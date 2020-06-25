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Челси — Манчестер Сити прогнозы на матч 25.06.2020

Челси — Манчестер Сити
  •  АПЛ
Челси
00:47:07
до начала матча
Манчестер Сити
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Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Привет всем. Я Александр Елагин. Завершает 31-й тур английской Премьер-лиги. Обсудим центральный матч с интригующей вывеской. 25 июня в четверг в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимает "Манчестер Сити". Результат этой игры чрезвычайно важен прежде всего для хозяев, ибо "Челси" изо всех сил стремится закрепиться на четвертой позиции, дающей путевку в Лигу чемпионов, а то и замахнуться на третье место. Отставание от идущего третьим "Лестера" составляет всего три очка, то есть одна победа. Для "Манчестер Сити" предстоящая встреча на "Бридже" из разряда имиджевых. Положение манкунианцев в лидирующей четверке практически незыблемо. Однако для них это мало что значит. В Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубках, им в ближайший год им, судя по всему, не выступать из-за дисквалификации. УЕФА приговорил горожан к двум сезонам без еврокубков и 30-миллионному штрафу. Может быть, сезон им скостят, если юристы постараются. Но один сезон "Сити" на 99,9% пропустят. Уверен, что "Челси" будет рубиться с "Ман Сити" изо всех сил. Очки для синих действительно на вес золота. Если "Челси" пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне, когда на лондонцев всерьез никто не ставил. Это уже из-за санкций УЕФА по отношению к "Челси" из-за бана, который потом скостили, но все равно бан-то был. Если все это закончится благополучно, то есть если "Челси" пройдет в Лигу чемпионов, то для Лэмпарда и его парней это будет означать великую итоговую победу. Обязательства на сезон не только окажутся выполненными, но и перевыполненными. Ставить на предстоящем матче на чистую победу "Челси" рискованно, даже с форой рискованно. Настолько могучий "Манчестер Сити" противник. Логично поставить на голы. Обе забьют с коэффициентом 1.62 - вот моя рекомендация на этот матч. Источник: Ставка ТВ
Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на центральный матч 31-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити". Шотландец ставит на победу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1. "Против "Астон Виллы" "Челси" показал энергичную игру, особенно энтузиазм прослеживался у молодых футболистов. Но было заметно, что у "синих" все еще имеются серьезные проблемы в обороне. Если "Манчестер Сити" не выиграет, то "Ливерпуль" уже в этом туре выиграет чемпионат. Но я думаю, что "красные" оформят чемпионство в Манчестере, поскольку в этой паре ожидаю увидеть победу "горожан". Источник: Footboom
Челси — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Манчестер Сити» начал сразу же очень мощно и результативно. У команды Гвардиолы глубина состава значительно серьезнее, чем  у «Челси». Когда «Челси» сделает все те покупки, которые анонсированы, это будет совершенно другая команда, но пока в ней много молодежи, играть в таком графике без длинной скамейки запасных очень сложно. «Челси» ждет тяжелый матч. Черданцев считает, что «Сити» выиграл 5:0 у «Бернли», поменяв практически половину состава, ни в чем не уступив самому себе в качестве. Здорово себя проявил Марез и другие футболисты – сейчас Де Брейне и компания выйдут с первых минут, поэтому «Сити» здесь очевидный фаворит. Источник: РБ
Прогнозы 2446
Все
Платные
Александр Елагин37.4% WR-8.39% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Привет всем. Я Александр Елагин. Завершает 31-й тур английской Премьер-лиги. Обсудим центральный матч с интригующей вывеской. 25 июня в четверг в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимает "Манчестер Сити".

Результат этой игры чрезвычайно важен прежде всего для хозяев, ибо "Челси" изо всех сил стремится закрепиться на четвертой позиции, дающей путевку в Лигу чемпионов, а то и замахнуться на третье место. Отставание от идущего третьим "Лестера" составляет всего три очка, то есть одна победа.

Для "Манчестер Сити" предстоящая встреча на "Бридже" из разряда имиджевых. Положение манкунианцев в лидирующей четверке практически незыблемо. Однако для них это мало что значит. В Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубках, им в ближайший год им, судя по всему, не выступать из-за дисквалификации.

УЕФА приговорил горожан к двум сезонам без еврокубков и 30-миллионному штрафу. Может быть, сезон им скостят, если юристы постараются. Но один сезон "Сити" на 99,9% пропустят.

Уверен, что "Челси" будет рубиться с "Ман Сити" изо всех сил. Очки для синих действительно на вес золота. Если "Челси" пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне, когда на лондонцев всерьез никто не ставил. Это уже из-за санкций УЕФА по отношению к "Челси" из-за бана, который потом скостили, но все равно бан-то был.

