Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Александр Елагин

Привет всем. Я Александр Елагин. Завершает 31-й тур английской Премьер-лиги. Обсудим центральный матч с интригующей вывеской. 25 июня в четверг в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимает "Манчестер Сити". Результат этой игры чрезвычайно важен прежде всего для хозяев, ибо "Челси" изо всех сил стремится закрепиться на четвертой позиции, дающей путевку в Лигу чемпионов, а то и замахнуться на третье место. Отставание от идущего третьим "Лестера" составляет всего три очка, то есть одна победа. Для "Манчестер Сити" предстоящая встреча на "Бридже" из разряда имиджевых. Положение манкунианцев в лидирующей четверке практически незыблемо. Однако для них это мало что значит. В Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубках, им в ближайший год им, судя по всему, не выступать из-за дисквалификации. УЕФА приговорил горожан к двум сезонам без еврокубков и 30-миллионному штрафу. Может быть, сезон им скостят, если юристы постараются. Но один сезон "Сити" на 99,9% пропустят. Уверен, что "Челси" будет рубиться с "Ман Сити" изо всех сил. Очки для синих действительно на вес золота. Если "Челси" пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне, когда на лондонцев всерьез никто не ставил. Это уже из-за санкций УЕФА по отношению к "Челси" из-за бана, который потом скостили, но все равно бан-то был. Если все это закончится благополучно, то есть если "Челси" пройдет в Лигу чемпионов, то для Лэмпарда и его парней это будет означать великую итоговую победу. Обязательства на сезон не только окажутся выполненными, но и перевыполненными. Ставить на предстоящем матче на чистую победу "Челси" рискованно, даже с форой рискованно. Настолько могучий "Манчестер Сити" противник. Логично поставить на голы. Обе забьют с коэффициентом 1.62 - вот моя рекомендация на этот матч. Источник: Ставка ТВ