Челси в этой части еврокубков решил свои задачи и уверенно выходит из группы, а вот Краснодару наоборот необходимо как минимум стараться забить, а как максимум - выиграть, чего нельзя сделать без забитых мячей. В последнем туре Краснодар выдал голевую феерию забыв аж 5 мячей в одном матче, ну а Челси одержал волевую крупную победу над Лидс дома 3-1. Краснодар будет биться не на жизнь, а насмерть, ну а для Челси просто очередной матч. Ставка ТБ2.5
Команда Челси сыграла 5 матчей, в которых одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью. Команда Краснодар, сыграв 5 матчей, выиграла 1 раз, 1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения. В турнире команда Челси в среднем забивает 2.6 гола за игру, пропускает 0.2. Краснодар забивает 1, пропускает 2. Ранее соперники встречались между собой 28 октября 2020 на поле команды Краснодар, в том матче сильнее оказались гости.Челси забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду
Привет. Обоим клубам по факту уже не за что сражаться. Челси уже прошел в плей-офф. Краснодар отправится в ЛЕ. Я считаю, что Челси просто захочет закрепить за собой первое место и в нападении у них сейчас жёсткая конкуренция, поэтому, кто бы не вышел на стартовом составе - будет стараться показать себя. А ещё, у них на вороте Кэпа Аррисабалага, что значит - можете взять, что Краснодар забьет - это ЖБ xD
⚽ футбол Лига Чемпионов 🆚Встреча Челси - Краснодар 💰Исход матча: Обе забьют 🔥Коэффициент: 1.95 ⌚Начало матча : 23:00 по Мск.
📝 Челси в прошлом туре благодаря покеру Жиру разгромил Севилью (4:0) и обеспечил себе выход с 1 места, поэтому здесь могут лидеры отдохнуть, и выйти те кто на банке торчит, это облегчит жизнь Краснодару Для Краснодара игра с Челси на выезде - это всегда престижно очки в таблицу УЕ ФА никто не отменял и ничья в этой игре будет не лишней Не стоит ждать что Краснодар который играет на 2 фронта выйдет на эту игру свежий , и отдохнувший, но победа над Ренном и выход в евровесну добавила им уверенность, не сомневаюсь что дадут бой, пусть даже не выиграют эту игру, но гол от них ожидать можно и нужно, т.к их игра говорит сама за себя, а играют они в атакующий футбол.
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«Челси» досрочно добыл свою путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Лондонский клуб за пять туров текущего первенства одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, причем не проигрывал и пропустил всего один мяч от «Ренна» в четвертом туре.
В чемпионате Англии «пенсионеры» переиграли «Лидс» (3:1), что принесло шестую викторию и 22 турнирных балла. До первого «Тоттенхэма» расстояние составляет всего два пункта. Нельзя не отметить второй показатель лиги в линии атаки, которая в среднем поражала ворота противника 2,5 раза.
«Краснодар» в последнем туре одержал важную победу над «Ренном» (1:0), что принесло кубанской команде четыре балла и третью позицию, которая дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы. «Быки» в субботу разгромили «Ротор», прервав серию невнятных матчей в Премьер-Лиге.
Всего «горожане» записали на свой счет семь побед и три мировые, что привело южан на восьмую позицию, но расстояние до зоны Лиги Европы уже составляет шесть баллов.
Я считаю, что в этой игре на «Стэмфорд Бридж» выйдет резервный состав английского клуба, что не сделает эту игру более легкой для российской команды. Наоборот, «Краснодар» получит серьезный урок, но все же я могу предположить, что гости без турнирных баллов не уедут.
«Челси», хотя и прошел в 1/8 финала, захочет завершить этот этап новой победой и таким образом сохранить свою беспроигрышную серию (4 победы и 1 ничья). Соперник не подходит, так как «Краснодар» в первом матче забил 4 гола против 0 в России. Нового успеха «синих» следует ожидать, тем более что группа из Лэмпарда ходит по воде после своей последней неудачи 29 сентября в «Тоттенхэме» на Кубке Англии. Нынешний дельфин Тоттенхэма, с его 8 успехами в последних 9 выездах, страшен! «Синие» только что выиграли в Севилье (4: 0) и опередили Лидс (3: 1) в эту субботу с двумя очень яркими выступлениями Оливье Жиру с 5 забитыми голами. Краснодар выбывает, и больше не на что надеяться в этой группе. Российский клуб уже потерпел 3 поражения за 5 дней и не выиграл на выезде на европейской арене, подписав 1 ничью в Ренне (1: 1) и 1 поражение в Севилье (3: 2). Нынешний 8-й (из 16) потерпел 7 поражений за свои последние 10 выездов, но по-прежнему имеет 2 успеха против Ренна (1-0) в С1 и против Волгограда (5-0) в эти выходные. Краснодар, который продолжает проигрывать в 4 матчах, имеет очень низкие шансы на победу на Стэмфорд Бридж.
Две команды которые уже для себя Всё решили ,будут играть в Удовольствие и не оставят нас Без забитых мячей....Краснодар в свою очередь будет играть от обороны и может на контр отказ что нибудь и забьет.так как Челси в своем городе будут играть при болельщика.и не осмелился проиграть либо скатать в Ничью...тем более в Атаки есть Новогодний салат "Оливье"😂😂😁😎делаем ставок и подписывается...