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Ливерпуль — Челси прогнозы на матч 22.07.2020

Ливерпуль — Челси
  •  АПЛ
Ливерпуль
02:36:10
до начала матча
Челси
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Ливерпуль — Челси прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на П1 в матче «Ливерпуль» — «Челси». Вот его доводы: Довольно редко в последнее время бывает, чтобы «Ливерпуль» и победа на его родном стадионе была за 2. И сейчас как раз тот случай — игра с «Челси». Очень крутую игру показала команда Лэмпарда в матче с «Юнайтед». Не обошлось без ошибок Де Хеа, но какая разница — главное победа. И абсолютно заслуженно. Это будет важная игра для «Челси» — с точки зрения попадания в четверку. У «Юнайтед» будет игра с «Лестером», у «синих» вот с «Ливерпулем» на выезде. «Челси» на выезде два последних матча проиграл. Ну а «Ливерпуль» на своем поле не проигрывал с 2017 года — и мне кажется, что отдохнувший «Ливерпуль» против команды, которая отбегала очень сложный матч в Кубке против «Юнайтед» — это хороший вариант для Клоппа и Ко. Проблем с составом нет ни у тех, ни у других. Будет правильно для «красных» красиво закончить сезон — и выставить сильнейший состав. И получить красивый результат. Источник: РБ
Ливерпуль — Челси прогноз на матч от пользователя
1. Клопп, вопреки всеобщим ожиданиям, на каждый матч выставляет сильнейший состав. Команда явно не забила всех своих голов в крайних двух встречах с Бернли и Арсеналом. Думаю сегодня атакующая троица Салах-Фирмино-Мане свои голы забьют, ведь играют с Челси, традиционно часто пропускающим от грандов английского футбола. 2. Челси ведёт борьбу за места в ЛЧ. Два оставшихся тура чемпионата будут важнейшими для команды Лэмпарда. Команда сегодня будет заряжена забивать и выигрывать. Но график может сыграть злую шутку с командой из Лондона, ведь у синих только позавчера был тяжелейший кубковый поединок с МЮ, а сегодня играть с чемпионом Англии, прошедшим полноценную подготовку к сегодняшней встрече. Наверняка Челси сегодня как забьёт, так и пропустит. Уставший, но мотивированный коллектив Лэмпарда и Ливерпуль, играющий в свое удовольствие, вероятно тотал пробьют.
Ливерпуль — Челси прогноз на матч от пользователя
Матч «Ливерпуль» – «Челси» обещал бы нам совершенно фантастическую интригу, и я думаю, что выдающееся качество футбола, если бы не ситуация в чемпионате, когда у «Ливерпуля» не осталось уже никаких мотивов серьезно биться за победу. Футболисты явно опустошены чемпионским титулом и даже та задача, которую, видимо, хотел преследовать Юрген Клопп, а именно завоевать большенство очков за сезон… накрылась медным тазом. А «Челси» мотивирован в высшей степени – команда только что вышла в финал Кубка Англии, и ей еще нужно в лигочемпионскую зону попасть в четверку. И поэтому я думаю, что в этом матче правильнее всего рассчитывать, что «Челси» хорошо покажет себя в матче с «Ливерпулем». Я думаю, что «Челси» не проиграет. «Челси» Х2 – вот такую ставку я предлагаю вам в этой игре. Источник: инстаграм Василия Уткина
Прогнозы 1571
Все
Платные
Денис Казанский52% WR-4.04% ROI
2.14Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на П1
в матче «Ливерпуль» — «Челси». Вот его доводы:

Довольно редко в последнее время бывает, чтобы «Ливерпуль» и победа на его родном стадионе была за 2. И сейчас как раз тот случай — игра с «Челси».

Очень крутую игру показала команда Лэмпарда в матче с «Юнайтед». Не обошлось без ошибок Де Хеа, но какая разница — главное победа. И абсолютно заслуженно.

Это будет важная игра для «Челси» — с точки зрения попадания в четверку. У «Юнайтед» будет игра с «Лестером», у «синих» вот с «Ливерпулем» на выезде.

«Челси» на выезде два последних матча проиграл. Ну а «Ливерпуль» на своем поле не проигрывал с 2017 года — и мне кажется, что отдохнувший «Ливерпуль» против команды, которая отбегала очень сложный матч в Кубке против «Юнайтед» — это хороший вариант для Клоппа и Ко.

