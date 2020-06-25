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Челси — Манчестер Сити прогнозы на матч 25.06.2020

Челси — Манчестер Сити
  •  АПЛ
Челси
07:58:19
до начала матча
Манчестер Сити
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Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Манчестер Сити» начал сразу же очень мощно и результативно. У команды Гвардиолы глубина состава значительно серьезнее, чем  у «Челси». Когда «Челси» сделает все те покупки, которые анонсированы, это будет совершенно другая команда, но пока в ней много молодежи, играть в таком графике без длинной скамейки запасных очень сложно. «Челси» ждет тяжелый матч. Черданцев считает, что «Сити» выиграл 5:0 у «Бернли», поменяв практически половину состава, ни в чем не уступив самому себе в качестве. Здорово себя проявил Марез и другие футболисты – сейчас Де Брейне и компания выйдут с первых минут, поэтому «Сити» здесь очевидный фаворит. Источник: РБ
Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Привет всем. Я Александр Елагин. Завершает 31-й тур английской Премьер-лиги. Обсудим центральный матч с интригующей вывеской. 25 июня в четверг в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимает "Манчестер Сити". Результат этой игры чрезвычайно важен прежде всего для хозяев, ибо "Челси" изо всех сил стремится закрепиться на четвертой позиции, дающей путевку в Лигу чемпионов, а то и замахнуться на третье место. Отставание от идущего третьим "Лестера" составляет всего три очка, то есть одна победа. Для "Манчестер Сити" предстоящая встреча на "Бридже" из разряда имиджевых. Положение манкунианцев в лидирующей четверке практически незыблемо. Однако для них это мало что значит. В Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубках, им в ближайший год им, судя по всему, не выступать из-за дисквалификации. УЕФА приговорил горожан к двум сезонам без еврокубков и 30-миллионному штрафу. Может быть, сезон им скостят, если юристы постараются. Но один сезон "Сити" на 99,9% пропустят. Уверен, что "Челси" будет рубиться с "Ман Сити" изо всех сил. Очки для синих действительно на вес золота. Если "Челси" пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне, когда на лондонцев всерьез никто не ставил. Это уже из-за санкций УЕФА по отношению к "Челси" из-за бана, который потом скостили, но все равно бан-то был. Если все это закончится благополучно, то есть если "Челси" пройдет в Лигу чемпионов, то для Лэмпарда и его парней это будет означать великую итоговую победу. Обязательства на сезон не только окажутся выполненными, но и перевыполненными. Ставить на предстоящем матче на чистую победу "Челси" рискованно, даже с форой рискованно. Настолько могучий "Манчестер Сити" противник. Логично поставить на голы. Обе забьют с коэффициентом 1.62 - вот моя рекомендация на этот матч. Источник: Ставка ТВ
Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на центральный матч 31-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити". Шотландец ставит на победу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1. "Против "Астон Виллы" "Челси" показал энергичную игру, особенно энтузиазм прослеживался у молодых футболистов. Но было заметно, что у "синих" все еще имеются серьезные проблемы в обороне. Если "Манчестер Сити" не выиграет, то "Ливерпуль" уже в этом туре выиграет чемпионат. Но я думаю, что "красные" оформят чемпионство в Манчестере, поскольку в этой паре ожидаю увидеть победу "горожан". Источник: Footboom
Прогнозы 1298
Все
Платные
Георгий Черданцев48.2% WR-10.27% ROI
2.62Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Манчестер Сити» начал сразу же очень мощно и результативно. У команды Гвардиолы глубина состава значительно серьезнее, чем  у «Челси». Когда «Челси» сделает все те покупки, которые анонсированы, это будет совершенно другая команда, но пока в ней много молодежи, играть в таком графике без длинной скамейки запасных очень сложно. «Челси» ждет тяжелый матч.

Черданцев считает, что «Сити» выиграл 5:0 у «Бернли», поменяв практически половину состава, ни в чем не уступив самому себе в качестве. Здорово себя проявил Марез и другие футболисты – сейчас Де Брейне и компания выйдут с первых минут, поэтому «Сити» здесь очевидный фаворит.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.56
Александр Елагин37.4% WR-8.39% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Привет всем. Я Александр Елагин. Завершает 31-й тур английской Премьер-лиги. Обсудим центральный матч с интригующей вывеской. 25 июня в четверг в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимает "Манчестер Сити".

