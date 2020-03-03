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Челси — Ливерпуль прогнозы на матч 03.03.2020

Челси — Ливерпуль
  •  Кубок Англии
Челси
04:57:54
до начала матча
Ливерпуль
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Челси — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Третьего марта во вторник на “Стэмфорд Бридж” в матче 1/8 финала Кубка Англии, старейшего турнира в мире, “Челси” примет “Ливерпуль”. Соперники встречается в нынешнем сезоне уже в третий раз. В середине августа они разыграли Кубок Европы, в котором верх взял “Ливерпуль”, но только по пенальти. Основное и дополнительное время было со счетом 2:2, затем в серии 5:4. В шестом туре АПЛ на “Стэмфорд Бридж” вновь победили “красные” со счетом 2:1, причем гости вели 2:0 голами Александра-Арнольда. Лишь в самом конце матча разрыв в счете сократил Канте. В нынешнем розыгрыше “Челси” выиграл у двух представителей Чемпионшипа, то есть второго по рангу дивизиона. Соответственно, у “Ноттингема” 2:0 дома и 2:1 в гостях. “Ливерпуль” в 1/16 далеко не основным составом вырвал победу у “Эвертона” на “Энфилде” со счетом 1:0. Во втором матче со “Шрусбери” играл резервный состав “Ливерпуля”, которым руководил тренер молодежки Нил Кричли. КонечноЮ на “Бридже” командовать “красными” будет Клопп, который, я думаю, не прочь сделать с “Ливерпулем” золотой дубль в нынешнем феноменальном для клуба сезоне. Ну и потом “Ливерпуль” проиграл “Уотфорду” 0:3 в 28-ом туре АПЛ, поэтому здесь не до шуток. Предстоящий матч для красных будет 45-ым в сезоне во всех турнирах. Для “Челси” матч будет 40-ым. Но это не делает “Блюз” фаворитом предстоящего поединка. У Фрэнка Лэмпарда немало проблем, причем не только игровых. Например, в запас прочно сел основной вратарь Кепа. Однако возрастной аргентинец Кабальеро, увы не всегда выручает. Недаром летом Лэмпард основательно перетряхнул состав. В общем, удачно проведенный кубковый матч дает прекрасную возможность молодым игрокам “Челси” поднять боевой дух после провала 0:3 в первом матче Лиги чемпионов против “Баварии”. Завтра жду на “Стэмфорд Бридж” яркого и голевого футбола и поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2,5 забитых мячей. Источник: Ставка ТВ
Челси — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором «Челси» будет принимать «Ливерпуль». «Однозначно главный матч на этой стадии. С одной стороны, Лэмпард — четырехкратный победитель этого турнира. С другой — «Ливерпуль». Лучший клуб мира прямо сейчас. Многое будет зависеть от того, какой состав выставит Клопп. До этого матча в кубке он играл резервом. Но в целом перспективной здесь мне видится ничья по итогам основного времени», — сообщил Оуэн в своем блоге на Betvictor. Источник: Sport24
Челси — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Всем привет.Челси-Ливерпуль в кубке Англии В Лондоне.Мой прогноз обе забьют,и вот почему:Ливерпуль мыслями уже на энфилде в игре с Атлетико,где нужно,,отъехать,, от сухого поражения в Мадриде,потому уверен что Клопп сыграет полурезервным составом,плюс уотфорд показала что Ливер не без греха,так что в гол от челси ожидаем.А оборона аристократов выглядет,мягко сказано не очень,так что минимум одну осечку даст,плюс ливерпульская молодёжь будет рвать и метать,чтобы проявить себя.ОЗ!!!
Прогнозы 1865
Все
Платные
Александр Елагин39.1% WR-6.68% ROI
Александр ЕлагинROI -6.68
1.81Тотал больше 2.5
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Третьего марта во вторник на “Стэмфорд Бридж” в матче 1/8 финала Кубка Англии, старейшего турнира в мире, “Челси” примет “Ливерпуль”. Соперники встречается в нынешнем сезоне уже в третий раз. В середине августа они разыграли Кубок Европы, в котором верх взял “Ливерпуль”, но только по пенальти. Основное и дополнительное время было со счетом 2:2, затем в серии 5:4. В шестом туре АПЛ на “Стэмфорд Бридж” вновь победили “красные” со счетом 2:1, причем гости вели 2:0 голами Александра-Арнольда. Лишь в самом конце матча разрыв в счете сократил Канте.