Если все это закончится благополучно, то есть если "Челси" пройдет в Лигу чемпионов, то для Лэмпарда и его парней это будет означать великую итоговую победу. Обязательства на сезон не только окажутся выполненными, но и перевыполненными.

Ставить на предстоящем матче на чистую победу "Челси" рискованно, даже с форой рискованно. Настолько могучий "Манчестер Сити" противник. Логично поставить на голы. Обе забьют с коэффициентом 1.62 - вот моя рекомендация на этот матч.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 1.68
Чарли Николас22.7% WR-3.45% ROI
2.56Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на центральный матч 31-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити". Шотландец ставит на победу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

"Против "Астон Виллы" "Челси" показал энергичную игру, особенно энтузиазм прослеживался у молодых футболистов. Но было заметно, что у "синих" все еще имеются серьезные проблемы в обороне. Если "Манчестер Сити" не выиграет, то "Ливерпуль" уже в этом туре выиграет чемпионат. Но я думаю, что "красные" оформят чемпионство в Манчестере, поскольку в этой паре ожидаю увидеть победу "горожан".

Источник: Footboom
1
Повторить за 2.59
Георгий Черданцев48.2% WR-10.27% ROI
2.62Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Манчестер Сити» начал сразу же очень мощно и результативно. У команды Гвардиолы глубина состава значительно серьезнее, чем  у «Челси». Когда «Челси» сделает все те покупки, которые анонсированы, это будет совершенно другая команда, но пока в ней много молодежи, играть в таком графике без длинной скамейки запасных очень сложно. «Челси» ждет тяжелый матч.

Черданцев считает, что «Сити» выиграл 5:0 у «Бернли», поменяв практически половину состава, ни в чем не уступив самому себе в качестве. Здорово себя проявил Марез и другие футболисты – сейчас Де Брейне и компания выйдут с первых минут, поэтому «Сити» здесь очевидный фаворит.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.59
Sergiy Freydun63.6% WR26.19% ROI
1.83Победит Манчестер СитиСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Прогноз : П2
Первым номером будут играть гости, они же создадут больше голевых моментов и будут доминировать. Но для "Челси" такой сценарий вполне приемлемый, на контратаках они чувствуют себя как рыба в воде и способны подловить "Ман Сити". Есть основания предполагать, что забьют обе команды, но на один точный удар больше нанесут все же подопечные Гвардиолы, скорее всего конец встречи нас ожидает очень интересный. А чемпионская интрига продолжится до следующего тура.
32
Повторить за 1.81
Nikita1968.4% WR9.94% ROI
1.85Победит Манчестер СитиСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси - Манчестер Сити
Манчестер Сити очень хорошо играет после возобновления сезона выйграв Арсенал на выезде 3:0 и дома Бёрнли 5:0.А Челси в матче после возобновления еле еле выйграл Астон Виллу 1:2. Да если посмотреть на очные встречи этих команд на Стемфорд Бридж то хозяева показывают неплохие результаты, но в этот раз не будет сумасшедших английских болельщиков Лондонцев которые гонят их вперёд что понижает щанцы Челси на хороший результат.
0
Повторить за 1.81
ISКA STAVIТ53.3% WR-6.83% ROI
1.86Победит Манчестер СитиСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
«Челси»

Многие прогнозировали сложный сезон для «синих», мало кто верил в их шансы финишировать в четверке сильнейших. Вирной тому было трансферное эмбарго, из-за которого лондонцы не могли покупать новых футболистов, и уход Эдена Азара в мадридский «Реал». Кроме того, тренерский пост клуба покинул Сарри. Руководство «Челси» осознало, что без приобретений придется обращаться к клубной академии. Поэтому на роль наставника решили пригласить Фрэнка Лэмпарда, который успел проявить себя в «Дерби Каунти» сезоном ранее и показать, как он умеет работать с молодыми талантами. Экс-полузащитник «синих» и сборной Англии оправдал доверие и заложил фундамент для нового «Челси».

«Манчестер Сити»

«Горожане» намеревались выиграть третий титул подряд в текущем сезона и повторить тем самым достижение «Манчестер Юнайтед» времен сэра Алекса Фергюсона. Однако, Гвардиола провалил омоложение состава – попросту опоздал с ним. Летом был куплен Родри в опорную зону и немедленно брошен бой. Адаптация к английскому футболу у него продолжается, отчего ошибки остаются. Кроме того, не был усилен центр обороны, что дале очень негативный эффект после травмы Лапорта. Посему «Сити» оказался не конкурентоспособен с «Ливерпулем» Клоппа.