Результат этой игры чрезвычайно важен прежде всего для хозяев, ибо "Челси" изо всех сил стремится закрепиться на четвертой позиции, дающей путевку в Лигу чемпионов, а то и замахнуться на третье место. Отставание от идущего третьим "Лестера" составляет всего три очка, то есть одна победа.

Для "Манчестер Сити" предстоящая встреча на "Бридже" из разряда имиджевых. Положение манкунианцев в лидирующей четверке практически незыблемо. Однако для них это мало что значит. В Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубках, им в ближайший год им, судя по всему, не выступать из-за дисквалификации.

УЕФА приговорил горожан к двум сезонам без еврокубков и 30-миллионному штрафу. Может быть, сезон им скостят, если юристы постараются. Но один сезон "Сити" на 99,9% пропустят.

Уверен, что "Челси" будет рубиться с "Ман Сити" изо всех сил. Очки для синих действительно на вес золота. Если "Челси" пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне, когда на лондонцев всерьез никто не ставил. Это уже из-за санкций УЕФА по отношению к "Челси" из-за бана, который потом скостили, но все равно бан-то был.

Если все это закончится благополучно, то есть если "Челси" пройдет в Лигу чемпионов, то для Лэмпарда и его парней это будет означать великую итоговую победу. Обязательства на сезон не только окажутся выполненными, но и перевыполненными.

Ставить на предстоящем матче на чистую победу "Челси" рискованно, даже с форой рискованно. Настолько могучий "Манчестер Сити" противник. Логично поставить на голы. Обе забьют с коэффициентом 1.62 - вот моя рекомендация на этот матч.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.64
Чарли Николас22.7% WR-3.45% ROI
2.56Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на центральный матч 31-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити". Шотландец ставит на победу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

"Против "Астон Виллы" "Челси" показал энергичную игру, особенно энтузиазм прослеживался у молодых футболистов. Но было заметно, что у "синих" все еще имеются серьезные проблемы в обороне. Если "Манчестер Сити" не выиграет, то "Ливерпуль" уже в этом туре выиграет чемпионат. Но я думаю, что "красные" оформят чемпионство в Манчестере, поскольку в этой паре ожидаю увидеть победу "горожан".

Источник: Footboom
0
Повторить за 2.56
Sergiy Freydun63.6% WR26.19% ROI
1.83Победит Манчестер СитиСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Прогноз : П2
Первым номером будут играть гости, они же создадут больше голевых моментов и будут доминировать. Но для "Челси" такой сценарий вполне приемлемый, на контратаках они чувствуют себя как рыба в воде и способны подловить "Ман Сити". Есть основания предполагать, что забьют обе команды, но на один точный удар больше нанесут все же подопечные Гвардиолы, скорее всего конец встречи нас ожидает очень интересный. А чемпионская интрига продолжится до следующего тура.
17
Повторить за 1.82
Nikita1967.6% WR9.43% ROI
1.85Победит Манчестер СитиСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси - Манчестер Сити
Манчестер Сити очень хорошо играет после возобновления сезона выйграв Арсенал на выезде 3:0 и дома Бёрнли 5:0.А Челси в матче после возобновления еле еле выйграл Астон Виллу 1:2. Да если посмотреть на очные встречи этих команд на Стемфорд Бридж то хозяева показывают неплохие результаты, но в этот раз не будет сумасшедших английских болельщиков Лондонцев которые гонят их вперёд что понижает щанцы Челси на хороший результат.
0
Повторить за 1.82
ISКA STAVIТ53.3% WR-6.88% ROI
1.86Победит Манчестер СитиСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
«Челси»

Многие прогнозировали сложный сезон для «синих», мало кто верил в их шансы финишировать в четверке сильнейших. Вирной тому было трансферное эмбарго, из-за которого лондонцы не могли покупать новых футболистов, и уход Эдена Азара в мадридский «Реал». Кроме того, тренерский пост клуба покинул Сарри. Руководство «Челси» осознало, что без приобретений придется обращаться к клубной академии. Поэтому на роль наставника решили пригласить Фрэнка Лэмпарда, который успел проявить себя в «Дерби Каунти» сезоном ранее и показать, как он умеет работать с молодыми талантами. Экс-полузащитник «синих» и сборной Англии оправдал доверие и заложил фундамент для нового «Челси».