В нынешнем розыгрыше “Челси” выиграл у двух представителей Чемпионшипа, то есть второго по рангу дивизиона. Соответственно, у “Ноттингема” 2:0 дома и 2:1 в гостях. “Ливерпуль” в 1/16 далеко не основным составом вырвал победу у “Эвертона” на “Энфилде” со счетом 1:0. Во втором матче со “Шрусбери” играл резервный состав “Ливерпуля”, которым руководил тренер молодежки Нил Кричли. КонечноЮ на “Бридже” командовать “красными” будет Клопп, который, я думаю, не прочь сделать с “Ливерпулем” золотой дубль в нынешнем феноменальном для клуба сезоне.

Ну и потом “Ливерпуль” проиграл “Уотфорду” 0:3 в 28-ом туре АПЛ, поэтому здесь не до шуток. Предстоящий матч для красных будет 45-ым в сезоне во всех турнирах. Для “Челси” матч будет 40-ым. Но это не делает “Блюз” фаворитом предстоящего поединка. У Фрэнка Лэмпарда немало проблем, причем не только игровых. Например, в запас прочно сел основной вратарь Кепа. Однако возрастной аргентинец Кабальеро, увы не всегда выручает. Недаром летом Лэмпард основательно перетряхнул состав. В общем, удачно проведенный кубковый матч дает прекрасную возможность молодым игрокам “Челси” поднять боевой дух после провала 0:3 в первом матче Лиги чемпионов против “Баварии”.

Завтра жду на “Стэмфорд Бридж” яркого и голевого футбола и поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2,5 забитых мячей.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.8
Майкл Оyэн46.2% WR-13.27% ROI
Майкл ОyэнROI -13.27
3.78Ничья
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором «Челси» будет принимать «Ливерпуль».

«Однозначно главный матч на этой стадии. С одной стороны, Лэмпард — четырехкратный победитель этого турнира. С другой — «Ливерпуль». Лучший клуб мира прямо сейчас. Многое будет зависеть от того, какой состав выставит Клопп. До этого матча в кубке он играл резервом. Но в целом перспективной здесь мне видится ничья по итогам основного времени», — сообщил Оуэн в своем блоге на Betvictor.