Проблем с составом нет ни у тех, ни у других. Будет правильно для «красных» красиво закончить сезон — и выставить сильнейший состав. И получить красивый результат.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.1
Вячеслав Павлюков54.6% WR2.68% ROI
1.66Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
1. Клопп, вопреки всеобщим ожиданиям, на каждый матч выставляет сильнейший состав. Команда явно не забила всех своих голов в крайних двух встречах с Бернли и Арсеналом. Думаю сегодня атакующая троица Салах-Фирмино-Мане свои голы забьют, ведь играют с Челси, традиционно часто пропускающим от грандов английского футбола.

2. Челси ведёт борьбу за места в ЛЧ. Два оставшихся тура чемпионата будут важнейшими для команды Лэмпарда. Команда сегодня будет заряжена забивать и выигрывать. Но график может сыграть злую шутку с командой из Лондона, ведь у синих только позавчера был тяжелейший кубковый поединок с МЮ, а сегодня играть с чемпионом Англии, прошедшим полноценную подготовку к сегодняшней встрече. Наверняка Челси сегодня как забьёт, так и пропустит. Уставший, но мотивированный коллектив Лэмпарда и Ливерпуль, играющий в свое удовольствие, вероятно тотал пробьют.
0
Повторить за 1.66
Василий Уткин32.3% WR-18.99% ROI
1.83Победит Челси или ничья
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Матч «Ливерпуль» – «Челси» обещал бы нам совершенно фантастическую интригу, и я думаю, что выдающееся качество футбола, если бы не ситуация в чемпионате, когда у «Ливерпуля» не осталось уже никаких мотивов серьезно биться за победу. Футболисты явно опустошены чемпионским титулом и даже та задача, которую, видимо, хотел преследовать Юрген Клопп, а именно завоевать большенство очков за сезон… накрылась медным тазом.

А «Челси» мотивирован в высшей степени – команда только что вышла в финал Кубка Англии, и ей еще нужно в лигочемпионскую зону попасть в четверку. И поэтому я думаю, что в этом матче правильнее всего рассчитывать, что «Челси» хорошо покажет себя в матче с «Ливерпулем». Я думаю, что «Челси» не проиграет. «Челси» Х2 – вот такую ставку я предлагаю вам в этой игре.

Источник: инстаграм Василия Уткина
2
Повторить за 1.88
Фил Кудрявцев54.5% WR0% ROI
1.84Победит Челси или ничья
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Две главные вещи которые хочется сказать - это очень сложный матч для прогноза и это будет очень сложный матч для “Ливерпуля”. “Челси” для “Ливерпуля” - соперник крайне неудобный и неприятный. Возможно, такой же неприятный как “Манчестер Юнайтед”. Как правило, “Энфилд”, “Ливерпулю” в матчах против “Челси” не особо большой помощник.

Тем более, команда будет играть без зрителей. В этом сезоне с “Челси” "Ливерпуль” играл очень сложно и Лэмпард находил ключи к “Ливерпулю”. Во-первых, он выиграл кубковый матч. Во-вторых, даже в первом круге, в котором “Ливерпуль” вроде одержал победу, но вы помните, оба гола были забиты со стандартов и “Челси” там выглядел очень неплохо.

Лэмпард умеет играть с большими командами, он уже научился под них подстраиваться. Он обыграл “Манчестер Сити”, недавно был кубковый матч с “Манчестер Юнайтед” благодаря которому “Челси” вышел в финал. Поэтому за “Челси” я бы не волновался. Особенно по части их мотивации, у них борьба за Лигу чемпионов в самом разгаре. А вот у “Ливерпуля” очень неудачный домашний матч против “Бернли”, после этого было поражение против “Арсенала”.

Можно говорить, что от команды отвернулась удача, которая ей сопутствовала на протяжении всего сезона. Клопп на это жаловался, но если мы посмотрим на матч против “Арсенала”, там было 24 удара по воротам, но опасных из них было мало. Мне кажется, что главная мотивация “Ливерпуля” это то, что им будут вручать трофеи после этого матча, но этой мотивации недостаточно.

Поэтому я думаю, что “Челси” должен как минимум не проиграть. Букмекеры все еще очарованы “Ливерпулем”, дают большие коэффициенты на его победу, поэтому я бы этим воспользовался и взял бы - “Челси” не проиграет в этой встрече.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.88
Марк Лоуренсон40% WR0.22% ROI
2.31Обе команды забьют - Нет
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Эксперт BBC Марк Лоуренсон сделал прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Челси".