«Манчестер Сити»

«Горожане» намеревались выиграть третий титул подряд в текущем сезона и повторить тем самым достижение «Манчестер Юнайтед» времен сэра Алекса Фергюсона. Однако, Гвардиола провалил омоложение состава – попросту опоздал с ним. Летом был куплен Родри в опорную зону и немедленно брошен бой. Адаптация к английскому футболу у него продолжается, отчего ошибки остаются. Кроме того, не был усилен центр обороны, что дале очень негативный эффект после травмы Лапорта. Посему «Сити» оказался не конкурентоспособен с «Ливерпулем» Клоппа.

Мой прогноз победии Манчестер Сити.
2
Повторить за 1.82
Максим Розенцвайг58.6% WR-3.87% ROI
2.12Победит Челси или ничья
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Я считаю, что этот матч - главная вывеска тура. Лэмпард на всех парах рвётся в тройку по итогам чемпионата и очень хочет сохранить место в ЛЧ на будущий сезон. Чтобы обезопасить себя от угроз со стороны «красных дьяволов», набравших при Сульшере отличный ход и форму, «Челси» необходимо убедительно выступить против земляков «Юнайтед». Лишние дни отдыха у «Челси» могут помочь «синим» восстановить силы и притормозить Де Брейне и компанию. Хотелось бы верить в успех «Челси». И если на «Стэмфорд Бридж» не произойдёт с хозяевами катастрофы уровня той, что подкосила «Арсенал» на «Эмирейтс», то вполне возможно, что «Ман Сити» не досчитается очков.
1
Повторить за 2.18
Юрий Розанов46.3% WR-5.44% ROI
1.615Челси фора (1)
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Отличная вывеска. Необязательная для Сити победа, так как Ливерпуль все равно не догнать. А место в ЛЧ никуда не денется. Да Челси и так имеет опыт создания трудностей «горожанам». Пожалуй, шансы Сити повыше: Гвардиола ставит игру дольше своего оппонента. Лига Чемпионов только в августе, вот там выход на пик куда нужнее. Но играть на победу фаворита в 2 и больше мячей - это не для меня.
Следует помнить, что из всех мячей в двух последних матчах Сити лишь раз забил до перерыва. А все остальное - после. Возьмем на рассмотрение.

«2-й тайм результативнее 1-го» за 2
«Ф1(+1)» за 1.55

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.66
Roman Rašimas56.6% WR2.56% ROI
1.9Челси тотал больше 1
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Сити, пожалуй, наиболее подготовленная к рестарту сезона команда. Они демонстрируют высокий класс и качественную игру в каждом матче. Но я хочу вспомнить, как в начале сезона Челси проиграл Сити и Ливерпулю, ничем не уступая обеим командам по ходу матча. Лэмпард умеет подбирать оптимальный план на игру под конкретного соперника, а также демонстрирует навык адаптации уже по ходу матчей, особенно с более сильными соперниками. Уверен, что обе команды сыграют в атакующий футбол. Челси точно забьет, но я рассчитываю, что голов будет больше, чем один.
0
Повторить за 1.92
Fotruna_BET66.7% WR3.06% ROI
1.75Тотал больше 2.5
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Гвардиола в одном из интервью говорил, что матч с Челси был самым сложным для его подопечных в 1-ом круге. Наверное, Пеп лукавил, но синие действительно потрепали нервы действующему чемпиону. Тогда команда Лэмпарда без стеснения штурмовала ворота Эдерсона первую половину встречи. Сейчас, получив необходимую передышку, синие готовы идти в атаку на протяжении всего матча.

