Всем привет. Я Михаил Поленов. Мы с вами совсем неожиданно говорим об итальянском футболе. Обсудим матч чемпиона - "Ювентус" встретится с "Кальяри".
Зачастую матч в ранге чемпиона дает козырь сопернику. Если вы посмотрите на статистику предыдущих лет, то увидите, что "Ювентус" после того, как становился чемпионом играл неудачно.
Однако сегодня для обсуждения я бы выбрал другие критерии. Многое зависит от того, в каком составе выйдет на поле "Ювентус". Гонка чемпионская то закончена, но бомбардирская еще актуальна. Думаю,что для Роналду это может быть серьезным вызовом, поскольку он на рекорд идет.
Если "Юве" выйдет в составе далеком от оптимального и почти прогулочном. то это одна история. Если же выйдет в составе мотивированном, то все пойдет иначе.
Но и то, и другое говорит об одном - надо ждать верхового матча. Если посмотреть цифры "Кальяри", то это команда, которая много забивает и много пропускает. "Ювентус" в любом составе будет дееспособен в атаке.
Ну и самый главный фактор - обе команды в расслабленном режиме, на них ничего не давит. Такие игры, как правило, сопровождаются большим количеством ошибок и голами.
Этот поединок станет иллюстрацией того, как "низы не могут, а верхи не хотят". Ювентус после досрочного завоевания скудетто постарается дать отдохнуть лидерам, чтобы накопить силы на Лигу чемпионов. По этой причине я бы ждал на поле резервистов, а значит "низовой" встречи. Кальяри окончательно слился вниз таблицы и оказался просто не состоятелен при игре дважды в неделю. Без Пеллегрини, Наинголлана, Нандеса удел хозяев— пытаться сохранить нулевую ничью, как против Лечче и Фиорентины. Получится едва ли, но и много голов "старая синьора" не забьёт. Такая ставка заходила в трёх последних матчах гостей и во всех восьми июльских поединках хозяев. Мой прогноз +1.5 на Хозяев И дополнительная ставка ТМ3.5
Если уж у ворот "Ювентуса" достаточно легко создавались моменты во вполне официальных матчах, то уж в полутоварищеской игре они должны быть тем паче. У "Кальяри" очень затянулась серия неудачных поединков, и пора бы её прервать. Ни капельки не удивлюсь победе хозяев, хотя ставить на неё рекомендую лишь любителям рискнуть. Мой выбор - "обе забьют". Гол Криштиану Роналду, кстати, тоже можно попробовать поймать, португалец чуть ли не единственный будет стараться сделать хоть что-то.
Безусловно, «Ювентус» фаворит этого поединка, даже несмотря на то, что команда уже решила свою задачу. Но в то же время, не стоит забывать, что «Кальяри» очень хорош в атаке. И игроки точно захотят проявить себя на фоне чемпиона. На один гол «Кальяри» точно способен наиграть, тем более дома. Что же касается самого «Юве», то здесь класс исполнительный значительно выше, даже если в стартовом составе выйдут не все лидеры. Также интересно будет понаблюдать, как Роналду собирается догонять Иммобиле в гонке бомбардиров. А зная максимализм Криштиану, он обязательно предпримет попытки для этого. Голы в этой встрече обязательно будут и нет сомнений в том, что оба коллектива отличатся и не остановятся на этом
🇮🇪В Италии сезон все еще продолжается. 🏟️Точнее, заканчивается - эта неделя будет последней. В среду сыграют большую часть матчей предпоследнего тура. Ювентус проведет свой поединок одним из последних, приехав в Кальяри к одноименному клубу. В каком настроении чемпион страны?🏆 На сайте опубликован бесплатный прогноз к матчу 29-го июля 2020 года "Островитяне" вот уже больше месяца не может ни у кого выиграть. Очередной неудачей стал домашний поединок против Удинезе в прошлое воскресенье. По сути, там команде не повезло: подопечные Вальтера Дзенги играли на равных, даже были немного лучше, чем "зебры". Но они так и не смогли переиграть Муссо, который сделал пол дюжины сэйвов. А вот Окака Чука забил уже с первой же попытки, открыв счет на 2-й минуте. Таким образом, у гостей была возможность сыграть по счету, и они ею блистательно воспользовались. Хуже всего то, что Наинголлан и компания не просто раз не добились того, что могли: серия без побед достигла уже 8 туров, причем в 4 последних было взято только 1 очко "Старая Синьора" оформила очередной титул в 36-м туре. 🥇Тогда она гостила у немотивированной Сампдории, и все же выиграла 2-0. Роналду не забил пенальти, но все равно привычно был одним из лучших и таки забил свой очередной уже, 31-й гол, открыв счет. В итоге Маурицио Сарри все же взял свое 1-е в биографии "скудетто" (и уже 9-я кряду для клуба). Тем не менее, особой радости в Турине нет. Здесь привыкли к успехам на внутренней арене - но что продемонстрирует клуб в своей нынешней форме в Лиге Чемпионов, где нужно начинать с прохода Лиона? Скорее всего, наставник будет использовать оставшиеся туры для различных экспериментов, и предоставит отдых многим футболистам основной обоймы. Хотя Криштиану продолжает гонку за "Золотой Бутсой"💪 и, возможно, будет получать побольше игрового времени в надежде догнать Чиро Иммобиле⚽⚽⚽
Всем привет, почему такой прогноз?? Кальяри не пропускал больше 1 мяча на своём поле, а Ювентус как раз наоборот - не с лучшей стороны показал себя в гостевых матчах, и тем более основных, преимущественных игроков у них в этом матче не будет, поэтому фора хозяев +1, надеюсь сильно не сольют первые, а может и в ничью сыграют. Можете повторить ставку, ну или с подстраховочкой +1.5 и тд. Всем удачи!!!!