Источник: Sport24
0
Повторить за 3.66
Иван Перепелятник100% WR0.85% ROI
Иван ПерепелятникROI 0.85
1.61Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Всем привет.Челси-Ливерпуль в кубке Англии В Лондоне.Мой прогноз обе забьют,и вот почему:Ливерпуль мыслями уже на энфилде в игре с Атлетико,где нужно,,отъехать,, от сухого поражения в Мадриде,потому уверен что Клопп сыграет полурезервным составом,плюс уотфорд показала что Ливер не без греха,так что в гол от челси ожидаем.А оборона аристократов выглядет,мягко сказано не очень,так что минимум одну осечку даст,плюс ливерпульская молодёжь будет рвать и метать,чтобы проявить себя.ОЗ!!!
0
Повторить за 1.61
Made_Crimea45.9% WR16.58% ROI
Made_CrimeaROI 16.58
3.92Ничья
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Не знаю, как для кого, но лично для меня - матчи кубковые не поддаются статистике...они где-то вне рамок. Возможно, играет роль тот факт, что участвует много команд разного уровня(клубы из низших дивизионов), возможно настрой команд... кому-то этот трофей попросту ненужен.
Данный матч, вне всяких сомнений - центральный. Букмекеры (судя по коэффициентам) выделяют фаворитом матча Челси.
Почему? - Возможно потому что для Ливерпуля не важен этот трофей и все кубковые матчи до этого они играли 2ым составом. Возможно причина в другом...я не знаю. Лично меня кэфы удивляют. Считаю, что Ливерпулю победа в этом матче нужна принципиально, так как соперник - клуб из "большой шестёрки". И считаю, что никаких дублей и вторых составов тут не будет...но естественно могу ошибаться, это лишь предположение. Есть много разных вариантов ставок на этот матч...можно попробовать и ОЗ+Б2,5...вроде голы кажутся чем-то очевидным...но как по мне, в этой игре - это пальцем в небо, тут может быть всё что угодно. Я же считаю, что Челси по силам дать бой Ливерпулю, не смотря на то что Ливерпуль по уровню, на данный момент "выше на голову". Сможет ли Челси победить в основное время? - Я думаю, нет. Считаю, что Челси по силам сыграть в ничью в основное время и решить вопрос по пенальти.
1
Повторить за 3.66
darom63% WR2.89% ROI
daromROI 2.89
1.61Победит Ливерпуль или ничья
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Привет. Челси сыграют в кубке с будущем чемпионом Англии, конечно же если не произойдёт что-то невозможное с Ливерпулем и они не растеряют все свои очки, как растеряли в Уотфорде.
Клопп этого не допустит. Сегодня его команда сыграет за кубок.
Ни когда не узнаешь как будут играть команды, пока не посмотришь составы на игру. Сейчас последует ротация и мои размышления на победу мерсисайдцев сведутся на нет. Так что в идеале нужно глядеть составы здесь. А так, победа Ливерпуля на Стэмфорде.
0
Повторить за 1.53
Геворгян Андре77.8% WR2.38% ROI
Геворгян АндреROI 2.38
2.33Победит Челси
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси на данный момент больше нужен будет кубок, т.к шансов на АПЛ у Челси нет, отыграть такой отрыв у Баварии будет не легко, поэтому, единственная надежда на трофей у Лемпарда в первом сезоне, и он будет готов даже выпустить основу , лишь бы забрать этот трофей.Ещё сыграет фактор направленности Клоппа на взятие АПЛ, и он решит дать отдохнуть основе , выпустив молодёжку, а как мы знаем, на данный момент молодёжка сильнее сейчас у Челси
3
Повторить за 2.7
phherman0% WR-1.33% ROI
phhermanROI -1.33
2.64Победит Ливерпуль
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Ливерпуль получил две оплеухи в двух гостевых матчах. Многие предполагают что Клопп продолжит традицию и продолжит играть в кубке молодежным составом. А так же что все мысли команды заняты ответным матчем с Атлетико. Думаю, что такие предположения ошибочны. Учитывая текущие позиции соперников в Премьер-лиге и предстоящий тур, где Челси играет с неуступчивым Эвертоном, а Ливерпуль с барахтающимся у дна Борнмутом, предполагаю что Челси поэкономит силы, а Ливерпуль отнесется к матчу со сей серьезностью. П2
0
Повторить за 2.62
Сангемат Имералов58.7% WR0.56% ROI
Сангемат ИмераловROI 0.56
1.61Победит Ливерпуль или ничья
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Прогноз на матч кубка Англии Челси-Ливерпуль.Пожалуй, самый зрелищный матч по вывеске не побалует любителей футбола обилием голов, хотя обеим командам есть что доказывать.Челси должен показать своим фанатам что курс, выбранный Лэмпардом является верным и приведет к новым победам.Ливерпулю же надо показать,что они по-прежнему та же мощная команда,что и на протяжении всего сезона,а проигрыш Уотфорду 3:0-всего лишь случайность.Фаворитом этого матча считаю Ливерпуль,хотя и ничья вполне возможна.Жду мощную зарубу,так как поражения в очередном турнире Лэмпарду могут и не простить.Всем спасибо за внимание и удачных ставок.
0
Повторить за 1.53
Диверсант50.5% WR-1.27% ROI
ДиверсантROI -1.27
1.75Тотал больше 2.5
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси – Ливерпуль ⚽
Кубок Англии 2019/2020, пятый раунд 🇬🇧

