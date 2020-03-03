Челси — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Александр Елагин

Третьего марта во вторник на “Стэмфорд Бридж” в матче 1/8 финала Кубка Англии, старейшего турнира в мире, “Челси” примет “Ливерпуль”. Соперники встречается в нынешнем сезоне уже в третий раз. В середине августа они разыграли Кубок Европы, в котором верх взял “Ливерпуль”, но только по пенальти. Основное и дополнительное время было со счетом 2:2, затем в серии 5:4. В шестом туре АПЛ на “Стэмфорд Бридж” вновь победили “красные” со счетом 2:1, причем гости вели 2:0 голами Александра-Арнольда. Лишь в самом конце матча разрыв в счете сократил Канте. В нынешнем розыгрыше “Челси” выиграл у двух представителей Чемпионшипа, то есть второго по рангу дивизиона. Соответственно, у “Ноттингема” 2:0 дома и 2:1 в гостях. “Ливерпуль” в 1/16 далеко не основным составом вырвал победу у “Эвертона” на “Энфилде” со счетом 1:0. Во втором матче со “Шрусбери” играл резервный состав “Ливерпуля”, которым руководил тренер молодежки Нил Кричли. КонечноЮ на “Бридже” командовать “красными” будет Клопп, который, я думаю, не прочь сделать с “Ливерпулем” золотой дубль в нынешнем феноменальном для клуба сезоне. Ну и потом “Ливерпуль” проиграл “Уотфорду” 0:3 в 28-ом туре АПЛ, поэтому здесь не до шуток. Предстоящий матч для красных будет 45-ым в сезоне во всех турнирах. Для “Челси” матч будет 40-ым. Но это не делает “Блюз” фаворитом предстоящего поединка. У Фрэнка Лэмпарда немало проблем, причем не только игровых. Например, в запас прочно сел основной вратарь Кепа. Однако возрастной аргентинец Кабальеро, увы не всегда выручает. Недаром летом Лэмпард основательно перетряхнул состав. В общем, удачно проведенный кубковый матч дает прекрасную возможность молодым игрокам “Челси” поднять боевой дух после провала 0:3 в первом матче Лиги чемпионов против “Баварии”. Завтра жду на “Стэмфорд Бридж” яркого и голевого футбола и поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2,5 забитых мячей. Источник: Ставка ТВ