Мой прогноз победии Манчестер Сити.
2
Повторить за 1.81
Максим Розенцвайг58.6% WR-3.86% ROI
2.12Победит Челси или ничья
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Я считаю, что этот матч - главная вывеска тура. Лэмпард на всех парах рвётся в тройку по итогам чемпионата и очень хочет сохранить место в ЛЧ на будущий сезон. Чтобы обезопасить себя от угроз со стороны «красных дьяволов», набравших при Сульшере отличный ход и форму, «Челси» необходимо убедительно выступить против земляков «Юнайтед». Лишние дни отдыха у «Челси» могут помочь «синим» восстановить силы и притормозить Де Брейне и компанию. Хотелось бы верить в успех «Челси». И если на «Стэмфорд Бридж» не произойдёт с хозяевами катастрофы уровня той, что подкосила «Арсенал» на «Эмирейтс», то вполне возможно, что «Ман Сити» не досчитается очков.
1
Повторить за 2.19
Roman Rašimas56.3% WR1.93% ROI
1.9Челси тотал больше 1
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Сити, пожалуй, наиболее подготовленная к рестарту сезона команда. Они демонстрируют высокий класс и качественную игру в каждом матче. Но я хочу вспомнить, как в начале сезона Челси проиграл Сити и Ливерпулю, ничем не уступая обеим командам по ходу матча. Лэмпард умеет подбирать оптимальный план на игру под конкретного соперника, а также демонстрирует навык адаптации уже по ходу матчей, особенно с более сильными соперниками. Уверен, что обе команды сыграют в атакующий футбол. Челси точно забьет, но я рассчитываю, что голов будет больше, чем один.
0
Повторить за 2.02
Юрий Розанов46.3% WR-5.44% ROI
1.615Челси фора (1)
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Отличная вывеска. Необязательная для Сити победа, так как Ливерпуль все равно не догнать. А место в ЛЧ никуда не денется. Да Челси и так имеет опыт создания трудностей «горожанам». Пожалуй, шансы Сити повыше: Гвардиола ставит игру дольше своего оппонента. Лига Чемпионов только в августе, вот там выход на пик куда нужнее. Но играть на победу фаворита в 2 и больше мячей - это не для меня.
Следует помнить, что из всех мячей в двух последних матчах Сити лишь раз забил до перерыва. А все остальное - после. Возьмем на рассмотрение.

«2-й тайм результативнее 1-го» за 2
«Ф1(+1)» за 1.55

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.68
😷Поночка48.4% WR8.16% ROI
1.71Манчестер Сити тотал больше 1.5
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Челси — Манчестер Сити|АПЛ
Центральная игра уик-энда, господа. Ну после матча Спартака и Уфы конечно же.🥳
💙🤍
Потеря очков в этом матче горожанами обеспечит чемпионское звание для Ливерпуля.
Думает ли об этом команда и Пеп в частности? Да им всё равно по большому счёту, все и так понимают, что это дело времени.
Гвардиола перед возобновоением чемпионата дал чётко понять, что от матча к матчу будет происходить постоянная ротация. Календарь этому действительно способствует. На Арсенал вышел максимально сильнейший состав. С Бёрнли разобрались уже другие игроки. На очереди Челси, а после кубковая игра с Ньюкаслом. Логическая цепочка думаю понятна😉
Главная потеря это конечно Агуэро, который может не восстановиться и к матчу с Реалом. Ну и по традиции травмы в оборонительной линии. Стоунс, Гарсия...
Не здоровилось MVP матча против Бёрнли Фодену, но вроде сыграть должен.
🔵🔵
Относительно молодая гвардия Лемпарда добыла непростые 3 очка против аутсайдера Астон Виллы. Тур вышел максимально удачным не только благодаря личной победе, но и из-за потерь очков всеми главными конкурентами за Топ-4.
"Пенсионеры" стоит сказать достаточно хорошо играют против Сити в домашних встречах, но как показала практика рестарта Бундеслиги - это было всё давно и не правда. Приемущество домашних трибун максимально нивелировано.
Тем более когда приезжает такой сильный соперник.
Кадровых проблем у хозяев нет.
Абсолютно вся основная обойма в строю.

Самое интересное в этой игре это то, как будет противостоять и, что может придумать молодой и зелёный Лемпард по части тренерского опыта против такого мастера, как Гвардиола.
Сити с первых минут обязательно возьмёт мяч под контроль и будет биться об оборонительную линию лондонцев. Если Челси сможет удержать ворота сухими даже после первого тайма - это ничего не будет значить. Сити будет наращивать давление до того момента пока не будут уверены в невозможности соперника отыграться.

Челси вполне сможет ответить забитым мячом но скорее всего пропустят и уж явно не один.
😗😘😋
0
Повторить за 1.74
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Исход
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