Сегодня продолжатся баталии 1/8 финала Кубка Англии, среди прочего, состоится самая рейтинговая дуэль этапа – Челси сыграет против Ливерпуля. Игра пройдет на «Стэмфорд Бридж». Учитывая фактор своего поля, букмекеры даже отдали небольшое преимущество лондонцам. Но дело здесь не столько в домашнем стадионе, как в предположении, что мерсисадйцы могут сыграть дублем.

Накануне битвы:
В недавнем интервью Фрэнк Лампард признавался, что решение возглавить Челси было спорным, и результаты лондонцев в новом году полностью оправдывают сомнения молодого тренера – все идет к тому, что он может быть уволен. Текущие успехи «Синих» связаны с тем, что команда идет на четвертом месте. Однако в этом «виновна» специфика конкуренции Премьер-лиги. По факту же Челси в новом году выиграл всего четыре матча, два из них – в Кубке у соперников из Чемпионшипа. А вот на фоне Баварии в Лиге чемпионов игра лондонцев больше напоминала уровень ДЮСШ. На выходных птенцы Лампарда с трудом ушли от поражения в Борнмуте (2:2).

Свершилось, беспроигрышная поступь Ливерпуля пала в субботу – причем как, будущий чемпион был разгромлен Уотфордом (0:3). Безусловно, сам результат шокировал многих, но если быть справедливыми, то «Красные» давно нарывались на неприятности – и здесь по-настоящему прорвало, команда не просто проиграла, а обгадилась по-полной. В Премьер-лиге подопечные Юргена Клоппа уступили впервые за 44 матча. Сами эти цифры указывают на то, что критиковать команду не имеет смысла – это должно было произойти.

Прогноз:
Любители ставок на спорт точно не оставят без внимания такой большой поединок, но по сути его лучше обойти стороной. Во всех смыслах противоречивая дуэль. Конечно, главный икс-фактор – состав Ливерпуля (Клопп демонстративно не стал вскрывать карты), он радикально повлияет на все расклады. Но даже если взять идеальный вариант, обе команды находятся в плохом тонусе. Челси даже в самой хорошей форме особо не страшен, а у Ливерпуля сейчас банальный спад. Когда у обеих сторон проблемы, логичнее ставить на ошибки в обороне.

Потому мой выбор: тотал матча больше 2.5 гола.
0
Повторить за 1.8
Юрий Розанов45.3% WR-8.48% ROI
Юрий РозановROI -8.48
3.38Челси фора (-1)
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Челси — Ливерпуль|Кубок Англии
Вроде бы это хороший повод лишний раз глянуть: фарт с Вест Хэмом, поражения в Мадриде и Уотфордом - это просто « осколочный подоходный налог» за старт сезона? Или у Ливерпуля и вправду спад? Нелишне вспомнить, что в кубках Ливерпуль пока производит впечатление команды, которой это все чуть ли не фиолетово. Такие вещи лучше проверять на хорошей плюсовой форе. От плюс 2 и выше. Линия этого не дает. Да, Челси фаворит по линии. Но вот вы верите, что Ливерпуль выйдет основой и будет умирать? Накануне встречи с Атлетико? Я не верю. Так что Челси фаворит. Не только в линии, но и на самом деле.

«П1» за 2.15
«Ф1(-1)» за 3.04

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 4.45
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 22%
  • 16%
  • 10%
  • 9%
  • 9%