Первые матчи «Кальяри» с новым главным тренером Вальтером Дзенгой вроде бы внушили оптимизм, но затем команда выдала ужасную серию. В преддверии встречи с «Ювентусом» «островитяне» не побеждают уже 8 встреч кряду – 4 ничьих, 4 поражения. В предыдущем туре на своём поле «Кальяри» проиграл «Удинезе» 0:1. В самом начале игры единственный мяч забил Окака. Пока неясно, что будет с «Кальяри» в следующем сезоне, который стартует совсем скоро. По всей видимости, команду ждёт серьёзная перестройка состава. Дождёмся открытия трансферного окна в Италии (1 сентября).
«Ювентус»: всё-таки непобедимы
«Бьянконери» весь сезон испытывали проблемы, связанные с резкими переменами, которые затеял Маурицио Сарри под патронажем Андреа Аньелли. Тем не менее, команда, проиграв Суперкубок и Кубок, всё-таки довела до логического завершения чемпионат. Домашняя победа над «Сампдорией» в предыдущем туре (2:0) сделала «Юве» недосягаемым для конкурентов. С победой, «ювентини»!
«Если вы выиграли со мной, который никогда ничего не выиграл, вы, должно быть, действительно хороши», – смеясь, сказал после матча с «Сампдорией» Маурицио Сарри. Будущее тренера в «Ювентусе» пока под вопросом. Да, наставника поддерживает президент Аньелли. Но информация, пусть и опровергнутая, о договорённости с Маурисио Почеттино тоже взялась неспроста. Возможно, окончательное решение будет принято после завершения Лиги чемпионов. Совсем скоро «Ювентусу» играть матч 1/8 финала против «Лиона». Придёт ли Маурисио вместо Маурицио узнаем совсем скоро.
Исходя из этого всего думаю юве способен подарить может даже и пару очков хозяевам.
Ювентус» после паузы не отличается былой стабильностью, однако бояться предстоящего соперника ему едва ли стоит. «Кальяри» в последнее время редко забивает, да и статистика личных встреч на стороне туринцев. Мы бы проверили победу последних всухую. В шести из семи предыдущих случаях чемпион Италии выгрывал у сардинцев всухую. Думаю что сегодня будет легкая победа для старой сеньоры,Ставим на победу Ювентус!
В девятый раз подряд “Ювентус” стал чемпионом Италии. Маурицио Сарри справился с локальной миссией, но сделал это с большущим трудом. Возможно, это было самое тяжелое скудетто за последние годы. Главным противником “Юве” на протяжении всего сезона был сам “Юве”. Сарри отказался от “Саррибола” и начал строить что-то прагматичное, чего фаны туринцев от него никак не ожидали. С этим и связаны слухи о скором уходе Сарри. Все решит Лига чемпионов в августе. А пока “Ювентусу” предстоит встретиться с “Кальяри” в рамках 37-го тура Серии А.
Привет всем! Этот поединок станет иллюстрацией того, как "низы не могут, а верхи не хотят". Ювентус, после досрочного завоевания скудетто, постарается дать отдохнуть лидерам, чтобы накопить силы на Лигу Чемпионов. По этой причине, я бы ждал на поле резервистов, а значит "низовой" встречи. Кальяри окончательно слился вниз таблицы и оказался просто не состоятелен при игре дважды в неделю. Без Пеллегрини, Наинголлана, Нандеса удел хозяев - пытаться сохранить нулевую ничью, как против Лечче и Фиорентины. Получится едва ли, но и много голов "старая синьора" не забьёт. Ожидаю увидеть счет в этой игре 0-2. Может быть получится возврат ставки. Можете поставить на гол Роналду, если будет он в стартовом составе перед игрой. Команда Кальяри проиграла команде Ювентус в 7 матчах кряду. Ювентус одержал победу в 26 из последних 36 матчей. Кальяри проиграл Ювентусу в 8 последних домашних матчах. Кальяри проиграл Ювентусу в 10 из последних 11 матчей. Всем удачи!