Лэмпард постоянно экспериментирует, а его команда готова адаптироваться под любого соперника. То есть, Френк может нарушить планы Гвардьолы в предстоящей встрече. В матче 1-го круга англичанин преподнес сюрприз именитому наставнику. Подопечные Лэмпарда решительно действовали первые 30 минут, раз за разом угрожая воротам Сити. Такая активность Челси была в итоге вознаграждена голом. Если бы синие действовали эффективнее, то исход поединка мог сложиться в их пользу.

Лэмпард неожиданно для всех заиграл в матче с Астон Виллой Лофтус-Чика. В кубковой игре с Ливерпулем наставник синих поставил в центр Гилмура. В отличии от Рубена, Билли свой шанс использовал сполна. Он не только здорово отыграл против красных, но и внес вклад в разгром Эвертона. Не всегда эксперименты Френка приносят плоды, но своими решением он способен застать врасплох любого тренера.

Впрочем, Лэмпарду можно не мудрить и заиграть всех ключевых исполнителей. Пулишич, эффектно вышедший на замену в Бирмингеме, станет настоящей проблемой для Уокера или Канселу на правом фланге Сити. Дриблинг Ковачича и удары Маунта осложнят жизнь другим защитникам МС. Канте, вероятнее всего, сыграет в опорной зоне, поэтому его перехваты станут полезными и для атак Челси. Можно смело говорить, что для горожан легкой прогулки на Стэмфорд Бридж не будет.

Горожане вообще не испытали проблем матчах с Бернли и Арсеналом, не позволив обоим соперникам ни разу пробить в створ. Но стоит отметить, что бордовые сыграли на Этихаде без важных игроков атаки. Арсенал заранее планировал сушить матч в логове МС, а после удаления Луиза попросту не смог проводить атаки. Теперь команде Гвардьолы предстоит сыграть с соперником, способным вовсе взять инициативу в свои ноги.

Для горожан весьма непросто складывались матчи с представителями еврокубковой зоны. Сити не сумели набрать очки в дерби с МЮ, проигрывал в гостях Ливерпулю, Тоттенхэму и Вулверхэмптону. Причем во всех этих поединках МС пропускал минимум по 2 мяча. Тяжело пришлось горожанам и в домашней игре с Челси, в которой также не удалось сыграть на ноль. МС не так страшен в нынешнем сезоне, его оборона не безгрешна и хотя бы на 1 гол банда Френка способна рассчитывать.

Собственно, Челси на протяжении 4 матчей кряду забивает по 2 и более голов в ворота своих оппонентов, отправив в нокаут в этот период оба коллектива из Мерсисайда. Возможно, синие вновь, как и 4 года назад, внесут свою лепту в чемпионскую гонку, позволив Ливерпулю не посещая Этихад оформить титул. Только сейчас Челси мотивированы сами раздобыть столь важные очки для дальнейшей борьбы за топ-4.

Отсутствие турнирной мотивации у Сити и их подготовка к предстоящей кубковой дуэли будет на руку Челси. Однако горожане способны и в спящем режиме разорвать оборону лондонцев. В 2 прошедших матчах МС наколотил 8 голов, суммарно, при этом подопечные Гвардьолы не выкладывались на все 100%. Челси – именно тот соперник, с которым Сити готовы продлить голевую серию без Агуэро.

Все усилия лондонцев в гостях у Виллы могли пойти насмарку, если бы вышедший на замену Хота попал в створ в концовке матча. Ранее уже успешнее действовал Хос, оставивший в дураках центрбеков Челси. Защита лондонцев продолжает чудить и после перерыва, а стандарты соперников по-прежнему несут большую угрозу воротам синих. Кристиансен явно не тянет уровень Челси, но Лэмпард будет вынужден поставить привозчика в пару к Рюдегеру. Впрочем, возможен вариант и с Зума, но едва ли его выход повысит шансы синих на сухой матч с Сити.

Вообще, критиковать можно всех защитников Челси. Аспи слишком медленный, от Алонсо нужно избавляться, у Кепы ужасная статистика отраженных ударов. Оборона синих грубо ошибалась полгода назад на Этихаде, с тех пор ничего не изменилось. Сейчас горожане способны в эконом-режиме расправиться Челси. Но я верю, что команда Лэмпарда, неоднократно удивлявшая в нынешнем сезоне, ответит на пропущенные своими голами.
0
Повторить за 1.75
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