Экс-игрок сборной Ирландии ставит на победу "красных" со счетом 2:0.

"После этого матча "Ливерпулю" будет вручен чемпионский кубок. Думаю, это событие повлияет на выбор Юргеном Клоппа стартового состава и уровень мотивации "красных". Тренер выставит сильнейший состав, который будет стремиться реабилитироваться за поражение от "Арсенала". "Мерсисайдцы" сконцентрируются, а это то, чего им не хватало в последнее время. Да, "Челси" нужны очки. Но я ожидаю увидеть "Ливерпуль" таким, каким он был в начале сезона".

Источник: Footboom
0
Повторить за 2.28
Илья Казаков41.1% WR-17.11% ROI
3.9Ничья
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ничью в матче Ливерпуль — Челси. Вот его доводы:

Пробуем поставить на ничью в этом матче. «Челси» впечатлил в недавней встрече против «Манчестер Юнайтед»: и тем, как уверенно команда играла в целом, и тем, как она действовала в ключевой игре против соперник, когда надо было побеждать.

Для «Ливерпуля», безусловно, «Челси» – это интересный и сильный вызов. Команда достаточно неплохо и очень аккуратно по сравнению с другими соперниками против них в последние годы дома играет.

Однако об осторожности речи быть не может, потому что для «Ливерпуля» все ясно. «Челси» попробует сыграть в манере контрсдерживания.

Однако есть мотивация и форма «Челси». Синие, пропуская в последнее время достаточно регулярно, на выезде против «Ливерпуля» все-таки играют собраннее, чем против некоторых других английских грандов. Поэтому игра получится низовой.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.78
Пётр Плотников 166.7% WR2.24% ROI
3.64Победит Челси
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Последняя завкршающая ставка от меня ,на сегодняшний игровой день!!!

Ливерпуль уже стал чемпионом Англии. Феноменальные результаты демонстрирует команда в нынешнем сезоне. В 36-ти поединках чемпионата команда выиграла 30 матчей. Ещё по три игры было проиграно, и сыграно вничью. В своей последней игре национального первенства Ливерпуль играл на выезде против Арсенала. Открыв счёт на 20-й минуте поединка, оборона Ливерпуля не смогла сохранить своё преимущество, и позволила хозяевам поля дважды отличиться ещё до перерыва. Во втором тайме ни одна из команд не смогла забить. Игра завершилась домашней победой Арсенала со счётом 2:1.


Третья команда Премьер-Лиги в текущем сезоне выиграла 19 матчей. Ещё шесть игр завершились вничью, и 11 поединков было проиграно. В крайнем туре Челси принимала Норвич. На последних секундах первого тайма хозяева открыли счет в игре. Второй тайм был сухим. Поединок Челси против главного аутсайдера чемпионата завершился с результатом 1:0.


Предстоящий поединок никак не повлияет на положение Ливерпуля в турнирной таблице. А вот для Челси предстоящая игра крайне важна. Вероятнее всего, что гости проведут осторожный матч, в котором много внимания будет уделяться обороне собственных ворот. 

Сегодня экзамен для Фрэнка , сможет ли он настроить команду на победу против такого серьёзного соперника или нет. Мы увидем в матче!!!

Мой голос П2-3.64!!!
Всем хорошей игры!!!
7
Повторить за 3.82
Виктор Гусев52.3% WR-1.14% ROI
1.59Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Сегодня предлагаю вам свой прогноз на матч 37-го тура английской Премьер-Лиги. После этой игры останется всего по одному матчу провести командам, все подходит к концу. Обсуждаем игру "Ливерпуля" и "Челси".

Одна команда вроде вообще без мотивации, а вторая - с мощнейшей. Я сказал "вроде бы", имея в виду "Ливерпуль", потому что уже все ясно, ведь у него в руках чемпионство. Смотрите - матч дома, после этой игры будет вручение кубка и золотых медалей. Хочется ли проиграть такую встречу? Выстоит ли "Ливерпуль", когда он иногда делал в последних матчах неосновной состав?

У "Челси" стимул очевиден. Третье место у клуба. Мы знаем, что от Англии в Лигу чемпионов идут четыре команды, а "Челси" сейчас подпираем и "Лестером" и "Манчестер Юнайтед". Разница всего одно очко, тут очень важно не растерять.

Я поставлю в этом матче на открытый футбол, потому что ясно, что он будет со стороны "Челси". Очевидно, он будет и со стороны "Ливерпуля". Хотя скажу, что в пяти из шести последних матчей между командами в АПЛ было забито меньше трех мячей.

