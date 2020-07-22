Ливерпуль — Челси прогноз на матч от пользователя Денис Казанский Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на П1 в матче «Ливерпуль» — «Челси». Вот его доводы: Довольно редко в последнее время бывает, чтобы «Ливерпуль» и победа на его родном стадионе была за 2. И сейчас как раз тот случай — игра с «Челси». Очень крутую игру показала команда Лэмпарда в матче с «Юнайтед». Не обошлось без ошибок Де Хеа, но какая разница — главное победа. И абсолютно заслуженно. Это будет важная игра для «Челси» — с точки зрения попадания в четверку. У «Юнайтед» будет игра с «Лестером», у «синих» вот с «Ливерпулем» на выезде. «Челси» на выезде два последних матча проиграл. Ну а «Ливерпуль» на своем поле не проигрывал с 2017 года — и мне кажется, что отдохнувший «Ливерпуль» против команды, которая отбегала очень сложный матч в Кубке против «Юнайтед» — это хороший вариант для Клоппа и Ко. Проблем с составом нет ни у тех, ни у других. Будет правильно для «красных» красиво закончить сезон — и выставить сильнейший состав. И получить красивый результат. Источник: РБ

Ливерпуль — Челси прогноз на матч от пользователя Вячеслав Павлюков 1. Клопп, вопреки всеобщим ожиданиям, на каждый матч выставляет сильнейший состав. Команда явно не забила всех своих голов в крайних двух встречах с Бернли и Арсеналом. Думаю сегодня атакующая троица Салах-Фирмино-Мане свои голы забьют, ведь играют с Челси, традиционно часто пропускающим от грандов английского футбола. 2. Челси ведёт борьбу за места в ЛЧ. Два оставшихся тура чемпионата будут важнейшими для команды Лэмпарда. Команда сегодня будет заряжена забивать и выигрывать. Но график может сыграть злую шутку с командой из Лондона, ведь у синих только позавчера был тяжелейший кубковый поединок с МЮ, а сегодня играть с чемпионом Англии, прошедшим полноценную подготовку к сегодняшней встрече. Наверняка Челси сегодня как забьёт, так и пропустит. Уставший, но мотивированный коллектив Лэмпарда и Ливерпуль, играющий в свое удовольствие, вероятно тотал пробьют.