментам (по xG), но потери "Боруссии" на столько обширны в обороне, что перекрывают данный минус, я так считаю. Тем более это дерби.
Так вот, это я к чему, а к тому , что когда все якобы говорят что Боруссия победит, не означает , что реальное бабло сам этот человек будет ставить! Кто то говорит , Васян! да вон смотри ! Боруссию прогружают! значит нужно ставить на Шальке! А кто сказал , что Боруссию прогружают? Точнее тот, кто пишет , не значит ставит! И я всегда говорю, прежде чем идти против большинства, нужно удостовериться , а на самом ли деле , народ ставит реальное бабло, а не просто говорит об этом? Это самое сложное , вычислить, где пустые слова , а где реальный прогруз...
А теперь вернемся к нашим баранам:
Самое интересное , что не укладывалось в голове у меня с самого начала, почему кэф не растет на Боруссию, после того как официально обьявили о потере ряда ключевых игроков в этой команде? Ведь кэф должен был просто взлететь на Боруссию и просесть на Шальке? Особенно фора на Шальке! Но после этого, я наблюдаю лишь одну картину : Постепенное снижение кэфов на Боруссию, причем не логичную, и очень подозрительную. Такое ощущение, как будто буки приглашают нас с вами ставить именно на Шальке... Разве не так?)))
1. Статистическая фигня: Давайте взглянем на очные встречи этих команд:
И что мы тут видим Карл? А именно то, что Шальке за последние 10 игр , не удержал фору в +1 только лишь ОДИН РАЗ! И было это в 2015 году! А теперь посмотрим на кэфы именно на эту ставку, и мы увидим , что фора +1 на Шальке равна 2.05 ?! Вы серьезно? Буки, что , такие дураки по вашему? Чтобы давать такой сладкий кэф, на такую ставку?! И самое интересное , кэф на фору +1 в районе 2.05 дают не смотря на отсутствие пяти ключевых игроков, которые даже не под вопросом, а их точно уже не будет! Это один момент. А теперь перейдем к другому:
Посмотря сюда мы с вами увидим, что Боруссия за 20 домашних матчей с Шальке , победила лишь 4 раза! Причем последние три раза подряд у себя на поле Боруссия никак не может одолеть Шальке. И буки не смотря на это дают кэф на фору плюс один Шальке 2.05? Вы серьезно? Алло , мы ищем новые таланты тогда, и новая вакансия открыта в расстановки кэфов на ТОП матчи в Бундеслиге!
Подведя итог скажу: при всех минусах очных встреч с Шальке, плюс травмированы 5 ключевых игроков у Боруссии , ИГРАЯ НА ДОМАШНЕМ СТАДИОНЕ БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ , и давая при всем при этом, фору +1 на Шальке в районе 2.05, считаю наглой заманухой!
Либо после этого матча, если Шальке вдруг не проиграет и фору придется конторе выплатить, значит тот , кто расставлял такие кэфы на этот матч , будет работать за еду в ближайшие годы, потомучто я уверен при таком раскладе «профессиональные игроки» будут вкладывать свои немалые денежки лучше на фору Шальке, чем на победу Боруссии... Ведь если перед среднестатистическим игроком предстоит выбор : поставить на фору Шальке с кэфом 2.05 или чистую победу за 1.53 Боруссии? Что он выберет? Он выберет то, что ему укажет статистика да еще и с большим кэфом. Ведь лучше проиграть за больший кэф, нежели за маленький, ведь так рассуждает среднестатистический игрок?)