Если вы ставите на первый или второй тайм, то "Ливерпуль" не забил ни одного мяча в первом тайме в шести из семи последних игр с "Челси" на своем поле.

В первом круге "Ливерпуль" играл в гостях и победил со счетом 2:1. Это была часть чемпионского пути. После этого была победа "Челси" в Кубке 2:0.

В последних пяти турах "Ливерпуль" немножко расслабился. Дело в том, что все было ясно с точки зрения чемпионства. Поэтому "Ливерпуль" занимает всего лишь 12 место в таблице. Но обратите внимание, "Ливерпуль" как не проигрывал дома, так и не проигрывает.За весь чемпионат дома он потерял очки только в одном матче, сыграв вничью.

Что касается "Челси", то в последних турах он тоже не очень, хотя, казалось бы, тут нужно бороться. У "Челси" три победы и два поражения. Это девятое место по последним пяти турам.

Будут ли дарить очки парни Клоппа "Челси"? Думаю, что это не произойдет в любой ситуации. Как я уже сказал, поставлю на открытый красивый футбол, чего терять. В матче "Ливерпуль" - "Челси" я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.65.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.66
Артур Петросьян46.3% WR-7.78% ROI
1.64Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Известный эксперт Артур Петросьян предлагает поставить на 1Х и ТБ (2,5) в матче Ливерпуль — Челси. Вот его доводы:

Много было неожиданных результатов в последнее время, в том числе результаты двух матчей с участием «Ливерпуля». Больше 40 ударов нанесли мерсисайдцы, забили всего два мяча и ни разу не выиграли. В чем причина? Наверное, дело в мотивации. Несмотря на то, что команда продолжала бороться за побитие рекорда «Манчестер Сити» по набранным очкам за сезон, все-таки чего-то не хватало. Вроде бы игра у команды есть, моменты создаются, игроки бьют по воротам, но не хватало злости, не хватало должной мотивации. Когда мы чего-то недостаточно сильно хотим, то и удача от нас отворачивается. Скорее всего, в этом причина неудачных результатов «Ливерпуля» в последних играх.

Но сейчас впервые за шесть туров у Клоппа была целая неделя между играми, он имел возможность донести до своих подопечных свои мысли, свое недовольство, а он даже его не скрывал после последнего результата. Команда как-то перезагрузилась и должна провести два заключительных матча на хорошем уровне, и наконец-то вспомнить, как забиваются голы.

Что касается «Челси», то команда достойно провела матч с «МЮ», заслуженно победила, вышла в финал Кубка Англии. Все сейчас хорошо у лондонцев. Если взглянуть на турнирную таблицу АПЛ, то даже если они проиграют оба матча оставшихся, то все равно могут остаться в четверке. Для этого надо чтобы «Лестер» не обыграл «МЮ» в последнем туре. Думаю, что какого-то напряжения у игроков «Челси» не будет, игра должна получиться интересной. Обе команды будут играть в свое удовольствие, создавать моменты.

Здесь большие шансы на то, что мы увидим много опасных моментов, прежде всего, у ворот «Челси». «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.66
Кaрен Адамян57.1% WR0.53% ROI
1.84Победит Челси или ничья
Ливерпуль — Челси|АПЛ
Ливерпуль — Челси|АПЛ
На "Челси" мы недавно смотрели в полуфинале Кубка Англии. Очень спокойно и по делу парни Фрэнка Лэмпарда обыграли "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Но это противостояние "Челси" и "МЮ" теперь переносится и в чемпионат в контексте борьбы за место в Лиге чемпионов

Прямо сейчас "Челси" идет на третьем месте с 63 очками и у лондонцев на одну игру меньше, чем у "Лестера", у которого 62 очка. А на пятом месте "МЮ", который может обогнать и тех, и других в случае своей победы и поражения "Челси" на "Энфилде".

"Ливерпуль" сейчас на расслабоне играет в чемпионате - в семи матчах после паузы два поражения, восемь пропущенных мячей. Недавно "красные" проиграли "Арсеналу" 1:2, совершая массу глупых ошибок к своих ворот. И этот "Ливерпуль" играет против "Челси".

"Челси" в прекрасной форме. И за последние девять визитов на "Энфилд" лондонцы только раз проиграли "Ливерпулю".

Думаю, что у лондонцев хорошие шансы заработать очки.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.88
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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